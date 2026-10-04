Vì sao giá lăn bánh Mazda2 tiếp tục giảm sốc, hatchback hạng B rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10?

Ô tô điện pin khỏe dòng Sedan cao cấp ngang cỡ Kia K5 giá 312 triệu đồng mạnh 197 mã lực, chạy 555 km/lần sạc GĐXH - Sedan cao cấp Jetta M6 2027 mở bán trước với giá từ hơn 310 triệu đồng, nổi bật với thiết kế mới, tầm hoạt động 555 km và công nghệ hỗ trợ lái thông minh, sẵn sàng ‘xử đẹp’ Toyota Camry và Kia K5.

Giá lăn bánh Mazda2

Mazda2 nhận ưu đãi tháng 10/2026.

Trong tháng 10, hiện Mazda Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi giảm 24 triệu đồng giúp phiên bản tiêu chuẩn Mazda 2 sedan 1.5AT giảm về 394 triệu đồng. Mức giá này của Mazda2 chỉ ngang với xe hạng A như Hyundai Grand i10, Kia Morning.

Với mức giá bán giảm, hiện tại giá khởi điểm Mazda2 chỉ cao hơn 1 triệu đồng so với KIA Soluto MT Deluxe, và cao hơn 18 triệu đồng so với Mitsubishi Attrage MT. Điều này giúp người dùng, đặc biệt là các khách hàng đang tìm kiếm một chiếc sedan chất lượng giá hợp lý có thêm lựa chọn.

Như vậy, giá bán thực tế của Mazda2 bản tiêu chuẩn 1.5 AT xuống tương đương một số mẫu xe thuộc phân khúc hatchback hạng A. Hiện nay, Toyota Wigo đang có giá bán 405 triệu đồng, Hyundai Grand i10 1.2 AT Tiêu chuẩn giá 405 triệu đồng, Hyundai Grand i10 1.2 AT giá 435 triệu đồng, Kia Morning X-Line giá 424 triệu đồng. Trong khi đó, lợi thế của Mazda 2 là thuộc phân khúc B lớn hơn, kiểu dáng sedan cũng giúp khoang chứa đồ của xe rộng hơn các mẫu hatchback hạng A.

Ở Việt Nam, Mazda 2 là dòng xe hạng B sở hữu cả kiểu dáng sedan và hatchback được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Mẫu xe này dù không nổi bật, không hướng đến khách hàng dịch vụ nhưng doanh số xe đang âm thầm vươn lên ở thị trường Việt.

Nếu như những đối thủ cùng phân khúc còn có những phiên bản dành cho khách hàng dịch vụ thì Mazda 2 hoàn toàn tập trung vào nhóm người dùng gia đình. Do đó, doanh số của xe thực sự ấn tượng khi vượt qua mẫu xe chuyên dịch vụ như Hyundai Accent.

Bảng giá lăn bánh Mazda2

Biến thể Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) Ưu đãi Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác Mazda2 Sedan 1.5AT 418 484 476 462 -100% phí trước bạ 1.5L Deluxe 459 530 521 501 1.5L Luxury 494 569 559 545 1.5L Premium 508 585 575 561 Mazda2 Hatchback (Sport) 1.5L Luxury 537 617 606 593 1.5 Premium 544 625 614 600





Giá xe Mazda2 và các đối thủ

Mazda 2 giá bán từ 418 triệu đồng

Honda City giá bán từ 559 triệu đồng

Toyota Vios giá bán từ 479 triệu đồng

Mitsubishi Attrage giá bán từ 380 triệu đồng

Đánh giá xe Mazda2

Mazda 2 là dòng xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường Thái Lan.





Theo Người đưa tin, tại Việt Nam, Mazda 2 là dòng xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường Thái Lan. Xe nhập khẩu vẫn luôn được rất nhiều người Việt yêu thích, đặc biệt từ Thái Lan. Do đó, Mazda 2 vẫn là một trong những lựa chọn hấp dẫn.

Về thiết kế, Mazda 2 sở hữu 2 kiểu dáng sedan và hatchback nên người dùng dễ dàng lựa chọn hơn. Xe có thiết kế tương đối hiện đại với đèn LED Projector, nội thất đủ dùng với tiện nghi ở mức hàng đầu phân khúc hạng B.

Mẫu Mazda 2 hiện sử dụng động cơ Skyactiv-G 1.5L cho công suất 110 mã lực và đạt 144 Nm mô men xoắn. Mẫu xe này dùng hộp số tự động 6 cấp, tích hợp thêm chế độ lái thể thao và lẫy chuyển số sau vô lăng.

Về trang bị an toàn, các phiên bản cao cấp nhất của 2 biến thể Sedan và Sport đều được trang bị gói an toàn chủ động thông minh "i-Activsense" với những trang bị an toàn cao cấp nhất phân khúc như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo chệch làn đường, lưu ý người lái nghỉ ngơi.

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua

Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.

Hatchback hạng A Kia Morning MT: 349 triệu đồng

Kia Morning MT

Những đợt ưu đãi giá liên tiếp giúp giá bán bản Kia Morning MT tiêu chuẩn số sàn hiện chỉ còn 349 triệu đồng. Đây là mẫu xe máy xăng có giá bán hấp dẫn nhất thị trường ô tô Việt Nam. Kia Morning hiện do THACO AUTO lắp ráp, phân phối. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này chỉ sở hữu tính năng, trang bị cơ bản đáp ứng nhu cầu của những người lần đầu mua xe ô tô hay những cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ taxi, xe công nghệ…

Hatchback hạng A Toyota Wigo MT: 360 triệu đồng

Toyota Wigo

Cùng phân khúc Kia Morning MT, nếu muốn một mẫu xe nhỏ gọn, nhập khẩu nguyên chiếc khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Toyota Wigo số sàn (MT) có giá chỉ 360 triệu đồng. Mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao, tuy nhiên tương tự Morning MT, Toyota Wigo MT cũng thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản số tự động. Mẫu xe này vẫn dùng động cơ xăng 1.2 lít có công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm, kết hợp với hộp số số sàn 4 cấp.

Hatchback hạng A Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn: 360 - 380 triệu đồng

Hyundai Grand i10 MT

Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn với hai biến thể sedan và hatchback 5 cửa có giá bán chỉ từ 360 - 380 triệu đồng. Hyundai Grand i10 do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Đây là mẫu ô tô cỡ nhỏ giá rẻ bán chạy nhất Việt Nam với 1.570 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2024. Không chỉ giá bán, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng. Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên động cơ Kappa 1.2 lít có công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.