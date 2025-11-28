Vị trí đặt bếp cần đảm bảo những nguyên tắc nào để tránh tai họa?
GĐXH - Việc chọn đúng vị trí, hướng bếp không chỉ giúp tránh tai họa, hóa hung thành cát mà còn mang lại nguồn sinh khí dồi dào, giữ lửa ấm áp cho cả ngôi nhà.
Nguyên tắc vị trí đặt bếp
Tọa cát, hướng cát
Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng bếp nên "tọa hung, hướng cát", tức đặt tại cung xấu và quay về hướng tốt, với mong muốn lấy cái xấu để trấn áp, rồi hướng về điều tốt lành.
Tuy nhiên, phong thủy cho hay, bếp là nơi sinh ra năng lượng thô, trong khi trường khí bao quanh nó lại là năng lượng tinh. Nếu đặt bếp ở vị trí cung xấu, nguồn năng lượng thô này có thể sẽ bị nhiễm khí xấu, từ đó gián tiếp nạp vào con người, gây ra nhiều bất lợi.
Cũng theo phong thủy, bếp phải được đặt hợp mệnh gia chủ, tọa cát – hướng cát, để vừa trấn áp hung khí, vừa đón nhận sinh khí, giúp gia đình gặp nhiều hanh thông, sức khỏe, tài lộc và hạnh phúc lâu dài.
Đặt tại vị trí có thiên tinh tốt đáo tới
Theo "Huyền Không Thiên Tinh Vô Thường Phái", bếp được coi là tốt khi đặt tại những vị trí có nhất bạch thủy đồng cung với tứ lục mộc hoặc lục bạch kim. Trường hợp không thể đạt được cách cục này, bếp vẫn nên tọa vào những cung vị có thiên tinh cát lợi như nhất bạch thủy, tứ lục mộc, lục bạch kim, bát bạch thổ hoặc cửu tử hỏa.
Đây được xem là những đấu pháp cao cấp của phong thủy hiện đại, đòi hỏi sự tính toán chính xác và sự tư vấn của phong thủy sư chuyên nghiệp để đảm bảo cá nhân hóa theo tuổi và hướng nhà của gia chủ.
Bố trí nguồn nước tối ưu
Trong phong thủy, Hỏa khí và Thủy khí vốn khắc nhau, vì vậy khi bố trí bếp cần chú ý để cân bằng hai yếu tố này. Tránh đặt bếp quá gần vòi nước, bồn rửa, tủ lạnh hay các thiết bị chứa nước, đồng thời cũng không nên để bếp nằm kẹp giữa hai nguồn thủy như bồn rửa và máy giặt, vì có thể sẽ tạo thế xung khắc, ảnh hưởng đến tài lộc và sức khỏe gia đình.
Nếu không thể thay đổi được vị trí, gia chủ có thể hóa giải bằng cách đặt thảm màu xanh hoặc chậu cây nhỏ ở giữa. Nhờ nguyên lý Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, yếu tố Mộc sẽ làm trung gian, giúp điều hòa sự xung khắc giữa Thủy và Hỏa, mang lại sự cân bằng cho không gian bếp.
Tối ưu độ thông thoáng
Một nguyên tắc quan trọng khác khi đặt bếp là tối ưu độ thông thoáng. Bếp không nên đặt nhìn thẳng ra cửa chính, đồng thời cần tránh quá gần cửa để không phạm thế "Môn kiến Táo", vốn được coi là có thể gây hao tài, bất ổn cho gia đình.
Ngoài ra, vị trí bếp cũng cần tránh những hướng có gió thổi mạnh trực tiếp vào, vì sẽ làm suy tán Hỏa khí và ảnh hưởng đến vận khí chung. Để đảm bảo không gian bếp luôn trong lành, gia chủ nên lắp đặt hệ thống hút và thoát mùi hợp lý, vừa tốt cho phong thủy vừa giữ cho môi trường sinh hoạt sạch sẽ, thoải mái.
Tầm quan trọng của chọn vị trí, hướng bếp hợp tuổi trong phong thủy
Giúp gia chủ tránh được nhiều tai họa, gặp dữ hóa lành, biến hung hóa cát. Giúp các thành viên trong gia đình luôn hòa thuận, hạnh phúc, trong ấm ngoài êm. Giúp tăng tài lộc hưng vượng cho gia đình, làm ăn kinh doanh phát đạt.
Khai mở cung tài vận, công danh sự nghiệp rộng mở, thăng tiến, tránh được sự thất thoát tiền của. Vì vậy, nếu bếp nguội lạnh hoặc đặt sai hướng với tuổi gia chủ, không những làm mất đi sự ấm cúng trong nhà mà còn khiến tài lộc khó trụ, công việc làm ăn gặp nhiều trở ngại, sức khỏe và hòa khí gia đình cũng bị ảnh hưởng tiêu cực.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Kết hợp quả chanh với tỏi có khả năng xua đuổi tà khí và ngăn ngừa năng lượngỞ - 1 giờ trước
GĐXH - Khi chanh kết hợp cùng một số nguyên liệu quen thuộc như tỏi, muối, chúng trở thành những “trợ thủ thanh tẩy” mạnh mẽ, giúp loại bỏ uế khí, xua tà, làm sạch không gian và kích hoạt may mắn, tài lộc.
Bí quyết tăng năng lượng phong thủy và làm đẹp không gian với thảm trải sàn phòng ngủỞ - 16 giờ trước
GĐXH – Không chỉ là vật trang trí, thảm trải sàn phòng ngủ còn mang ý nghĩa phong thủy tích cực, giúp cải thiện giấc ngủ và tăng cường vận khí cho gia chủ.
Những điều kiêng kỵ khi chuyển nhà tránh xui rủi và giữ cho vận khí luôn hanh thôngỞ - 19 giờ trước
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, bên cạnh việc chuẩn bị lễ nhập trạch chu đáo, gia chủ cũng cần lưu ý những điều kiêng kỵ dưới đây để tránh xui rủi và giữ cho vận khí luôn hanh thông.
Thế phạm phong thủy của nhà ở hao tài tổn lộcỞ - 20 giờ trước
GĐXH - Không ít gia chủ khi xây dựng không chú ý nên ngôi nhà đã vô tình rơi vào thế phạm phong thủy. Bài viết dưới đây bật mí cho bạn về thế phạm phong thủy nhà ở hao tài thường gặp.
4 con giáp Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân biết cách sử dụng đúng nguyên tắc phong thủy nhà ở này có thể chiêu tài, thịnh vượngỞ - 20 giờ trước
GĐXH - Trong phong thủy cách thu hút tài lộc không chỉ là mẹo bài trí, mà là sự kích hoạt có hệ thống các trường khí cát lợi. Việc áp dụng đúng các nguyên tắc phong thủy trong việc bố trí không gian sống có thể mang lại sự thịnh vượng cho gia đình.
Qua một bức ảnh trang trí Noel, Phạm Hương để lộ cuộc sống ở Mỹ giữa nghi vấn rạn nứt với chồng đại giaỞ - 23 giờ trước
GĐXH - Đây là lần hiếm hoi Phạm Hương chia sẻ về cuộc sống giữa loạt tin đồn rầm rộ.
Mẹo phong thủy hóa giải uế khí, khai mở vượng tài, thu hút tài lộc bằng quả chanhỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong phong thủy, cách thu hút tài lộc bằng chanh được nhiều người tin tưởng và áp dụng nhờ khả năng thanh lọc năng lượng xấu, mang lại sinh khí tích cực.
Cách thu hút tài lộc cho 5 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn để cuộc sống và công việc suôn sẻ, may mắnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Thu hút tài lộc là quá trình kích hoạt trường khí cát lợi để dẫn tài khí vào không gian sống, từ đó gia tăng vượng khí, ổn định tài vận và thúc đẩy sự hanh thông trong công việc, kinh doanh của gia chủ.
Cách chọn thảm trải sàn phòng khách để thu hút tài lộc và làm không gian đẹp nổi bậtỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Thảm trải phòng khách không chỉ là vật dụng trang trí tạo cảm giác ấm áp và sang trọng, mà còn mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Việc chọn đúng mẫu thảm, màu sắc và vị trí đặt có thể giúp gia chủ thu hút vượng khí, mang đến sự may mắn và tài lộc.
Kiêng kỵ vị trí ngồi làm việc để tránh ảnh hưởng đến sự thăng tiến trong công việcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Bố trí bàn làm việc theo phong thủy là một yếu tố quan trọng được nhiều người cho rằng giúp mang lại may mắn, sức khỏe và sự thăng tiến trong công việc.
Mẹo phong thủy hóa giải uế khí, khai mở vượng tài, thu hút tài lộc bằng quả chanhỞ
GĐXH - Trong phong thủy, cách thu hút tài lộc bằng chanh được nhiều người tin tưởng và áp dụng nhờ khả năng thanh lọc năng lượng xấu, mang lại sinh khí tích cực.