5 cách pha nước gừng tươi ngon và dễ, nhất định phải uống trong tháng 'cô hồn' vì lý do sau
GĐXH - 5 cách pha nước gừng ngon này để dưỡng dương khí trong tháng 7 âm lịch, vừa dễ làm vừa tốt cho sức khỏe lại tăng sinh khí, chống lại năng lượng âm.
Tháng 7 âm và ly nước gừng tươi của bà
Giờ Lan đã ở thành phố được 1 năm rồi. Nhớ những ngày tháng 7 âm lịch năm ngoái khi Lan vừa bước chân lên thành phố thì gặp đợt mưa Ngâu rả rích cả tuần. Hôm ấy, Lan thấy ớn lạnh, đầu óc mệt mỏi, nặng nề, còn bị đau bụng và rét từ trong ra. Cô nghĩ chắc mấy ngày dầm mưa nên bị nhiễm lạnh... Cô sực nhớ tới những ly nước gừng tươi ở nhà bà thường làm mỗi khi con cháu bị cảm lạnh.
Hồi ở nhà, những ngày này bà mua nhiều gừng tươi về rửa sạch sẽ, để ráo rồi phân ra. Củ thì cất vào ngăn mát tủ lạnh. Củ nạo ra, gói từng gói nhỏ (đủ pha 1-2 cốc nước) rồi cất ngăn đá tủ lạnh. Khi cần chỉ việc lấy ra cho vào cốc nước nóng pha theo ý muốn.
Bà còn nướng sẵn vài củ gừng để khi cần con cháu cắt lát, pha mật ong với nước ấm cho nhanh. Mùi gừng tươi thơm cay nồng, uống tới đâu là cảm giác ấm áp khắp người, bụng dần bớt đau, người cũng hết lạnh, nhẹ đầu hơn.
5 cách pha nước gừng tươi ngon và tốt cho sức khỏe
Vì sao nên uống nước gừng trong tháng 7 âm?
Tháng 7 âm lịch là thời kỳ khí âm vượng, thời tiết ẩm thấp, nhiều người dễ mỏi mệt, mất ngủ, hay buồn vô cớ.
Gừng tươi là vị thuốc dân gian từ ngàn đời. Theo Đông y, gừng tươi giúp làm ấm tỳ vị, tăng dương khí, khai thông huyết mạch, tỉnh táo tâm trí. Uống nước gừng vào sáng sớm, buổi trưa giúp phòng cảm lạnh, ấm áp tinh thần, phòng ngừa chứng uể oải, u trầm nặng nề trong tháng "cô hồn".
Sau đây là cách pha 5 món nước gừng tươi ngon miệng, dễ uống trong tháng 7 âm lịch:
1. Nước gừng tươi mật ong
Công dụng: Tăng sức đề kháng, làm ấm cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa, làm dịu cổ họng.
Cách làm:
Gừng tươi: 3 lát mỏng
Nước ấm: 200ml (~70-80°C)
Mật ong: 1 thìa cà phê (cho sau khi nước nguội bớt)
Cách dùng: Uống vào sáng sớm lúc bụng rỗng hoặc sau ăn 30 phút.
2. Nước gừng tươi với sả chanh
Công dụng: Giải cảm nhẹ, giải độc cơ thể, tăng năng lượng dương, giúp tâm an thần định.
Cách làm:
Gừng: 5 lát
Sả đập giập: 1 cây
Vỏ chanh: 1 miếng nhỏ (rửa sạch)
Nấu với 500ml nước trong 10 phút, để ấm ấm thì thêm vài giọt nước cốt chanh.
Cách dùng: Uống khi còn ấm, mỗi ngày 1 ly, tốt nhất vào buổi chiều hoặc khi thấy lạnh trong người.
3. Trà gừng quế
Công dụng: Làm ấm kinh lạc, hỗ trợ tuần hoàn máu, đặc biệt tốt cho người hay lạnh tay chân, khí huyết kém.
Cách làm:
Gừng: 3 lát
Thanh quế: 1 khúc nhỏ (~3-5cm)
Nước: 300ml
Nấu trong 10 phút, để nguội bớt rồi uống.
Mẹo nhỏ: Có thể thêm tí mật mía hoặc đường thốt nốt để dịu vị.
4. Gừng tươi nướng pha nước dừa non
Công dụng: Dưỡng âm sinh tân, cân bằng âm dương nhẹ nhàng cho người thể hàn, dễ buồn phiền, khí yếu.
Cách làm:
Gừng củ nướng sơ trên lửa (hoặc nướng than nếu có), cạo vỏ, thái lát
Nước dừa non: 200ml
Gừng: 3 lát
Cho vào ly, thêm tí muối hồng, khuấy đều, có thể uống ấm hoặc mát nhẹ.
5. Trà gừng hoa cúc – dành cho người tâm u uất, hay suy nghĩ
Công dụng: Thư giãn thần kinh, giảm stress, giúp tinh thần nhẹ nhàng, ấm lòng trong tháng 7 âm.
Cách làm:
Gừng lát: 2-3 lát
Hoa cúc khô: 4-5 bông
Hãm cùng 200ml nước nóng trong 5-7 phút
Thêm 1 thìa mật ong (tùy khẩu vị).
Tháng 7 âm, dù không thể tránh được sự thay đổi của thời tiết và môi trường, nhưng bạn có thể chủ động giữ ấm cơ thể, nuôi dưỡng dương khí bằng những ly nước gừng tươi thơm ấm mỗi ngày. Chỉ vài phút pha chế, bạn đã có một thức uống vừa ngon, vừa tốt cho sức khỏe, lại nâng đỡ tinh thần.
Ai không nên uống nước gừng
Nước gừng tươi tốt cho sức khỏe, nhưng những người sau đây nên hạn chế, hoặc tránh uống nước gừng. Cụ thể:
- Người bị sốt cao, xuất huyết, chảy máu cam: Gừng có tính nóng, có thể làm tăng nhiệt, không phù hợp khi cơ thể đang sốt, hoặc có vấn đề về xuất huyết.
- Người huyết áp cao: Gừng có thể kích thích tuần hoàn, làm tăng huyết áp tạm thời. Nếu bạn bị tăng huyết áp, nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi uống thường xuyên.
- Phụ nữ mang thai 3 tháng cuối: Gừng có tính hoạt huyết nhẹ, nên hạn chế uống nhiều, đặc biệt ở giai đoạn cuối thai kỳ.
- Người bị bệnh dạ dày nặng: Gừng có vị cay, tính ấm, có thể gây kích ứng nếu dạ dày đang viêm loét nghiêm trọng.
Tránh uống nước gừng vào buổi tối?
Thời điểm tốt nhất để uống nước gừng là buổi sáng khi bụng ấm, hoặc chiều tà khi trời se lạnh. Thời điểm đó, gừng có khả năng kích thích tuần hoàn và tăng nhiệt cho cơ thể.
Nhưng, tránh uống nước gừng tươi vào buổi tối - đặc biệt là trước giờ ngủ, vì có thể gây nên tình trạng:
- Khó ngủ: Cơ thể ấm lên, tim đập nhanh hơn, não bộ tỉnh táo hơn – điều này tốt vào ban ngày nhưng không phù hợp để chuẩn bị ngủ.
- Tăng tiết axit dạ dày: Với người có dạ dày nhạy cảm, uống gừng muộn dễ gây nóng rát hoặc ợ chua.
- Cảm giác bồn chồn, khó thư giãn: Nhất là với người nhạy cảm với các loại đồ uống có tính kích thích.
- Nếu buộc phải uống nước gừng tươi vào buổi tối, nên chọn gừng pha loãng với hoa cúc, hoặc mật ong để làm dịu, và cần uống trước giờ ngủ ít nhất 2 tiếng.
Thực hư thông tin vừa ăn phở vừa uống trà gây ung thư: Ăn phở thế nào cho đúng cách?Ăn - 12 giờ trước
GĐXH - Nhiều ý kiến cho rằng việc uống trà đá khi ăn phở có thể khiến mỡ vón cục, gây hại cho sức khỏe, vậy quan điểm này có cơ sở khoa học? Vậy cách ăn phở thế nào cho đúng 'chất' người Hà Nội xưa?
Loại rau ít 'ngậm' thuốc trừ sâu nhất chợ, đặc biệt tốt cho người bị đau dạ dày, có 4 cách chế biến thành món ngon đặc trưngĂn - 17 giờ trước
GĐXH - Loại rau dân dã này giúp thực hiện được nhiều món ngon, đưa miệng lại như bài thuốc hỗ trợ tiêu hóa, tốt cho dạ dày.
Được ví như ‘hải sản của đất’, đây là siêu thực phẩm cực sẵn ở chợ Việt giúp kiểm soát đường huyết tốt, chế biến được nhiều món ngonĂn - 18 giờ trước
GĐXH - Đây là thực phẩm rẻ tiền, chế biến được nhiều món ngon giúp giảm lượng đường trong máu, tăng cường độ chắc khỏe của xương, giảm nguy cơ loãng xương mà mọi người dễ dàng thấy ở các chợ.
Đổi vị cho bữa cơm gia đình với 2 món xào hao cơm cực nhanhĂn - 21 giờ trước
Hai món xào thịt bằm này không chỉ dễ làm mà còn thơm ngon khó cưỡng, ăn kèm cơm trắng thì "hao cơm" phải biết. Nguyên liệu dễ tìm, chế biến nhanh, rất thích hợp cho bữa cơm gia đình.
Chuyên gia người Mỹ nói về nồi chiên không dầu và 4 mẹo hay khi dùng nồi chiên không dầu để nấu ăn ngon tuyệt hảoĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Nồi chiên không dầu giúp cắt giảm lượng chất béo nhưng không hoàn hảo như nhiều người tưởng.
20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạchẨm thực 360 - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ vài món ngon quen thuộc, bạn đã có mâm cơm ‘bá cháy’ khiến cả nhà mê mẩn, ăn hết veo cơm mà không cần cầu kỳ hay tốn nhiều thời gian.
Đâu mới là cách nấu canh trứng cà chua ngon nhất?: Mách bạn mẹo giúp 'hoa' trứng đẹp, mịn và ngonĂn - 1 ngày trước
Khi nấu canh trứng cà chua, hãy áp dụng theo mẹo này, món canh vừa có "hoa" trứng đẹp mắt lại mịn màng và thơm ngon.
Loại rau ít ngậm thuốc trừ sâu nhất chợ, hỗ trợ thải độc, tốt cho sức khỏe người bị tiểu đườngĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Bổ sung loại rau này vào chế độ ăn có thể giúp tiêu viêm, sát trùng, thanh nhiệt, giáng hỏa và điều hòa lượng đường trong máu.
Đặc sản đắt hơn tôm, ghẹ, thuộc dạng quý hiếm ở Quảng Ninh: Bộ phận nào cũng nấu được, vị 'kén người ăn'Ăn - 1 ngày trước
Từ hình dáng khác lạ đến hương vị khó quên, đặc sản này đã trở thành một “đại sứ ẩm thực” nổi tiếng của Hạ Long và cả Quảng Ninh
Kỹ thuật 'lửa nghỉ' chính xác đối với từng loại thực phẩm, giúp món ăn ngon 'xuất thần'Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - "Trong nghệ thuật nấu món kho, kiên nhẫn không chỉ là đức tính mà là nguyên liệu quan trọng nhất. Bếp lửa cần nghỉ ngơi cũng như tâm hồn ta cần tĩnh lặng - chính trong những khoảnh khắc tưởng chừng 'không làm gì cả' ấy, phép màu lại âm thầm diễn ra'. Đầu bếp Thái Ngọc Tâm cho biết.
Loại lá cực nhiều ở nước ta là thuốc ‘đại bổ’, thêm vào khi nướng thịt thịt càng ngon hơn hẳn, ai cũng mêĂn
GĐXH – Không chỉ mang hương vị đặc trưng cho các món ăn, loại lá này cực nhiều ở nước ta là thuốc “đại bổ”. Khi nướng thịt, bạn cho thêm loại lá này càng thêm vị hấp dẫn đặc biệt, ai cũng mê.