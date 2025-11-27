4 con giáp Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân biết cách sử dụng đúng nguyên tắc phong thủy nhà ở này có thể chiêu tài, thịnh vượng
GĐXH - Trong phong thủy cách thu hút tài lộc không chỉ là mẹo bài trí, mà là sự kích hoạt có hệ thống các trường khí cát lợi. Việc áp dụng đúng các nguyên tắc phong thủy trong việc bố trí không gian sống có thể mang lại sự thịnh vượng cho gia đình.
Người tuổi Tỵ
Gia chủ tuổi Tỵ nên sử dụng các màu xanh lục, đỏ, hồng, tím cam làm điểm nhấn trong thiết kế nội thất, vật dụng trong không gian sống, đặc biệt là trong phòng làm việc hoặc nơi tiếp khách. Đồng thời, việc đặt thỏi vàng hoặc đồng xu ở những vị trí dễ thấy, như trên bàn làm việc hoặc gần cửa chính, sẽ giúp thu hút năng lượng tài chính, mang lại sự thăng tiến trong sự nghiệp.
Bên cạnh việc sử dụng vật phẩm và màu sắc phong thủy, người tuổi Tỵ cần chú ý đến việc bố trí không gian sống sao cho thông thoáng, sạch sẽ và gọn gàng.
Tránh để các góc khuất hoặc vật cản trong nhà vì chúng sẽ làm chặn dòng năng lượng tài lộc. Các vật phẩm phong thủy cần được đặt ở vị trí thuận lợi và dễ nhìn, giúp thu hút năng lượng tích cực và tài lộc vào nhà.
Người tuổi Ngọ
Để thu hút tài lộc, người tuổi Ngọ nên sử dụng màu sắc đỏ, hồng, tím cam trong trang trí nội thất, đồng thời, tạo ra không gian mở, tránh bày trí quá nhiều đồ đạc gây bí bách, sẽ giúp không khí trong nhà lưu thông tốt hơn và kích thích tài lộc.
Bên cạnh đó, cây cảnh phong thủy cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện vận khí cho người tuổi Ngọ. Cây kim tiền, cây phát tài, hay cây trúc may mắn là những lựa chọn lý tưởng, giúp thu hút tài lộc và mang lại sự thịnh vượng.
Người tuổi Mùi
Người tuổi Mùi nên sử dụng tượng dê phong thuỷ để giúp kích thích năng lượng tài lộc và thịnh vượng. Lưu ý rằng, cần thường xuyên giữ gìn vệ sinh cho tượng và đảm bảo không gian sống luôn sạch sẽ, ngăn nắp để không làm ảnh hưởng đến dòng năng lượng tài lộc.
Màu sắc trong không gian sống cũng rất quan trọng đối với người tuổi Mùi. Các màu đỏ, hồng, tím, cam rất hợp với người tuổi Mùi, giúp tăng cường năng lượng tài lộc và tạo ra một không gian thư giãn, dễ chịu.
Gia chủ có thể tham khảo kết hợp những màu này tạo điểm nhấn cho không gian sống, cũng như lựa chọn vật dụng mang các tông màu tương sinh này.
Người tuổi Thân
Gia chủ tuổi Thân muốn thu hút tài lộc nên chọn các màu sắc như vàng, nâu đất, trắng, xám, ghi để kích hoạt tài khí. Những màu này khi ứng dụng trong thiết kế nội thất, xuất hiện ở các vật dụng trong gia đình sẽ giúp tạo ra sự hòa hợp và tăng cường vượng khí, mang lại cơ hội phát triển về tài chính.
Người tuổi Thân cũng có thể bày thêm các vật phẩm phong thủy như tượng khỉ hoặc tiền vàng ở hướng Tây, hoặc gần khu vực làm việc như bàn làm việc để tăng tài vận.
Người tuổi Thân nên được kích hoạt bằng các màu sắc và vật phẩm tương sinh nói trên, giúp không gian trở nên thuận lợi cho công việc và thu hút tài lộc.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Bí quyết tăng năng lượng phong thủy và làm đẹp không gian với thảm trải sàn phòng ngủỞ - 27 phút trước
GĐXH – Không chỉ là vật trang trí, thảm trải sàn phòng ngủ còn mang ý nghĩa phong thủy tích cực, giúp cải thiện giấc ngủ và tăng cường vận khí cho gia chủ.
Những điều kiêng kỵ khi chuyển nhà tránh xui rủi và giữ cho vận khí luôn hanh thôngỞ - 2 giờ trước
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, bên cạnh việc chuẩn bị lễ nhập trạch chu đáo, gia chủ cũng cần lưu ý những điều kiêng kỵ dưới đây để tránh xui rủi và giữ cho vận khí luôn hanh thông.
Thế phạm phong thủy của nhà ở hao tài tổn lộcỞ - 4 giờ trước
GĐXH - Không ít gia chủ khi xây dựng không chú ý nên ngôi nhà đã vô tình rơi vào thế phạm phong thủy. Bài viết dưới đây bật mí cho bạn về thế phạm phong thủy nhà ở hao tài thường gặp.
Qua một bức ảnh trang trí Noel, Phạm Hương để lộ cuộc sống ở Mỹ giữa nghi vấn rạn nứt với chồng đại giaỞ - 6 giờ trước
GĐXH - Đây là lần hiếm hoi Phạm Hương chia sẻ về cuộc sống giữa loạt tin đồn rầm rộ.
Mẹo phong thủy hóa giải uế khí, khai mở vượng tài, thu hút tài lộc bằng quả chanhỞ - 12 giờ trước
GĐXH - Trong phong thủy, cách thu hút tài lộc bằng chanh được nhiều người tin tưởng và áp dụng nhờ khả năng thanh lọc năng lượng xấu, mang lại sinh khí tích cực.
Cách thu hút tài lộc cho 5 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn để cuộc sống và công việc suôn sẻ, may mắnỞ - 22 giờ trước
GĐXH - Thu hút tài lộc là quá trình kích hoạt trường khí cát lợi để dẫn tài khí vào không gian sống, từ đó gia tăng vượng khí, ổn định tài vận và thúc đẩy sự hanh thông trong công việc, kinh doanh của gia chủ.
Cách chọn thảm trải sàn phòng khách để thu hút tài lộc và làm không gian đẹp nổi bậtỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Thảm trải phòng khách không chỉ là vật dụng trang trí tạo cảm giác ấm áp và sang trọng, mà còn mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Việc chọn đúng mẫu thảm, màu sắc và vị trí đặt có thể giúp gia chủ thu hút vượng khí, mang đến sự may mắn và tài lộc.
Kiêng kỵ vị trí ngồi làm việc để tránh ảnh hưởng đến sự thăng tiến trong công việcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Bố trí bàn làm việc theo phong thủy là một yếu tố quan trọng được nhiều người cho rằng giúp mang lại may mắn, sức khỏe và sự thăng tiến trong công việc.
Noel cuối cùng trong biệt thự triệu đô của nam ca sĩ 'nghiện' trang trí Giáng sinhỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tự tay trang trí căn nhà đã gắn bó nhiều năm ở TP HCM, chuẩn bị đón Giáng sinh cuối tại đây.
Mẹo giữ cho tủ lạnh luôn sạch sẽ và thơm thoỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Giữ cho tủ lạnh luôn sạch sẽ và thơm mát không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình mà còn kéo dài tuổi thọ sản phẩm.
Mẹo phong thủy hóa giải uế khí, khai mở vượng tài, thu hút tài lộc bằng quả chanhỞ
GĐXH - Trong phong thủy, cách thu hút tài lộc bằng chanh được nhiều người tin tưởng và áp dụng nhờ khả năng thanh lọc năng lượng xấu, mang lại sinh khí tích cực.