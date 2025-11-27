Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Thế phạm phong thủy của nhà ở hao tài tổn lộc

Thứ năm, 15:01 27/11/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Không ít gia chủ khi xây dựng không chú ý nên ngôi nhà đã vô tình rơi vào thế phạm phong thủy. Bài viết dưới đây bật mí cho bạn về thế phạm phong thủy nhà ở hao tài thường gặp.

Thế phạm phong thủy nhà ở là gì?

Thế phạm phong thủy có nghĩa là ngôi nhà ở vào các vị trí, thế đất xấu. Điều này có thể mang lại nhiều trở ngại và bất ổn trong cuộc sống.

Bởi vậy, trước khi xây nhà hay mua nhà thì gia chủ cần cân nhắc tới địa thế và tránh những thế "sát" trong phong thủy.

Thế phạm phong thủy nhà ở hao tài

Môn đối môn

Phong thủy cho biết, đa số mọi người gọi tình huống này là phạm vào môn xung sát. Phạm vào "môn xung sát" có thể chịu ảnh hưởng trực tiếp là người trong gia đình, gặp nhiều chuyện thị phi, mọi người rất dễ vì những chuyện nhỏ như "cây kim trong cọng chỉ" mà phát sinh tranh chấp, mâu thuẫn.

Thế phạm phong thủy nhà ở hao tài tổn lộc - Ảnh 1.

Phạm vào "môn xung sát", có thể chịu ảnh hưởng trực tiếp là người trong gia đình, gặp nhiều chuyện thị phi.

Nghiêm trọng hơn là có thể nảy sinh những mối bất hòa với những người khác trong công việc, mâu thuẫn với đồng nghiệp, với cấp trên…

Đường lớn đâm vào nhà

Vị trí nhà có con đường đâm thẳng vào nghĩa là đối diện mặt tiền là con đường hay con hẻm dài, và ngôi nhà thường là ở ngã ba, khác với hướng đường đâm chéo vào nhà.

Theo phong thủy, đường đâm vào nhà gọi là thế thương xác, tức là con đường giống như 1 cây thương đâm thẳng vào mặt nhà, gây sát thương cho nhà, là thế nhà cấm kỵ, những vị trí này thường là nhà ở ngã ba đường.

Vật chắn trước cửa nhà

Khi ngôi nhà có một vật cản to lớn, chẳng hạn như cây cổ, hố ga, cột điện… hoặc bất cứ trở ngại nào khác xuất hiện trước ngôi nhà sẽ rơi vào trạng thái phải tiếp nhận nguồn năng lượng tiêu cực tiến vào bên trong một cách đột ngột, có thể gây ra môi trường xấu không tốt cho sức khỏe và vận may của gia chủ, cụ thể như sau:

Cây lớn trước cửa

Xét về quan điểm hình và thế của một cuộc đất – ngôi nhà, phần phía trước của chủ thể luôn cần quang đãng (mà trong phong thuỷ gọi là khu vực Minh đường), tránh các vật che chắn làm giảm tầm nhìn, ngăn cản sự lưu thông của sinh khí vào đại môn (cửa chính).

Thế phạm phong thủy nhà ở hao tài tổn lộc - Ảnh 2.

Xét về quan điểm hình và thế của một cuộc đất – ngôi nhà, phần phía trước của chủ thể luôn cần quang đãng (mà trong phong thuỷ gọi là khu vực Minh đường), tránh các vật che chắn làm giảm tầm nhìn.

Nếu có cây to trước nhà thì theo phong thuỷ đó là thế mộc khắc thổ, cây to ắt sẽ có rễ lớn ăn vào làm hỏng nền sân, đi lại dễ bị va vấp, lá rụng đầy sân, bóng râm che khuất khiến nhà thiếu độ sáng sủa, âm tính nhiều, nhất là những cây có hình dáng um tùm rũ rượi.

Vì đa phần nhà ở truyền thống xưa kia đều quay về hướng Nam để đón gió mát, cây to trước nhà sẽ chắn mất gió, nên ta thấy quan niệm "trước cau sau chuối" của kiến trúc truyền thống chính là để giữ cho phần minh đường được quang đãng.

Hố ga trước cửa nhà

Hố ga là bộ phận được sử dụng trong hệ thống thoát nước thải của những công trình xây dựng. Tác dụng chủ yếu của hố ga là luân chuyển nước, tránh ngập úng. Đồng thời, lắng đọng những loại rác thải giúp dòng nước chảy qua hố ga trong hơn. Do đó, hố ga là khu vực không sạch sẽ, có nhiều xú khí, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe gia chủ.

Thế phạm phong thủy nhà ở hao tài tổn lộc - Ảnh 3.

Hố ga là bộ phận được sử dụng trong hệ thống thoát nước thải của những công trình xây dựng. Tác dụng chủ yếu của hố ga là luân chuyển nước, tránh ngập úng.

Cột điện trước cửa nhà

Theo phong thuỷ, nếu trước cửa nhà xuất hiện một vật cản lớn như cột điện thì ngôi nhà phạm vào thế Hoả sát, phải tiếp nhận nguồn năng lượng tiến vào một cách đột ngột, có thể có tác động tiêu cực đến sức khoẻ và tài vận của gia đình.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Thế phạm phong thủy nhà ở hao tài tổn lộc - Ảnh 4.Kiêng kỵ mái cổng phong thủy thường gặp gây thất thoát tài lộc, may mắn

GĐXH - Việc thiết kế mái cổng đúng phong thủy không chỉ giúp bảo vệ bình an, chiêu tài tụ lộc, mà còn tăng cường sinh khí, mang đến may mắn và hưng thịnh dài lâu cho gia đạo.

Huyền Trang (T/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Dấu hiệu của bát hương có lộc

Dấu hiệu của bát hương có lộc

Kiêng kỵ mái cổng phong thủy thường gặp gây thất thoát tài lộc, may mắn

Kiêng kỵ mái cổng phong thủy thường gặp gây thất thoát tài lộc, may mắn

Đây mới là vị trí đặt tủ lạnh rước lộc vào nhà

Đây mới là vị trí đặt tủ lạnh rước lộc vào nhà

Lý do kiêng kỵ kê giường hướng chân ra cửa sổ

Lý do kiêng kỵ kê giường hướng chân ra cửa sổ

Lỗi phong thủy trong căn hộ chung cư gây mất lộc, ảnh hưởng sức khỏe

Lỗi phong thủy trong căn hộ chung cư gây mất lộc, ảnh hưởng sức khỏe

Cùng chuyên mục

Bí quyết tăng năng lượng phong thủy và làm đẹp không gian với thảm trải sàn phòng ngủ

Bí quyết tăng năng lượng phong thủy và làm đẹp không gian với thảm trải sàn phòng ngủ

- 32 phút trước

GĐXH – Không chỉ là vật trang trí, thảm trải sàn phòng ngủ còn mang ý nghĩa phong thủy tích cực, giúp cải thiện giấc ngủ và tăng cường vận khí cho gia chủ.

Những điều kiêng kỵ khi chuyển nhà tránh xui rủi và giữ cho vận khí luôn hanh thông

Những điều kiêng kỵ khi chuyển nhà tránh xui rủi và giữ cho vận khí luôn hanh thông

- 3 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, bên cạnh việc chuẩn bị lễ nhập trạch chu đáo, gia chủ cũng cần lưu ý những điều kiêng kỵ dưới đây để tránh xui rủi và giữ cho vận khí luôn hanh thông.

4 con giáp Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân biết cách sử dụng đúng nguyên tắc phong thủy nhà ở này có thể chiêu tài, thịnh vượng

4 con giáp Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân biết cách sử dụng đúng nguyên tắc phong thủy nhà ở này có thể chiêu tài, thịnh vượng

- 4 giờ trước

GĐXH - Trong phong thủy cách thu hút tài lộc không chỉ là mẹo bài trí, mà là sự kích hoạt có hệ thống các trường khí cát lợi. Việc áp dụng đúng các nguyên tắc phong thủy trong việc bố trí không gian sống có thể mang lại sự thịnh vượng cho gia đình.

Qua một bức ảnh trang trí Noel, Phạm Hương để lộ cuộc sống ở Mỹ giữa nghi vấn rạn nứt với chồng đại gia

Qua một bức ảnh trang trí Noel, Phạm Hương để lộ cuộc sống ở Mỹ giữa nghi vấn rạn nứt với chồng đại gia

- 7 giờ trước

GĐXH - Đây là lần hiếm hoi Phạm Hương chia sẻ về cuộc sống giữa loạt tin đồn rầm rộ.

Mẹo phong thủy hóa giải uế khí, khai mở vượng tài, thu hút tài lộc bằng quả chanh

Mẹo phong thủy hóa giải uế khí, khai mở vượng tài, thu hút tài lộc bằng quả chanh

- 12 giờ trước

GĐXH - Trong phong thủy, cách thu hút tài lộc bằng chanh được nhiều người tin tưởng và áp dụng nhờ khả năng thanh lọc năng lượng xấu, mang lại sinh khí tích cực.

Cách thu hút tài lộc cho 5 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn để cuộc sống và công việc suôn sẻ, may mắn

Cách thu hút tài lộc cho 5 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn để cuộc sống và công việc suôn sẻ, may mắn

- 22 giờ trước

GĐXH - Thu hút tài lộc là quá trình kích hoạt trường khí cát lợi để dẫn tài khí vào không gian sống, từ đó gia tăng vượng khí, ổn định tài vận và thúc đẩy sự hanh thông trong công việc, kinh doanh của gia chủ.

Cách chọn thảm trải sàn phòng khách để thu hút tài lộc và làm không gian đẹp nổi bật

Cách chọn thảm trải sàn phòng khách để thu hút tài lộc và làm không gian đẹp nổi bật

- 1 ngày trước

GĐXH – Thảm trải phòng khách không chỉ là vật dụng trang trí tạo cảm giác ấm áp và sang trọng, mà còn mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Việc chọn đúng mẫu thảm, màu sắc và vị trí đặt có thể giúp gia chủ thu hút vượng khí, mang đến sự may mắn và tài lộc.

Kiêng kỵ vị trí ngồi làm việc để tránh ảnh hưởng đến sự thăng tiến trong công việc

Kiêng kỵ vị trí ngồi làm việc để tránh ảnh hưởng đến sự thăng tiến trong công việc

- 1 ngày trước

GĐXH - Bố trí bàn làm việc theo phong thủy là một yếu tố quan trọng được nhiều người cho rằng giúp mang lại may mắn, sức khỏe và sự thăng tiến trong công việc.

Noel cuối cùng trong biệt thự triệu đô của nam ca sĩ 'nghiện' trang trí Giáng sinh

Noel cuối cùng trong biệt thự triệu đô của nam ca sĩ 'nghiện' trang trí Giáng sinh

- 1 ngày trước

GĐXH - Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tự tay trang trí căn nhà đã gắn bó nhiều năm ở TP HCM, chuẩn bị đón Giáng sinh cuối tại đây.

Mẹo giữ cho tủ lạnh luôn sạch sẽ và thơm tho

Mẹo giữ cho tủ lạnh luôn sạch sẽ và thơm tho

- 1 ngày trước

GĐXH - Giữ cho tủ lạnh luôn sạch sẽ và thơm mát không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình mà còn kéo dài tuổi thọ sản phẩm.

Xem nhiều

Mẹo phong thủy hóa giải uế khí, khai mở vượng tài, thu hút tài lộc bằng quả chanh

Mẹo phong thủy hóa giải uế khí, khai mở vượng tài, thu hút tài lộc bằng quả chanh

GĐXH - Trong phong thủy, cách thu hút tài lộc bằng chanh được nhiều người tin tưởng và áp dụng nhờ khả năng thanh lọc năng lượng xấu, mang lại sinh khí tích cực.

Các loại cây trồng đuổi chuột hiệu quả

Các loại cây trồng đuổi chuột hiệu quả

Lý do kiêng kỵ kê giường hướng chân ra cửa sổ

Lý do kiêng kỵ kê giường hướng chân ra cửa sổ

Những đồ vật cấm kỵ trong phòng ngủ không nên phạm phải nếu không muốn ảnh hưởng tới sức khỏe

Những đồ vật cấm kỵ trong phòng ngủ không nên phạm phải nếu không muốn ảnh hưởng tới sức khỏe

Noel cuối cùng trong biệt thự triệu đô của nam ca sĩ 'nghiện' trang trí Giáng sinh

Noel cuối cùng trong biệt thự triệu đô của nam ca sĩ 'nghiện' trang trí Giáng sinh

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top