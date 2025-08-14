Mới nhất
Được ví như ‘hải sản của đất’, đây là siêu thực phẩm cực sẵn ở chợ Việt giúp kiểm soát đường huyết tốt, chế biến được nhiều món ngon

Thứ năm, 12:51 14/08/2025
GĐXH - Đây là thực phẩm rẻ tiền, chế biến được nhiều món ngon giúp giảm lượng đường trong máu, tăng cường độ chắc khỏe của xương, giảm nguy cơ loãng xương mà mọi người dễ dàng thấy ở các chợ.

Thức quà dân dã giải nhiệt là đặc sản Hà Nội đắt khách vào dịp nắng nóng, ai cũng mê vì hương vị đặc biệt, giá chỉ 20kThức quà dân dã giải nhiệt là đặc sản Hà Nội đắt khách vào dịp nắng nóng, ai cũng mê vì hương vị đặc biệt, giá chỉ 20k

GĐXH – Giữa cái nắng gay gắt của ngày hè, bánh đúc nộm - thức quà dân dã giải nhiệt ở Hà Nội lại được nhiều người lựa chọn. Một món ăn đơn sơ, mát lành với hương vị rất đặc biệt.

Nấm bào ngư – Hải sản của đất, hỗ trợ sức khỏe

Được ví như ‘hải sản của đất’, đây là siêu thực phẩm cực sẵn ở chợ Việt giúp kiểm soát đường huyết tốt, chế biến được nhiều món ngon- Ảnh 2.

Nấm bào ngư là một nguyên liệu phổ biến trong nhiều món ăn ngon, đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Loại nấm này ngày càng được nhiều người ưa chuộng vì giá trị dinh dưỡng cao. Chúng có sẵn nhiều ở chợ Việt, giá bán từ 30.000 - 160.000 đồng, tùy loại nấm bào ngư trắng hay bào ngư xám tươi. Ăn nấm bào ngư thường xuyên có thể giúp bạn ít bị cảm cúm, ốm vặt hơn và duy trì sức khỏe tổng thể nhờ nguồn beta-glucans dồi dào. Beta-glucans giúp tăng cường hoạt động của các tế bào miễn dịch, giúp cơ thể chống lại vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh hiệu quả hơn.

Được ví như ‘hải sản của đất’, đây là siêu thực phẩm cực sẵn ở chợ Việt giúp kiểm soát đường huyết tốt, chế biến được nhiều món ngon- Ảnh 3.

Với những người ăn chay, thuần chay hoặc muốn giảm lượng thịt, nấm bào ngư là một nguồn cung cấp protein thực vật tuyệt vời. Protein là dưỡng chất thiết yếu cho việc xây dựng và sửa chữa các mô cơ, sản xuất enzyme và hormone. Nấm bào ngư cung cấp một lượng protein đáng kể, giúp bạn duy trì đủ năng lượng và dưỡng chất cần thiết mà không cần phụ thuộc vào nguồn đạm động vật.

Được ví như ‘hải sản của đất’, đây là siêu thực phẩm cực sẵn ở chợ Việt giúp kiểm soát đường huyết tốt, chế biến được nhiều món ngon- Ảnh 4.

Dù chứa ít calo, nhưng nấm bào ngư lại là một "kho báu" chứa nhiều vitamin, khoáng chất thiết yếu cho cơ thể như vitamin nhóm B, vitamin D, giúp tăng cường độ chắc khỏe cho xương, tốt cho hệ thần kinh.

Được ví như ‘hải sản của đất’, đây là siêu thực phẩm cực sẵn ở chợ Việt giúp kiểm soát đường huyết tốt, chế biến được nhiều món ngon- Ảnh 5.

Nấm bào ngư còn giúp giảm lượng đường trong máu. Chất β-glucans, chất xơ trong nấm bào ngư có khả năng cải thiện lượng đường huyết, hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đường. Cùng với đó, giảm mức cholesterol xấu, ổn định huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch nhờ chứa các hợp chất tự nhiên như lovastatin, chất xơ và kali cao. Do đó, nấm bào ngư được nhiều chị em nội trợ dùng để lên thực đơn cho bữa ăn gia đình.

Món ngon với nấm bào ngư

Nấm bào ngư xào sả ớt

Được ví như ‘hải sản của đất’, đây là siêu thực phẩm cực sẵn ở chợ Việt giúp kiểm soát đường huyết tốt, chế biến được nhiều món ngon- Ảnh 6.

Món ăn này không chỉ có vị ngon đậm đà, thấm vị của nấm bào ngư mà còn có màu bắt mắt của nghệ và ớt cùng hương thơm hấp dẫn của sả. Chế biến không hề khó, chỉ với các nguyên liệu đơn giản như nấm bào ngư, nghệ, sả là đã có ngay món ngon thay đổi thực đơn hàng ngày.

Nấm bào ngư kho chay

Được ví như ‘hải sản của đất’, đây là siêu thực phẩm cực sẵn ở chợ Việt giúp kiểm soát đường huyết tốt, chế biến được nhiều món ngon- Ảnh 7.

Cùng với các nguyên liệu thuần chay đơn giản, bạn có thể chế biến món nấm bào ngư kho chay ngay tại nhà. Món ngon này đặc biệt phù hợp với các tín đồ ăn chay. Hương vị thơm từ tiêu, mềm dai của nấm ăn cùng cơm trắng rất ngon. Ngoài ra, mọi người có thể kho cùng với thịt cũng rất ngon.

Nấm bào ngư chiên giòn

Được ví như ‘hải sản của đất’, đây là siêu thực phẩm cực sẵn ở chợ Việt giúp kiểm soát đường huyết tốt, chế biến được nhiều món ngon- Ảnh 8.

Đơn giản, bạn có thể làm ngay món nấm bào ngư chiên giòn để thay đổi thực đơn cho các thành viên trong gia đình. Món ăn này chế biến nhanh, không tốn nhiều thời gian. Khi ăn, nấm bào ngư giòn, tươi và có vị mặn vừa ăn, chấm chung với tương xí muội chua ngọt rất ngon và hợp miệng. Với những trẻ không thích ăn rau, đây cũng là món bạn có thể chế biến cho trẻ vào bữa xế, vừa tiện lợi vừa bổ dưỡng.

Canh nấm bào ngư

Được ví như ‘hải sản của đất’, đây là siêu thực phẩm cực sẵn ở chợ Việt giúp kiểm soát đường huyết tốt, chế biến được nhiều món ngon- Ảnh 9.

Nấm bào ngư còn được sử dụng để cho vào các món canh như canh chua, canh thịt băm. Sau khi món canh gần hoàn thành, bạn thả nấm bào ngư vào, đun vài phút là được. Hoặc bạn có thể kết hợp nấu nấm bào ngư với mướp sẽ tạo nên món canh ngon, mát bổ, giải nhiệt ngày hè và cũng rất đưa cơm.

Đậu đen đang giá rẻ bèo có nhiều ở chợ Việt, làm nước uống giải nhiệt, thải độc và giảm cân theo cách sau cực tốt cho ngày hèĐậu đen đang giá rẻ bèo có nhiều ở chợ Việt, làm nước uống giải nhiệt, thải độc và giảm cân theo cách sau cực tốt cho ngày hè

GĐXH – Loại hạt này được dùng làm nước giải khát ngày hè mát bổ, được bán nhiều ở chợ Việt với giá rẻ bèo. Đây là bí quyết làm đồ uống đơn giản từ loại hạt này.

5 món ngon nên ăn vào những ngày đầu mùa Thu để bổ phổi, giải nhiệt5 món ngon nên ăn vào những ngày đầu mùa Thu để bổ phổi, giải nhiệt

GĐXH – Theo chuyên gia, trước và sau đầu mùa thu, thời tiết vẫn còn oi bức. Chế độ ăn uống cần chú trọng dưỡng âm, làm bổ phổi để chăm sóc sức khỏe. Những món dưới đây giúp bồi bổ âm, làm ấm phổi và giải khát.

Hà My
