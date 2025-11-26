Cách làm bánh mì healthy với nguyên liệu đơn giản chỉ với một chiếc nồi chiên không dầu

Blogger Laura Nightingale tiết lộ công thức cô thường xuyên áp dụng tại nhà để có món bánh mì tươi, không chứa các chất phụ gia, dễ dàng thêm các loại hạt healthy, tăng dinh dưỡng.

Công thức bánh mì hạt bí của Laura Nightingale

Nguyên liệu:

- 3 thìa bột trộn sẵn hoặc có thể sử dụng bột mì trộn cùng men nở.

- 2 thìa sữa chua Hy Lạp.

- 1 - 2 thìa các loại hạt theo sở thích (hạt bí, hướng dương, hạnh nhân, vừng, hạt lanh...).

- Muối

Cách làm:

- Trộn tất cả nguyên liệu và nhồi bột cho mịn, tránh để bột quá dính.

- Tạo hình cho bột và để bột nghỉ khoảng 20 phút. Nên tạo ổ bánh có kích thước vừa phải, khoảng bằng một nắm tay.

- Nướng bằng nồi chiên không dầu ở nhiệt độ 180 độ C trong 10 - 15 phút.

- Bánh đạt tiêu chuẩn có phần vỏ ngoài giòn, bên trong mềm xốp.