20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch

Thứ tư, 19:00 13/08/2025 | Ẩm thực 360
GĐXH - Chỉ vài món ngon quen thuộc, bạn đã có mâm cơm ‘bá cháy’ khiến cả nhà mê mẩn, ăn hết veo cơm mà không cần cầu kỳ hay tốn nhiều thời gian.

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch- Ảnh 1.10 mâm cơm thơm lừng cả gian bếp, ai nhìn cũng muốn ăn ngay!

Không cần món cầu kỳ hay nguyên liệu đắt đỏ, chỉ với vài biến tấu đơn giản, bạn đã có ngay 10 thực đơn cơm nhà thơm ngon, dễ nấu, hợp khẩu vị cả nhà.

Món ngon đơn giản nhưng lại khiến cả nhà mê mẩn

Bữa cơm gia đình Việt không chỉ là nơi để thưởng thức món ăn ngon, mà còn là khoảnh khắc gắn kết yêu thương, chia sẻ câu chuyện thường nhật. Chẳng cần cao lương mỹ vị, chỉ cần vài món quen thuộc như canh bí xanh nấu tôm ngọt thanh, đậu đũa xào thịt đậm đà, gà chiên vàng giòn rụm hay cà rốt muối chua giòn tan, cũng đủ khiến ai nấy xuýt xoa.

Trong nhịp sống hiện đại, việc chuẩn bị một mâm cơm vừa ngon miệng, vừa đủ dinh dưỡng nhưng không tốn quá nhiều thời gian là ưu tiên hàng đầu của nhiều chị em. Vì vậy, bài viết này sẽ gợi ý 20+ mâm cơm gia đình đơn giản của mẹ đảm Thanh Huyền và Thuỳ Linh với những món ăn quen thuộc mà vẫn "bá cháy", đảm bảo khiến cả nhà chỉ muốn "chén sạch" và ngồi lâu hơn bên mâm cơm.

20+ mâm cơm gia đình với nhiều món ngon giúp bữa ăn thêm tròn vị yêu thương

Món ngon 1

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch- Ảnh 2.

Miến xào thập cẩm + thịt bò sốt vang + nộm rau + lòng xào ngổ + bánh mì que + quả hồng xiêm

Món ngon 2

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch- Ảnh 3.

Gà quay + gà rang nghệ + khoai tây xào + chả cá chiên + rau thơm + rau bí xào tỏi + canh + xoài tráng miệng

Món ngon 3

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch- Ảnh 4.

Gà rang nghệ + canh bí nấu xương + tôm bóc vỏ xào rau củ + dưa chuột + quýt tráng miệng

Món ngon 4

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch- Ảnh 5.

Chân giò luộc + gà rang gừng + súp lơ luộc cùng cà rốt + dứa tráng miệng

Món ngon 5

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch- Ảnh 6.

Rau bắp cải luộc + dưa chuột + cá chiên + nem rán + đậu nhồi thịt + rau thơm + dưa hấu

Món ngon 6

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch- Ảnh 7.

Thịt quay + gà quay + lạc rang + đỗ luộc + rau thơm + ổi tráng miệng

Món ngon 7

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch- Ảnh 8.

Cá chiên + canh lươn + bắp cải muối + thịt ba chỉ rang cháy cạnh + dưa hấu tráng miệng

Món ngon 8

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch- Ảnh 9.

Đậu tẩm hành + su su và cà rốt luộc + cá nấu cà chua + trứng ốp + dâu tây tráng miệng

Món ngon 9

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch- Ảnh 10.

Rau cải thảo luộc + cá chiên + chả mực + cà muối sổi + quả cam tráng miệng

Món ngon 10

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch- Ảnh 11.

Trứng rán + thịt bò sốt vang + rau muống luộc + cà muối sổi + quả roi tráng miệng

Món ngon 11

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch- Ảnh 12.

Đậu chiên + rau muống luộc + thịt nạc + nước canh rau

Món ngon 12

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch- Ảnh 13.

Rau cải xào thịt + tôm sông chiên + trứng cút luộc + nước rau xanh

Món ngon 13

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch- Ảnh 14.

Cá chiên + canh trai nấu bắp cải + hến xào dưa chuột

Món ngon 14

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch- Ảnh 15.

Bề bề hấp + nộm dưa chuột + canh xương nấu bí đỏ + trứng dầm xì dầu

Món ngon 15

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch- Ảnh 16.

Cá sốt + thịt ba chỉ rang + đậu chiên + rau bắp cải luộc + nước canh

Món ngon 16

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch- Ảnh 17.

Đỗ luộc + canh trai nấu rau + thịt rang + lạc rang + cà muối

Món ngon 17

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch- Ảnh 18.

Mực hấp + canh trai nấu rau + rau xào + cà muối + thịt gà hầm

Món ngon 18

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch- Ảnh 19.

Cá + xương nấu bí đỏ + thịt băm + rau sống chấm cà chua

Món ngon 19

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch- Ảnh 20.

Canh trai nấu rau + thịt bò xào rau củ + cá chỉ vàng + thịt kho trứng cút

Món ngon 20

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch- Ảnh 21.

Xương nấu canh + nem rán + rau sống

Món ngon 21

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch- Ảnh 22.

Canh dưa chua nấu sườn + rau sống + ớt chuông + trứng lá mơ

Món ngon 22

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch- Ảnh 23.

Canh khổ qua + khổ qua sống + ruốc + tôm rang + tiết hấp

Món ngon 23

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch- Ảnh 24.

Bún bò + bò sốt vang + bánh mì

Một mâm cơm gia đình không chỉ là sự kết hợp của những món ăn ngon mà còn là nơi giữ trọn hương vị yêu thương và sự sum vầy. Dù bận rộn đến đâu, chỉ cần một chút khéo léo và gợi ý từ những mâm cơm 'bá cháy' trên đây, bạn hoàn toàn có thể mang đến cho gia đình những bữa ăn đậm đà, đủ chất và đầy ắp tiếng cười. Bởi đôi khi, hạnh phúc đơn giản chỉ là nhìn thấy người thân "chén" sạch nồi cơm, rồi cùng nhau trò chuyện bên mâm cơm ấm áp.

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch- Ảnh 25.Không phải cứ ra ăn hàng là xịn, mâm cơm nhà thời 4.0 mới là lựa chọn được săn đón nhất hè này

GĐXH - Gợi ý mâm cơm ngon thời đại 4.0: Tối giản công sức nấu nướng, vẫn đủ đầy yêu thương, dinh dưỡng và kết nối, đúng chất gia đình hiện đại.

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch- Ảnh 26.Không phải vịt quay, đây mới là món ngon từ vịt mà ai cũng phải tấm tắc khen

GĐXH - Nếu chưa biết cách chế biến ra món thịt vịt thế nào cho ngon, độc, lạ thì bạn xem ngay bài viết cách chế biến món vịt cháy tỏi của mẹ đảm Lee Hoa dưới đây nhé.

 

Khánh Linh
