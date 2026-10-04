Tỷ giá USD hôm nay 4/10: Đồng Đô la Mỹ khối ngân hàng và chợ đen chững giá

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Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, chốt tuần tăng 0,94%, lên mức 101,92 điểm.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY tăng lên vùng 101,92 điểm. USD ngân hàng đi ngang. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật, đồng EUR ổn định.

Đồng USD duy trì đà tăng trên thị trường quốc tế trong tuần qua, ghi nhận tuần tăng thứ ba liên tiếp, nhờ lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ ở mức cao, giá dầu vượt 100 USD/thùng và kỳ vọng Fed tiếp tục thận trọng với chính sách tiền tệ.

Đầu tuần, lo ngại lạm phát và căng thẳng địa chính trị khiến giá năng lượng tăng, đẩy lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên và hỗ trợ đồng USD. Trong khi đó, những bất ổn tài chính tại châu Âu gây sức ép lên đồng EUR, làm gia tăng nhu cầu đối với các tài sản an toàn bằng USD.

Tuy nhiên, đà tăng của đồng bạc xanh phần nào bị hạn chế khi dữ liệu lạm phát Mỹ thấp hơn dự kiến, khiến thị trường giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 10. Dù vậy, lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn ở mức cao, tiếp tục tạo sức hấp dẫn đối với USD.

Báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ cho thấy nền kinh tế chỉ tạo thêm 29.000 việc làm, thấp hơn nhiều so với dự báo 90.000; tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2%, trong khi tiền lương bình quân theo giờ chỉ tăng 0,1%. Những số liệu này cho thấy thị trường lao động Mỹ đang giảm tốc và làm giảm khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 10, qua đó gây sức ép lên USD.

Nhìn chung, đồng USD vẫn được nâng đỡ bởi lợi suất trái phiếu Mỹ, triển vọng chính sách của Fed và giá năng lượng, nhưng triển vọng thời gian tới sẽ phụ thuộc vào sự cân bằng giữa lạm phát còn cao và dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động Mỹ.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 4/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.636 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước đi ngang cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước, ở vùng 24.405 đồng mua vào và 26.867 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 4/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 4/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 4/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 4/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 4/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 4/10/2026.

Tỷ giá USD đi ngang tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD ổn định cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,760-26,170 đồng/USD. VietinBank, giá USD ở mức 25.625-26.165 đồng/USD, không biến động cả chiều mua vào và tăng bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,810-26,190 đồng/USD, không thay đổi cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 4/10/2026, khảo sát lúc 11h22 đã không thay đổi so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.017 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.127 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 4/10, chững giá tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 28,474.19-29,975.92 đồng/EUR, đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 28.382-30.102 đồng/EUR, ổn định cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 28,691-30,074 đồng/EUR, không biến động cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá EUR hôm nay 4/10/2026, khảo sát lúc 11h29 phút không thay đổi với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 29.146 đồng/EUR mua vào và bán ra là 29.266 đồng/EUR.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 159.04-170.01 đồng/yen, giảm không đáng kể so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật ổn định so với phiên trước đó, ở vùng 159,11-170,61 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 160.36-170.35 đồng, đi ngang so với phiên hôm qua.

Hôm nay ngày 4/10 đồng USD tiếp tục tăng trên thị trường quốc tế, trong khi đó tỷ giá USD trong nước cũng lại chững lại tại các ngân hàng thương mại và thị trường tự do.

Với những người có nhu cầu mua USD để du học, du lịch hoặc công tác nước ngoài, việc tỷ giá chưa biến động quá mạnh vẫn là yếu tố thuận lợi, giúp hạn chế chi phí quy đổi sang USD. Trong khi đó, nhà đầu tư có nhu cầu nắm giữ USD nên theo dõi sát diễn biến thị trường để lựa chọn thời điểm phù hợp. Việc chia nhỏ nhu cầu mua ngoại tệ theo từng giai đoạn, thay vì mua tập trung tại một thời điểm, cũng có thể giúp hạn chế rủi ro trước những biến động của tỷ giá.

Tỷ giá USD hôm nay 2/10: Đồng Đô la Mỹ khối ngân hàng tăng bật GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 2/10/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.