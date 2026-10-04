Hatchback điện giá 344 triệu đồng thiết kế độc đáo, rẻ hơn Kia Morning

Hatchback điện thiết kế độc đáo

Chery QQ3 EV Modern Edition được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế Neo Retro

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, Chery QQ3 EV Modern Edition được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế Neo Retro, kết hợp các chi tiết gợi nhớ những mẫu xe cổ điển với đường nét hiện đại, đồng thời được cung cấp độc quyền hai màu ngoại thất xanh Anh quốc và nâu kem.

Về thiết kế, Chery QQ3 EV Modern Edition về cơ bản duy trì kiểu dáng đặc trưng của dòng QQ3 hiện hành nhưng được tinh chỉnh nhiều chi tiết nhằm tạo dấu ấn riêng. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt kín đặc trưng của ô tô điện, kết hợp cụm đèn pha hình tròn đặt đối xứng hai bên, tạo diện mạo vừa hoài cổ vừa hiện đại. Khu vực cửa hút gió phía trước cũng được thiết kế lại, góp phần mở rộng cảm giác về chiều ngang của thân xe và giúp tổng thể mẫu xe trở nên cân đối hơn.

Chery QQ3 EV Modern Edition sử dụng tay nắm cửa bán ẩn cùng bộ mâm hợp kim mang phong cách cổ điển.

Nhìn từ bên hông, Chery QQ3 EV Modern Edition sử dụng tay nắm cửa bán ẩn cùng bộ mâm hợp kim mang phong cách cổ điển. Viền cửa sổ màu đen bóng tạo điểm nhấn tương phản với màu thân xe, trong khi phần ốp hông màu đen thường thấy trên phiên bản tiêu chuẩn được thay thế bằng các tấm ốp đồng màu thân xe.

Một số chi tiết trang trí riêng được bổ sung tại các vị trí quan trọng, giúp phiên bản Modern Edition dễ dàng phân biệt hơn. Ở phía sau, mẫu xe điện Chery tiếp tục sử dụng cụm đèn hậu hình chữ nhật bo tròn, tạo sự đồng nhất về ngôn ngữ thiết kế với cụm đèn pha phía trước.

Không gian nội thất của Chery QQ3 EV Modern Edition được xây dựng theo phong cách buồng lái bao quanh, đồng thời được nâng cấp đáng kể về vật liệu và trang trí. Trần xe, các cột A/B cũng như tấm che nắng dành cho người lái và hành khách được bọc vật liệu dạng nhung, trong khi bảng điều khiển trung tâm, ghế ngồi và tấm ốp cửa sử dụng họa tiết kẻ caro.

Khu vực tay vịn trung tâm của Chery QQ3 EV Modern Edition được hoàn thiện bằng vật liệu dạng lưới, tạo thêm điểm nhấn cho khoang cabin. Tổng thể nội thất hướng tới sự trẻ trung nhưng vẫn duy trì nét hoài cổ đặc trưng của phong cách Neo Retro.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên Chery QQ3 EV Modern Edition là hệ thống buồng lái thông minh Lingxi tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên Chery QQ3 EV Modern Edition là hệ thống buồng lái thông minh Lingxi tích hợp trí tuệ nhân tạo. Xe được trang bị màn hình điều khiển trung tâm kích thước 15,6 inch, độ phân giải 2,5K, sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8155.

Hệ thống tích hợp trợ lý ảo Carmind với khả năng tương tác giọng nói tự nhiên dựa trên AI, đồng thời hỗ trợ các chức năng như tạo hình ảnh bằng AI và điều khiển một số tính năng trên xe thông qua giọng nói. Mẫu xe điện này cũng hỗ trợ Apple CarPlay, Huawei HiCar và CarLink, giúp người dùng kết nối điện thoại thông minh với hệ thống giải trí trên xe.

QQ3 EV Modern Edition được xây dựng trên cấu trúc khung xe dạng lồng với năm trục dọc và tám trục ngang. Theo công bố của hãng, 82% kết cấu sử dụng thép cường độ cao, trong khi 16% là thép cán nóng. Khu vực vòng cửa được chế tạo bằng thép cán nóng cường độ 1.300 MPa, góp phần tăng độ cứng và khả năng bảo vệ khoang hành khách. Xe được trang bị sáu túi khí nhằm tăng cường khả năng bảo vệ người ngồi trong các tình huống va chạm.

Ở khía cạnh an toàn chủ động, Chery QQ3 EV Modern Edition được trang bị hệ thống hỗ trợ lái thông minh Falcon 500. Hệ thống này sử dụng 12 radar siêu âm kết hợp chip Horizon J6E, cung cấp khả năng hỗ trợ trong hơn 100 tình huống đỗ xe tự động. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ tính năng NOA trên đường cao tốc với một loạt khả năng như bám theo xe phía trước, duy trì làn đường, hỗ trợ lên dốc, vượt xe và chuyển làn.

Cung cấp sức mạnh cho Chery QQ3 EV Modern Edition là mô-tơ đặt phía sau. Xe có hai tùy chọn công suất động cơ, lần lượt 79 và 122 mã lực, mô-men xoắn cực đại tương ứng 90 Nm và 115 Nm. Cả hai cấu hình đều được trang bị pin Rhino, với hai mức dung lượng 29,48 kWh và 41,28 kWh. Theo công bố, phạm vi hoạt động thuần điện tương ứng đạt 310 km và 420 km, đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị cũng như những hành trình dài hơn.

Giá hatchback điện Chery QQ3 EV Modern Edition

Hatchback điện Chery QQ3 EV Modern Edition đã chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc với một phiên bản duy nhất, giá niêm yết 88.900 Nhân dân tệ (tương đương 344,52 triệu đồng).

Trước đó, hatchback QQ3 EV đã được bán tại thị trường Trung Quốc với giá quy đổi khoảng 300 triệu đồng. Chery QQ3 EV Modern Edition chính là bản nâng cấp của QQ3EV.



Theo Nhịp sống thị trường, sự trở lại của tên gọi Chery QQ3 mang ý nghĩa biểu tượng đối với hãng xe này. Ra mắt lần đầu năm 2003, dòng QQ từng là một trong những mẫu xe sản xuất hàng loạt đầu tiên của Chery và đạt sản lượng hơn một triệu chiếc trong vòng một thập kỷ, với các biến thể QQ3, QQ6 và QQme. Giai đoạn từ năm 2021, Chery từng thử nghiệm hồi sinh thương hiệu QQ thông qua các mẫu xe điện đô thị giá rẻ như QQ Ice Cream và QQ Domi, song lần tái xuất năm 2026 với QQ3 EV được xem là bước đi chiến lược hơn.

Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua

Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.

Hatchback hạng A Kia Morning MT: 349 triệu đồng

Kia Morning MT

Những đợt ưu đãi giá liên tiếp giúp giá bán bản Kia Morning MT tiêu chuẩn số sàn hiện chỉ còn 349 triệu đồng. Đây là mẫu xe máy xăng có giá bán hấp dẫn nhất thị trường ô tô Việt Nam. Kia Morning hiện do THACO AUTO lắp ráp, phân phối. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này chỉ sở hữu tính năng, trang bị cơ bản đáp ứng nhu cầu của những người lần đầu mua xe ô tô hay những cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ taxi, xe công nghệ…

Hatchback hạng A Toyota Wigo MT: 360 triệu đồng

Toyota Wigo

Cùng phân khúc Kia Morning MT, nếu muốn một mẫu xe nhỏ gọn, nhập khẩu nguyên chiếc khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Toyota Wigo số sàn (MT) có giá chỉ 360 triệu đồng. Mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao, tuy nhiên tương tự Morning MT, Toyota Wigo MT cũng thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản số tự động. Mẫu xe này vẫn dùng động cơ xăng 1.2 lít có công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm, kết hợp với hộp số số sàn 4 cấp.

Hatchback hạng A Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn: 360 - 380 triệu đồng

Hyundai Grand i10 MT

Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn với hai biến thể sedan và hatchback 5 cửa có giá bán chỉ từ 360 - 380 triệu đồng. Hyundai Grand i10 do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Đây là mẫu ô tô cỡ nhỏ giá rẻ bán chạy nhất Việt Nam với 1.570 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2024. Không chỉ giá bán, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng. Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên động cơ Kappa 1.2 lít có công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.