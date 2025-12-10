Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Vợ con Thương Tín sống ở đâu trong những ngày cuối đời của ông?

Thứ tư, 13:36 10/12/2025 |
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Căn nhà của vợ cũ diễn viên Thương Tín (Bùi Thương Tín) ở Phan Rang, Khánh Hòa là một ngôi nhà nhỏ, nằm sâu trong hẻm, có diện tích khiêm tốn, mái bằng, có tường cũ kỹ và đã xuống cấp, phản ánh cuộc sống khó khăn của vợ và con gái sau khi nam diễn viên ly hôn và chuyển ra ở riêng.

Theo Tô Hiếu, người gần Thương Tín nhất những ngày cuối đời, chia sẻ trên Ngôi sao thì Thương Tín qua đời chiều ngày 8/12, hưởng thọ 69 tuổi, không kịp dặn dò người thân. Con gái 12 tuổi của ông sống với mẹ ở cùng xã, nhưng đã lâu không gặp gỡ hay liên lạc. Những ngày cuối đời, Thương Tín day dứt, buồn bã vì nhớ con. "Anh Tín từng nói mong mỏi lớn nhất là được sum họp và bù đắp cho bé", Tô Hiếu cho biết.

Vợ con Thương Tín ở đâu trong những ngày cuối đời của ông? - Ảnh 1.

Bức ảnh hiếm hoi của Thương Tín với Kim Chi và con gái thuở còn mặn nồng. Ảnh: TL

Con gái Thương Tín tên Thạch Thảo, là con chung của ông và người vợ cũ kém 32 tuổi. Nghệ sĩ quen vợ cũ trong một dịp tình cờ, cô là người quen của bạn ông. Ban đầu, cả hai đến với nhau vì sự cảm thông, chia sẻ, sau đó quyết định sinh con để thêm gắn bó. Thương Tín từng nói sự ra đời của con gái thay đổi cuộc đời ông, khiến ông có thêm động lực làm việc ở tuổi xế chiều.

Một thời gian dài, Thương Tín và vợ cũ sống xa cách: ông ở thành phố chạy show, gửi tiền về quê cho cô nuôi con. Sau đó, mâu thuẫn khiến họ chia tay và cắt đứt liên lạc, khiến Thương Tín không được gặp con, chỉ mong đến khi Thạch Thảo trưởng thành, hai cha con sẽ được đoàn tụ.

Vợ con Thương Tín ở đâu trong những ngày cuối đời của ông - Ảnh 2.

Vợ Thương Tín chăm sóc chồng trên giường bệnh thời điểm ông bị đột quỵ.

Từ sau ly hôn, thông tin về vợ con của Thương Tín trở nên ít ỏi. Trong một đoạn clip hiếm hoi hồi năm 2022 đăng tải trên VietnamNet, nhiều người ngỡ ngàng trước hình ảnh căn nhà lụp xụp, chắp vá khắp nơi ở quê nhà của vợ con Thương Tín.

Vợ con Thương Tín ở đâu trong những ngày cuối đời của ông - Ảnh 1.

Theo đó, căn nhà nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Diện tích căn nhà khá nhỏ, tường và phần mái đều xuống cấp, đồ đạc để khắp nơi trong nhà.

Vợ con Thương Tín ở đâu trong những ngày cuối đời của ông - Ảnh 2.

Ngôi nhà xuống cấp của vợ con Thương Tín tại Phan Rang. (Ảnh cắt từ clip Báo Phụ Nữ).

Vợ con Thương Tín ở đâu trong những ngày cuối đời của ông - Ảnh 3.

Vợ Thương Tín nói về cuộc sống vất vả ở quê nhà. (Ảnh cắt từ clip Báo Phụ Nữ).

Xót xa cảnh nghệ sĩ Thương Tín sống những ngày cuối đờiXót xa cảnh nghệ sĩ Thương Tín sống những ngày cuối đời

GĐXH - Từ khi về quê, nghệ sĩ Thương Tín sống trong sự chăm sóc của em trai. Người thân động viên ông ở lại Khánh Hòa để dưỡng bệnh, hạn chế di chuyển xa.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Dấu ấn phong thủy nổi bật bên trong biệt thự vừa cổ điển, vừa hiện đại nhà chồng Á hậu Hương Ly

Dấu ấn phong thủy nổi bật bên trong biệt thự vừa cổ điển, vừa hiện đại nhà chồng Á hậu Hương Ly

Bên trong biệt thự từng lên sóng Đài TH Hàn Quốc, nơi diễn ra lễ ăn hỏi Tiên Nguyễn với chồng gốc Dubai, có gì đặc biệt?

Bên trong biệt thự từng lên sóng Đài TH Hàn Quốc, nơi diễn ra lễ ăn hỏi Tiên Nguyễn với chồng gốc Dubai, có gì đặc biệt?

'Hoa hậu giàu nhất Việt Nam' vừa tậu biệt thự 1,4 triệu USD cho bố mẹ, hiện sống ra sao?

'Hoa hậu giàu nhất Việt Nam' vừa tậu biệt thự 1,4 triệu USD cho bố mẹ, hiện sống ra sao?

Vườn hồng 'bạc tỷ' của vợ chồng MC Quyền Linh khiến nhiều người cả đời mơ ước

Vườn hồng 'bạc tỷ' của vợ chồng MC Quyền Linh khiến nhiều người cả đời mơ ước

Nam nghệ sĩ sở hữu nhà ở phố Nguyễn Thượng Hiền, biệt phủ đẳng cấp ở ngoại ô Hà Nội

Nam nghệ sĩ sở hữu nhà ở phố Nguyễn Thượng Hiền, biệt phủ đẳng cấp ở ngoại ô Hà Nội

Cùng chuyên mục

Tiết khí Đại Tuyết 2025 cần tránh những điều này để giữ sức khỏe, mang vượng khí và may mắn tới cuối năm

Tiết khí Đại Tuyết 2025 cần tránh những điều này để giữ sức khỏe, mang vượng khí và may mắn tới cuối năm

- 1 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tiết khí Đại Tuyết 2025 là thời điểm “âm cực sinh dương”, mọi người cần biết những việc này để giữ để giữ sức khỏe, mang vượng khí và may mắn tới cuối năm.

Các loại cây cảnh vừa làm quà tặng Giáng sinh, vừa trang trí không gian đẹp

Các loại cây cảnh vừa làm quà tặng Giáng sinh, vừa trang trí không gian đẹp

- 4 giờ trước

GĐXH - Một chậu cây xanh tươi không chỉ làm đẹp không gian mà còn thể hiện tấm lòng tinh tế, gửi gắm lời chúc bình an và thịnh vượng đến người nhận.

Đây là lý do bảo quản màn hình tivi để kéo dài tuổi thọ

Đây là lý do bảo quản màn hình tivi để kéo dài tuổi thọ

- 7 giờ trước

GĐXH - Bảo quản màn hình tivi đúng cách sẽ giúp đảm bảo an toàn, tránh những hư hại không mong muốn và kéo dài thời gian sử dụng cho chiếc tivi nhà bạn.

Điều cấm kỵ trong phong thủy nội cục nhà xưởng gây thất thoát tài lộc

Điều cấm kỵ trong phong thủy nội cục nhà xưởng gây thất thoát tài lộc

- 10 giờ trước

GĐXH - Một nhà xưởng được bố trí hợp lý sẽ giúp khí lưu thông thuận lợi, thu hút quý nhân và năng lượng tích cực.

Xót xa cảnh nghệ sĩ Thương Tín sống những ngày cuối đời

Xót xa cảnh nghệ sĩ Thương Tín sống những ngày cuối đời

- 22 giờ trước

GĐXH - Từ khi về quê, nghệ sĩ Thương Tín sống trong sự chăm sóc của em trai. Người thân động viên ông ở lại Khánh Hòa để dưỡng bệnh, hạn chế di chuyển xa.

Lỗi phong thủy nghiêm trọng khi mua nhà cần tránh

Lỗi phong thủy nghiêm trọng khi mua nhà cần tránh

- 1 ngày trước

GĐXH - Việc chọn mua một căn nhà không chỉ cần cân nhắc vị trí, giá cả hay thiết kế, mà còn phải xem xét kỹ yếu tố phong thủy để tránh phạm phải những thế xấu gây hao tài, tổn khí, và bất an trong cuộc sống.

Dấu ấn phong thủy nổi bật bên trong biệt thự vừa cổ điển, vừa hiện đại nhà chồng Á hậu Hương Ly

Dấu ấn phong thủy nổi bật bên trong biệt thự vừa cổ điển, vừa hiện đại nhà chồng Á hậu Hương Ly

- 1 ngày trước

GĐXH - Căn biệt thự nhà vườn rộng rãi, xanh mát và đầy tính thẩm mỹ này không chỉ phản ánh gu sống của chồng Hương Ly mà còn là tổ ấm lý tưởng để cặp đôi bắt đầu cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Nhà 3 cột có tốt không?

Nhà 3 cột có tốt không?

- 1 ngày trước

GĐXH - Cấu trúc “nhà 3 cột” từ lâu đã gây nhiều tranh cãi trong xây dựng nhà ở. Không ít gia chủ lo lắng về độ vững của kết cấu, tính thẩm mỹ tổng thể, và đặc biệt là những quan niệm kiêng kỵ phong thủy được truyền miệng.

Đây mới là cách thu hút tài lộc buôn bán - bí quyết phong thủy chiêu tài giữ lộc

Đây mới là cách thu hút tài lộc buôn bán - bí quyết phong thủy chiêu tài giữ lộc

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong kinh doanh, thành công không chỉ đến từ chiến lược đúng đắn hay sự nỗ lực cá nhân, mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ yếu tố phong thủy. Một không gian được bố trí hợp mệnh, hợp hướng sẽ giúp chiêu tài, giữ lộc và cải vận buôn may bán đắt.

Cảnh báo: Tuyệt đối không cho thứ này vào lò vi sóng kẻo gây nổ, nhiễm độc cả nhà!

Cảnh báo: Tuyệt đối không cho thứ này vào lò vi sóng kẻo gây nổ, nhiễm độc cả nhà!

- 1 ngày trước

GĐXH - Lò vi sóng rất thuận tiện tại các gia đình nhưng nếu không sử dụng đúng cách thì có thể gây cháy nổ, gây nguy hiểm cho người dùng.

Xem nhiều

Dấu ấn phong thủy nổi bật bên trong biệt thự vừa cổ điển, vừa hiện đại nhà chồng Á hậu Hương Ly

Dấu ấn phong thủy nổi bật bên trong biệt thự vừa cổ điển, vừa hiện đại nhà chồng Á hậu Hương Ly

GĐXH - Căn biệt thự nhà vườn rộng rãi, xanh mát và đầy tính thẩm mỹ này không chỉ phản ánh gu sống của chồng Hương Ly mà còn là tổ ấm lý tưởng để cặp đôi bắt đầu cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Hướng cầu thang ngược chiều kim đồng hồ có tốt không?

Hướng cầu thang ngược chiều kim đồng hồ có tốt không?

Phong thủy
Bên trong biệt thự từng lên sóng Đài TH Hàn Quốc, nơi diễn ra lễ ăn hỏi Tiên Nguyễn với chồng gốc Dubai, có gì đặc biệt?

Bên trong biệt thự từng lên sóng Đài TH Hàn Quốc, nơi diễn ra lễ ăn hỏi Tiên Nguyễn với chồng gốc Dubai, có gì đặc biệt?

'Hoa hậu giàu nhất Việt Nam' vừa tậu biệt thự 1,4 triệu USD cho bố mẹ, hiện sống ra sao?

'Hoa hậu giàu nhất Việt Nam' vừa tậu biệt thự 1,4 triệu USD cho bố mẹ, hiện sống ra sao?

Không gian sống
Xót xa cảnh nghệ sĩ Thương Tín sống những ngày cuối đời

Xót xa cảnh nghệ sĩ Thương Tín sống những ngày cuối đời

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top