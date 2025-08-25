Mới nhất
Cách tín đồ thời trang mặc trang phục công sở trông chuyên nghiệp mà vẫn sáng tạo

Thứ hai, 07:06 25/08/2025 | Thời trang
Tủ đồ công sở quen thuộc với áo khoác blazer, váy bút chì, áo kẻ sọc, áo sơ mi và giày cao gót, có thể trở nên lạ mắt và nâng tầm hơn với một chút sáng tạo trong cách phối đồ. Dưới đây là những gợi ý ăn mặc thời trang nhưng vẫn tuân thủ quy định về trang phục công sở.

Họa tiết hỗn hợp giúp trang phục trông có điểm nhấn hơn

Cách tín đồ thời trang mặc trang phục công sở trông chuyên nghiệp mà vẫn sáng tạo - Ảnh 1.

Kết hợp các họa tiết như argyle và caro, hay hoa và kẻ sọc là cách tuyệt vời để tạo điểm nhấn cho trang phục.

Cách tín đồ thời trang mặc trang phục công sở trông chuyên nghiệp mà vẫn sáng tạo - Ảnh 2.

Đôi khi xáo trộn mọi thứ sẽ khiến trang phục trông thú vị và sống động hơn. Sự tương phản của các họa tiết giúp giảm bớt sự nhàm chán của trang phục công sở.

Phối layer khiến trang phục công sở cảm giác sang trọng và có đầu tư

Cách tín đồ thời trang mặc trang phục công sở trông chuyên nghiệp mà vẫn sáng tạo - Ảnh 3.

Layer là một nghệ thuật phối đồ, có thể khiến mọi loại trang phục trông chi tiết và có đầu tư hơn. Cùng một món đồ nhưng mặc layer có thể khiến nó trông khác xa với cách mặc đơn giản, thông thường.

Cách tín đồ thời trang mặc trang phục công sở trông chuyên nghiệp mà vẫn sáng tạo - Ảnh 4.

Ở môi trường công sở máy lạnh phà phà suốt 8 tiếng, mặc layer không thành vấn đề, hãy thử phối áo sơ mi với áo len chui đầu, khoác thêm áo khoác dài bên ngoài và mặc cùng quần tây hoặc váy xếp ly thanh lịch. Bản phối này sẽ giúp bạn sang trọng và thời thượng hơn một cách dễ dàng.

Bổ sung các chi tiết bất ngờ hoặc hơi kỳ quặc thể hiện cảm hứng thời trang

Cách tín đồ thời trang mặc trang phục công sở trông chuyên nghiệp mà vẫn sáng tạo - Ảnh 5.

Để nhấn mạnh phong cách cá nhân và sự khác biệt trong gu ăn mặc của bạn nơi công sở, hãy bỏ nhỏ ở những chi tiết, như cài áo hình thù kỳ lạ, áo in hoạt tiết độc đáo, hay mặt dây chuyền ấn tượng,...

Cách tín đồ thời trang mặc trang phục công sở trông chuyên nghiệp mà vẫn sáng tạo - Ảnh 6.

Quần áo hoặc phụ kiện lạ mắt, có tính chất gây hiệu ứng thị giác có thể làm cho trang phục trở nên sinh động và phá cách hơn.

Cách tín đồ thời trang mặc trang phục công sở trông chuyên nghiệp mà vẫn sáng tạo - Ảnh 7.

Tuy tạo được nét riêng, nhưng điểm chính và điểm phụ nên được phân ra rõ ràng, phối hợp khéo léo, tránh tối đa sự quá lố.

Các màu trung tính mang lại sự ấm cúng và trang nhã

Cách tín đồ thời trang mặc trang phục công sở trông chuyên nghiệp mà vẫn sáng tạo - Ảnh 8.

Kết hợp các màu trung tính như xám, nâu và kem trong một bộ trang phục sẽ tôn lên phong thái trang nhã và sang trọng.

Cách tín đồ thời trang mặc trang phục công sở trông chuyên nghiệp mà vẫn sáng tạo - Ảnh 9.

Bản phối được hòa quyện từ các màu trung tính luôn mang lại cảm giác quyến rũ, hiện đại và đẳng cấp. Tuy không nổi bần bật nhưng vẫn cực kì thu hút bởi những chi tiết tinh tế, chinh phục xung quanh bằng sự duyên dáng và quyền lực ngầm.

