SUV 5 chỗ của Honda giá 410 triệu đồng thiết kế đẹp hơn Honda HR-V cạnh tranh Hyundai Creta

SUV cỡ C giá 391 triệu đồng sang hơn Mazda CX-5, 3 phiên bản, nội thất xịn, khách gia đình sẽ mê GĐXH - SUV cỡ C cùng kích thước với Mazda CX-5 vừa ra mắt tại Trung Quốc với giá từ khoảng 391 triệu đồng, công suất 184 mã lực và phạm vi hoạt động 535 km.

SUV 5 chỗ của Honda thiết kế đẹp hơn Honda HR-V cạnh tranh Hyundai Creta





Honda Elevate

Honda Cars India dự kiến ra mắt phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của Honda Elevate tại thị trường Ấn Độ vào ngày 6/10/2026. Mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ này hiện cạnh tranh với Hyundai Creta, Maruti Suzuki Victoris, Tata Sierra, Renault Duster, Nissan Tekton, Kia Seltos, Maruti Grand Vitara và một số đối thủ khác.

Honda chưa công bố cụ thể những nâng cấp dành cho Elevate facelift.

Theo Tạp chí công nghệ Techz, Honda chưa công bố cụ thể những nâng cấp dành cho Elevate facelift. Tuy nhiên, nhiều khả năng mẫu xe sẽ chỉ được tinh chỉnh nhẹ về thiết kế, tương tự cách Honda nâng cấp City trong năm nay. Những thay đổi có thể bao gồm lưới tản nhiệt mới, cản trước và cản sau được thiết kế lại, cụm đèn tinh chỉnh cùng bộ mâm hợp kim mới. Danh mục màu sơn ngoại thất cũng có thể được điều chỉnh.

Ở phiên bản facelift ra mắt vào tháng 5 năm nay, Honda City được bổ sung màn hình cảm ứng kích thước lớn hơn, bảng đồng hồ kỹ thuật số, hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS được cập nhật, chất liệu bọc ghế mới, camera 360 độ và ghế trước tích hợp tính năng thông gió. Đây có thể cũng là những trang bị được Honda đưa lên Elevate facelift khi mẫu SUV này trình làng vào đầu tháng tới. Một số đối thủ trong phân khúc hiện đã được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh và ghế trước chỉnh điện. Tuy nhiên, chưa rõ hai trang bị này có xuất hiện trên Elevate phiên bản nâng cấp hay không.

Honda Elevate facelift 2026 nhiều khả năng vẫn sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên

Về vận hành, Honda Elevate facelift 2026 nhiều khả năng vẫn sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên 4 xi-lanh, dung tích 1,5 lít, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số CVT. Công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm dự kiến cũng được giữ nguyên.

Giá SUV 5 chỗ Honda Elevate facelift 2026

Ở phiên bản mới, Honda Elevate được kỳ vọng sẽ có những thay đổi về thiết kế ngoại thất, nội thất cũng như danh sách trang bị. Mức giá dự kiến dao động từ 15,30 lakh rupee - 20,50 lakh rupee (khoảng 410 – 550 triệu đồng).

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, vào cuối năm 2025, Honda Ấn Độ cũng đã ra mắt phiên bản Honda Elevate ADV Edition 2026. Theo đó, Honda Elevate ADV Edition 2026 có 2 màu sắc để lựa chọn gồm xám thiên thạch ánh kim (Meteorite Grey Metallic) và bạc ánh kim (Lunar Silver Metallic). Giá của phiên bản số sàn là 1.529.000 Rupee (tương đương 453,39 triệu đồng). Phiên bản hộp số tự động vô cấp CVT có giá 1.666.000 Rupee (494,04 triệu đồng).

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Thông báo từ Misubishi, hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

Theo Mazda, New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.