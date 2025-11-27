4 con giáp Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân biết cách sử dụng đúng nguyên tắc phong thủy nhà ở này có thể chiêu tài, thịnh vượng

Người tuổi Tỵ

Gia chủ tuổi Tỵ nên sử dụng các màu xanh lục, đỏ, hồng, tím cam làm điểm nhấn trong thiết kế nội thất, vật dụng trong không gian sống, đặc biệt là trong phòng làm việc hoặc nơi tiếp khách. Đồng thời, việc đặt thỏi vàng hoặc đồng xu ở những vị trí dễ thấy, như trên bàn làm việc hoặc gần cửa chính, sẽ giúp thu hút năng lượng tài chính, mang lại sự thăng tiến trong sự nghiệp.

Bên cạnh việc sử dụng vật phẩm và màu sắc phong thủy, người tuổi Tỵ cần chú ý đến việc bố trí không gian sống sao cho thông thoáng, sạch sẽ và gọn gàng.

Tránh để các góc khuất hoặc vật cản trong nhà vì chúng sẽ làm chặn dòng năng lượng tài lộc. Các vật phẩm phong thủy cần được đặt ở vị trí thuận lợi và dễ nhìn, giúp thu hút năng lượng tích cực và tài lộc vào nhà.

Người tuổi Ngọ

Để thu hút tài lộc, người tuổi Ngọ nên sử dụng màu sắc đỏ, hồng, tím cam trong trang trí nội thất, đồng thời, tạo ra không gian mở, tránh bày trí quá nhiều đồ đạc gây bí bách, sẽ giúp không khí trong nhà lưu thông tốt hơn và kích thích tài lộc.

Bên cạnh đó, cây cảnh phong thủy cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện vận khí cho người tuổi Ngọ. Cây kim tiền, cây phát tài, hay cây trúc may mắn là những lựa chọn lý tưởng, giúp thu hút tài lộc và mang lại sự thịnh vượng.

Người tuổi Mùi

Người tuổi Mùi nên sử dụng tượng dê phong thuỷ để giúp kích thích năng lượng tài lộc và thịnh vượng. Lưu ý rằng, cần thường xuyên giữ gìn vệ sinh cho tượng và đảm bảo không gian sống luôn sạch sẽ, ngăn nắp để không làm ảnh hưởng đến dòng năng lượng tài lộc.

Màu sắc trong không gian sống cũng rất quan trọng đối với người tuổi Mùi. Các màu đỏ, hồng, tím, cam rất hợp với người tuổi Mùi, giúp tăng cường năng lượng tài lộc và tạo ra một không gian thư giãn, dễ chịu.

Gia chủ có thể tham khảo kết hợp những màu này tạo điểm nhấn cho không gian sống, cũng như lựa chọn vật dụng mang các tông màu tương sinh này.

Người tuổi Thân

Gia chủ tuổi Thân muốn thu hút tài lộc nên chọn các màu sắc như vàng, nâu đất, trắng, xám, ghi để kích hoạt tài khí. Những màu này khi ứng dụng trong thiết kế nội thất, xuất hiện ở các vật dụng trong gia đình sẽ giúp tạo ra sự hòa hợp và tăng cường vượng khí, mang lại cơ hội phát triển về tài chính.

Người tuổi Thân cũng có thể bày thêm các vật phẩm phong thủy như tượng khỉ hoặc tiền vàng ở hướng Tây, hoặc gần khu vực làm việc như bàn làm việc để tăng tài vận.

Người tuổi Thân nên được kích hoạt bằng các màu sắc và vật phẩm tương sinh nói trên, giúp không gian trở nên thuận lợi cho công việc và thu hút tài lộc.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.