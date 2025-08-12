Thức quà dân dã giải nhiệt là đặc sản Hà Nội đắt khách vào dịp nắng nóng, ai cũng mê vì hương vị đặc biệt, giá chỉ 20k
GĐXH – Giữa cái nắng gay gắt của ngày hè, bánh đúc nộm - thức quà dân dã giải nhiệt ở Hà Nội lại được nhiều người lựa chọn. Một món ăn đơn sơ, mát lành với hương vị rất đặc biệt.
Bánh đúc chấm tương truyền thống từ xa xưa vẫn là một món ăn bình dị, quen thuộc của người dân miền Bắc. Từ món bánh đúc chấm tương nguyên bản, người Hà thành đã biến tấu thành nhiều món ngon khác nhau như bánh đúc mỡ hành, bánh đúc riêu cua… và trong đó có món bánh đúc nộm.
Đây là món ăn có hương vị đặc biệt, thử một lần sẽ rất nhớ vị ngọt nhẹ, thanh mát. Đặc biệt, món ăn đơn sơ, mát lành này được nhiều người thích ăn vào mùa hè hoặc đầu thu như một món ăn giải nhiệt.
Khác với những món bánh đúc truyền thống, bánh đúc nộm có nguyên liệu chính là bánh đúc cắt sợi và nước canh lạc và vừng, thêm chút giá chần đơn giản. Yếu tố làm nên sự khác biệt của món bánh đúc nộm chính là ở phần nước canh chan kèm.
Bánh đúc nộm thường đi kèm với các loại rau thơm như rau ngổ, tía tô, thân chuối non thái mỏng... Khi khách ăn, người bán sẽ cắt khối bánh đúc thành sợi mỏng, dài rồi chan thêm nước canh vừng, lạc trắng sữa lên.
Theo chia sẻ của chủ quán ở 14C Hàng Than (Hà Nội), món bánh đúc nộm phù hợp ăn vào mùa nóng. Vào thời điểm ngày hè hay thời điểm thu, khách tới sẽ nhiều hơn.
Bánh đúc dùng để chế biến món ngon này cần phải làm từ sớm, để nguội. Lạc và vừng sau khi được rang, xay nhuyễn sẽ được đem đi đun cùng nước giá chần, nêm nếm gia vị vừa phải để cho ra vị béo ngậy nhưng vẫn đảm bảo độ ngọt thanh. Nước nộm cho vào bánh đúc nộm thường có màu trắng đục như sữa và thơm mùi lạc. Khi nấu xong phải để thật nguội rồi chan lên bánh đúc và giá chần.
Là một thực khách đến quán, anh Ninh Tito đã chia sẻ, món ăn này vừa dai dai, bùi bùi, mát. Ngay từ miếng đầu tiên, thực khách có thể cảm nhận được vị bánh đúc mềm mịn, nước canh béo ngậy cùng vị bùi của lạc, giòn và mát của giá đỗ.
Bánh đúc nộm được nhiều thực khách ưa chuộng không chỉ vì hương vị độc đáo, thanh mát mà giá cả phải chăng. Thức quà dân dã này chỉ có giá 20.000 - 25.000 đồng/bát, tùy quán.
Tại Hà Nội, ngoài ở Hàng Than, mọi người có thể tìm đến các nơi bán bánh đúc nộm khác như ở Hàng Bè (phường Hoàn Kiếm), bánh đúc nộm Dốc Hòe Nhai (Ba Đình) hay bánh đúc nộm chợ Gốc Đề (phường Tương Mai)…
Bánh đúc nộm - món ngon ngày hè ở Hà Nội
