Vợ đảm 9x tiết lộ những mâm cơm ngon 'nịnh chồng', vừa dễ nấu vừa dễ ăn để giữ gìn hạnh phúc

Khi mâm cơm gia đình là ngôn ngữ của yêu thương

Ở nhiều gia đình Việt, mâm cơm không chỉ đơn thuần là bữa ăn mà còn là sợi dây gắn kết tình cảm vợ chồng. Sau một ngày làm việc, được trở về nhà, ngồi trước mâm cơm ấm nóng, nghe mùi thơm bốc lên từ nồi canh, đĩa cá kho, lòng ai cũng dịu lại. Với nhiều chị em, mâm cơm nịnh chồng không cần cầu kỳ, nhưng phải tinh tế từ hương vị đến cách bày biện. Đó là cách gửi gắm yêu thương, cũng là "món quà" khiến người bạn đời cảm nhận được sự quan tâm chân thành.

Bí quyết chuẩn bị mâm cơm gia đình nịnh chồng

1. Lựa chọn món ăn hợp khẩu vị

Mỗi người đàn ông đều có vài món "tủ" gắn liền với ký ức hoặc thói quen ăn uống. Việc để ý sở thích của chồng, như món cá kho tiêu mẹ nấu, bát canh chua cá lóc hay đĩa thịt rang cháy cạnh, sẽ giúp mâm cơm trở nên "nịnh" đúng cách.

2. Cân bằng dinh dưỡng

Một mâm cơm hoàn hảo cần đủ các nhóm thực phẩm: đạm, tinh bột, rau xanh, chất béo lành mạnh. Điều này vừa đảm bảo sức khỏe, vừa thể hiện sự chu đáo trong chăm sóc.

3. Trình bày đẹp mắt

Bày biện gọn gàng, hài hòa màu sắc sẽ khiến mâm cơm trông hấp dẫn hơn. Chút rau xanh làm nền, thêm vài lát ớt đỏ hoặc hành lá tỉa hoa cũng đủ tạo hiệu ứng thị giác, khiến chồng vừa nhìn đã muốn ăn ngay.

4. Tận dụng nguyên liệu theo mùa

Thực phẩm tươi theo mùa vừa ngon, vừa tiết kiệm chi phí. Mùa nào thức nấy giúp bữa ăn phong phú, không bị lặp đi lặp lại nhàm chán.

Chị Đào Huyền Trang chia sẻ: "Mùa hè nắng nóng, tôi muốn gửi tặng mọi người một danh sách mâm cơm vừa dễ nấu vừa dễ ăn. Nếu thêm cùng anh xã một ly sinh tố lúa mạch mát lạnh nữa thì tuyệt vời. Ra chợ mua thứ mình thích, nấu món mình muốn ăn, rồi vào bếp tự tay chuẩn bị và ngắm mâm cơm do chính mình làm ra đó vẫn là niềm vui lớn nhất, đúng không ạ?".

Dưới đây là những mâm cơm của chị Đào Huyền Trang muốn lan toả đến tất cả moi người: Mâm cơm luôn mang nét giản dị nhưng đầy tinh tế, cân bằng giữa hương vị, màu sắc và tình cảm dành cho gia đình.

Gợi ý mâm cơm gia đình ngon miệng, ấm áp cho mọi ngày trong tuần

Mâm cơm 1

Mâm cơm 1

Mâm cơm 2

Mâm cơm 2

Mâm cơm 3

Mâm cơm 3

Mâm cơm 4

Mâm cơm 4

Mâm cơm 5

Mâm cơm 5

Mâm cơm 6

Mâm cơm 6

Mâm cơm 7

Mâm cơm 7

Mâm cơm 8

Mâm cơm 8

Mâm cơm 9

Mâm cơm 9

Mâm cơm 10

Mâm cơm 10

Mâm cơm 11

Mâm cơm 11

Mâm cơm 12

Mâm cơm 12

Mâm cơm 13

Mâm cơm 13

Mâm cơm 14

Mâm cơm 14

Mâm cơm 15

Mâm cơm 15

Mâm cơm 16

Mâm cơm 16

Mâm cơm 17

Mâm cơm 17

Mâm cơm 18

Mâm cơm 18

Mâm cơm 19

Mâm cơm 19

Mâm cơm 20

Mâm cơm 20

Mâm cơm 21

Mâm cơm 21

Mâm cơm 22

Mâm cơm 22

Mâm cơm 23

Mâm cơm 23

Dù bận rộn đến đâu, một mâm cơm ngon vẫn luôn là sợi dây gắn kết các thành viên trong gia đình. Từ những gợi ý thực đơn, món ngon mỗi ngày đến câu trả lời cho "hôm nay ăn gì", hy vọng bạn đã tìm thấy cảm hứng để vào bếp. Bởi đôi khi, hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, mà bắt đầu từ mùi thơm lan tỏa trong căn bếp và tiếng cười vang bên mâm cơm ấm áp.

