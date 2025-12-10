Vợ con Thương Tín sống ở đâu trong những ngày cuối đời của ông?
GĐXH - Căn nhà của vợ cũ diễn viên Thương Tín (Bùi Thương Tín) ở Phan Rang, Khánh Hòa là một ngôi nhà nhỏ, nằm sâu trong hẻm, có diện tích khiêm tốn, mái bằng, có tường cũ kỹ và đã xuống cấp, phản ánh cuộc sống khó khăn của vợ và con gái sau khi nam diễn viên ly hôn và chuyển ra ở riêng.
Theo Tô Hiếu, người gần Thương Tín nhất những ngày cuối đời, chia sẻ trên Ngôi sao thì Thương Tín qua đời chiều ngày 8/12, hưởng thọ 69 tuổi, không kịp dặn dò người thân. Con gái 12 tuổi của ông sống với mẹ ở cùng xã, nhưng đã lâu không gặp gỡ hay liên lạc. Những ngày cuối đời, Thương Tín day dứt, buồn bã vì nhớ con. "Anh Tín từng nói mong mỏi lớn nhất là được sum họp và bù đắp cho bé", Tô Hiếu cho biết.
Một thời gian dài, Thương Tín và vợ cũ sống xa cách: ông ở thành phố chạy show, gửi tiền về quê cho cô nuôi con. Sau đó, mâu thuẫn khiến họ chia tay và cắt đứt liên lạc, khiến Thương Tín không được gặp con, chỉ mong đến khi Thạch Thảo trưởng thành, hai cha con sẽ được đoàn tụ.
Từ sau ly hôn, thông tin về vợ con của Thương Tín trở nên ít ỏi. Trong một đoạn clip hiếm hoi hồi năm 2022 đăng tải trên VietnamNet, nhiều người ngỡ ngàng trước hình ảnh căn nhà lụp xụp, chắp vá khắp nơi ở quê nhà của vợ con Thương Tín.
Theo đó, căn nhà nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Diện tích căn nhà khá nhỏ, tường và phần mái đều xuống cấp, đồ đạc để khắp nơi trong nhà.
Tiết khí Đại Tuyết 2025 cần tránh những điều này để giữ sức khỏe, mang vượng khí và may mắn tới cuối nămỞ - 1 giờ trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tiết khí Đại Tuyết 2025 là thời điểm “âm cực sinh dương”, mọi người cần biết những việc này để giữ để giữ sức khỏe, mang vượng khí và may mắn tới cuối năm.
Các loại cây cảnh vừa làm quà tặng Giáng sinh, vừa trang trí không gian đẹpỞ - 4 giờ trước
GĐXH - Một chậu cây xanh tươi không chỉ làm đẹp không gian mà còn thể hiện tấm lòng tinh tế, gửi gắm lời chúc bình an và thịnh vượng đến người nhận.
Đây là lý do bảo quản màn hình tivi để kéo dài tuổi thọỞ - 7 giờ trước
GĐXH - Bảo quản màn hình tivi đúng cách sẽ giúp đảm bảo an toàn, tránh những hư hại không mong muốn và kéo dài thời gian sử dụng cho chiếc tivi nhà bạn.
Điều cấm kỵ trong phong thủy nội cục nhà xưởng gây thất thoát tài lộcỞ - 10 giờ trước
GĐXH - Một nhà xưởng được bố trí hợp lý sẽ giúp khí lưu thông thuận lợi, thu hút quý nhân và năng lượng tích cực.
Xót xa cảnh nghệ sĩ Thương Tín sống những ngày cuối đờiỞ - 22 giờ trước
GĐXH - Từ khi về quê, nghệ sĩ Thương Tín sống trong sự chăm sóc của em trai. Người thân động viên ông ở lại Khánh Hòa để dưỡng bệnh, hạn chế di chuyển xa.
Lỗi phong thủy nghiêm trọng khi mua nhà cần tránhỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Việc chọn mua một căn nhà không chỉ cần cân nhắc vị trí, giá cả hay thiết kế, mà còn phải xem xét kỹ yếu tố phong thủy để tránh phạm phải những thế xấu gây hao tài, tổn khí, và bất an trong cuộc sống.
Dấu ấn phong thủy nổi bật bên trong biệt thự vừa cổ điển, vừa hiện đại nhà chồng Á hậu Hương LyỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Căn biệt thự nhà vườn rộng rãi, xanh mát và đầy tính thẩm mỹ này không chỉ phản ánh gu sống của chồng Hương Ly mà còn là tổ ấm lý tưởng để cặp đôi bắt đầu cuộc sống hôn nhân viên mãn.
Nhà 3 cột có tốt không?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Cấu trúc “nhà 3 cột” từ lâu đã gây nhiều tranh cãi trong xây dựng nhà ở. Không ít gia chủ lo lắng về độ vững của kết cấu, tính thẩm mỹ tổng thể, và đặc biệt là những quan niệm kiêng kỵ phong thủy được truyền miệng.
Đây mới là cách thu hút tài lộc buôn bán - bí quyết phong thủy chiêu tài giữ lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong kinh doanh, thành công không chỉ đến từ chiến lược đúng đắn hay sự nỗ lực cá nhân, mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ yếu tố phong thủy. Một không gian được bố trí hợp mệnh, hợp hướng sẽ giúp chiêu tài, giữ lộc và cải vận buôn may bán đắt.
Cảnh báo: Tuyệt đối không cho thứ này vào lò vi sóng kẻo gây nổ, nhiễm độc cả nhà!Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Lò vi sóng rất thuận tiện tại các gia đình nhưng nếu không sử dụng đúng cách thì có thể gây cháy nổ, gây nguy hiểm cho người dùng.
Dấu ấn phong thủy nổi bật bên trong biệt thự vừa cổ điển, vừa hiện đại nhà chồng Á hậu Hương LyỞ
GĐXH - Căn biệt thự nhà vườn rộng rãi, xanh mát và đầy tính thẩm mỹ này không chỉ phản ánh gu sống của chồng Hương Ly mà còn là tổ ấm lý tưởng để cặp đôi bắt đầu cuộc sống hôn nhân viên mãn.