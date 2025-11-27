Diện áo dài cùng mẹ, con gái Đoan Trang 11 tuổi đã gây sốt bởi vóc dáng như thiếu nữ

Về ca sĩ Đoan Trang, năm 19 tuổi, cô đã gây ấn tượng với khán giả khi tham gia cuộc thi Tiếng hát TP.HCM và giành được giải khuyến khích. Sau đó, Đoan Trang nổi tiếng với các ca khúc: Forget me not, Khi ta 20...

Năm 2005, Đoan Trang được trao giải Làn Sóng Xanh lần thứ 7, là một trong 10 ca sĩ được yêu thích nhất trong năm với 2 ca khúc "Tóc hát" và "Bâng Khuâng", nhiều tuần liền nằm trong top 5 của Làn sóng Xanh.