Những cách chống ẩm đồ điện tử hiệu quả
GĐXH - Đồ điện tử rất nhạy cảm với nước và độ ẩm, tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách bảo quản, "sơ cứu" các thiết bị trong những ngày mưa kéo dài.
Sử dụng máy hút ẩm bảo quản đồ điện tử
Trong những ngày thời tiết nồm ẩm, nhiều gia đình thường sử dụng các mẹo vặt dân gian như một biện pháp để xử lý ẩm thấp cho các đồ vật như đồ gỗ, quần áo, đồ điện tử. Tuy nhiên, những phương pháp này chỉ mang tính chất tạm thời và không thực sự hiệu quả về lâu dài.
Để giải quyết triệt để vấn đề độ ẩm cao trong nhà và bảo quản đồ điện tử một cách tốt nhất, máy hút ẩm là một lựa chọn lý tưởng.
Máy hút ẩm hoạt động bằng cách hút không khí ẩm từ môi trường, ngưng tụ độ ẩm dư thừa thành dạng nước lỏng rồi thải ra không khí khô. Từ đó giúp duy trì độ ẩm lý tưởng khoảng 40-60%, an toàn cho thiết bị điện tử.
Ngoài ra, việc sử dụng máy hút ẩm trong phòng chứa hoặc tủ đựng đồ điện tử có thể ngăn chặn quá trình oxi hóa hay ăn mòn linh kiện, kéo dài tuổi thọ cho thiết bị, đồng thời giảm nguy cơ đoản mạch.
Dùng gói hút ẩm cho đồ điện
Gói hút ẩm là một giải pháp đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả để bảo vệ đồ điện tử khỏi ẩm mốc trong mùa nồm.
Với khả năng hấp thụ độ ẩm vượt trội, các gói hút ẩm nhỏ gọn này giữ cho không gian lưu trữ, sử dụng thiết bị luôn khô ráo. Bằng cách đặt gói hút ẩm vào các ngăn kéo, tủ đựng thiết bị, bạn có thể ngăn chặn sự hình thành của hơi nước, bảo vệ các linh kiện điện tử khỏi tác động của độ ẩm cao.
Đặc biệt, gói hút ẩm rất phù hợp để bảo quản các thiết bị nhỏ gọn như máy ảnh, điện thoại, máy nghe nhạc... khi không sử dụng đến.
Bật chế độ Dry trên điều hòa
Bật chế độ Dry trên điều hòa là một phương pháp tạm thời nhưng khá hiệu quả để giảm độ ẩm trong không khí.
Khi hoạt động ở chế độ này, điều hòa sẽ có tác dụng như một chiếc máy chống ẩm, hút hơi ẩm trong không khí, giúp làm khô môi trường xung quanh.
Điều này đặc biệt hữu ích trong những ngày nồm, tạo điều kiện bảo quản tốt hơn cho các thiết bị điện tử. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phương pháp này có thể tiêu tốn nhiều điện năng và không phải là giải pháp lâu dài cho việc bảo quản đồ điện tử.
Hạn chế để các thiết bị điện tử xuống sàn nhà hoặc quá sát tường
Sàn nhà và tường nhà là những vị trí thường có nồng độ ẩm cao hơn so với các vị trí khác trong nhà.
Khi đặt thiết bị điện tử trực tiếp trên sàn hoặc để sát ngay tường, bạn đã vô tình làm tăng nguy cơ cho chúng tiếp xúc với độ ẩm cao, ảnh hưởng đến các linh kiện bên trong. Để bảo vệ thiết bị hiệu quả, nên ưu tiên đặt chúng trên bàn, kệ hoặc giá đỡ, giữ một khoảng cách thích hợp với sàn và tường.
Thường xuyên lau chùi, vệ sinh đồ điện tử, ngăn chặn ẩm mốc
Thường xuyên lau chùi, vệ sinh đồ điện tử không chỉ giúp duy trì vẻ ngoài sạch sẽ mà còn có công dụng ngăn chặn sự tích tụ của bụi bẩn, độ ẩm.
Sử dụng vải mềm, khô hoặc các sản phẩm vệ sinh chuyên dụng để lau nhẹ nhàng bề mặt thiết bị. Việc này giúp loại bỏ hơi ẩm bám trên bề mặt và ngăn ngừa sự phát triển của nấm mốc, đồng thời cải thiện hiệu suất làm việc của thiết bị.
Bật thiết bị đều đặn hoặc để ở chế độ chờ
Vào những ngày trời nồm kéo dài, việc bật thiết bị đều đặn mỗi ngày hoặc để ở chế độ chờ sẽ tạo ra nhiệt lượng, làm khô hơi ẩm bên trong thiết bị, chống nồm cho đồ điện. Đặc biệt đối với các thiết bị có nhiều mạch điện tử, việc này rất là quan trọng.
Bật thiết bị đều đặn: Ngay cả khi không sử dụng, bạn nên bật tivi, máy tính, loa... ít nhất 1 lần/ngày khoảng 10-15 phút. Nhiệt lượng tỏa ra sẽ giúp làm khô hơi ẩm bên trong thiết bị.
Để ở chế độ chờ: Nếu không muốn bật thiết bị hoàn toàn, một giải pháp thay thế là để chúng ở chế độ chờ. Phương pháp này vừa giúp duy trì một mức nhiệt nhẹ trong thiết bị, vừa tiết kiệm năng lượng hơn so với việc bật hoàn toàn.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
