'Hoa hậu giàu nhất Việt Nam' vừa tậu biệt thự 1,4 triệu USD cho bố mẹ, hiện sống ra sao?
GĐXH - Căn biệt thự hoa hậu Ngô Mỹ Uyên mua tặng bố mẹ rộng 500m2, gồm 6 phòng ngủ, 8 phòng tắm, nằm trong khu dân cư lâu đời ở Dallas.
Vào cuối tuần, gia đình Ngô Mỹ Uyên mất 1,5 tiếng lái xe để đến villa của họ ở Tuscany, Ý. Villa rộng hơn 10.000m2 là nơi cả nhà nghỉ dưỡng và sum họp.
Vợ chồng cô vẫn duy trì thói quen đưa các con đến đây mỗi cuối tuần (từ thứ 6 đến Chủ nhật).
Villa rộng 10.000 m2, có vườn cây ăn trái. Nhà villa xây kiểu cổ xưa, đặt ngay giữa diện tích đất, có 5 phòng ngủ trên lầu, bên hông là 2 căn nhà nhỏ thông cửa với nhà chính gồm nhà cho người giúp việc và nhà giải trí.
Ngô Mỹ Uyên nói, thường cư dân Rome luôn có nhà riêng ở vùng lân cận để tiện nghỉ dưỡng, nhất là nghỉ hè. Gia đình chồng cô đã mua villa này 40 năm nay. Ngoài ra, nhà chồng cũng mua một chiếc tàu nhỏ để đi chơi đảo, dạo biển. Cả nhà chồng cô ai cũng có bằng lái tàu vì với dân biển Ý, bằng lái tàu phổ biến như bằng lái xe hơi. Ngày 15/8 hàng năm, Tuscany tổ chức lễ hội lớn toàn vùng, villa nhà nào cũng mở tiệc BBQ linh đình cả đêm.
Hai công chúa nhỏ Asia và Mia nhà Ngô Mỹ Uyên rất thích đến chơi nhà ở Tuscany. Từ villa ra biển chỉ mất 10 phút lái xe. Ngoài chơi biển, các bé còn có thể cưỡi ngựa, đánh tennis với bố hoặc chơi vườn cả ngày.
Vợ chồng TPHCM chi 400 triệu 'lột xác' căn hộ 20 năm thành tổ ấm đẹp, tiện nghiKhông gian sống - 7 giờ trước
Sau khi mua căn hộ trong khu chung cư cũ 20 năm tuổi, vợ chồng chị Hà (TPHCM) chi thêm khoảng 200 triệu để sửa thô lại toàn bộ và 200 triệu sắm sửa nội thất mới, tạo không gian sống vừa thẩm mỹ, vừa tiện nghi.
Giới trẻ Hà Nội bùng nổ check-in Giáng sinh với tuyết rơi giá 0 đồngỞ - 1 tuần trước
GĐXH - Dù còn gần một tháng nữa mới đến Giáng sinh, bầu không khí lễ hội đã bắt đầu "rục rịch" tại Hà Nội.
Mẹo giữ cho tủ lạnh luôn sạch sẽ và thơm thoỞ - 1 tuần trước
GĐXH - Giữ cho tủ lạnh luôn sạch sẽ và thơm mát không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình mà còn kéo dài tuổi thọ sản phẩm.
Kiêng kỵ khi đặt tủ lạnh ở vị trí này gây hao điện, tốn của, ảnh hưởng đến tài vậnỞ - 1 tuần trước
GĐXH - Khi đặt tủ lạnh trong nhà, có một số kiêng kỵ và lưu ý cần cân nhắc để đảm bảo phong thủy và hiệu quả sử dụng. Dưới đây là những lý do kiêng kỵ.
Những loại cây trồng cho bóng mát phù hợp với nhà biệt thựỞ - 1 tuần trước
GĐXH - Trồng cây bóng mát ở biệt thự là điều cần thiết để ngăn cản bớt ánh sáng tự nhiên tác động đến việc thư giãn, đồng thời tạo mật độ thấp - cao cho hệ sinh thái thêm cân bằng.
Top cây phong thủy cho vườn vừa đẹp, vừa hút tài lộc, gia tăng vượng khíỞ - 2 tuần trước
GĐXH - Trồng cây hợp phong thủy trong vườn để mang may mắn cho gia đình nên chọn những loại cây giúp gia chủ thu hút tài vận. Các cây này sẽ bổ trợ thêm dương khí cho sân vườn.
Nguyên tắc '3 không' đơn giản, thuận phong thủy khi bố trí nhà tắmỞ - 2 tuần trước
GĐXH - Nếu bạn vẫn băn khoăn chưa biết cách sắp xếp nhà tắm, chưa hiểu rõ về các yếu tố phong thủy thì bài viết sau sẽ bật mí cho bạn 3 nguyên tắc sắp xếp nhà tắm trong phong thủy, để có được không gian đem lại may mắn, sức khỏe.
Cách bố trí phòng tắm theo phong thủy chuẩn nhấtỞ - 2 tuần trước
GĐXH - Bạn muốn bố trí phòng tắm theo phong thủy thì chỉ với một vài thay đổi, bạn có thể biến phòng tắm, vốn luôn bị xem là nơi tập trung nhiều khí xấu, trở thành một góc thư giãn tuyệt vời. Hãy theo dõi bài viết sau.
Những bất lợi về phong thủy khi cửa nhà vệ sinh đối diện cầu thangỞ - 2 tuần trước
GĐXH - Không ít gia đình hiện nay thiết kế nhà tắm, toilet đối diện cầu thang. Thiết kế này không chỉ ảnh hưởng xấu đến thẩm mỹ ngôi nhà, mà còn phạm phải những điều tối kỵ trong phong thủy.
Đây là những vật phẩm nhà giàu kiêng kỵ không bao giờ đặt ở phòng kháchỞ - 2 tuần trước
GĐXH - Phòng khách được coi là “trái tim” của căn nhà. Để thu hút được nhiều vượng khí, may mắn và tài lộc, đặc biệt không phạm phải phong thủy thì bạn không nên đặt những món đồ vật sau trong phòng khách.
Loại cây trồng trong nhà vừa giúp lọc không khí, vừa giúp ấm nhà vào mùa lạnhỞ
GĐXH - Nhân dịp thời tiết giao mùa, hãy lựa chọn loại cây trồng trong nhà vừa giúp lọc không khí, vừa giúp căn nhà ấm hơn vào mùa lạnh.