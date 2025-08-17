Bất ngờ bộ phận của rau cần tây hay bỏ đi là siêu thực phẩm giúp thải độc gan, dễ dàng trong chế biến
GĐXH – Đây là loại rau quen thuộc trong bữa ăn được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là “siêu thực phẩm” với khả năng hỗ trợ thải độc gan, chống oxy hóa, lợi tiểu và cải thiện tuần hoàn máu.
Cần tây giúp thải độc gan, dưỡng gan
Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm – Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trong cần tây chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như vitamin K, folate, kali, chất xơ và các chất chống oxy hóa. Những thành phần này có thể lấy được ở cả khi ăn sống lẫn nấu chín. Ngoài lượng vitamin dồi dào, cần tây có chứa nhiều vitamin K, folate, kali và chất chống oxi hóa.
Đặc biệt, cần tây giúp giảm chất béo tích tụ trong gan, hỗ trợ gan sản sinh enzyme chuyển hóa mỡ và độc tố. Các hoạt chất chống viêm như polyacetylenes và luteolin còn giúp phòng ngừa loãng xương, viêm khớp và các bệnh về gan.
3 món ngon với cần tây giúp thải độc gan
Gỏi bò cần tây
Salad cần tây
Trứng rán lá cần tây đổi vị
Nước ép lá cần tây thanh lọc gan
