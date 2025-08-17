Mới nhất
Bất ngờ bộ phận của rau cần tây hay bỏ đi là siêu thực phẩm giúp thải độc gan, dễ dàng trong chế biến

Chủ nhật, 13:59 17/08/2025 | Ăn
GĐXH – Đây là loại rau quen thuộc trong bữa ăn được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là “siêu thực phẩm” với khả năng hỗ trợ thải độc gan, chống oxy hóa, lợi tiểu và cải thiện tuần hoàn máu.

Ra chợ thấy 6 thực phẩm này nên mua ngay, đây đều là siêu thực phẩm thải độc gan cực tốt, làm nhiều món ngon mà ít người biếtRa chợ thấy 6 thực phẩm này nên mua ngay, đây đều là siêu thực phẩm thải độc gan cực tốt, làm nhiều món ngon mà ít người biết

GĐXH – Gan đóng vai trò như “nhà máy” thải độc trong cơ thể. Việc bổ sung các thực phẩm tốt sẽ giúp gan hoạt động hiệu quả hơn. Chợ Việt có 6 loại thực phẩm này, nếu thấy hãy mua ngay để giải độc gan với những món ngon dễ làm theo gợi ý sau.

Cần tây giúp thải độc gan, dưỡng gan

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm – Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trong cần tây chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như vitamin K, folate, kali, chất xơ và các chất chống oxy hóa. Những thành phần này có thể lấy được ở cả khi ăn sống lẫn nấu chín. Ngoài lượng vitamin dồi dào, cần tây có chứa nhiều vitamin K, folate, kali và chất chống oxi hóa.

Đặc biệt, cần tây giúp giảm chất béo tích tụ trong gan, hỗ trợ gan sản sinh enzyme chuyển hóa mỡ và độc tố. Các hoạt chất chống viêm như polyacetylenes và luteolin còn giúp phòng ngừa loãng xương, viêm khớp và các bệnh về gan.

Bất ngờ bộ phận của rau cần tây hay bỏ đi là siêu thực phẩm giúp thải độc gan, dễ dàng trong chế biến- Ảnh 2.

Không chỉ tốt cho gan, nhiều nghiên cứu còn chỉ ra cần tây có thể góp phần ngăn ngừa tăng huyết áp, giảm cholesterol, hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim mạch và tiểu đường type 2. Với 95% là nước, ít calo và giàu chất xơ, loại rau này cũng rất phù hợp với chế độ ăn giảm cân và tốt cho tiêu hóa, trí não. Bởi vậy, cần tây ngày càng được ưa chuộng để chế biến các món ăn ngon.

Bất ngờ bộ phận của rau cần tây hay bỏ đi là siêu thực phẩm giúp thải độc gan, dễ dàng trong chế biến- Ảnh 3.

Lá cần tây là phần giàu dưỡng chất nhưng ‘dễ bị bỏ quên’ vì không ít người hay bỏ đi hoặc chỉ dùng để trang trí. Tuy nhiên, chúng lại rất giàu vitamin, chất xơ, khoáng chất và chất oxi hóa có lợi cho gan. Một nghiên cứu đăng trên Food Science & Nutrition chỉ ra, trong chế độ ăn bổ sung lá cần tây có thể cải thiện hoạt động của ruột, hỗ trợ gan trong việc loại bỏ độc tố khỏi cơ thể.

Bất ngờ bộ phận của rau cần tây hay bỏ đi là siêu thực phẩm giúp thải độc gan, dễ dàng trong chế biến- Ảnh 4.

Ở chợ Việt và các siêu thị, rau cần tây được bán nhiều với giá rẻ. Ảnh: Thùy Linh

3 món ngon với cần tây giúp thải độc gan

Gỏi bò cần tây

Bất ngờ bộ phận của rau cần tây hay bỏ đi là siêu thực phẩm giúp thải độc gan, dễ dàng trong chế biến- Ảnh 5.

Món gỏi bắp bò cần tây dễ ăn, thơm ngon giúp đổi vị cho mâm cơm gia đình. Bắp bò giòn dai, thấm vị chua ngọt hòa quyện cùng cần tây giòn mát, hành tây ngọt nhẹ, rau răm thơm nồng. Khi ăn, mọi người rắc thêm chút lạc sẽ tăng thêm vị ngon của món ăn. Món này ăn kèm cùng bánh phồng tôm hoặc cuốn bánh tráng đều ngon.

Salad cần tây

Bất ngờ bộ phận của rau cần tây hay bỏ đi là siêu thực phẩm giúp thải độc gan, dễ dàng trong chế biến- Ảnh 6.

Mọi người chỉ cần chuẩn bị lá cần tây tươi, tỏi băm, nước tương, giấm, muối, đường, dầu mè. Việc chế biến salad cần cây cũng đơn giản, đem rửa sạch lá cần tây tươi và để ráo, chần qua nước sôi. Sau khi lá chín, bạn vớt ra, rửa bằng nước lạnh rồi để ráo. Cho tỏi băm, nước tương, giấm, muối, đường và dầu mè vào một cái bát nhỏ, trộn đều để làm nước sốt rồi đổ vào lá cần tây, trộn đều là được.

Trứng rán lá cần tây đổi vị

Bất ngờ bộ phận của rau cần tây hay bỏ đi là siêu thực phẩm giúp thải độc gan, dễ dàng trong chế biến- Ảnh 7.

Sự kết hợp giữa lá cần tây và trứng giúp cân bằng dinh dưỡng. Món ăn này có vị tươi, mềm, ăn cùng cơm rất ngon. Đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị lá cần tây tươi, trứng, muối, dầu ăn. Cách làm đơn giản: Cần tây cắt khúc nhỏ sau khi đã rửa sạch. Trứng đập vào bát, thêm chút muối, khuấy đều rồi cho lên tráng. Khi trứng ốp la gần chín, rắc lá cần tây lên trên, xào đều là được.

Nước ép lá cần tây thanh lọc gan

Bất ngờ bộ phận của rau cần tây hay bỏ đi là siêu thực phẩm giúp thải độc gan, dễ dàng trong chế biến- Ảnh 8.

Cần tây rửa sạch, xay nhuyễn với nước lọc, có thể thêm một chút chanh hoặc táo để tăng hương vị. Nước ép cần tây là cách giúp cơ thể hấp thụ trực tiếp các dưỡng chất quan trọng có trong lá cần tây.

Được ví như ‘hải sản của đất’, đây là siêu thực phẩm cực sẵn ở chợ Việt giúp kiểm soát đường huyết tốt, chế biến được nhiều món ngonĐược ví như ‘hải sản của đất’, đây là siêu thực phẩm cực sẵn ở chợ Việt giúp kiểm soát đường huyết tốt, chế biến được nhiều món ngon

GĐXH - Đây là thực phẩm rẻ tiền, chế biến được nhiều món ngon giúp giảm lượng đường trong máu, tăng cường độ chắc khỏe của xương, giảm nguy cơ loãng xương mà mọi người dễ dàng thấy ở các chợ.

Thức quà dân dã giải nhiệt là đặc sản Hà Nội đắt khách vào dịp nắng nóng, ai cũng mê vì hương vị đặc biệt, giá chỉ 20kThức quà dân dã giải nhiệt là đặc sản Hà Nội đắt khách vào dịp nắng nóng, ai cũng mê vì hương vị đặc biệt, giá chỉ 20k

GĐXH – Giữa cái nắng gay gắt của ngày hè, bánh đúc nộm - thức quà dân dã giải nhiệt ở Hà Nội lại được nhiều người lựa chọn. Một món ăn đơn sơ, mát lành với hương vị rất đặc biệt.

 

Hà My
