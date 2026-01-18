Món ngon gây chú ý ở bữa tiệc kỷ niệm 9 năm ngày cưới của Trấn Thành
GĐXH - Trong dịp kỷ niệm 9 năm ngày cưới, Trấn Thành và Hari Won đã cùng nhau tận hưởng một bữa tối riêng tư, ấm cúng nhưng không kém phần sang trọng.
Sò điệp vốn được xem là một trong những loại hải sản cao cấp, nổi tiếng với thịt trắng trong, mềm, vị ngọt tự nhiên. Để giữ trọn hương vị nguyên bản, đầu bếp thường chỉ chế biến tối giản: áp chảo nhanh hoặc nướng nhẹ với bơ, muối biển và tiêu xay.
Chính sự tinh giản này lại làm nổi bật độ tươi ngon của sò, khiến từng miếng khi thưởng thức đều tan nhẹ trong miệng, không hề dai hay khô.
Ngoài ra, sò điệp còn là nguyên liệu chế biến được nhiều món ngon hấp dẫn. Với phong cách Nhật Bản, sò điệp sashimi hoặc sò điệp nướng miso được ưa chuộng nhờ hương vị thanh nhẹ, tươi mát.
Trong ẩm thực Âu, sò điệp thường xuất hiện trong pasta hải sản, risotto sò điệp, hoặc dùng kèm sốt kem, sốt vang trắng để tăng chiều sâu vị giác.
Gợi ý món ngon với cồi sò điệp
Cồi sò điệp xào với nấm
Salad sò điệp cực healthy
Há cảo từ sò điệp
Canh bào ngư sò điệp
Sò điệp nấu cùng sốt Worcestershire
Sò điệp hấp miến
Cháo cồi sò điệp
Sò điệp chiên trứng cút
Cơm chiên trứng sò điệp
Sò điệp nướng phô mai
Súp sò điệp
Sò điệp nướng sa tế
Mì ý sò điệp
Sò điệp sốt chanh dây
Cồi sò điệp xào hoa thiên lý
Cách luộc gà cúng mùng 1 tháng Chạp vàng đẹp, da không nứtĂn - 5 giờ trước
Gà cúng mùng 1 tháng Chạp đẹp cần chọn gà chuẩn, mổ moi tạo dáng khéo và luộc đúng kỹ thuật để da vàng bóng, không nứt, thịt chín đều, thơm ngon.
Ăn thử sầu riêng Việt Nam, khách Nhật làm ngay động tác khiến dân mạng đòi giữ lại, không cho về nướcĂn - 7 giờ trước
Chỉ một động tác nhỏ của vị khách Nhật cũng đủ khiến cộng đồng mạng Việt Nam bật cười thích thú.
Loại thực phẩm khiến bạn mau đóiĂn - 18 giờ trước
GĐXH - Chúng ta từng gặp tình trạng ăn nhiều mà vẫn thấy đói. Thực ra không phải tiêu thụ bất cứ loại thực phẩm nào cũng giúp bạn no lâu, mà có một số món sẽ khiến bạn ăn mau đói hơn.
Bỏ 50.000 đồng mua món ốc lạ ở Việt Nam, khách Tây mỏi nhừ tay vì ăn mãi không xongĂn - 20 giờ trước
Một món ốc bình dân của Việt Nam đã khiến vị khách nước ngoài phải thừa nhận rằng ăn quá mất công, nhưng lại không giấu nổi sự thích thú vì hương vị cuốn đến khó dừng.
Các món ăn dễ tiêu hóa, đủ chất cho người bụng yếuMẹo nấu nướng - 23 giờ trước
GĐXH - Chế độ ăn uống cho người bụng yếu cũng rất đặc biệt, chủ yếu là lựa chọn những món ăn dễ tiêu hóa, dễ hấp thu để giúp đường ruột được có thời gian phục hồi. Bài viết sau gợi món ăn dễ tiêu hóa và đủ chất.
Loại củ có đầy ở Việt Nam, ra nước ngoài là đặc sản “hái ra tiền”, chế biến nhiều món ngon, người bị tiểu đường càng nên ănẨm thực 360 - 1 ngày trước
GĐXH – Không chỉ ít calo, tốt cho đường huyết, loại củ này còn được chế biến thành hàng loạt món ăn ngon miệng, thanh đạm và bổ dưỡng. Ít ai ngờ, loại củ phổ biến ấy với giá rẻ ở Việt Nam lại thành đặc sản ưa chuộng ở một số nước.
Vic đã ăn gì suốt 25 năm để kiểm soát đa nang buồng trứng?Ẩm thực 360 - 1 ngày trước
GĐXH - Hơn 25 năm, Victoria chỉ ăn cá, rau quả và tinh bột tốt, hạn chế đồ ngọt để làm giảm các triệu chứng của bệnh đa nang buồng trứng.
Thường xuyên nấu món này để tăng sinh khí nhưng bạn đang nhầm lẫn tai hại mà không biếtĂn - 1 ngày trước
Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy đời sống, chính thói quen tưởng chừng tốt này lại đang bị hiểu sai một cách phổ biến.
Dấu hiệu ngộ độc khi ăn pate và cách xử lý khi gặpĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Pate là món ăn giàu đạm và chất béo, tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật gây bệnh phát triển, nhất là khi không được chế biến hoặc bảo quản đúng quy cách.
Khi nấu ăn, dầu mỡ luôn bắn tung tóe: Đây là mẹo cực hữu dụng giúp ngăn triệt để dầu mỡ bắn và làm bẩn bếpĂn - 1 ngày trước
Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn một mẹo cực hữu ích để dễ dàng giải quyết vấn đề dầu bắn tung tóe trong lúc nấu ăn.
Thứ rau dại ở Việt Nam lại được xếp là “cao lương mỹ vị số 1 thế giới”, chế biến đơn giản cũng có món ngon bổ dưỡngĂn
GĐXH – Ít ai ngờ rằng một loại rau mọc dại, xuất hiện nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, lại được người dân một số quốc gia châu Á coi là “cao lương mỹ vị số 1 thế giới”. Dù cách chế biến rất đơn giản, nhưng loại rau này cho ra đời những món ăn vừa ngon miệng, vừa bổ dưỡng, nấu bao nhiêu cũng hết.