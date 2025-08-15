Ra chợ thấy 6 thực phẩm này nên mua ngay, đây đều là siêu thực phẩm thải độc gan cực tốt, làm nhiều món ngon mà ít người biết

Được ví như ‘hải sản của đất’, đây là siêu thực phẩm cực sẵn ở chợ Việt giúp kiểm soát đường huyết tốt, chế biến được nhiều món ngon GĐXH - Đây là thực phẩm rẻ tiền, chế biến được nhiều món ngon giúp giảm lượng đường trong máu, tăng cường độ chắc khỏe của xương, giảm nguy cơ loãng xương mà mọi người dễ dàng thấy ở các chợ.

Tỏi tốt cho gan

Đây là thực phẩm cực tốt cho gan nhờ chứa các hợp chất allicin và selenium, giúp kích hoạt các enzyme giải độc trong gan, loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Tỏi cũng giúp chống oxy hóa, chống viêm hiệu quả. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, việc bổ sung tỏi vào chế độ ăn uống có thể giúp cải thiện chức năng gan, nhất là xử lý, thải độc tố từ các chất hóa học và thực phẩm độc hại. Không chỉ giúp làm sạch gan, tỏi còn hỗ trợ quá trình tái tạo các tế bào gan, giúp gan phục hồi nhanh chóng sau tổn thương.

Tỏi có thể dùng chế biến các món xào, làm nước sốt hoặc đơn giản là ăn tỏi sống mỗi ngày. Cách dùng tỏi tốt nhất là nghiền, cắt nhỏ rồi để khoảng 5 – 10 phút trước khi chế biến hoặc ăn sống. Ăn 1 – 2 tép tỏi tươi mỗi ngày rất tốt cho sức khỏe.

Nghệ

Nghệ là gia vị được dùng trong nhiều món ăn, chứa hoạt chất chống viêm, oxy hóa mạnh. Trong đó, nghệ chứa nhiều curcumin đã được nghiên cứu về khả năng bảo vệ gan khỏi tổn thương, giảm viêm và hỗ trợ chức năng gan.Có thể dùng nghệ để chế biến các món súp, kho cá hoặc làm sữa nghệ, đều tốt cho gan. Để sử dụng an toàn, các nghiên cứu y khoa khuyến nghị, pha từ 1-3 gam bột nghệ với nước nóng mỗi ngày dùng tối đa 3 tháng.

Bưởi tốt cho gan

Bưởi giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa hỗ trợ sản xuất các enzyme giúp bảo vệ gan khỏi tổn thương, tăng cường quá trình thải độc. Có thể ăn bưởi trực tiếp hoặc làm nước ép bưởi, salad để tận dụng lợi ích. Kết hợp bưởi với rau chân vịt, ức gà, hạt óc chó… sẽ làm thành món ăn giàu chất oxy hóa và protein nạc, tốt cho người muốn kiểm soát mỡ máu và hỗ trợ gan. Lưu ý, bưởi có thể tương tác với một số loại thuốc, vì vậy nếu đang điều trị, nên trao đổi với bác sĩ.

Trà xanh

TS.BS. Trần Châu Quyên - Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho rằng, trà xanh là loại thực phẩm đã được nghiên cứu nhiều, cho thấy có nhiều chất chống oxy hóa, có thể giúp cải thiện sức khỏe gan, giảm tích tụ chất béo trong gan. Lá trà xanh được bán nhiều ở chợ với giá rẻ. Mọi người nên dùng trà xanh nguyên chất, tránh uống quá nhiều vào buổi tối để không ảnh hưởng tới giấc ngủ.

Quả bơ

Mùa hè là thời điểm bơ nhiều và chất lượng ngon hơn. Bơ chứa nhiều dưỡng chất tốt cho gan, trong đó có glutathione – chất oxy hóa cơ thể tự tổng hợp, đóng vai trò quan trọng trong giải độc gan. Bơ còn chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn, giúp giảm cholesterol xấu, bảo vệ tim mạch và gián tiếp giảm gánh nặng cho gan. Ngoài ăn trực tiếp, có thể chế biến sinh tố bơ, salad bơ, đều ngon và dễ ăn.

Chanh

Chanh là nguồn vitamin C dồi dào, giúp kích thích sản xuất glutathione trong gan. Buổi sáng, uống một ly nước ấm pha chanh có thể hỗ trợ tiêu hóa và thải độc gan. Có thể pha nước ấm với chanh, thêm chút đường hoặc dùng chanh làm nước sốt, đồ uống, salad.