Vợ con Thương Tín sống ở đâu trong những ngày cuối đời của ông?

Theo Tô Hiếu, người gần Thương Tín nhất những ngày cuối đời, chia sẻ trên Ngôi sao thì Thương Tín qua đời chiều ngày 8/12, hưởng thọ 69 tuổi, không kịp dặn dò người thân. Con gái 12 tuổi của ông sống với mẹ ở cùng xã, nhưng đã lâu không gặp gỡ hay liên lạc. Những ngày cuối đời, Thương Tín day dứt, buồn bã vì nhớ con. "Anh Tín từng nói mong mỏi lớn nhất là được sum họp và bù đắp cho bé", Tô Hiếu cho biết.

Bức ảnh hiếm hoi của Thương Tín với Kim Chi và con gái thuở còn mặn nồng. Ảnh: TL

Con gái Thương Tín tên Thạch Thảo, là con chung của ông và người vợ cũ kém 32 tuổi. Nghệ sĩ quen vợ cũ trong một dịp tình cờ, cô là người quen của bạn ông. Ban đầu, cả hai đến với nhau vì sự cảm thông, chia sẻ, sau đó quyết định sinh con để thêm gắn bó. Thương Tín từng nói sự ra đời của con gái thay đổi cuộc đời ông, khiến ông có thêm động lực làm việc ở tuổi xế chiều.

Một thời gian dài, Thương Tín và vợ cũ sống xa cách: ông ở thành phố chạy show, gửi tiền về quê cho cô nuôi con. Sau đó, mâu thuẫn khiến họ chia tay và cắt đứt liên lạc, khiến Thương Tín không được gặp con, chỉ mong đến khi Thạch Thảo trưởng thành, hai cha con sẽ được đoàn tụ.

Vợ Thương Tín chăm sóc chồng trên giường bệnh thời điểm ông bị đột quỵ.

Từ sau ly hôn, thông tin về vợ con của Thương Tín trở nên ít ỏi. Trong một đoạn clip hiếm hoi hồi năm 2022 đăng tải trên VietnamNet, nhiều người ngỡ ngàng trước hình ảnh căn nhà lụp xụp, chắp vá khắp nơi ở quê nhà của vợ con Thương Tín.

Theo đó, căn nhà nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Diện tích căn nhà khá nhỏ, tường và phần mái đều xuống cấp, đồ đạc để khắp nơi trong nhà.

Ngôi nhà xuống cấp của vợ con Thương Tín tại Phan Rang. (Ảnh cắt từ clip Báo Phụ Nữ).

Vợ Thương Tín nói về cuộc sống vất vả ở quê nhà. (Ảnh cắt từ clip Báo Phụ Nữ).

