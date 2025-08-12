Các món chay ngon, dễ làm lại tốt cho sức khỏe, nhiều gia đình cứ tháng 7 âm lại dâng cúng và ăn thường xuyên

Đậu hũ chiên bột

Đậu hũ là món ăn đơn giản và được sử dụng nhiều nhất trong các món chay. Từ nguyên liệu đậu hũ, có thể chế biến rất nhiều món ăn khác nhau từ luộc, chiên, xào, nấu canh... Làm món chay ngày lễ Vu Lan không thể thiếu món đậu hũ chiên bột vừa đẹp mắt lại vừa lạ miệng.

Nguyên liệu bao gồm: Đậu hũ tươi - 80g; Cà rốt - 100g; Rau mùi - 80g; Bột ngô - 30g; Bột mì - 90g; Gia vị: dầu mè, đường, tiêu trắng, bột nêm, muối và dầu

Cách làm: Cắt đậu hũ thành những miếng nhỏ và bỏ vào một chiếc khăn xô, bóp nhuyễn và vắt bớt nước. Gọt vỏ cà rốt, bào sợi rồi ướp muối.

Trộn đều đậu hũ đã bóp tơi với rau mùi, cà rốt, trứng, bột mì và bột ngô. Sau đó thêm đường, hạt nêm, tiêu trắng, dầu mè và muối. Sau khi trộn xong hỗn hợp, viên nhỏ chúng thành từng viên tròn đều và bỏ chúng vào chảo chiên. Khi các viên đã ngả màu vàng nâu, vớt ra đĩa (thấm dầu nếu có). Sau đó trang trí với lá mùi tươi.

Cháo hoa cúc

Hoa cúc không chỉ nổi tiếng bởi vẻ đẹp thanh tao mà còn được sử dụng làm nguyên liệu của nhiều món ăn ngon. Những món ăn được làm từ hoa cúc nhìn đẹp mắt, lại giải nhiệt tốt.

Cháo hoa cúc là một món ăn có tác dụng thanh nhiệt, mát gan, loại bỏ chứng chóng mặt nhức đầu.

Nguyên liệu: Hoa cúc trắng: 20g; Lá dâu: 20g; Hạ cô thảo: 20g; Đậu ván: 20g; Gạo tẻ: 50g; Đường phèn.

Cách làm: Rửa sạch hoa cúc trắng, lá dâu, hạ cô thảo. Nấu chung ba thứ trên với khoảng 1 lít nước trong 30 phút. Sau đó, lọc bã, lấy nước. Nấu cháo loãng bằng cách cho đậu ván và gạo tẻ vào nồi. Khi cháo chín, cho đường phèn cho vừa ăn. Cháo hoa cúc ăn nóng sẽ ngon hơn rất nhiều.

Cháo hạt sen nấm

Cháo hạt sen nấm là món chay ngày lễ Vu Lan được nhiều người làm bởi nguyên liệu dễ tìm. Đây là thức ăn bổ dưỡng và ý nghĩa để dâng lên báo hiếu.

Nguyên liệu: Gạo nếp; Hạt sen; Nấm tuyết; Đậu xanh; Đường phèn.

Cháo nấm hạt sen là món ăn thơm ngon, bổ dưỡng và rất dễ chế biến.

Cách làm: Nhẹ nhàng tách hạt sen và bỏ tim sen (nếu sợ đắng). Hoặc bạn cũng có thể mua hạt sen bóc sẵn. Nấm tuyết đem đi ngâm đến khi nở bung ra. Nấu gạo nếp và đậu xanh đến khi chín thì thả nấm và nấu khoảng 15 phút nữa, sau đó cho hạt sen vào hầm 5 phút. Cuối cùng, rắc đường phèn và khuấy đều. Để lửa nhỏ khoảng 30 phút và tắt bếp.

Bánh đa nem

Bánh đa nem/chả nem là món ăn nổi tiếng được nhiều người ưa chuộng. Đây cũng là món ăn thường xuất hiện trên mâm cúng trong các dịp lễ tết, giỗ chạp. Sau này, người ta biến tấu chả nem thành chả nem chay với nguyên liệu cực kỳ đơn giản.

Nguyên liệu: Bánh đa nem; Nấm đông cô; Cà rốt, củ cải trắng, xu hào; Đậu hũ; Miến; Gia vị.

Cách làm: Nấm và miến ngâm mềm, cắt thành sợi nhỏ, ngắn. Cà rốt, củ cải trắng, xu hào thái sợi, phơi nửa ngay cho héo. Đậu hũ xay nhuyễn.

Phi thơm hành, xào hỗn hợp nấm, cà rốt, củ cải, xu hào. Trộn đều miến, đậu ngũ và ngò. Sau đó gói với bánh đa nem và chiên vàng. Món này sẽ ngon hơn khi ăn nóng kèm rau sống và tương ớt.