Đồ "giật cô hồn" có xui không và lưu ý khi nhận lộc để tránh rước họa vào thân

Có nên mang lễ vật sau khi cúng cô hồn về nhà không?

Người tham gia giựt cô hồn có thể mang lễ vật về sau khi gia chủ hoàn tất nghi thức cúng, hóa vàng và rải gạo muối. Những lễ vật như bánh kẹo, trái cây, nước ngọt hoặc tiền được xem là lộc cúng chúng sinh, ai giật được thì nhận.

Với gia chủ, các lễ vật đã dâng cúng chúng sinh thường không nên mang vào nhà hoặc sử dụng lại. Theo quan niệm dân gian, những lễ vật này được chuẩn bị để bố thí cho các vong linh và người nhận lộc.

Vì vậy, sau khi kết thúc lễ cúng, gia chủ thường để mọi người giật hoặc phát hết lễ vật, tránh đem cất giữ trong nhà.

Thực hư giật cô hồn xui xẻo

Tục giựt cô hồn không mang lại xui xẻo, ngược lại, đây là nét đẹp văn hóa thể hiện sự chia sẻ và lòng nhân ái. Việc giật đồ cúng sau khi lễ hoàn tất không phải điều kiêng kỵ, mà nhiều nơi còn coi đây là "lộc", khuyến khích người tham gia để lấy may mắn.

"Giật cô hồn" là một nét văn hóa dân gian lâu đời mang ý nghĩa sẻ chia trong tháng 7 Âm lịch.

Nếu không có ai giựt, gia chủ cũng không nên mang đồ cúng về nhà mà nên chia cho người khó khăn. Dù một số người vẫn e ngại vì quan niệm truyền miệng, nhưng thực tế giựt cô hồn không mang lại xui xẻo. Đây là hoạt động mang tính tâm linh và cộng đồng, góp phần duy trì một phong tục đẹp trong văn hóa Việt Nam.

Tục giật cô hồn từng vùng miền là gì?

Đặc điểm Miền Bắc Miền Trung Miền Nam Tín ngưỡng Xá tội vong nhân Cân bằng giữa Xá tội vong nhân và Vu Lan Vu Lan, cúng cô hồn quan trọng, tin vào sự thịnh vượng qua giật cô hồn Lễ vật Đơn giản, thường là chay, cháo loãng quan trọng Nhìn chung tương tự miền Bắc, có thêm trầu cau ở một số nơi Cầu kỳ hơn, có cả đồ mặn Tục giật cô hồn Ít phổ biến, chỉ trẻ em lấy đồ sau khi cúng xong. Vừa phải, có thể khác nhau giữa các vùng Diễn ra sôi nổi, tin mạnh vào việc mang lại thịnh vượng

Những lưu ý khi thực hiện nghi thức giật cô hồn

Theo phong thủy Tâm An, tuyệt đối tránh réo gọi tên thật của nhau trong lúc cúng bái để tránh việc các vong linh ghi nhớ và đi theo. Sau khi cúng xong, bắt buộc phải rải gạo, muối ra xa các hướng để tiễn các vong linh rời đi, không lưu luyến lại gia chủ.

Sau khi kết thúc lễ cúng, gia chủ thường để mọi người giật hoặc phát hết lễ vật, tránh đem cất giữ trong nhà.

Gia chủ không nên giữ lại để ăn các món đồ đã cúng chúng sinh nhằm tránh những năng lượng không tốt. Người tham gia chỉ nên lấy một phần lộc nhỏ để san sẻ may mắn, tuyệt đối không gom sạch toàn bộ mâm cúng vì dễ bị xem là bất kính, tham lam.

Tránh mặc đồ trắng hoặc đen hoàn toàn (màu của tang lễ) khi tham gia. Đặc biệt, sau khi nhận lộc xong cần rời đi ngay thẳng về phía trước, tuyệt đối không quay đầu nhìn lại.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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