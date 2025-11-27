Thế phạm phong thủy của nhà ở hao tài tổn lộc
GĐXH - Không ít gia chủ khi xây dựng không chú ý nên ngôi nhà đã vô tình rơi vào thế phạm phong thủy. Bài viết dưới đây bật mí cho bạn về thế phạm phong thủy nhà ở hao tài thường gặp.
Thế phạm phong thủy nhà ở là gì?
Thế phạm phong thủy có nghĩa là ngôi nhà ở vào các vị trí, thế đất xấu. Điều này có thể mang lại nhiều trở ngại và bất ổn trong cuộc sống.
Bởi vậy, trước khi xây nhà hay mua nhà thì gia chủ cần cân nhắc tới địa thế và tránh những thế "sát" trong phong thủy.
Thế phạm phong thủy nhà ở hao tài
Môn đối môn
Phong thủy cho biết, đa số mọi người gọi tình huống này là phạm vào môn xung sát. Phạm vào "môn xung sát" có thể chịu ảnh hưởng trực tiếp là người trong gia đình, gặp nhiều chuyện thị phi, mọi người rất dễ vì những chuyện nhỏ như "cây kim trong cọng chỉ" mà phát sinh tranh chấp, mâu thuẫn.
Nghiêm trọng hơn là có thể nảy sinh những mối bất hòa với những người khác trong công việc, mâu thuẫn với đồng nghiệp, với cấp trên…
Đường lớn đâm vào nhà
Vị trí nhà có con đường đâm thẳng vào nghĩa là đối diện mặt tiền là con đường hay con hẻm dài, và ngôi nhà thường là ở ngã ba, khác với hướng đường đâm chéo vào nhà.
Theo phong thủy, đường đâm vào nhà gọi là thế thương xác, tức là con đường giống như 1 cây thương đâm thẳng vào mặt nhà, gây sát thương cho nhà, là thế nhà cấm kỵ, những vị trí này thường là nhà ở ngã ba đường.
Vật chắn trước cửa nhà
Khi ngôi nhà có một vật cản to lớn, chẳng hạn như cây cổ, hố ga, cột điện… hoặc bất cứ trở ngại nào khác xuất hiện trước ngôi nhà sẽ rơi vào trạng thái phải tiếp nhận nguồn năng lượng tiêu cực tiến vào bên trong một cách đột ngột, có thể gây ra môi trường xấu không tốt cho sức khỏe và vận may của gia chủ, cụ thể như sau:
Cây lớn trước cửa
Xét về quan điểm hình và thế của một cuộc đất – ngôi nhà, phần phía trước của chủ thể luôn cần quang đãng (mà trong phong thuỷ gọi là khu vực Minh đường), tránh các vật che chắn làm giảm tầm nhìn, ngăn cản sự lưu thông của sinh khí vào đại môn (cửa chính).
Nếu có cây to trước nhà thì theo phong thuỷ đó là thế mộc khắc thổ, cây to ắt sẽ có rễ lớn ăn vào làm hỏng nền sân, đi lại dễ bị va vấp, lá rụng đầy sân, bóng râm che khuất khiến nhà thiếu độ sáng sủa, âm tính nhiều, nhất là những cây có hình dáng um tùm rũ rượi.
Vì đa phần nhà ở truyền thống xưa kia đều quay về hướng Nam để đón gió mát, cây to trước nhà sẽ chắn mất gió, nên ta thấy quan niệm "trước cau sau chuối" của kiến trúc truyền thống chính là để giữ cho phần minh đường được quang đãng.
Hố ga trước cửa nhà
Hố ga là bộ phận được sử dụng trong hệ thống thoát nước thải của những công trình xây dựng. Tác dụng chủ yếu của hố ga là luân chuyển nước, tránh ngập úng. Đồng thời, lắng đọng những loại rác thải giúp dòng nước chảy qua hố ga trong hơn. Do đó, hố ga là khu vực không sạch sẽ, có nhiều xú khí, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe gia chủ.
Cột điện trước cửa nhà
Theo phong thuỷ, nếu trước cửa nhà xuất hiện một vật cản lớn như cột điện thì ngôi nhà phạm vào thế Hoả sát, phải tiếp nhận nguồn năng lượng tiến vào một cách đột ngột, có thể có tác động tiêu cực đến sức khoẻ và tài vận của gia đình.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
