Diện áo dài cùng mẹ, con gái Đoan Trang 11 tuổi đã gây sốt bởi vóc dáng như thiếu nữ

Thứ năm, 11:31 27/11/2025 | Thời trang
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Con gái Đoan Trang mới đây đã diện áo dài cùng mẹ khiến khán giả chú ý. Cô bé mới 11 tuổi nhưng chiều cao vượt trội cùng gương mặt đã ra nét thiếu nữ.

11 tuổi con gái Đoan Trang diện áo dài gây sốt - Ảnh 1.Con gái diễn viên Hồng Đăng: 14 tuổi 'trổ mã' xinh xắn như thiếu nữ

GĐXH - Bé Nhím - con gái diễn viên Hồng Đăng ngày nào còn lon ton theo bố tham gia chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế" giờ đã "trổ mã" thành thiếu nữ xinh đẹp.

11 tuổi con gái Đoan Trang diện áo dài gây sốt - Ảnh 2.

Bé Sol (tên thật Angeline, SN 2014) là con gái của ca sĩ Đoan Trang và người chồng có quốc tịch Thụy Điển. Mặc dù mới 11 tuổi, cô bé được nhận xét lanh lợi, thông thạo 3 thứ tiếng. Ngoài ra, bé Sol có vóc dáng cao lớn hơn các bạn cùng trang lứa. Trên trang cá nhân, Đoan Trang thường chia sẻ những khoảnh khắc đẹp của con gái trong niềm tự hào và hạnh phúc.

11 tuổi con gái Đoan Trang diện áo dài gây sốt - Ảnh 3.
11 tuổi con gái Đoan Trang diện áo dài gây sốt - Ảnh 4.

Mới đây, khi bé Sol diện áo dài khán giả đã rất bất ngờ trước vẻ ngoài chững chạc và "trổ mã" của cô bé. Sol không chỉ có vẻ ngoài mà còn mang vẻ đẹp lai rất xinh xắn.

11 tuổi con gái Đoan Trang diện áo dài gây sốt - Ảnh 5.

Rất nhiều khán giả đã dành lời khen cho sắc vóc của bé Sol - con gái Đoan Trang. 11 tuổi, cô bé sở hữu đôi chân thon dài cùng làn da trắng hồng khỏe khoắn.

11 tuổi con gái Đoan Trang diện áo dài gây sốt - Ảnh 6.

Để có được vẻ ngoài vượt trội cùng nhan sắc xinh xắn như vậy một phần bí quyết là do gen của bố mẹ bé Sol.

11 tuổi con gái Đoan Trang diện áo dài gây sốt - Ảnh 7.

Ngoài ra, cô bé sở hữu đôi chân dài là nhờ chế độ dinh dưỡng của Đoan Trang dành cho cho con gái.

11 tuổi con gái Đoan Trang diện áo dài gây sốt - Ảnh 8.

Nữ ca sĩ cho biết, bản thân mình thường khuyến khích con ăn nhiều để mau lớn. Cô luôn dành thời gian tự nấu ăn giúp bé Sol có đủ chất để phát triển cao lớn, khỏe mạnh. Không chỉ quan tâm đến chế độ ăn, Đoan Trang cũng khuyến khích con tham gia các hoạt động ngoài trời, cũng như tập yoga, bơi lội...

11 tuổi con gái Đoan Trang diện áo dài gây sốt - Ảnh 9.

Nhờ mẹ dành tâm sức và thời gian như vậy nên bé Sol càng lớn càng xinh đẹp và ngọt ngào như nàng thơ nhí.

11 tuổi con gái Đoan Trang diện áo dài gây sốt - Ảnh 10.

Không chỉ chăm ăn uống, Sol còn có nhiều hoạt động trải nghiệm bên ngoài để cơ thể năng động và phát triển khỏe mạnh.

11 tuổi con gái Đoan Trang diện áo dài gây sốt - Ảnh 11.

Ngoài chăm sóc sắc vóc, ca sĩ Đoan Trang và chồng còn đầu tư cho con học hành chỉn chu và bé Sol hoàn toàn đáp ứng những kỳ vọng của bố mẹ.

Về ca sĩ Đoan Trang, năm 19 tuổi, cô đã gây ấn tượng với khán giả khi tham gia cuộc thi Tiếng hát TP.HCM và giành được giải khuyến khích. Sau đó, Đoan Trang nổi tiếng với các ca khúc: Forget me not, Khi ta 20...

Năm 2005, Đoan Trang được trao giải Làn Sóng Xanh lần thứ 7, là một trong 10 ca sĩ được yêu thích nhất trong năm với 2 ca khúc "Tóc hát" và "Bâng Khuâng", nhiều tuần liền nằm trong top 5 của Làn sóng Xanh.

Ảnh: FBNV

11 tuổi con gái Đoan Trang diện áo dài gây sốt - Ảnh 12.Con gái Thanh Thanh Hiền 21 tuổi có nhan sắc nữ tính với mái tóc dài dịu dàng không thua kém mẹ

GĐXH - Hoàng Thái Phương - con gái Thanh Thanh Hiền 21 tuổi có nhan sắc nữ tính thừa hưởng từ mẹ. Cô còn sở hữu mái tóc đen dài vừa truyền thống mà rất dịu dàng.

Đỗ Quyên
