Cách hóa giải thế sát khi két sắt lỡ đặt tựa lưng vào nhà vệ sinh

Vì sao không nên đặt két sắt tựa lưng vào nhà vệ sinh?

Két sắt không đơn thuần là nơi cất giữ giấy tờ quan trọng hay tài sản quý giá, mà nó được xem là kho chứa tài lộc. Chính vì vậy, vị trí đặt két sắt luôn đòi hỏi sự trang nghiêm, sạch sẽ và kín đáo.

Tuy nhiên, trong bối cảnh không gian sống ngày càng thu hẹp, đặc biệt là tại các căn hộ chung cư hay nhà phố hiện đại, nhiều gia đình đành phải chấp nhận những bố trí mang tính khiên cưỡng. Một trong những lỗi bài trí phổ biến và nguy hiểm nhất chính là: Két sắt lỡ đặt tựa lưng vào tường nhà vệ sinh.

Trong phong thủy, đây là một thế sát cấu trúc cực kỳ tối kỵ, ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của gia chủ. Theo phong thủy, nhà vệ sinh là nơi ẩm thấp, tích tụ nhiều uế khí. Mà két sắt thuộc hành Kim, cần sự khô ráo, và năng lượng thuần khiết để tụ tài.

Két sắt không đơn thuần là nơi cất giữ giấy tờ quan trọng hay tài sản quý giá, mà nó được xem là kho chứa tài lộc.

Vì thế, khi đặt két sắt tựa lưng vào tường nhà vệ sinh, uế khí từ phía sau bức tường sẽ làm vấy bẩn "kho tiền". Điều này có thể khiến tài lộc sa sút, tiền bạc dễ bị tiêu tán, gia chủ thường có thể xuyên gặp trục trặc về tài chính, thậm chí dính vào rắc rối thị phi.

Nếu căn phòng của bạn quá chật chội và không thể di chuyển két sắt sang vị trí khác, việc chủ động tìm cách hóa giải là điều vô cùng cấp thiết.

Cách hóa giải

Dùng vách ngăn cách nhiệt, cách ẩm

Tuyệt đối không để lưng két sắt chạm sát vào bức tường nhà vệ sinh. Nếu phải để ở đây thì bẹn nên kéo két sắt ra phía trước, tạo một khoảng trống ít nhất từ 10cm đến 20cm.

Khoảng không này giúp dòng khí lưu thông, giảm bớt sự ảnh hưởng trực tiếp của ẩm mốc và uế khí xuyên tường. Nếu có điều kiện, bạn nên chèn một tấm vách ngăn bằng gỗ tự nhiên, tấm thạch cao hoặc một lớp màng cách nhiệt giữa két và tường để ngăn chặn triệt để năng lượng xấu xâm nhập.

Sử dụng đá thạch anh để trấn trạch

Theo phong thủy, đá thạch anh bảo lam hoặc thạch anh tóc vàng được xem là "vũ khí" phong thủy cực mạnh để hóa giải uế khí. Bạn có thể đặt một chiếc đĩa đựng đá thạch anh thô hoặc một quả cầu thạch anh ngay trên chốc két sắt, hoặc đặt ở khoảng trống giữa két và bức tường nhà vệ sinh.

Theo phong thủy, đá thạch anh bảo lam hoặc thạch anh tóc vàng được xem là "vũ khí" phong thủy cực mạnh để hóa giải uế khí.

Năng lượng dương thuần khiết và sức mạnh ủa thạch anh sẽ tạo ra một bức tường bảo vệ vô hình, hấp thụ và triệt tiêu các năng lượng tiêu cực, giữ cho tiền bạc trong két luôn dồi dào không bị tiêu tán.

Đặt la bàn phong thủy hoặc đồng tiền hoa mai bên trong két

Để gia tăng tiền bạc trong két sắt, bạn nên đặt vào bên trong một cặp đồng tiền hoa mai (Mai Hoa Kim Tiền). Đồng tiền 5 cánh tượng trưng cho ngũ hành, có tác dụng hóa giải tiểu nhân, chặn bớt vận xui và giữ cho dòng tiền bên trong không bị thất thoát.

Ngoài ra, việc treo một chiếc la bàn phong thủy nhỏ ở mặt sau của két cũng giúp điều hòa hướng khí, biến hung thành cát.

Giữ nhà vệ sinh luôn khô thoáng và sạch sẽ

Hóa giải từ bên ngoài chưa đủ, bạn cần xử lý tận gốc nguồn phát ra uế khí. Bạn hãy đảm bảo nhà vệ sinh phía sau két sắt luôn được dọn dẹp sạch sẽ, khô ráo và thông thoáng.

Nên đặt trong nhà vệ sinh một chậu cây xanh như cây lưỡi hổ, trầu bà… để hút bớt ẩm và chuyển hóa một phần uế khí thành sinh khí.

Bạn nên đặt trong nhà vệ sinh một chậu cây xanh như cây lưỡi hổ, trầu bà… để hút bớt ẩm và chuyển hóa một phần uế khí thành sinh khí.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tinh dầu sả chanh hoặc quế để không gian này luôn có mùi thơm, giảm thiểu tối đa năng lượng tiêu cực tác động lên bức tường phía sau két sắt.

* Thông tin phông thủy trong bài mang tính tham khảo.

Bỏ qua những lưu ý này khi đặt két sắt, gia chủ khó lòng giàu có GĐXH - Két sắt là nơi giữ tiền của và có năng lượng rất lớn, chính vì thế, phải quan tâm tới những lưu ý đặt két sắt nếu không phù hợp thì tài vận của bạn sẽ bị đi xuống, khó mà giữ được vượng khí.