Vợ đảm 9x tiết lộ những mâm cơm ngon 'nịnh chồng', vừa dễ nấu vừa dễ ăn để giữ gìn hạnh phúc

Chủ nhật, 07:18 17/08/2025 | Ẩm thực 360
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Một mâm cơm ngon không chỉ no bụng mà còn “nịnh” trái tim, giúp hôn nhân thêm mặn nồng và ngọt ngào mỗi ngày.

Vợ đảm 9x tiết lộ những mâm cơm ngon 'nịnh chồng', vừa dễ nấu vừa dễ ăn để giữ gìn hạnh phúc- Ảnh 1.Chuyên gia chia sẻ: Ăn uống trong tiết Lập Thu để bổ phổi, dưỡng cơ thể ai cũng nên biết

GĐXH – Khi bước vào tiết Lập Thu, Đông y cho rằng cơ thể cần “thu đông dưỡng âm” để chống khô hanh và bảo vệ phổi. Dưới đây là gợi ý thực dưỡng giúp dưỡng phổi, dưỡng âm hiệu quả trong tiết khí này.

Khi mâm cơm gia đình là ngôn ngữ của yêu thương

Ở nhiều gia đình Việt, mâm cơm không chỉ đơn thuần là bữa ăn mà còn là sợi dây gắn kết tình cảm vợ chồng. Sau một ngày làm việc, được trở về nhà, ngồi trước mâm cơm ấm nóng, nghe mùi thơm bốc lên từ nồi canh, đĩa cá kho, lòng ai cũng dịu lại. Với nhiều chị em, mâm cơm nịnh chồng không cần cầu kỳ, nhưng phải tinh tế từ hương vị đến cách bày biện. Đó là cách gửi gắm yêu thương, cũng là "món quà" khiến người bạn đời cảm nhận được sự quan tâm chân thành.

Bí quyết chuẩn bị mâm cơm gia đình nịnh chồng

1. Lựa chọn món ăn hợp khẩu vị

Mỗi người đàn ông đều có vài món "tủ" gắn liền với ký ức hoặc thói quen ăn uống. Việc để ý sở thích của chồng, như món cá kho tiêu mẹ nấu, bát canh chua cá lóc hay đĩa thịt rang cháy cạnh, sẽ giúp mâm cơm trở nên "nịnh" đúng cách.

2. Cân bằng dinh dưỡng

Một mâm cơm hoàn hảo cần đủ các nhóm thực phẩm: đạm, tinh bột, rau xanh, chất béo lành mạnh. Điều này vừa đảm bảo sức khỏe, vừa thể hiện sự chu đáo trong chăm sóc.

3. Trình bày đẹp mắt

Bày biện gọn gàng, hài hòa màu sắc sẽ khiến mâm cơm trông hấp dẫn hơn. Chút rau xanh làm nền, thêm vài lát ớt đỏ hoặc hành lá tỉa hoa cũng đủ tạo hiệu ứng thị giác, khiến chồng vừa nhìn đã muốn ăn ngay.

4. Tận dụng nguyên liệu theo mùa

Thực phẩm tươi theo mùa vừa ngon, vừa tiết kiệm chi phí. Mùa nào thức nấy giúp bữa ăn phong phú, không bị lặp đi lặp lại nhàm chán.

Chị Đào Huyền Trang chia sẻ: "Mùa hè nắng nóng, tôi muốn gửi tặng mọi người một danh sách mâm cơm vừa dễ nấu vừa dễ ăn. Nếu thêm cùng anh xã một ly sinh tố lúa mạch mát lạnh nữa thì tuyệt vời. Ra chợ mua thứ mình thích, nấu món mình muốn ăn, rồi vào bếp tự tay chuẩn bị và ngắm mâm cơm do chính mình làm ra đó vẫn là niềm vui lớn nhất, đúng không ạ?".

Dưới đây là những mâm cơm của chị Đào Huyền Trang muốn lan toả đến tất cả moi người: Mâm cơm luôn mang nét giản dị nhưng đầy tinh tế, cân bằng giữa hương vị, màu sắc và tình cảm dành cho gia đình.

Gợi ý mâm cơm gia đình ngon miệng, ấm áp cho mọi ngày trong tuần

Mâm cơm 1

Vợ đảm 9x tiết lộ những mâm cơm ngon 'nịnh chồng', vừa dễ nấu vừa dễ ăn để giữ gìn hạnh phúc- Ảnh 2.

Gợi ý mâm cơm ngon cho câu hỏi hôm nay ăn gì.

Mâm cơm 2

Vợ đảm 9x tiết lộ những mâm cơm ngon 'nịnh chồng', vừa dễ nấu vừa dễ ăn để giữ gìn hạnh phúc- Ảnh 3.

Hôm nay ăn gì để vừa ngon miệng vừa đủ dinh dưỡng.

Mâm cơm 3

Vợ đảm 9x tiết lộ những mâm cơm ngon 'nịnh chồng', vừa dễ nấu vừa dễ ăn để giữ gìn hạnh phúc- Ảnh 4.

Mâm cơm gia đình giúp bạn khỏi băn khoăn hôm nay ăn gì.

Mâm cơm 4

Vợ đảm 9x tiết lộ những mâm cơm ngon 'nịnh chồng', vừa dễ nấu vừa dễ ăn để giữ gìn hạnh phúc- Ảnh 5.

Hôm nay ăn gì? Thử ngay món ăn hấp dẫn này.

Mâm cơm 5

Vợ đảm 9x tiết lộ những mâm cơm ngon 'nịnh chồng', vừa dễ nấu vừa dễ ăn để giữ gìn hạnh phúc- Ảnh 6.

Gợi ý bữa tối cho ai đang phân vân hôm nay ăn gì.

Mâm cơm 6

Vợ đảm 9x tiết lộ những mâm cơm ngon 'nịnh chồng', vừa dễ nấu vừa dễ ăn để giữ gìn hạnh phúc- Ảnh 7.

Hôm nay ăn gì ngon, rẻ và dễ nấu.

Mâm cơm 7

Vợ đảm 9x tiết lộ những mâm cơm ngon 'nịnh chồng', vừa dễ nấu vừa dễ ăn để giữ gìn hạnh phúc- Ảnh 8.

Câu trả lời cho hôm nay ăn gì là mâm cơm đầy đủ dưỡng chất.

Mâm cơm 8

Vợ đảm 9x tiết lộ những mâm cơm ngon 'nịnh chồng', vừa dễ nấu vừa dễ ăn để giữ gìn hạnh phúc- Ảnh 9.

Hôm nay ăn gì để cả nhà cùng khen ngon.

Mâm cơm 9

Vợ đảm 9x tiết lộ những mâm cơm ngon 'nịnh chồng', vừa dễ nấu vừa dễ ăn để giữ gìn hạnh phúc- Ảnh 10.

Ăn gì hôm nay để bữa cơm thêm hấp dẫn.

Mâm cơm 10

Vợ đảm 9x tiết lộ những mâm cơm ngon 'nịnh chồng', vừa dễ nấu vừa dễ ăn để giữ gìn hạnh phúc- Ảnh 11.

Ăn gì hôm nay? Đây là thực đơn bạn nên thử.

Mâm cơm 11

Vợ đảm 9x tiết lộ những mâm cơm ngon 'nịnh chồng', vừa dễ nấu vừa dễ ăn để giữ gìn hạnh phúc- Ảnh 12.

Gợi ý món nhậu ngon cho 2 vợ chồng ngày hè nóng bức.

Mâm cơm 12

Vợ đảm 9x tiết lộ những mâm cơm ngon 'nịnh chồng', vừa dễ nấu vừa dễ ăn để giữ gìn hạnh phúc- Ảnh 13.

Ăn gì hôm nay để vừa ngon vừa tiết kiệm.

Mâm cơm 13

Vợ đảm 9x tiết lộ những mâm cơm ngon 'nịnh chồng', vừa dễ nấu vừa dễ ăn để giữ gìn hạnh phúc- Ảnh 14.

Gợi ý mâm cơm giúp bạn dễ dàng chọn ăn gì hôm nay.

Mâm cơm 14

Vợ đảm 9x tiết lộ những mâm cơm ngon 'nịnh chồng', vừa dễ nấu vừa dễ ăn để giữ gìn hạnh phúc- Ảnh 15.

Ăn gì hôm nay để bữa ăn gia đình thêm ấm cúng.

Mâm cơm 15

Vợ đảm 9x tiết lộ những mâm cơm ngon 'nịnh chồng', vừa dễ nấu vừa dễ ăn để giữ gìn hạnh phúc- Ảnh 16.

Ăn gì hôm nay cho ngày cuối tuần rảnh rỗi.

Mâm cơm 16

Vợ đảm 9x tiết lộ những mâm cơm ngon 'nịnh chồng', vừa dễ nấu vừa dễ ăn để giữ gìn hạnh phúc- Ảnh 17.

Ăn gì hôm nay để hợp khẩu vị mọi thành viên.

Mâm cơm 17

Vợ đảm 9x tiết lộ những mâm cơm ngon 'nịnh chồng', vừa dễ nấu vừa dễ ăn để giữ gìn hạnh phúc- Ảnh 18.

Món ngon mỗi ngày giúp bữa cơm luôn mới lạ.

Mâm cơm 18

Vợ đảm 9x tiết lộ những mâm cơm ngon 'nịnh chồng', vừa dễ nấu vừa dễ ăn để giữ gìn hạnh phúc- Ảnh 19.

Gợi ý món ngon mỗi ngày cho gia đình Việt.

Mâm cơm 19

Vợ đảm 9x tiết lộ những mâm cơm ngon 'nịnh chồng', vừa dễ nấu vừa dễ ăn để giữ gìn hạnh phúc- Ảnh 20.

Món ngon mỗi ngày giúp bạn đổi vị bữa cơm.

Mâm cơm 20

Vợ đảm 9x tiết lộ những mâm cơm ngon 'nịnh chồng', vừa dễ nấu vừa dễ ăn để giữ gìn hạnh phúc- Ảnh 21.

Bí quyết chọn món ngon mỗi ngày vừa dễ nấu vừa ngon.

Mâm cơm 21

Vợ đảm 9x tiết lộ những mâm cơm ngon 'nịnh chồng', vừa dễ nấu vừa dễ ăn để giữ gìn hạnh phúc- Ảnh 22.

Món ngon mỗi ngày cho ngày mưa se lạnh.

Mâm cơm 22

Vợ đảm 9x tiết lộ những mâm cơm ngon 'nịnh chồng', vừa dễ nấu vừa dễ ăn để giữ gìn hạnh phúc- Ảnh 23.

Món ngon mỗi ngày cho mâm cơm đủ đầy dưỡng chất.

Mâm cơm 23

Vợ đảm 9x tiết lộ những mâm cơm ngon 'nịnh chồng', vừa dễ nấu vừa dễ ăn để giữ gìn hạnh phúc- Ảnh 24.

Món ngon mỗi ngày để cả nhà luôn ăn ngon miệng.

Dù bận rộn đến đâu, một mâm cơm ngon vẫn luôn là sợi dây gắn kết các thành viên trong gia đình. Từ những gợi ý thực đơn, món ngon mỗi ngày đến câu trả lời cho "hôm nay ăn gì", hy vọng bạn đã tìm thấy cảm hứng để vào bếp. Bởi đôi khi, hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, mà bắt đầu từ mùi thơm lan tỏa trong căn bếp và tiếng cười vang bên mâm cơm ấm áp.

Vợ đảm 9x tiết lộ những mâm cơm ngon 'nịnh chồng', vừa dễ nấu vừa dễ ăn để giữ gìn hạnh phúc- Ảnh 25.20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch

GĐXH - Chỉ vài món ngon quen thuộc, bạn đã có mâm cơm ‘bá cháy’ khiến cả nhà mê mẩn, ăn hết veo cơm mà không cần cầu kỳ hay tốn nhiều thời gian.

Vợ đảm 9x tiết lộ những mâm cơm ngon 'nịnh chồng', vừa dễ nấu vừa dễ ăn để giữ gìn hạnh phúc- Ảnh 26.Mùa hè ăn gì cho đỡ chán? Đây là loạt món ngon 'mát rượi', ăn là 'hết nồi cơm'

GĐXH - Trời nóng đến mấy mà gặp loạt món ngon mùa hè này thì cũng phải “húp trọn”! Dễ nấu, mát ruột, cả nhà ăn là gật gù no bụng.

 

