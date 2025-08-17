Làm chả lá lốt theo cách này của mẹ trẻ Hà thành, gói không sợ bung, ăn giòn rôm rốp, ngon 'ô mê ly'
GĐXH - Ai mê chả lá lốt nhưng ngại gói dễ bung, chiên dầu mỡ bắn tung tóe, để nguội lại nhanh ỉu thì hãy thử ngay bí quyết này.
Chả lá lốt - món ăn dân dã nhưng "ăn hoài không chán"
Trong kho tàng ẩm thực Việt Nam, chả lá lốt là một trong những món ăn quen thuộc, góp mặt thường xuyên trong mâm cơm gia đình. Vị béo ngậy của thịt xay hòa quyện cùng mùi thơm đặc trưng của lá lốt khiến món ăn này vừa dân dã vừa hấp dẫn. Tuy nhiên, nhiều chị em than phiền rằng khi chiên chả thường gặp tình trạng dễ bị bung, dầu mỡ bắn khắp nơi, và đặc biệt khi để nguội lại nhanh bị ỉu, mất đi độ giòn ngon.
Để giải quyết những bất tiện ấy, chị Thuỳ Đặng (Hà Nội) đã chia sẻ một bí quyết cực hay, giúp món chả lá lốt vừa giòn rụm, vừa chắc chắn, để lâu vẫn giữ được độ ngon. Chia sẻ này ngay lập tức nhận được sự quan tâm và thử nghiệm của nhiều thành viên trong cộng đồng nấu ăn.
Bí quyết làm chả lá lốt giòn tan, chắc chắn
Điểm đặc biệt trong cách làm của chị Thuỳ nằm ở lớp vỏ ngoài. Thay vì chỉ gói nhân bằng lá lốt như cách truyền thống, chị cuốn thêm một lớp bánh ram (hay bánh đa nem mỏng) bên ngoài. Cách làm này vừa giúp chả dễ cuốn, không lo bị bung khi chiên, vừa tạo nên lớp vỏ giòn rụm đến tận miếng cuối cùng.
Không chỉ vậy, chị Thuỳ còn bật mí, với cách gói này, chị em hoàn toàn có thể chuẩn bị sẵn chả, để trong ngăn mát tủ lạnh. Hôm sau chỉ cần mang ra chiên lại hoặc cho vào nồi chiên không dầu là đã có mẻ chả giòn ngon chẳng kém gì lúc mới làm. Đây là ưu điểm lớn, đặc biệt phù hợp với những người bận rộn.
Nguyên liệu làm chả lá lốt đơn giản, dễ tìm
Để làm chả lá lốt theo cách của chị Thuỳ, chị em chỉ cần chuẩn bị những nguyên liệu quen thuộc:
- Thịt lợn xay có chút mỡ để món ăn mềm ngọt
- Một nắm lá lốt rửa sạch
- Hành khô, hành lá, cùng chút gia vị cơ bản như nước mắm, hạt tiêu, bột nêm.
- Một lớp bánh ram mỏng sẽ là điểm nhấn giúp phần vỏ giòn hơn
Mách nhỏ: Nếu muốn nhân kết dính và xốp hơn, có thể cho thêm một quả trứng gà. Sau khi trộn nhân xong, để tủ lạnh khoảng 15 phút cho ngấm rồi mới đem gói. Cách làm này giúp hương vị thêm đậm đà và dễ chế biến hơn.
Cách chế biến chả lá lốt giòn rụm
Sau khi đã chuẩn bị xong nguyên liệu, bước gói chả là khâu quan trọng. Chị Thuỳ đặt một chiếc bánh ram, xếp 1–2 lá lốt lên trên rồi cho nhân thịt vào, dàn mỏng. Sau đó, chị gấp làm ba và ấn dẹt để chả dễ chiên, giữ dáng đẹp.
Khi chiên, cần đun dầu nóng rồi cho chả vào, chiên vàng đều hai mặt. Với ai muốn hạn chế dầu mỡ, có thể quét một lớp dầu mỏng lên bề mặt chả rồi cho vào nồi chiên không dầu, chỉnh 180°C trong 10–12 phút, lật một lần để chả vàng đều. Cách này vừa nhanh gọn, vừa tốt cho sức khỏe mà vẫn đảm bảo được độ giòn rụm.
Thành phẩm hấp dẫn khó cưỡng
Thành quả sau khi hoàn thiện là những chiếc chả lá lốt có lớp vỏ ngoài vàng giòn rôm rốp, nhân bên trong mềm ngọt, tỏa mùi thơm nức của lá lốt. Khi ăn cùng nước mắm chua ngọt, thêm chút dưa chuột muối xổi hay cuốn kèm rau sống thì đúng chuẩn "ăn một miếng muốn thêm mười".
Không chỉ ngon miệng, chả lá lốt còn mang lại cảm giác ấm cúng, gần gũi, gợi nhớ hương vị của bữa cơm gia đình truyền thống.
Chả lá lốt vốn là món ăn bình dị, quen thuộc nhưng qua bàn tay khéo léo và bí quyết của chị Thuỳ Đặng (Hà Nội), nó lại trở nên đặc biệt hơn: giòn rụm, thơm nức, để lâu không hề ỉu. Đây không chỉ là một công thức nấu ăn, mà còn là cách để chị em thêm yêu việc bếp núc, biến bữa cơm gia đình thành khoảnh khắc trọn vẹn. Bởi đôi khi, hạnh phúc chẳng ở đâu xa, mà nằm ngay trong một mâm cơm nóng hổi với món chả lá lốt giòn tan đưa cơm.
