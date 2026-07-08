Ăn đu đủ có thực sự giúp giảm tê chân tay?
GĐXH - Đu đủ là loại quả dân dã xuất hiện quanh năm tại các chợ và siêu thị ở Việt Nam. Không chỉ là một loại trái cây thơm ngon, đu đủ còn được nhiều nền y học truyền thống đánh giá cao nhờ giá trị dinh dưỡng và những lợi ích đối với sức khỏe.
Trong dân gian, đu đủ thường được sử dụng trong nhiều món ăn như đu đủ hầm chân giò, đu đủ nấu canh, gỏi đu đủ hay các món tráng miệng. Đông y cũng ghi nhận đu đủ là thực phẩm có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, bổ dưỡng cơ thể và góp phần cải thiện một số biểu hiện khó chịu liên quan đến khí huyết, gân cơ.
Đu đủ chứa nhiều dưỡng chất có lợi
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, đu đủ là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, đồng thời chứa vitamin A, folate, kali và nhiều hợp chất chống oxy hóa tự nhiên như carotenoid.
Một quả đu đủ chín có thể cung cấp lượng vitamin C đáng kể cho nhu cầu hàng ngày của cơ thể. Đây là dưỡng chất quan trọng giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ quá trình sản xuất collagen và bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.
Bên cạnh đó, lượng chất xơ trong đu đủ cũng góp phần hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, giúp giảm táo bón và duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.
Một số món ăn từ đu đủ được nhiều người yêu thích
Đu đủ hầm chân gà
Đây là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình. Chân gà cung cấp collagen và protein, trong khi đu đủ giúp món ăn mềm hơn nhờ enzyme tự nhiên. Món ăn phù hợp cho những ngày thời tiết nóng bức hoặc khi cần đổi vị trong bữa cơm gia đình.
Canh đu đủ nấu sườn
Sự kết hợp giữa vị ngọt của sườn và đu đủ tạo nên món canh thanh mát, dễ ăn. Món ăn cung cấp protein, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.
Cháo đu đủ
Cháo nấu cùng đu đủ là lựa chọn nhẹ bụng, thích hợp cho người mới ốm dậy, người cao tuổi hoặc những người cần một bữa ăn dễ tiêu hóa.
Đu đủ chín tráng miệng
Đây là cách sử dụng đơn giản nhất nhưng vẫn mang lại nhiều lợi ích. Một khẩu phần đu đủ chín sau bữa ăn giúp bổ sung vitamin, chất xơ và tạo cảm giác no lâu hơn.
Đu đủ có giúp giảm tê chân tay?
Hiện chưa có bằng chứng khoa học cho thấy ăn đu đủ có thể trực tiếp điều trị tình trạng tê chân tay.
Trên thực tế, tê chân tay có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân khác nhau như thiếu vitamin nhóm B, thoái hóa cột sống, tiểu đường, rối loạn tuần hoàn hoặc các bệnh lý thần kinh.
Nếu triệu chứng xuất hiện thường xuyên, kéo dài hoặc ngày càng nặng, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám thay vì chỉ dựa vào các món ăn hoặc bài thuốc dân gian.
Các chuyên gia khuyến nghị nên sử dụng đu đủ như một phần của chế độ ăn cân bằng thay vì xem đây là "thần dược".
Mỗi tuần có thể ăn đu đủ từ 2-4 lần dưới nhiều hình thức khác nhau như ăn trực tiếp, làm sinh tố hoặc chế biến thành món ăn. Việc kết hợp đu đủ cùng rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và nguồn đạm chất lượng sẽ giúp phát huy tối đa lợi ích dinh dưỡng.
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