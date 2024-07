Cách sơ chế cùi bưởi nấu chè cực ngon

Chè bưởi là một trong những món ăn vặt rất được yêu thích của rất nhiều người. Không chỉ được bán phổ biến ngoài hàng quán mà nhiều người còn tự học cách làm tại nhà để thưởng thức và chiêu đãi người thân, bạn bè… Thế nhưng, để nấu chè bưởi ngon thì cách sơ chế cùi bưởi rất quan trọng mà không phải ai cũng nắm được.

Nếu không biết cách sơ chế thì cùi bưởi sẽ rất dễ bị đắng và làm ảnh hưởng đến chất lượng toàn bộ thành phẩm của bạn.

Sơ chế cùi bưởi là bước rất quan trọng để nấu chè bưởi thành công. (Ảnh: ĐMX)

Cách sơ chế cùi bưởi

Chuẩn bị

1 trái bưởi (có thể bưởi da xanh, bưởi năm roi...), 200 ml nước sôi, 300g bột năng, 100g đường. Bạn nên chọn mua bưởi không non cũng không già, nhẹ nhưng to sẽ cho nhiều cùi. Vì bưởi non sẽ có nhiều tinh dầu nên vỏ dễ đắng, còn bưởi già thì quá xơ ăn không ngon. Sau đó lọc lấy cùi bưởi và cắt phần cùi thành hạt lựu.

Ảnh minh họa.

Cách làm

Nấu một nồi nước sôi, thả cùi bưởi vào ngâm 10 phút rồi vớt ra để cho nguội bớt thì bóp kiệt nước. Nếu thấy cùi xẹp không phồng trở lại thì được. Nếu cùi vẫn phồng trở lại thì tiếp tục bóp thêm 1-2 lần nữa cho đến khi cùi thật khô.

Cùi bưởi được thái nhỏ. (Ảnh: ĐMX)

Tiếp theo, bạn đem cùi bưởi ra xả lại bằng nước lạnh, ngâm trong nước lạnh thêm 5 phút rồi bóp kiệt nước, lặp lại động tác này 2 lần cho cùi bưởi thật khô. Nếm thử thấy cùi không có vị the đắng là được.

Bắc chảo lên bếp đun nóng thì cho 50g đường vào cho tan đường rồi thêm một chút nước đun đến khi đường chuyển màu caramen thì hạ nhỏ lửa, tiếp tục cho 50g đường và 120ml nước vào, đun sôi. Sau đó tắt bếp, chờ nước đường còn ấm ấm thì cho 100g bột năng vào quậy đều.

Tiếp theo, trút toàn bộ cùi bưởi đã sơ chế vào. Dùng thìa đảo đều cho bột năng ngấm hết vào cùi.

Cho tiếp 200g bột năng vào hộp nhựa hoặc âu lớn, sau đó trút hết cùi bưởi vào rồi xóc đều cho bột bám đều vào cùi bưởi. Tiếp tục cho cùi bưởi vào nồi nước sôi luộc lại cho đến khi cùi bưởi trong là được.