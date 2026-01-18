Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Món ngon gây chú ý ở bữa tiệc kỷ niệm 9 năm ngày cưới của Trấn Thành

Chủ nhật, 10:30 18/01/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong dịp kỷ niệm 9 năm ngày cưới, Trấn Thành và Hari Won đã cùng nhau tận hưởng một bữa tối riêng tư, ấm cúng nhưng không kém phần sang trọng.


Món ngon gây chú ý ở bữa tiệc kỷ niệm 9 năm ngày cưới của Trấn Thành - Ảnh 1.

Cặp đôi chọn cách kỷ niệm bằng một bữa tiệc lãng mạn, nơi cả hai thong thả thưởng thức những món ăn tinh tế và ngon miệng.

Món ngon gây chú ý ở bữa tiệc kỷ niệm 9 năm ngày cưới của Trấn Thành - Ảnh 2.

Khoảnh khắc đời thường nhưng ngọt ngào ấy nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Đặc biệt, trong loạt món được gọi, món sò điệp lại bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Theo hình ảnh được Trấn Thành chia sẻ, món sò điệp áp chảo/nướng bơ được phục vụ theo phong cách cao cấp. Món ăn gây ấn tượng ngay từ hình thức khi sò được đặt trên chính vỏ sò điệp, phía dưới là lớp bơ tan chảy vàng óng. Khi mang ra bàn, món ăn vẫn còn lửa cháy nhẹ, vừa giữ nhiệt vừa tạo hiệu ứng thị giác đầy cuốn hút, đúng chuẩn phong cách ẩm thực fine dining.

Sò điệp vốn được xem là một trong những loại hải sản cao cấp, nổi tiếng với thịt trắng trong, mềm, vị ngọt tự nhiên. Để giữ trọn hương vị nguyên bản, đầu bếp thường chỉ chế biến tối giản: áp chảo nhanh hoặc nướng nhẹ với bơ, muối biển và tiêu xay.

Chính sự tinh giản này lại làm nổi bật độ tươi ngon của sò, khiến từng miếng khi thưởng thức đều tan nhẹ trong miệng, không hề dai hay khô.

Ngoài ra, sò điệp còn là nguyên liệu chế biến được nhiều món ngon hấp dẫn. Với phong cách Nhật Bản, sò điệp sashimi hoặc sò điệp nướng miso được ưa chuộng nhờ hương vị thanh nhẹ, tươi mát.

Trong ẩm thực Âu, sò điệp thường xuất hiện trong pasta hải sản, risotto sò điệp, hoặc dùng kèm sốt kem, sốt vang trắng để tăng chiều sâu vị giác. 

Gợi ý món ngon với cồi sò điệp

Cồi sò điệp xào với nấm

Món ngon gây chú ý ở bữa tiệc kỷ niệm 9 năm ngày cưới của Trấn Thành - Ảnh 3.

Món ăn có màu sắc tươi ngon, hương thơm thoang thoảng đủ để tạo ấn tượng và lôi kéo các thành viên vào mâm cơm gia đình. Cồi sò điệp được thẩm thấu hương vị, kết hợp cùng hương thơm và vị dai giòn từ nấm kim châm. Đây xứng đáng là món ăn ngon cho bữa cơm gia đình đầm ấm.

Salad sò điệp cực healthy

Món ngon gây chú ý ở bữa tiệc kỷ niệm 9 năm ngày cưới của Trấn Thành - Ảnh 4.

Màu sắc hài hoà giữa các nguyên liệu trong món ăn này giúp tăng thêm vị “ngon mắt” đối với thực khách. Salad sò điệp sử dụng những nguyên liệu lành tính như sò điệp, các loại rau củ và dầu oliu để trộn. Chính vì vậy salad sò điệp sẽ là sự lựa chọn tốt cho những người đang ăn kiêng theo chế độ healthy.

Há cảo từ sò điệp

Món ngon gây chú ý ở bữa tiệc kỷ niệm 9 năm ngày cưới của Trấn Thành - Ảnh 5.

Chắc hẳn các tín đồ của món há cảo đã quá quen thuộc với nhân tôm, thịt hoặc nhân rau củ. Thế nhưng há cảo sò điệp mới thực sự là món ăn hấp dẫn mà các bạn nên thử. Màu trắng đặc trưng của há cảo kết hợp cùng cồi sò điệp tạo nên một món ăn trắng buốt và mềm mịn. Hương vị thơm ngon từ phần nhân tôm, thịt sò và hành lá bên trong kết hợp cùng màu cam của trứng tôm cực “ngon mắt” trên bề mặt. Há cảo sò điệp thích hợp làm món khai vị trong thực đơn của những bữa ăn phong cách Trung Hoa.

Canh bào ngư sò điệp

Món ngon gây chú ý ở bữa tiệc kỷ niệm 9 năm ngày cưới của Trấn Thành - Ảnh 6.

Canh bào ngư sò điệp mang hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng và rất dễ ăn. Dù là người lớn tuổi, trẻ em đều có thể dùng được được món ăn này. Canh bào ngư sò điệp thích làm làm thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho những người đang có sức khoẻ yếu cần được tẩm bổ để sớm hồi phục.

Sò điệp nấu cùng sốt Worcestershire

Món ngon gây chú ý ở bữa tiệc kỷ niệm 9 năm ngày cưới của Trấn Thành - Ảnh 7.

Sự hoà trộn nguyên liệu giữa cồi sò điệp, rượu, ớt bột, tương cà, … và đặc biệt không thể thiếu sốt Worcestershire tạo nên món sò điệp nấu sốt Worcestershire độc đáo. Trải qua quá trình đun sôi, khuấy đều các nguyên liệu sẽ tạo nên hỗn hợp số lạ miệng, độc đáo.

Sò điệp hấp miến

Món ngon gây chú ý ở bữa tiệc kỷ niệm 9 năm ngày cưới của Trấn Thành - Ảnh 8.

Cồi sò điệp mềm ngon vừa phải kết hợp cùng sợi miến dai dai thơm phức mùi tỏi ớt phi vàng. Bề mặt được rưới nhẹ lớp nước sốt đặc trưng theo khẩu vị riêng giúp tăng thêm hương vị của món ăn. Sò điệp hấp miến tuy rất dễ dàng thực hiện, song lại mang đến một hương vị khiến bạn khó quên.

Cháo cồi sò điệp

Món ngon gây chú ý ở bữa tiệc kỷ niệm 9 năm ngày cưới của Trấn Thành - Ảnh 9.

Ngám ngẩm với những món khô truyền thống, cháo cồi sò điệp chính là sự lựa chọn tốt cho bạn. Hạt gạo bung nở đều, mềm ngon đậm đà được ăn kèm với cồi sò điệp săn thịt, thanh ngọt tự nhiên. Cháo thường được ăn kèm với hành lá, tiêu xay để làm tăng thêm mùi thơm thoang thoảng. Tất cả cùng hoà quyện vào với nhau để tạo nên một món ăn tuyệt vời nhất!

Sò điệp chiên trứng cút

Món ngon gây chú ý ở bữa tiệc kỷ niệm 9 năm ngày cưới của Trấn Thành - Ảnh 10.

Một chút biến tấu cách nấu sò điệp thuần tuý, sò điệp chiên trứng cút tạo nên hương vị độc đáo. Trứng cút được chiên vàng đều cùng với sò điệp và bơ lạt đem lại vị thơm béo. Mặt khác, đậu phộng đập nhỏ và mỡ hành rưới lên bề mặt của sò điệp giúp món ăn ngon và trông bắt mắt hơn.

Cơm chiên trứng sò điệp

Món ngon gây chú ý ở bữa tiệc kỷ niệm 9 năm ngày cưới của Trấn Thành - Ảnh 11.

Cơm chiên trứng truyền thống đã là một món ăn quen thuộc trong mỗi bữa ăn của gia đình Việt. Thế nhưng khi kết hợp cùng với sò điệp, cơm chiên sò điệp tạo nên một hương vị mới tuyệt hảo. Những hạt cơm dẻo, tơi và khô ráo được nhuộm vàng nhờ trứng gà giúp món ăn có màu vàng nhạt đẹp mắt và hương thơm khó cưỡng. Chưa hết, cồi sò điệp mềm ngon kết hợp cùng bắp cải cắt nhỏ là tăng hương vị cho cơm chiên.

Sò điệp nướng phô mai

Món ngon gây chú ý ở bữa tiệc kỷ niệm 9 năm ngày cưới của Trấn Thành - Ảnh 12.

Song hành với sò điệp nướng mỡ hành, sò điệp nướng phô mai chính là một trong số những mó best seller tại các nhà hàng hải sản. Thay cho hương vị đậm đà của mỡ hành, phô mai thơm béo giúp làm bật lên vị ngon nguyên bản của sò điệp. Điểm nhấn của món sò điệp nướng phô mai chính là vị béo của phô mai trên bề mặt cùng hương thơm của mùi tây thơm dịu nhẹ. Món ăn không chỉ có hương vị ngon mà còn có một màu sắc vàng ươm đẹp mắt.

Súp sò điệp

Món ngon gây chú ý ở bữa tiệc kỷ niệm 9 năm ngày cưới của Trấn Thành - Ảnh 13.

Cồi sò điệp đi kèm với sốt kem khoai tây beo béo tạo nên món súp sò điệp thơm ngon tuyệt vời. Sốt kem khoai tây bùi vị có thể được thay thế bằng sốt tôm cà chua để tạo nên màu sắc đặc trưng. Dù là loại sốt nào, món súp sò điệp đều có màu sắc bắt mắt và vị ngon khó cưỡng.

Sò điệp nướng sa tế

Món ngon gây chú ý ở bữa tiệc kỷ niệm 9 năm ngày cưới của Trấn Thành - Ảnh 14.

Đừng lo về chiếc vỉ nướng, món sò điệp nướng sa tế hoàn toàn có thể thực hiện được bằng nồi chiên không dầu. Sò điệp sau khi làm sạch sẽ được ướp với gia vị và sa tế để làm tăng hương vị cho món ăn. Lý do chính của việc nồi chiên không dầu có thể thay thế lò nướng nằm ở việc nồi không dầu đảm bảo thịt sò điệp chính vừa đến, còn độ ẩm để giữ nguyên hương vị của sò điệp.

Mì ý sò điệp

Món ngon gây chú ý ở bữa tiệc kỷ niệm 9 năm ngày cưới của Trấn Thành - Ảnh 15.

Sợi mì được luộc đúng thời gian giúp sợi mì dai ngon vừa phải, không bị cứng hay bở nát. Sốt mì ý được hoà trộn với rượu cay nồng, chút muối, chút cốt chanh và bơ mặn và phô mai béo ngậy. Chưa hết, món mì ý thơm ngon khi kết hợp cùng sò điệp áp chảo săn thịt, dai ngon vừa phải. Tất cả hoà quyện vào nhau tạo nên một món ăn tuyệt vời, rất đáng để cho bạn thử một lần.

Sò điệp sốt chanh dây

Món ngon gây chú ý ở bữa tiệc kỷ niệm 9 năm ngày cưới của Trấn Thành - Ảnh 16.

Cồi sò điệp áp chảo 2 mặt cho thịt săn đều và tạo nên màu vàng đẹp mắt và vị dai ngon. Rưới thêm một lớp nước sốt chanh dây sánh vàng trên bề mặt sò điệp áp chảo. Nước sốt chanh dây với vị chua ngọt nhẹ, kết hợp cùng độ dai ngon của cồi sò. Tất cả hoà vào nhau tạo nên món sò điệp sốt chanh dây ngon tuyệt hảo.

Cồi sò điệp xào hoa thiên lý

Món ngon gây chú ý ở bữa tiệc kỷ niệm 9 năm ngày cưới của Trấn Thành - Ảnh 17.

Hai nguyên liệu này dường như không thể hoà quyện vào nhau, thế nhưng khi chúng được chế biến cùng nhau lại tạo ra một món ăn mang hương vị khó quên. Cồi sò điệp xào hoa thiên lý là một món xào vừa miệng và cực thơm nhờ tỏi phi thơm lừng.

Loại rau quen thuộc giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ ngăn ngừa ung thư, chế biến thành nhiều món ngonLoại rau quen thuộc giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ ngăn ngừa ung thư, chế biến thành nhiều món ngon

GĐXH - Là loại rau quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt, không chỉ dễ chế biến, loại rau này còn được đánh giá cao nhờ giá trị dinh dưỡng dồi dào và nhiều lợi ích tích cực đối với sức khỏe.

"Vua các loại rau thơm" bán rẻ như cho ở chợ Việt, hỗ trợ tiêu hóa và giải độc gan, chế biến thành nhiều món ngon'Vua các loại rau thơm' bán rẻ như cho ở chợ Việt, hỗ trợ tiêu hóa và giải độc gan, chế biến thành nhiều món ngon

GĐXH - Dinh dưỡng từ loại rau này hỗ trợ chức năng gan bằng cách thúc đẩy sản sinh các enzyme giải độc, giúp cơ thể loại bỏ các độc tố tích tụ từ thực phẩm bẩn hoặc rượu bia.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Thực đơn cho mâm cơm gia đình có người bị sỏi thận

Thực đơn cho mâm cơm gia đình có người bị sỏi thận

Đập trứng gà lòng đỏ đậm và nhạt khác nhau: Chuyên gia tiết lộ "3 nhớ 2 không" để chọn trứng tốt nhất

Đập trứng gà lòng đỏ đậm và nhạt khác nhau: Chuyên gia tiết lộ "3 nhớ 2 không" để chọn trứng tốt nhất

Loại rau quen thuộc giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ ngăn ngừa ung thư, chế biến thành nhiều món ngon

Loại rau quen thuộc giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ ngăn ngừa ung thư, chế biến thành nhiều món ngon

Cách ăn tim lợn đúng cách tránh rủi ro

Cách ăn tim lợn đúng cách tránh rủi ro

Từ giờ đến cuối tháng 11 âm, ăn ngay món này để tăng vận tài lộc

Từ giờ đến cuối tháng 11 âm, ăn ngay món này để tăng vận tài lộc

Cùng chuyên mục

Cách luộc gà cúng mùng 1 tháng Chạp vàng đẹp, da không nứt

Cách luộc gà cúng mùng 1 tháng Chạp vàng đẹp, da không nứt

Ăn - 5 giờ trước

Gà cúng mùng 1 tháng Chạp đẹp cần chọn gà chuẩn, mổ moi tạo dáng khéo và luộc đúng kỹ thuật để da vàng bóng, không nứt, thịt chín đều, thơm ngon.

Ăn thử sầu riêng Việt Nam, khách Nhật làm ngay động tác khiến dân mạng đòi giữ lại, không cho về nước

Ăn thử sầu riêng Việt Nam, khách Nhật làm ngay động tác khiến dân mạng đòi giữ lại, không cho về nước

Ăn - 7 giờ trước

Chỉ một động tác nhỏ của vị khách Nhật cũng đủ khiến cộng đồng mạng Việt Nam bật cười thích thú.

Loại thực phẩm khiến bạn mau đói

Loại thực phẩm khiến bạn mau đói

Ăn - 18 giờ trước

GĐXH - Chúng ta từng gặp tình trạng ăn nhiều mà vẫn thấy đói. Thực ra không phải tiêu thụ bất cứ loại thực phẩm nào cũng giúp bạn no lâu, mà có một số món sẽ khiến bạn ăn mau đói hơn.

Bỏ 50.000 đồng mua món ốc lạ ở Việt Nam, khách Tây mỏi nhừ tay vì ăn mãi không xong

Bỏ 50.000 đồng mua món ốc lạ ở Việt Nam, khách Tây mỏi nhừ tay vì ăn mãi không xong

Ăn - 20 giờ trước

Một món ốc bình dân của Việt Nam đã khiến vị khách nước ngoài phải thừa nhận rằng ăn quá mất công, nhưng lại không giấu nổi sự thích thú vì hương vị cuốn đến khó dừng.

Các món ăn dễ tiêu hóa, đủ chất cho người bụng yếu

Các món ăn dễ tiêu hóa, đủ chất cho người bụng yếu

Mẹo nấu nướng - 23 giờ trước

GĐXH - Chế độ ăn uống cho người bụng yếu cũng rất đặc biệt, chủ yếu là lựa chọn những món ăn dễ tiêu hóa, dễ hấp thu để giúp đường ruột được có thời gian phục hồi. Bài viết sau gợi món ăn dễ tiêu hóa và đủ chất.

Loại củ có đầy ở Việt Nam, ra nước ngoài là đặc sản “hái ra tiền”, chế biến nhiều món ngon, người bị tiểu đường càng nên ăn

Loại củ có đầy ở Việt Nam, ra nước ngoài là đặc sản “hái ra tiền”, chế biến nhiều món ngon, người bị tiểu đường càng nên ăn

Ẩm thực 360 - 1 ngày trước

GĐXH – Không chỉ ít calo, tốt cho đường huyết, loại củ này còn được chế biến thành hàng loạt món ăn ngon miệng, thanh đạm và bổ dưỡng. Ít ai ngờ, loại củ phổ biến ấy với giá rẻ ở Việt Nam lại thành đặc sản ưa chuộng ở một số nước.

Vic đã ăn gì suốt 25 năm để kiểm soát đa nang buồng trứng?

Vic đã ăn gì suốt 25 năm để kiểm soát đa nang buồng trứng?

Ẩm thực 360 - 1 ngày trước

GĐXH - Hơn 25 năm, Victoria chỉ ăn cá, rau quả và tinh bột tốt, hạn chế đồ ngọt để làm giảm các triệu chứng của bệnh đa nang buồng trứng.

Thường xuyên nấu món này để tăng sinh khí nhưng bạn đang nhầm lẫn tai hại mà không biết

Thường xuyên nấu món này để tăng sinh khí nhưng bạn đang nhầm lẫn tai hại mà không biết

Ăn - 1 ngày trước

Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy đời sống, chính thói quen tưởng chừng tốt này lại đang bị hiểu sai một cách phổ biến.

Dấu hiệu ngộ độc khi ăn pate và cách xử lý khi gặp

Dấu hiệu ngộ độc khi ăn pate và cách xử lý khi gặp

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Pate là món ăn giàu đạm và chất béo, tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật gây bệnh phát triển, nhất là khi không được chế biến hoặc bảo quản đúng quy cách.

Khi nấu ăn, dầu mỡ luôn bắn tung tóe: Đây là mẹo cực hữu dụng giúp ngăn triệt để dầu mỡ bắn và làm bẩn bếp

Khi nấu ăn, dầu mỡ luôn bắn tung tóe: Đây là mẹo cực hữu dụng giúp ngăn triệt để dầu mỡ bắn và làm bẩn bếp

Ăn - 1 ngày trước

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn một mẹo cực hữu ích để dễ dàng giải quyết vấn đề dầu bắn tung tóe trong lúc nấu ăn.

Xem nhiều

Thứ rau dại ở Việt Nam lại được xếp là “cao lương mỹ vị số 1 thế giới”, chế biến đơn giản cũng có món ngon bổ dưỡng

Thứ rau dại ở Việt Nam lại được xếp là “cao lương mỹ vị số 1 thế giới”, chế biến đơn giản cũng có món ngon bổ dưỡng

Ăn

GĐXH – Ít ai ngờ rằng một loại rau mọc dại, xuất hiện nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, lại được người dân một số quốc gia châu Á coi là “cao lương mỹ vị số 1 thế giới”. Dù cách chế biến rất đơn giản, nhưng loại rau này cho ra đời những món ăn vừa ngon miệng, vừa bổ dưỡng, nấu bao nhiêu cũng hết.

Hoa hậu Đỗ Hà vào bếp, thần thái chuẩn 'dâu hào môn'

Hoa hậu Đỗ Hà vào bếp, thần thái chuẩn 'dâu hào môn'

Mẹo nấu nướng
Khoa học nói gì về chuyện đàn ông ăn trứng vịt lộn cho khỏe 'chuyện ấy' lại thành mất ngủ

Khoa học nói gì về chuyện đàn ông ăn trứng vịt lộn cho khỏe 'chuyện ấy' lại thành mất ngủ

Ăn
Bỏ 50.000 đồng mua món ốc lạ ở Việt Nam, khách Tây mỏi nhừ tay vì ăn mãi không xong

Bỏ 50.000 đồng mua món ốc lạ ở Việt Nam, khách Tây mỏi nhừ tay vì ăn mãi không xong

Ăn
Món ngon từ kim chi giàu dinh dưỡng ngọt thơm lạ kỳ, dễ nấu tại nhà

Món ngon từ kim chi giàu dinh dưỡng ngọt thơm lạ kỳ, dễ nấu tại nhà

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top