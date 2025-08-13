20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch

10 mâm cơm thơm lừng cả gian bếp, ai nhìn cũng muốn ăn ngay! Không cần món cầu kỳ hay nguyên liệu đắt đỏ, chỉ với vài biến tấu đơn giản, bạn đã có ngay 10 thực đơn cơm nhà thơm ngon, dễ nấu, hợp khẩu vị cả nhà.

Món ngon đơn giản nhưng lại khiến cả nhà mê mẩn

Bữa cơm gia đình Việt không chỉ là nơi để thưởng thức món ăn ngon, mà còn là khoảnh khắc gắn kết yêu thương, chia sẻ câu chuyện thường nhật. Chẳng cần cao lương mỹ vị, chỉ cần vài món quen thuộc như canh bí xanh nấu tôm ngọt thanh, đậu đũa xào thịt đậm đà, gà chiên vàng giòn rụm hay cà rốt muối chua giòn tan, cũng đủ khiến ai nấy xuýt xoa.

Trong nhịp sống hiện đại, việc chuẩn bị một mâm cơm vừa ngon miệng, vừa đủ dinh dưỡng nhưng không tốn quá nhiều thời gian là ưu tiên hàng đầu của nhiều chị em. Vì vậy, bài viết này sẽ gợi ý 20+ mâm cơm gia đình đơn giản của mẹ đảm Thanh Huyền và Thuỳ Linh với những món ăn quen thuộc mà vẫn "bá cháy", đảm bảo khiến cả nhà chỉ muốn "chén sạch" và ngồi lâu hơn bên mâm cơm.

20+ mâm cơm gia đình với nhiều món ngon giúp bữa ăn thêm tròn vị yêu thương

Món ngon 1

Miến xào thập cẩm + thịt bò sốt vang + nộm rau + lòng xào ngổ + bánh mì que + quả hồng xiêm

Món ngon 2

Gà quay + gà rang nghệ + khoai tây xào + chả cá chiên + rau thơm + rau bí xào tỏi + canh + xoài tráng miệng

Món ngon 3

Gà rang nghệ + canh bí nấu xương + tôm bóc vỏ xào rau củ + dưa chuột + quýt tráng miệng

Món ngon 4

Chân giò luộc + gà rang gừng + súp lơ luộc cùng cà rốt + dứa tráng miệng

Món ngon 5

Rau bắp cải luộc + dưa chuột + cá chiên + nem rán + đậu nhồi thịt + rau thơm + dưa hấu

Món ngon 6

Thịt quay + gà quay + lạc rang + đỗ luộc + rau thơm + ổi tráng miệng

Món ngon 7

Cá chiên + canh lươn + bắp cải muối + thịt ba chỉ rang cháy cạnh + dưa hấu tráng miệng

Món ngon 8

Đậu tẩm hành + su su và cà rốt luộc + cá nấu cà chua + trứng ốp + dâu tây tráng miệng

Món ngon 9

Rau cải thảo luộc + cá chiên + chả mực + cà muối sổi + quả cam tráng miệng

Món ngon 10

Trứng rán + thịt bò sốt vang + rau muống luộc + cà muối sổi + quả roi tráng miệng

Món ngon 11

Đậu chiên + rau muống luộc + thịt nạc + nước canh rau

Món ngon 12

Rau cải xào thịt + tôm sông chiên + trứng cút luộc + nước rau xanh

Món ngon 13

Cá chiên + canh trai nấu bắp cải + hến xào dưa chuột

Món ngon 14

Bề bề hấp + nộm dưa chuột + canh xương nấu bí đỏ + trứng dầm xì dầu

Món ngon 15

Cá sốt + thịt ba chỉ rang + đậu chiên + rau bắp cải luộc + nước canh

Món ngon 16

Đỗ luộc + canh trai nấu rau + thịt rang + lạc rang + cà muối

Món ngon 17

Mực hấp + canh trai nấu rau + rau xào + cà muối + thịt gà hầm

Món ngon 18

Cá + xương nấu bí đỏ + thịt băm + rau sống chấm cà chua

Món ngon 19

Canh trai nấu rau + thịt bò xào rau củ + cá chỉ vàng + thịt kho trứng cút

Món ngon 20

Xương nấu canh + nem rán + rau sống

Món ngon 21

Canh dưa chua nấu sườn + rau sống + ớt chuông + trứng lá mơ

Món ngon 22

Canh khổ qua + khổ qua sống + ruốc + tôm rang + tiết hấp

Món ngon 23

Bún bò + bò sốt vang + bánh mì

Một mâm cơm gia đình không chỉ là sự kết hợp của những món ăn ngon mà còn là nơi giữ trọn hương vị yêu thương và sự sum vầy. Dù bận rộn đến đâu, chỉ cần một chút khéo léo và gợi ý từ những mâm cơm 'bá cháy' trên đây, bạn hoàn toàn có thể mang đến cho gia đình những bữa ăn đậm đà, đủ chất và đầy ắp tiếng cười. Bởi đôi khi, hạnh phúc đơn giản chỉ là nhìn thấy người thân "chén" sạch nồi cơm, rồi cùng nhau trò chuyện bên mâm cơm ấm áp.

