Cách Phanh Lee "gọt dáng" ở tuổi 36
Thay vì dán mắt vào những con số nhảy múa trên bàn cân, cựu hot girl đình đám một thời chọn cách lắng nghe cơ thể để tìm lại đường cong quyến rũ sau hai lần sinh nở.
Ở tuổi 36, Phanh Lee đang là tâm điểm chú ý của cư dân mạng khi liên tục tung ra những bộ ảnh street style chuẩn "gái hai con trông mòn con mắt". Thân hình mảnh mai, thon gọn cùng gu thời trang sành điệu của nữ diễn viên nhận về cơn mưa lời khen từ công chúng. Nhiều người thậm chí còn ví von cô như một "nàng thơ" sở hữu nhan sắc thách thức thời gian.
Để có được diện mạo vạn người mê như hiện tại, bà xã của tổng giám đốc tập đoàn bất động sản nghìn tỷ đã phải trải qua một hành trình "độ" dáng vô cùng khoa học và kỷ luật.
Chia sẻ về bí quyết sở hữu sắc vóc hiện tại, mỹ nhân của bộ phim "Ghét thì yêu thôi" cho biết cô đã thiết lập một chế độ ăn uống cực kỳ nghiêm ngặt. Nữ diễn viên chủ động cắt giảm triệt để lượng tinh bột nạp vào cơ thể, đồng thời nói lời tạm biệt với các món chứa nước dùng quen thuộc như bún, phở hay miến.
Bên cạnh đó, cô cũng tuyệt giao hoàn toàn với đồ ngọt, từ bỏ thói quen uống trà sữa và ăn bánh ngọt mỗi ngày. Dù khắt khe là vậy, Phanh Lee vẫn không ép xác quá đà mà tự thưởng cho mình từ hai đến ba bữa "ăn xả" mỗi tuần để thoải mái thưởng thức những món yêu thích, giúp tinh thần luôn thoải mái và tránh bị áp lực.
Song song với thực đơn ăn kiêng, Phanh Lee còn kết hợp với lịch trình tập luyện đều đặn ngay tại nhà do không có nhiều thời gian đến phòng gym. Cô tự lên kế hoạch tập luyện bài bản bằng cách đan xen giữa bốn buổi tập kháng lực cùng tạ nhẹ, dây cao su và hai buổi tập cardio đốt mỡ mỗi tuần.
Theo kinh nghiệm của nữ diễn viên, sự kết hợp này giúp cơ thể tiêu hao mỡ thừa hiệu quả nhưng vẫn giữ được những đường cong mềm mại. Cô phân tích rằng nếu chỉ tập cardio thì người gầy đi rất nhanh nhưng dễ bị lỏng lẻo, còn nếu chỉ tập nặng với tạ thì vóc dáng phái đẹp lại có phần thô cứng.
Nữ diễn viên thẳng thắn thừa nhận hành trình tìm lại vóc dáng ở độ tuổi U40 khó khăn hơn rất nhiều so với thời son rỗi. Trong tháng đầu tiên, cô từng có lúc rơi vào trạng thái nản lòng vì cơ thể thường xuyên thèm ăn mà vóc dáng lại chưa có sự chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên, bước sang tháng thứ hai và thứ ba, những nỗ lực kiên trì mới bắt đầu "kết trái" khi các thớ cơ dần săn chắc, giúp cô mặc quần áo đẹp hơn và có thêm động lực để tiếp tục cố gắng.
Đáng chú ý, Phanh Lee bật mí một tư duy giảm cân vô cùng hiện đại là hoàn toàn ngó lơ chiếc cân. Thay vì để bản thân bị áp lực bởi những con số nhảy múa mỗi ngày, cô thích cảm nhận sự thay đổi thực tế của phom dáng qua gương và trang phục. Nữ diễn viên quan niệm rằng trọng lượng không phản ánh chính xác độ đẹp xấu của cơ thể, bởi khi lượng cơ bắp tăng lên thì cân nặng có thể giữ nguyên hoặc tăng, nhưng tổng thể vóc dáng lại săn chắc và thon gọn hơn rất nhiều. Việc không bị ám ảnh bởi cân nặng giúp cô giữ được tinh thần lạc quan trong suốt quá trình "gọt dáng".
Sự lột xác thành công này mang lại cho Phanh Lee sự tự tin tuyệt đối mỗi khi xuất hiện. Cô thoải mái "cân đẹp" những thiết kế kén dáng như áo crop-top khoe eo thon hay những chiếc quần jean năng động, trẻ trung kết hợp cùng phụ kiện vintage làm điểm nhấn khi xuống phố cùng bạn bè.
Từ sau khi lên xe hoa với doanh nhân Nguyễn Thành Nam, Lê Phương Anh (Phanh Lee) đã tạm gác lại sự nghiệp nghệ thuật để toàn tâm toàn ý chăm lo cho tổ ấm nhỏ. Cô liên tiếp đón hai thiên thần nhỏ Sochu và Sake vào các năm 2022 và 2023. Dù đã làm mẹ hai con và rời xa màn ảnh nhỏ, cuộc sống viên mãn bên người chồng tâm lý cùng màn tái xuất nhan sắc đỉnh cao ở tuổi 36 của ngôi sao "Mátxcơva mùa thay lá" vẫn khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ.
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