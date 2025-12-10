Các loại cây cảnh vừa làm quà tặng Giáng sinh, vừa trang trí không gian đẹp
GĐXH - Một chậu cây xanh tươi không chỉ làm đẹp không gian mà còn thể hiện tấm lòng tinh tế, gửi gắm lời chúc bình an và thịnh vượng đến người nhận.
Cây thông
Đầu tiên phải nhắc đến chính là cây thông giáng sinh hay còn gọi là cây noel. Cây có thân gỗ, lá kim dẹp có màu xanh mát mắt và hình dạng tháp tự nhiên.
Sở hữu ngoại hình đẹp nên cây thông được trồng như một loại cây cảnh nội thất và dùng trang trí trong nhà hay sảnh đón khách tại các công ty.
Trong tự nhiên, cây thông có tuổi thọ hơn cả 100 năm ở môi trường khắc nghiệt nên đây là loại cây đại diện cho sự trường thọ, sức mạnh nội lực, lòng kiên định vượt lên khó khăn cuộc sống.
Hiện tại, trên thị trường có đa dạng các loại cây thông từ loại để sàn và để ban. Tuy nhiên giá thành cây giáng sinh khá cao.
Cây sơn tùng
Cây sơn tùng còn được gọi là tùng núi, tùng búp. Cây thuộc loại thân gỗ nhỏ, lá kim xanh đậm mọc sum sê, các cành mọc sát nhau và vươn thẳng đứng, có dạng hình tháp tự nhiên.
Màu lá sẽ sẫm hơn cây tùng thơm, cây phát triển chậm chiều cao trung bình thường 30-75cm, sức sống bền bỉ.
Nếu nhìn sơ qua chúng ta có thể thấy cây sơn tùng khá giống cây thông noel. Chính vì vậy, cây sơn tùng thường được dùng trang trí thay cho cây thông vì giá thành rẻ hơn và có mùi thơm dễ chịu, giúp xua đuổi côn trùng.
Cây tùng bồng lai - tiên tùng
Cũng thuộc cây họ tùng, sở hữu những đặc điểm chung về thân và lá. Tuy nhiên, cây tùng bồng lai có kích thước nhỏ hơn (30-40cm), kiểu dáng thấp có thể trồng dạng bonsai, lá mọc nhiều và dày, tán cây rộng như một đám mây rất xanh và đẹp.
Cây tùng bồng lai mang ý nghĩa về sự bền bỉ, kiên cường trước những thử thách, đồng thời cây còn đem lại may mắn cho gia chủ. Đây sẽ là cây có thể làm tiểu cảnh giáng sinh cực kì độc đáo.
Cây tùng thơm
Cây tùng thơm (tùng hương) hay một số nơi gọi là tùng chanh. Lá cây của tùng thơm dạng kim, màu xanh nõn chuối, các cành cũng mọc theo dạng tháp nhưng thưa hơn so với cây sơn tùng. Chiều cao cây cũng thấp hơn và chỉ 40-60cm. Đặc biệt, cây có mùi rất thơm sẽ gây ức chế với các loài côn trùng.
Với màu sắc xanh tươi, dáng thẳng, mùi hương dễ chịu, cây có ý nghĩa sự lạc quan vui vẻ trong mọi nghịch cảnh. Cây thích hợp trang trí ở nhiều không gian nội thất hoặc cây được chọn làm quà tặng dịp lễ giáng sinh. Để chăm sóc tốt cây bạn cũng tìm hiểu thêm về đất trồng, nhiệt độ, ánh sáng…
Tùng tuyết
Cây tùng tuyết, tên gọi khác là tuyết tùng. Đúng với tên gọi của mình, lá cây có lớp sáp trắng như tuyết có thể tạo ra màu lá bắt mắt (lục lam đậm hoặc lục đậm hay màu xanh lục nhạt). Cảm giác như cây đang phơi mình trong tuyết trắng.
Đồng thời, cây có ý nghĩa đặc biệt về phong thủy như giúp xua đuổi những điều xui xẻo, đem lại năng lượng tích cực, tươi mới.
Ngoài ra, loài cây tùng tuyết còn chứa loại tinh dầu quý hiếm, điều trị một số bệnh da liễu vô cùng hiệu quả mà nhiều người còn chưa biết.
Cây tùng bách tán
Cây tùng bách tán hay cây vương tùng, cây có thân gỗ cao lớn mang dáng vẻ quyền thế, uy lực. Cành và nhánh thì mọc ngang, xếp tầng với nhau.
Cây có khả năng thích nghi mọi điều kiện thời tiết từ nắng nóng khô hạn cho đến mùa đông giá rét. Đây là biểu tượng cho ý chí mạnh mẽ, khát khao sống trọn vẹn, không ngại đối đầu nghịch cảnh. Cây thường trồng tại các khu sân vườn, decor các dịp lễ giáng sinh - noel.
Hoa càng cua
Cây hoa càng cua nở đúng dịp Noel với nhiều màu sắc tươi tắn như cam, tím, hồng, đỏ. Đặc biệt, với màu xanh của lá và rực đỏ của hoa, cây hoa càng cua luôn là sự hợp lý để làm quà tặng hoặc trang trí đêm giáng sinh.
Vẻ đẹp của cây giúp đem lại sự thoải mái, vui vẻ. Ngoài ra, cây có ý nghĩa về phong thủy giúp xua đuổi điềm xui, chuyện xấu.
