Được ví như ‘hải sản của đất’, đây là siêu thực phẩm cực sẵn ở chợ Việt giúp kiểm soát đường huyết tốt, chế biến được nhiều món ngon

Nấm bào ngư là một nguyên liệu phổ biến trong nhiều món ăn ngon, đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Loại nấm này ngày càng được nhiều người ưa chuộng vì giá trị dinh dưỡng cao. Chúng có sẵn nhiều ở chợ Việt, giá bán từ 30.000 - 160.000 đồng, tùy loại nấm bào ngư trắng hay bào ngư xám tươi. Ăn nấm bào ngư thường xuyên có thể giúp bạn ít bị cảm cúm, ốm vặt hơn và duy trì sức khỏe tổng thể nhờ nguồn beta-glucans dồi dào. Beta-glucans giúp tăng cường hoạt động của các tế bào miễn dịch, giúp cơ thể chống lại vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh hiệu quả hơn.