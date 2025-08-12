Các món chay ngon, dễ làm lại tốt cho sức khỏe, nhiều gia đình cứ tháng 7 âm lại dâng cúng và ăn thường xuyên
GĐXH - Mỗi năm, cứ chuẩn bị đến tháng 7 âm lịch, lòng người lại cùng hướng về ngày lễ lớn: Lễ Vu Lan báo hiếu. Vào ngày này, gia đình Việt thường làm mâm cơm chay cúng tại bàn thờ tổ tiên, cúng chúng sinh hay còn gọi là cúng cô hồn.
Đậu hũ chiên bột
Đậu hũ là món ăn đơn giản và được sử dụng nhiều nhất trong các món chay. Từ nguyên liệu đậu hũ, có thể chế biến rất nhiều món ăn khác nhau từ luộc, chiên, xào, nấu canh... Làm món chay ngày lễ Vu Lan không thể thiếu món đậu hũ chiên bột vừa đẹp mắt lại vừa lạ miệng.
Nguyên liệu bao gồm: Đậu hũ tươi - 80g; Cà rốt - 100g; Rau mùi - 80g; Bột ngô - 30g; Bột mì - 90g; Gia vị: dầu mè, đường, tiêu trắng, bột nêm, muối và dầu
Cách làm: Cắt đậu hũ thành những miếng nhỏ và bỏ vào một chiếc khăn xô, bóp nhuyễn và vắt bớt nước. Gọt vỏ cà rốt, bào sợi rồi ướp muối.
Trộn đều đậu hũ đã bóp tơi với rau mùi, cà rốt, trứng, bột mì và bột ngô. Sau đó thêm đường, hạt nêm, tiêu trắng, dầu mè và muối. Sau khi trộn xong hỗn hợp, viên nhỏ chúng thành từng viên tròn đều và bỏ chúng vào chảo chiên. Khi các viên đã ngả màu vàng nâu, vớt ra đĩa (thấm dầu nếu có). Sau đó trang trí với lá mùi tươi.
Cháo hoa cúc
Hoa cúc không chỉ nổi tiếng bởi vẻ đẹp thanh tao mà còn được sử dụng làm nguyên liệu của nhiều món ăn ngon. Những món ăn được làm từ hoa cúc nhìn đẹp mắt, lại giải nhiệt tốt.
Cháo hoa cúc là một món chay ngày lễ Vu Lan đẹp mắt. Không những vậy, đây còn là một món ăn có tác dụng thanh nhiệt, mát gan, loại bỏ chứng chóng mặt nhức đầu. Tuy nhiên, những ai bị nhuận trường thì không nên ăn món này.
Nguyên liệu: Hoa cúc trắng: 20g; Lá dâu: 20g; Hạ cô thảo: 20g; Đậu ván: 20g; Gạo tẻ: 50g; Đường phèn.
Cách làm: Rửa sạch hoa cúc trắng, lá dâu, hạ cô thảo. Nấu chung ba thứ trên với khoảng 1 lít nước trong 30 phút. Sau đó, lọc bã, lấy nước. Nấu cháo loãng bằng cách cho đậu ván và gạo tẻ vào nồi. Khi cháo chín, cho đường phèn cho vừa ăn. Cháo hoa cúc ăn nóng sẽ ngon hơn rất nhiều.
Cháo hạt sen nấm
Cháo hạt sen nấm là món chay ngày lễ Vu Lan được nhiều người làm bởi nguyên liệu dễ tìm. Đây là thức ăn bổ dưỡng và ý nghĩa để dâng lên báo hiếu.
Nguyên liệu: Gạo nếp; Hạt sen; Nấm tuyết; Đậu xanh; Đường phèn.
Cách làm: Nhẹ nhàng tách hạt sen và bỏ tim sen (nếu sợ đắng). Hoặc bạn cũng có thể mua hạt sen bóc sẵn. Nấm tuyết đem đi ngâm đến khi nở bung ra. Nấu gạo nếp và đậu xanh đến khi chín thì thả nấm và nấu khoảng 15 phút nữa, sau đó cho hạt sen vào hầm 5 phút. Cuối cùng, rắc đường phèn và khuấy đều. Để lửa nhỏ khoảng 30 phút và tắt bếp.
Bánh đa nem
Bánh đa nem/chả nem là món ăn nổi tiếng được nhiều người ưa chuộng. Đây cũng là món ăn thường xuất hiện trên mâm cúng trong các dịp lễ tết, giỗ chạp. Sau này, người ta biến tấu chả nem thành chả nem chay với nguyên liệu cực kỳ đơn giản.
Nguyên liệu: Bánh đa nem; Nấm đông cô; Cà rốt, củ cải trắng, xu hào; Đậu hũ; Miến; Gia vị.
Cách làm: Nấm và miến ngâm mềm, cắt thành sợi nhỏ, ngắn. Cà rốt, củ cải trắng, xu hào thái sợi, phơi nửa ngay cho héo. Đậu hũ xay nhuyễn.
Phi thơm hành, xào hỗn hợp nấm, cà rốt, củ cải, xu hào. Trộn đều miến, đậu ngũ và ngò. Sau đó gói với bánh đa nem và chiên vàng. Món này sẽ ngon hơn khi ăn nóng kèm rau sống và tương ớt.
Món ăn 'gây sốc' của Việt Nam: Xếp vào hàng kinh dị nhưng người địa phương coi là ngon nhấtĂn - 2 giờ trước
Nghe tên thôi đã khiến nhiều người "nổi da gà", nhưng với người dân Tây Bắc, đây lại là đặc sản lâu đời, ai thử một lần là nhớ mãi.
Loại củ rẻ bèo ở chợ Việt lại là vị thuốc quý, kiểm soát đường huyết hiệu quả, dễ dàng trong chế biếnĂn - 4 giờ trước
GĐXH - Dù có cái tên dân dã, nhưng những lợi ích mà nó mang lại cho sức khỏe không hề kém cạnh các loại dược liệu quý giá.
Đậu đen đang giá rẻ bèo có nhiều ở chợ Việt, làm nước uống giải nhiệt, thải độc và giảm cân theo cách sau cực tốt cho ngày hèĂn - 16 giờ trước
GĐXH – Loại hạt này được dùng làm nước giải khát ngày hè mát bổ, được bán nhiều ở chợ Việt với giá rẻ bèo. Đây là bí quyết làm đồ uống đơn giản từ loại hạt này.
5 món ngon nên ăn vào những ngày đầu mùa Thu để bổ phổi, giải nhiệtĂn - 20 giờ trước
GĐXH – Theo chuyên gia, trước và sau đầu mùa thu, thời tiết vẫn còn oi bức. Chế độ ăn uống cần chú trọng dưỡng âm, làm bổ phổi để chăm sóc sức khỏe. Những món dưới đây giúp bồi bổ âm, làm ấm phổi và giải khát.
5 loại rau củ này đem phơi khô sẽ ngon hơn rau tươi, bảo quản 1 năm không hỏng, trái mùa vẫn có món ngonĂn - 22 giờ trước
Bạn chắc chắn sẽ bất ngờ bởi một số loại rau củ khi phơi khô vẫn có hương vị tuyệt vời, thậm chí còn ngon hơn lúc còn tươi.
Shark Bình gây tranh cãi khi khoe được Phương Oanh đãi món 'rồng xanh búi tó'Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Ngay lập tức nhiều người nhận ra đĩa có chi tiết khác lạ trên mâm cơm.
Mẹ đảm Nghệ An gây sốt mạng với món trám nếp ngâm mắmĂn - 1 ngày trước
Giữa mùa trám nếp chín rộ, mẹ đảm Nghệ An đã gây bão mạng với công thức trám nếp ngâm mắm nhĩ, món ăn dân dã nhưng ai nếm thử một lần cũng nhớ mãi.
Mấy chị hàng xóm nhà tôi than mệt mỏi, chán ăn, ngủ không sâu, liền được mách dùng thứ củ là 'vua gia vị' trong bếp đánh bay ưu phiềnĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Gừng tươi - "vua gia vị" giúp tăng cường năng lượng, dương khí và rất cần ăn trong tháng 7 âm lịch. Chỉ một mẩu gừng cay ấm, nhỏ xíu nhưng có tác dụng rất tốt trong mùa âm thịnh.
Mùa thu có 4 loại rau không thuốc trừ sâu lại cực tốt cho sức khỏe: Đem làm món xào hay nấu canh đều ngonĂn - 1 ngày trước
Hãy cùng khám phá 4 loại "rau" tuyệt vời xuất hiện sau tiết thu và những công thức chế biến các món rau này!
7 cách làm sạch dầu mỡ bám trên bếp chỉ trong 5 phútĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Bếp là “trận địa” chính của mỗi gia đình, nhưng cũng là nơi dễ bị dầu mỡ bám dính, đặc biệt là sau những bữa chiên xào. Nếu để lâu, lớp dầu mỡ sẽ bám dày, ngả vàng và khó cọ rửa.
Loại lá cực nhiều ở nước ta là thuốc ‘đại bổ’, thêm vào khi nướng thịt thịt càng ngon hơn hẳn, ai cũng mêĂn
GĐXH – Không chỉ mang hương vị đặc trưng cho các món ăn, loại lá này cực nhiều ở nước ta là thuốc “đại bổ”. Khi nướng thịt, bạn cho thêm loại lá này càng thêm vị hấp dẫn đặc biệt, ai cũng mê.