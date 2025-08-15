Mới nhất
5 cách pha nước gừng tươi ngon và dễ, nhất định phải uống trong tháng 'cô hồn' vì lý do sau

Thứ sáu, 07:19 15/08/2025 | Ăn
GĐXH - 5 cách pha nước gừng ngon này để dưỡng dương khí trong tháng 7 âm lịch, vừa dễ làm vừa tốt cho sức khỏe lại tăng sinh khí, chống lại năng lượng âm.

Tháng 7 âm và ly nước gừng tươi của bà

Giờ Lan đã ở thành phố được 1 năm rồi. Nhớ những ngày tháng 7 âm lịch năm ngoái khi Lan vừa bước chân lên thành phố thì gặp đợt mưa Ngâu rả rích cả tuần. Hôm ấy, Lan thấy ớn lạnh, đầu óc mệt mỏi, nặng nề, còn bị đau bụng và rét từ trong ra. Cô nghĩ chắc mấy ngày dầm mưa nên bị nhiễm lạnh... Cô sực nhớ tới những ly nước gừng tươi ở nhà bà thường làm mỗi khi con cháu bị cảm lạnh.

Top 10 thực phẩm tăng dương khí cho cơ thể khỏe mạnh trong những ngày mưa, đặc biệt là tháng 7 âm lịchTop 10 thực phẩm tăng dương khí cho cơ thể khỏe mạnh trong những ngày mưa, đặc biệt là tháng 7 âm lịch

GĐXH - Top 10 thực phẩm sau đây giúp bạn nuôi dưỡng dương khí, “tự thắp nắng” để dưỡng ấm – thân sáng – tâm an khi trời mưa gió, ẩm thấp và đặc biệt là tháng 7 âm sắp tới.

Hồi ở nhà, những ngày này bà mua nhiều gừng tươi về rửa sạch sẽ, để ráo rồi phân ra. Củ thì cất vào ngăn mát tủ lạnh. Củ nạo ra, gói từng gói nhỏ (đủ pha 1-2 cốc nước) rồi cất ngăn đá tủ lạnh. Khi cần chỉ việc lấy ra cho vào cốc nước nóng pha theo ý muốn.

Bà còn nướng sẵn vài củ gừng để khi cần con cháu cắt lát, pha mật ong với nước ấm cho nhanh. Mùi gừng tươi thơm cay nồng, uống tới đâu là cảm giác ấm áp khắp người, bụng dần bớt đau, người cũng hết lạnh, nhẹ đầu hơn.

5 cách pha nước gừng tươi ngon và dễ, nhất định phải uống trong tháng 'cô hồn' vì lý do sau- Ảnh 2.

Trước tháng 7 âm nên mua gừng tươi về rửa sạch sẽ, để ráo rồi cất vào ngăn mát tủ lạnh dùng dần.

5 cách pha nước gừng tươi ngon và tốt cho sức khỏe

Vì sao nên uống nước gừng trong tháng 7 âm?

Tháng 7 âm lịch là thời kỳ khí âm vượng, thời tiết ẩm thấp, nhiều người dễ mỏi mệt, mất ngủ, hay buồn vô cớ.

Gừng tươi là vị thuốc dân gian từ ngàn đời. Theo Đông y, gừng tươi giúp làm ấm tỳ vị, tăng dương khí, khai thông huyết mạch, tỉnh táo tâm trí. Uống nước gừng vào sáng sớm, buổi trưa giúp phòng cảm lạnh, ấm áp tinh thần, phòng ngừa chứng uể oải, u trầm nặng nề trong tháng "cô hồn".

Sau đây là cách pha 5 món nước gừng tươi ngon miệng, dễ uống trong tháng 7 âm lịch:

1. Nước gừng tươi mật ong

Công dụng: Tăng sức đề kháng, làm ấm cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa, làm dịu cổ họng.

Cách làm:

Gừng tươi: 3 lát mỏng

Nước ấm: 200ml (~70-80°C)

Mật ong: 1 thìa cà phê (cho sau khi nước nguội bớt)

Cách dùng: Uống vào sáng sớm lúc bụng rỗng hoặc sau ăn 30 phút.

5 cách pha nước gừng tươi ngon và dễ, nhất định phải uống trong tháng 'cô hồn' vì lý do sau- Ảnh 4.

Gừng tươi có nhiều cách pha nước ngon miệng, ấm bụng. Ảnh internet

2. Nước gừng tươi với sả chanh

Công dụng: Giải cảm nhẹ, giải độc cơ thể, tăng năng lượng dương, giúp tâm an thần định.

Cách làm:

Gừng: 5 lát

Sả đập giập: 1 cây

Vỏ chanh: 1 miếng nhỏ (rửa sạch)

Nấu với 500ml nước trong 10 phút, để ấm ấm thì thêm vài giọt nước cốt chanh.

Cách dùng: Uống khi còn ấm, mỗi ngày 1 ly, tốt nhất vào buổi chiều hoặc khi thấy lạnh trong người.

3. Trà gừng quế

Công dụng: Làm ấm kinh lạc, hỗ trợ tuần hoàn máu, đặc biệt tốt cho người hay lạnh tay chân, khí huyết kém.

Cách làm:

Gừng: 3 lát

Thanh quế: 1 khúc nhỏ (~3-5cm)

Nước: 300ml

Nấu trong 10 phút, để nguội bớt rồi uống.

Mẹo nhỏ: Có thể thêm tí mật mía hoặc đường thốt nốt để dịu vị.

5 cách pha nước gừng tươi ngon và dễ, nhất định phải uống trong tháng 'cô hồn' vì lý do sau- Ảnh 6.

Gừng tươi nướng pha nước dừa non rất dễ uống. Ảnh internet

4. Gừng tươi nướng pha nước dừa non

Công dụng: Dưỡng âm sinh tân, cân bằng âm dương nhẹ nhàng cho người thể hàn, dễ buồn phiền, khí yếu.

Cách làm:

Gừng củ nướng sơ trên lửa (hoặc nướng than nếu có), cạo vỏ, thái lát

Nước dừa non: 200ml

Gừng: 3 lát

Cho vào ly, thêm tí muối hồng, khuấy đều, có thể uống ấm hoặc mát nhẹ.

5. Trà gừng hoa cúc – dành cho người tâm u uất, hay suy nghĩ

Công dụng: Thư giãn thần kinh, giảm stress, giúp tinh thần nhẹ nhàng, ấm lòng trong tháng 7 âm.

Cách làm:

Gừng lát: 2-3 lát

Hoa cúc khô: 4-5 bông

Hãm cùng 200ml nước nóng trong 5-7 phút

Thêm 1 thìa mật ong (tùy khẩu vị).

Tháng 7 âm, dù không thể tránh được sự thay đổi của thời tiết và môi trường, nhưng bạn có thể chủ động giữ ấm cơ thể, nuôi dưỡng dương khí bằng những ly nước gừng tươi thơm ấm mỗi ngày. Chỉ vài phút pha chế, bạn đã có một thức uống vừa ngon, vừa tốt cho sức khỏe, lại nâng đỡ tinh thần.


5 cách pha nước gừng tươi ngon và dễ, nhất định phải uống trong tháng 'cô hồn' vì lý do sau- Ảnh 9.

Nước gừng tươi tốt cho sức khỏe, nhưng một số người tránh uống. Ảnh minh hoa.

Ai không nên uống nước gừng

Nước gừng tươi tốt cho sức khỏe, nhưng những người sau đây nên hạn chế, hoặc tránh uống nước gừng. Cụ thể:

- Người bị sốt cao, xuất huyết, chảy máu cam: Gừng có tính nóng, có thể làm tăng nhiệt, không phù hợp khi cơ thể đang sốt, hoặc có vấn đề về xuất huyết.

- Người huyết áp cao: Gừng có thể kích thích tuần hoàn, làm tăng huyết áp tạm thời. Nếu bạn bị tăng huyết áp, nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi uống thường xuyên.

- Phụ nữ mang thai 3 tháng cuối: Gừng có tính hoạt huyết nhẹ, nên hạn chế uống nhiều, đặc biệt ở giai đoạn cuối thai kỳ.

- Người bị bệnh dạ dày nặng: Gừng có vị cay, tính ấm, có thể gây kích ứng nếu dạ dày đang viêm loét nghiêm trọng.

Tránh uống nước gừng vào buổi tối?

Thời điểm tốt nhất để uống nước gừng là buổi sáng khi bụng ấm, hoặc chiều tà khi trời se lạnh. Thời điểm đó, gừng có khả năng kích thích tuần hoàn và tăng nhiệt cho cơ thể.

Nhưng, tránh uống nước gừng tươi vào buổi tối - đặc biệt là trước giờ ngủ, vì có thể gây nên tình trạng:

- Khó ngủ: Cơ thể ấm lên, tim đập nhanh hơn, não bộ tỉnh táo hơn – điều này tốt vào ban ngày nhưng không phù hợp để chuẩn bị ngủ.

- Tăng tiết axit dạ dày: Với người có dạ dày nhạy cảm, uống gừng muộn dễ gây nóng rát hoặc ợ chua.

- Cảm giác bồn chồn, khó thư giãn: Nhất là với người nhạy cảm với các loại đồ uống có tính kích thích.

- Nếu buộc phải uống nước gừng tươi vào buổi tối, nên chọn gừng pha loãng với hoa cúc, hoặc mật ong để làm dịu, và cần uống trước giờ ngủ ít nhất 2 tiếng.

Mấy chị hàng xóm nhà tôi than mệt mỏi, chán ăn, ngủ không sâu, liền được mách dùng thứ củ là &quot;vua gia vị&quot; trong bếp đánh bay ưu phiềnMấy chị hàng xóm nhà tôi than mệt mỏi, chán ăn, ngủ không sâu, liền được mách dùng thứ củ là 'vua gia vị' trong bếp đánh bay ưu phiền

GĐXH - Gừng tươi - "vua gia vị" giúp tăng cường năng lượng, dương khí và rất cần ăn trong tháng 7 âm lịch. Chỉ một mẩu gừng cay ấm, nhỏ xíu nhưng có tác dụng rất tốt trong mùa âm thịnh.

Tháng 7 âm năm 2025 hiếm gặp, cách giữ sức khỏe, tinh thần tốt hóa giải âm thịnh, dương suyTháng 7 âm năm 2025 hiếm gặp, cách giữ sức khỏe, tinh thần tốt hóa giải âm thịnh, dương suy

GĐXH - Tháng 7 âm năm nay đến chậm hơn mọi năm hẳn 1 tháng. Vì thời tiết giao mùa, âm thịnh, dương suy nên mọi người không thể chủ quan về sức khỏe, tâm trí cho mình và cả nhà.


Ngọc Hà
