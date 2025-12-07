Mới nhất
'Hoa hậu giàu nhất Việt Nam' vừa tậu biệt thự 1,4 triệu USD cho bố mẹ, hiện sống ra sao?

Chủ nhật, 14:29 07/12/2025 | Không gian sống
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Căn biệt thự hoa hậu Ngô Mỹ Uyên mua tặng bố mẹ rộng 500m2, gồm 6 phòng ngủ, 8 phòng tắm, nằm trong khu dân cư lâu đời ở Dallas.

'Hoa hậu giàu nhất Việt Nam' vừa tậu biệt thự 1,4 triệu USD cho bố mẹ, hiện sống ra sao? - Ảnh 1.

Ngô Mỹ Uyên, sinh năm 1974, nổi danh từ những năm 1990 khi giành danh hiệu Hoa hậu Điện ảnh Việt Nam 1994 và đăng quang Hoa hậu Thời trang quốc tế tại Ai Cập 1995. Không chỉ dừng lại ở danh hiệu tại cuộc thi nhan sắc, nàng hậu tài năng này còn gặt hái thành công trong vai trò người mẫu, MC, ảo thuật gia, ca sĩ và diễn viên.

'Hoa hậu giàu nhất Việt Nam' vừa tậu biệt thự 1,4 triệu USD cho bố mẹ, hiện sống ra sao? - Ảnh 2.

Ngô Mỹ Uyên còn được mệnh danh là “hoa hậu giàu nhất Việt Nam” nhờ khối tài sản lớn. Trước đây, cô từng sở hữu căn biệt thự phủ vàng rộng lớn tại Quận 1 (TP.HCM) trị giá khoảng 300 tỷ đồng. Sau khi chuyển nhượng biệt thự này, gia đình cô dọn về căn biệt thự khác tại khu Thảo Điền (Quận 2). Sau đó cô cũng bán căn biệt thự này với lý do muốn đưa bố mẹ sang Mỹ sống.


Ngắm biệt thự 1,4 triệu USD của bố mẹ Ngô Mỹ Uyên ở Mỹ - Ảnh 1.

Ngô Mỹ Uyên vừa mua căn biệt thự gần 37 tỷ đồng ở khu Old East Dallas, bang Texas để bố mẹ an hưởng tuổi già. Gia đình cô chuyển về từ ngày 27/11, kịp đón Lễ Tạ ơn trong ngôi nhà mới.

Ngắm biệt thự 1,4 triệu USD của bố mẹ Ngô Mỹ Uyên ở Mỹ - Ảnh 2.

Theo Ngô Mỹ Uyên chia sẻ trên Ngôi sao, biệt thự được xây từ đầu thế kỷ XX, mang kiến trúc Greek Revival lấy cảm hứng từ Hy Lạp cổ đại. Ngôi nhà đáp ứng các tiêu chí riêng tư, yên tĩnh, kết hợp vẻ đẹp cổ điển và tiện nghi hiện đại, phù hợp với gia đình nhiều thế hệ.

Ngắm biệt thự 1,4 triệu USD của bố mẹ Ngô Mỹ Uyên ở Mỹ - Ảnh 3.

Biệt thự gồm hai phần, trong đó nhà chính rộng khoảng 500m2, có 4 phòng ngủ, 4 phòng tắm lớn, 2 phòng tắm phụ và 1 tầng dành cho sinh hoạt chung.

Ngắm biệt thự 1,4 triệu USD của bố mẹ Ngô Mỹ Uyên ở Mỹ - Ảnh 4.

Nhà phụ nằm cuối sân sau, rộng chừng 90m2, được thiết kế như hai căn hộ studio với bếp đầy đủ tiện nghi, phòng ngủ, mỗi căn đều có phòng tắm riêng và khu vực ăn uống.

Ngắm biệt thự 1,4 triệu USD của bố mẹ Ngô Mỹ Uyên ở Mỹ - Ảnh 5.

Ngô Mỹ Uyên cho biết ngôi nhà trải qua nhiều lần cải tạo, trùng tu nhưng vẫn giữ vẻ đẹp cổ điển.

Ngắm biệt thự 1,4 triệu USD của bố mẹ Ngô Mỹ Uyên ở Mỹ - Ảnh 6.

Phòng khách bên trong nổi bật với nhiều chi tiết gỗ màu nâu sẫm, hài hòa với sàn gỗ tự nhiên, tạo không gian sang trọng và ấm cúng.

Ngắm biệt thự 1,4 triệu USD của bố mẹ Ngô Mỹ Uyên ở Mỹ - Ảnh 7.

Chủ nhân đầu tiên của căn biệt thự là một bác sĩ phẫu thuật yêu thích hội họa, vì vậy ngôi nhà được thiết kế như một bảo tàng cá nhân.

Ngắm biệt thự 1,4 triệu USD của bố mẹ Ngô Mỹ Uyên ở Mỹ - Ảnh 8.

Mỗi góc trong ngôi nhà đều có điểm nhấn riêng qua màu sắc và kiểu dáng nội thất, nhưng vẫn đồng nhất về chất liệu và phong cách cổ điển.

Ngắm biệt thự 1,4 triệu USD của bố mẹ Ngô Mỹ Uyên ở Mỹ - Ảnh 9.

Phòng ngủ thoáng đãng nhờ diện tích lớn và nhiều cửa sổ, với nội thất tiện nghi nhưng thiết kế tối giản.

Ngắm biệt thự 1,4 triệu USD của bố mẹ Ngô Mỹ Uyên ở Mỹ - Ảnh 10.

Nhà tắm được thiết kế mang lại sự thoải mái, gợi cảm giác như đang ở khu nghỉ dưỡng.

Ngắm biệt thự 1,4 triệu USD của bố mẹ Ngô Mỹ Uyên ở Mỹ - Ảnh 11.

Do nhà đông thành viên và thường xuyên đón khách, Ngô Mỹ Uyên đặc biệt chú trọng căn bếp. Cô bố trí đầy đủ thiết bị hiện đại để mẹ và các em gái yêu thích nấu nướng, đồng thời giúp cả gia đình có những bữa ăn ấm cúng, quây quần.


Bất động sản tại Việt Nam và Italy của hoa hậu Ngô Mỹ Uyên - Ảnh 3.

Về phần mình, ở Italy, Ngô Mỹ Uyên cùng ông xã - giáo sư Marco Casini - và 2 con gái sống trong căn hộ 250m2 ngay trung tâm thành phố Rome.

Bất động sản tại Việt Nam và Italy của hoa hậu Ngô Mỹ Uyên - Ảnh 5.

Ngôi nhà có 3 phòng ngủ, 2 ban công và khu bếp tiện nghi, rộng rãi.

Bất động sản tại Việt Nam và Italy của hoa hậu Ngô Mỹ Uyên - Ảnh 6.

Ngô Mỹ Uyên chọn phong cách tối giản, hiện đại cho không gian sống. Toàn bộ nội thất, theo cô, là sáng tạo của các thành viên làm kỹ sư, kiến trúc sư trong gia đình bên chồng.

Bất động sản tại Việt Nam và Italy của hoa hậu Ngô Mỹ Uyên - Ảnh 7.

Ngoài ra, cô mua thêm một số đồ dùng, đồ trang trí từ các thương hiệu nổi tiếng quốc tế.

Bất động sản tại Việt Nam và Italy của hoa hậu Ngô Mỹ Uyên - Ảnh 8.

Các góc trong ngôi nhà đều được Ngô Mỹ Uyên bố trí cây xanh để tạo không gian thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên.

Bất động sản tại Việt Nam và Italy của hoa hậu Ngô Mỹ Uyên - Ảnh 9.

Cô trồng nhiều loại hoa ngoài ban công. Từ đây, có thể ngắm những tòa nhà lâu đời, mang kiến trúc đặc trưng Itlay.

Bất động sản tại Việt Nam và Italy của hoa hậu Ngô Mỹ Uyên - Ảnh 10.

Ngày thường, gia đình Ngô Mỹ Uyên sống trong căn hộ ở Rome còn cuối tuần sẽ về nhà vườn ở Tuscany nghỉ dưỡng. Cơ ngơi này nằm trên ngọn đồi, rộng khoảng 10.000 m2, cách nhà hoa hậu chừng 1,5 giờ lái xe.

Bất động sản tại Việt Nam và Italy của hoa hậu Ngô Mỹ Uyên - Ảnh 11.

Theo Ngô Mỹ Uyên, ngôi nhà ở đây được xây từ lâu theo phong cách Italy cổ xưa với 5 phòng ngủ. Bên hông nhà, các phòng nhỏ được thiết kế cho người giúp việc và làm khu giải trí.

Bất động sản tại Việt Nam và Italy của hoa hậu Ngô Mỹ Uyên - Ảnh 12.

Ngô Mỹ Uyên cho biết đại gia đình chồng cô thường về đây tắm biển, lái tàu riêng ra đảo chơi và mở tiệc BBQ. Ngoài ra, họ có thể cưỡi ngựa, đánh tennis và thu hoạch trái cây ngay trong vườn.

Bất động sản tại Việt Nam và Italy của hoa hậu Ngô Mỹ Uyên - Ảnh 13.

Nhà vườn của Ngô Mỹ Uyên có sân tennis và vườn ô liu khoảng 2.000 m2. Khoảng tháng 10 hằng năm, cô cùng người thân hái ô liu để xay lấy dầu.

Villa 10.000 m2 của Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên cùng chồng Tây - Ảnh 1.

Vào cuối tuần, gia đình Ngô Mỹ Uyên mất 1,5 tiếng lái xe để đến villa của họ ở Tuscany, Ý. Villa rộng hơn 10.000m2 là nơi cả nhà nghỉ dưỡng và sum họp.

Villa 10.000 m2 của Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên cùng chồng Tây - Ảnh 2.

Vợ chồng cô vẫn duy trì thói quen đưa các con đến đây mỗi cuối tuần (từ thứ 6 đến Chủ nhật).

Villa 10.000 m2 của Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên cùng chồng Tây - Ảnh 3.
Villa 10.000 m2 của Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên cùng chồng Tây - Ảnh 4.
Villa 10.000 m2 của Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên cùng chồng Tây - Ảnh 5.

Villa rộng 10.000 m2, có vườn cây ăn trái. Nhà villa xây kiểu cổ xưa, đặt ngay giữa diện tích đất, có 5 phòng ngủ trên lầu, bên hông là 2 căn nhà nhỏ thông cửa với nhà chính gồm nhà cho người giúp việc và nhà giải trí.

Villa 10.000 m2 của Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên cùng chồng Tây - Ảnh 6.
Villa 10.000 m2 của Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên cùng chồng Tây - Ảnh 7.
Villa 10.000 m2 của Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên cùng chồng Tây - Ảnh 8.

Ngô Mỹ Uyên nói, thường cư dân Rome luôn có nhà riêng ở vùng lân cận để tiện nghỉ dưỡng, nhất là nghỉ hè. Gia đình chồng cô đã mua villa này 40 năm nay. Ngoài ra, nhà chồng cũng mua một chiếc tàu nhỏ để đi chơi đảo, dạo biển. Cả nhà chồng cô ai cũng có bằng lái tàu vì với dân biển Ý, bằng lái tàu phổ biến như bằng lái xe hơi. Ngày 15/8 hàng năm, Tuscany tổ chức lễ hội lớn toàn vùng, villa nhà nào cũng mở tiệc BBQ linh đình cả đêm.

Villa 10.000 m2 của Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên cùng chồng Tây - Ảnh 9.
Villa 10.000 m2 của Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên cùng chồng Tây - Ảnh 10.

Hai công chúa nhỏ Asia và Mia nhà Ngô Mỹ Uyên rất thích đến chơi nhà ở Tuscany. Từ villa ra biển chỉ mất 10 phút lái xe. Ngoài chơi biển, các bé còn có thể cưỡi ngựa, đánh tennis với bố hoặc chơi vườn cả ngày.

Villa 10.000 m2 của Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên cùng chồng Tây - Ảnh 11.
Villa 10.000 m2 của Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên cùng chồng Tây - Ảnh 12.

Vườn ô-liu trong villa chiếm 2.000 m2, bắt đầu từ ghềnh đá trải dài đến đường lớn. Khoảng tháng 10 - 11, gia đình Ngô Mỹ Uyên lại thu hoạch ô-liu và xay lấy dầu dùng cho cả năm.

