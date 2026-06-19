Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Cách hóa giải thế sát khi két sắt lỡ đặt tựa lưng vào nhà vệ sinh

Thứ sáu, 19:00 19/06/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Vì giới hạn diện tích, không ít gia chủ đành chấp nhận lỗi bài trí khi đặt két sắt tựa lưng vào tường nhà vệ sinh. Làm sao để giữ được túi tiền khi lỡ đặt cạnh nơi uế khí? Hãy đọc bài viết sau.

Vì sao không nên đặt két sắt tựa lưng vào nhà vệ sinh?

Két sắt không đơn thuần là nơi cất giữ giấy tờ quan trọng hay tài sản quý giá, mà nó được xem là kho chứa tài lộc. Chính vì vậy, vị trí đặt két sắt luôn đòi hỏi sự trang nghiêm, sạch sẽ và kín đáo.

Tuy nhiên, trong bối cảnh không gian sống ngày càng thu hẹp, đặc biệt là tại các căn hộ chung cư hay nhà phố hiện đại, nhiều gia đình đành phải chấp nhận những bố trí mang tính khiên cưỡng. Một trong những lỗi bài trí phổ biến và nguy hiểm nhất chính là: Két sắt lỡ đặt tựa lưng vào tường nhà vệ sinh.

Trong phong thủy, đây là một thế sát cấu trúc cực kỳ tối kỵ, ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của gia chủ. Theo phong thủy, nhà vệ sinh là nơi ẩm thấp, tích tụ nhiều uế khí. Mà két sắt thuộc hành Kim, cần sự khô ráo, và năng lượng thuần khiết để tụ tài.

Cách hóa giải thế sát khi két sắt lỡ đặt tựa lưng vào nhà vệ sinh - Ảnh 1.

Két sắt không đơn thuần là nơi cất giữ giấy tờ quan trọng hay tài sản quý giá, mà nó được xem là kho chứa tài lộc.

Vì thế, khi đặt két sắt tựa lưng vào tường nhà vệ sinh, uế khí từ phía sau bức tường sẽ làm vấy bẩn "kho tiền". Điều này có thể khiến tài lộc sa sút, tiền bạc dễ bị tiêu tán, gia chủ thường có thể xuyên gặp trục trặc về tài chính, thậm chí dính vào rắc rối thị phi.

Nếu căn phòng của bạn quá chật chội và không thể di chuyển két sắt sang vị trí khác, việc chủ động tìm cách hóa giải là điều vô cùng cấp thiết.

Cách hóa giải

Dùng vách ngăn cách nhiệt, cách ẩm

Tuyệt đối không để lưng két sắt chạm sát vào bức tường nhà vệ sinh. Nếu phải để ở đây thì bẹn nên kéo két sắt ra phía trước, tạo một khoảng trống ít nhất từ 10cm đến 20cm.

Khoảng không này giúp dòng khí lưu thông, giảm bớt sự ảnh hưởng trực tiếp của ẩm mốc và uế khí xuyên tường. Nếu có điều kiện, bạn nên chèn một tấm vách ngăn bằng gỗ tự nhiên, tấm thạch cao hoặc một lớp màng cách nhiệt giữa két và tường để ngăn chặn triệt để năng lượng xấu xâm nhập.

Sử dụng đá thạch anh để trấn trạch

Theo phong thủy, đá thạch anh bảo lam hoặc thạch anh tóc vàng được xem là "vũ khí" phong thủy cực mạnh để hóa giải uế khí. Bạn có thể đặt một chiếc đĩa đựng đá thạch anh thô hoặc một quả cầu thạch anh ngay trên chốc két sắt, hoặc đặt ở khoảng trống giữa két và bức tường nhà vệ sinh.

Cách hóa giải thế sát khi két sắt lỡ đặt tựa lưng vào nhà vệ sinh - Ảnh 2.

Theo phong thủy, đá thạch anh bảo lam hoặc thạch anh tóc vàng được xem là "vũ khí" phong thủy cực mạnh để hóa giải uế khí.

Năng lượng dương thuần khiết và sức mạnh ủa thạch anh sẽ tạo ra một bức tường bảo vệ vô hình, hấp thụ và triệt tiêu các năng lượng tiêu cực, giữ cho tiền bạc trong két luôn dồi dào không bị tiêu tán.

Đặt la bàn phong thủy hoặc đồng tiền hoa mai bên trong két

Để gia tăng tiền bạc trong két sắt, bạn nên đặt vào bên trong một cặp đồng tiền hoa mai (Mai Hoa Kim Tiền). Đồng tiền 5 cánh tượng trưng cho ngũ hành, có tác dụng hóa giải tiểu nhân, chặn bớt vận xui và giữ cho dòng tiền bên trong không bị thất thoát.

Ngoài ra, việc treo một chiếc la bàn phong thủy nhỏ ở mặt sau của két cũng giúp điều hòa hướng khí, biến hung thành cát.

Giữ nhà vệ sinh luôn khô thoáng và sạch sẽ

Hóa giải từ bên ngoài chưa đủ, bạn cần xử lý tận gốc nguồn phát ra uế khí. Bạn hãy đảm bảo nhà vệ sinh phía sau két sắt luôn được dọn dẹp sạch sẽ, khô ráo và thông thoáng.

Cách hóa giải thế sát khi két sắt lỡ đặt tựa lưng vào nhà vệ sinh - Ảnh 3.

Nên đặt trong nhà vệ sinh một chậu cây xanh như cây lưỡi hổ, trầu bà… để hút bớt ẩm và chuyển hóa một phần uế khí thành sinh khí.

Bạn nên đặt trong nhà vệ sinh một chậu cây xanh như cây lưỡi hổ, trầu bà… để hút bớt ẩm và chuyển hóa một phần uế khí thành sinh khí.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tinh dầu sả chanh hoặc quế để không gian này luôn có mùi thơm, giảm thiểu tối đa năng lượng tiêu cực tác động lên bức tường phía sau két sắt.

* Thông tin phông thủy trong bài mang tính tham khảo.

Cách hóa giải thế sát khi két sắt lỡ đặt tựa lưng vào nhà vệ sinh - Ảnh 4.Bỏ qua những lưu ý này khi đặt két sắt, gia chủ khó lòng giàu có

GĐXH - Két sắt là nơi giữ tiền của và có năng lượng rất lớn, chính vì thế, phải quan tâm tới những lưu ý đặt két sắt nếu không phù hợp thì tài vận của bạn sẽ bị đi xuống, khó mà giữ được vượng khí.

Cách hóa giải thế sát khi két sắt lỡ đặt tựa lưng vào nhà vệ sinh - Ảnh 5.Người sinh từ tháng 1 đến tháng 6 trồng ngay "cây bản mệnh" này để tiền vào như nước

GĐXH - Cây xanh giúp thổi thêm luồng sinh khí, giúp không gian sống của bạn thêm trong lành và thư thái hơn. Theo phong thủy nếu bạn lựa chọn các loại cây phù hợp với mệnh chủ nhà thì sẽ càng kéo thêm sự may mắn và tài lộc.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bỏ qua những lưu ý này khi đặt két sắt, gia chủ khó lòng giàu có

Bỏ qua những lưu ý này khi đặt két sắt, gia chủ khó lòng giàu có

Người sinh từ tháng 1 đến tháng 6 trồng ngay "cây bản mệnh" này để tiền vào như nước

Người sinh từ tháng 1 đến tháng 6 trồng ngay "cây bản mệnh" này để tiền vào như nước

Vị trí đặt muối trong nhà hút vượng khí, nhiều gia đình khá giả vẫn duy trì thói quen này

Vị trí đặt muối trong nhà hút vượng khí, nhiều gia đình khá giả vẫn duy trì thói quen này

Để kích hoạt tài lộc, gia chủ cần tránh 4 vị trí đặt thác nước phong thủy

Để kích hoạt tài lộc, gia chủ cần tránh 4 vị trí đặt thác nước phong thủy

Đặt ngay những thứ này vào két sắt, tiền bạc tự tìm đến, may mắn nhân đôi

Đặt ngay những thứ này vào két sắt, tiền bạc tự tìm đến, may mắn nhân đôi

Cùng chuyên mục

Ngắm những mâm cỗ cúng Tết Đoan Ngọ 2026 được chị em chuẩn bị chỉn chu, đẹp mắt

Ngắm những mâm cỗ cúng Tết Đoan Ngọ 2026 được chị em chuẩn bị chỉn chu, đẹp mắt

Ăn - 6 giờ trước

GĐXH - Tết Đoan Ngọ (mồng 5/5 âm lịch) từ lâu đã trở thành một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng của người Việt. Những mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ ngày càng được nhiều gia đình chuẩn bị chỉn chu, đẹp mắt.

Mẫu phòng ngủ kết hợp phòng khách đẹp, vô cùng tiện nghi năm 2026

Mẫu phòng ngủ kết hợp phòng khách đẹp, vô cùng tiện nghi năm 2026

- 8 giờ trước

GĐXH - Phòng ngủ kết hợp phòng khách không chỉ là xu hướng thiết kế nội thất hiện đại mà còn là giải pháp tối ưu cho không gian nhỏ, giúp tiết kiệm diện tích mà vẫn giữ được sự thoải mái, tiện nghi.

Đặt hũ gạo và tủ lạnh ở đâu trong bếp chung cư để tiền đầy túi, bình an và may mắn

Đặt hũ gạo và tủ lạnh ở đâu trong bếp chung cư để tiền đầy túi, bình an và may mắn

- 11 giờ trước

GĐXH - Trong không gian giới hạn của căn hộ chung cư, việc bố trí hũ gạo và tủ lạnh sao cho vừa tiện nghi, vừa chuẩn phong thủy là bài toán quyết định mạch tài lộc luôn tràn trề, thịnh vượng.

Sau hành trình tích lũy, người Hải Phòng chọn Vinhomes Royal Island để nâng cao chất lượng sống

Sau hành trình tích lũy, người Hải Phòng chọn Vinhomes Royal Island để nâng cao chất lượng sống

- 12 giờ trước

Khi mục tiêu tài chính đã hoàn thành, điều giới tinh hoa Hải Phòng tìm kiếm không còn đơn thuần là một địa chỉ thuận tiện cho công việc, mà là một không gian đủ xanh, đủ tiện nghi và đủ riêng tư với những hàng xóm "cùng tần số" để tận hưởng thành quả cùng gia đình.

5 điều nên làm trong 'tháng Cửu Độc' năm 2026 để bảo vệ sức khỏe và giữ vận khí hanh thông

5 điều nên làm trong 'tháng Cửu Độc' năm 2026 để bảo vệ sức khỏe và giữ vận khí hanh thông

- 15 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy cho rằng, tháng 5 âm lịch là ‘tháng Cửu Độc’ cực nguy hiểm, dễ gây hại cho cơ thể. Nhưng thời điểm này cũng là thời điểm vàng tốt nhất trong năm để thanh lọc cơ thể và bổ sung dương khí.

Muốn vợ chồng hòa thuận, ngủ ngon thẳng giấc, đừng bỏ qua 8 loài cây này

Muốn vợ chồng hòa thuận, ngủ ngon thẳng giấc, đừng bỏ qua 8 loài cây này

- 18 giờ trước

GĐXH - Bài viết này sẽ giới thiệu 8 loại cây cảnh được ví như "liều thuốc thôi miên" tự nhiên. Chúng không chỉ thanh lọc không khí, tạo ra môi trường ngủ lý tưởng mà còn mang ý nghĩa phong thủy tốt, giúp tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít.

Mẹo cứu nguy chiếc máy giặt lên nguồn nhưng không chạy tại nhà

Mẹo cứu nguy chiếc máy giặt lên nguồn nhưng không chạy tại nhà

- 1 ngày trước

GĐXH - Hiện tượng máy giặt lên nguồn nhưng không quay lồng giặt, không cấp nước là dấu hiệu cảnh báo sự cố về linh kiện hoặc hệ thống an toàn của thiết bị. Bài viết này sẽ giúp bạn cách khắc phục nhanh gọn tại nhà để máy hoạt động lại bình thường.

Cách giặt thảm lông bằng máy giặt đảm bảo không bị rụng lông, vón cục

Cách giặt thảm lông bằng máy giặt đảm bảo không bị rụng lông, vón cục

- 1 ngày trước

GĐXH - Thảm là một trong những vật dụng khó làm sạch, việc vệ sinh rất vất vả và mất thời gian. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bước giặt thảm bằng máy giặt đơn giản, ít tốn sức và chi phí thấp.

Vì sao tháng 5 âm lịch được gọi là 'tháng Độc'? 9 ngày cần chú ý nhất trong tháng

Vì sao tháng 5 âm lịch được gọi là 'tháng Độc'? 9 ngày cần chú ý nhất trong tháng

- 1 ngày trước

GĐXH – Tháng 5 âm lịch còn được gọi là "tháng Độc" khi có tới 9 ngày đặc biệt được cho là thời điểm thời tiết khắc nghiệt dễ ảnh hưởng tới sức khỏe, vận may. Vậy 9 ngày này rơi vào thời điểm nào và người xưa thường lưu ý những gì để bảo vệ sức khỏe?

Top màu sơn nhấn chung cư hiện đại: Đón đầu xu hướng, rước tài lộc vào nhà

Top màu sơn nhấn chung cư hiện đại: Đón đầu xu hướng, rước tài lộc vào nhà

- 1 ngày trước

GĐXH - Xu hướng màu sắc năm 2026 đang dần chuyển hướng đến sự hài hòa, tinh tế cho nên việc lựa chọn đúng bảng màu không chỉ giúp căn hộ của bạn thêm phần sang trọng mà còn phản ánh đúng lối sống hiện đại.

Xem nhiều

Vì sao tháng 5 âm lịch được gọi là 'tháng Độc'? 9 ngày cần chú ý nhất trong tháng

Vì sao tháng 5 âm lịch được gọi là 'tháng Độc'? 9 ngày cần chú ý nhất trong tháng

GĐXH – Tháng 5 âm lịch còn được gọi là "tháng Độc" khi có tới 9 ngày đặc biệt được cho là thời điểm thời tiết khắc nghiệt dễ ảnh hưởng tới sức khỏe, vận may. Vậy 9 ngày này rơi vào thời điểm nào và người xưa thường lưu ý những gì để bảo vệ sức khỏe?

Chuyên gia chỉ ra khung giờ đẹp cúng Tết Đoan Ngọ 2026 đón cát khí, cầu bình an

Chuyên gia chỉ ra khung giờ đẹp cúng Tết Đoan Ngọ 2026 đón cát khí, cầu bình an

7 kiêng kỵ trong ngày Tết Đoan ngọ nên nhớ

7 kiêng kỵ trong ngày Tết Đoan ngọ nên nhớ

Tết Đoan Ngọ 2026 vào ngày nào tháng 6 dương? Ý nghĩa, mâm cúng và những phong tục đặc sắc của người Việt

Tết Đoan Ngọ 2026 vào ngày nào tháng 6 dương? Ý nghĩa, mâm cúng và những phong tục đặc sắc của người Việt

Muốn vợ chồng hòa thuận, ngủ ngon thẳng giấc, đừng bỏ qua 8 loài cây này

Muốn vợ chồng hòa thuận, ngủ ngon thẳng giấc, đừng bỏ qua 8 loài cây này

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top