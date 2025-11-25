Mới nhất
Con gái diễn viên Hồng Đăng: 14 tuổi 'trổ mã' xinh xắn như thiếu nữ

Thứ ba, 16:31 25/11/2025 | Thời trang
GĐXH - Bé Nhím - con gái diễn viên Hồng Đăng ngày nào còn lon ton theo bố tham gia chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế" giờ đã "trổ mã" thành thiếu nữ xinh đẹp.

Con gái Hồng Đăng gây chú ýCon gái Hồng Đăng gây chú ý

GĐXH - Con gái Hồng Đăng gây chú ý khi viết thư tay gửi bố với những tâm tư xúc động. Cô bé 14 tuổi không chỉ xinh đẹp, học giỏi mà còn được khen tình cảm.

Con gái diễn viên Hồng Đăng: 14 tuổi 'trổ mã' xinh xắn như thiếu nữ - Ảnh 2.

Nhím - con gái Hồng Đăng được mẹ khoe trên trang cá nhân với cảm xúc tự hào và hạnh phúc. Chị Anh Đào - vợ nam diễn viên viết: "Nàng thơ của mẹ xinh yêu thế".

Con gái diễn viên Hồng Đăng: 14 tuổi 'trổ mã' xinh xắn như thiếu nữ - Ảnh 3.

Ở tuổi 14, Nhím "trổ mã" trở thành một thiếu nữ vừa xinh xắn vừa nữ tính khác xa vẻ ngoài lí lắc đáng yêu lúc tham gia chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế".

Con gái diễn viên Hồng Đăng: 14 tuổi 'trổ mã' xinh xắn như thiếu nữ - Ảnh 4.

Ở tuổi 14, Nhím thừa hưởng những nét đẹp của bố mẹ. Cô bé có chiều cao vượt trội cùng gương mặt sáng.

Con gái diễn viên Hồng Đăng: 14 tuổi 'trổ mã' xinh xắn như thiếu nữ - Ảnh 5.

Mỗi lần xuất hiện trên trang cá nhân của Hồng Đăng, Nhím đều gây sốt bởi vẻ ngoài ngày càng nữ tính, xinh đẹp.

Con gái diễn viên Hồng Đăng: 14 tuổi 'trổ mã' xinh xắn như thiếu nữ - Ảnh 6.

Làn da trắng hồng, nụ cười duyên dáng chính là điểm nhấn trên gương mặt của Nhím.

Con gái diễn viên Hồng Đăng: 14 tuổi 'trổ mã' xinh xắn như thiếu nữ - Ảnh 7.

Với sắc vóc cùng gương mặt trái xoan thanh thoát, nhiều người dự đoán tương lai Nhím sẽ nổi tiếng không kém gì bố Hồng Đăng.

Con gái diễn viên Hồng Đăng: 14 tuổi 'trổ mã' xinh xắn như thiếu nữ - Ảnh 8.

Chính diễn viên Hồng Đăng cũng tự hào về con gái. Trên trang cá nhân, anh gọi Nhím là "my love" (tình yêu của tôi).

Con gái diễn viên Hồng Đăng: 14 tuổi 'trổ mã' xinh xắn như thiếu nữ - Ảnh 9.

Còn với vợ Hồng Đăng, con gái chính là động lực, nguồn cảm hứng và là người bạn tri kỷ của cô. 2 con gái chính là động lực để vợ chồng Hồng Đăng luôn cố gắng hơn để vun đắp tổ ấm được trọn vẹn và hạnh phúc.

Con gái diễn viên Hồng Đăng: 14 tuổi 'trổ mã' xinh xắn như thiếu nữ - Ảnh 10.

Nhím và em gái được bố mẹ chăm chút cực kỳ kỹ càng. Ngoài thời gian dành cho học tập, 2 chị em được trải nghiệm nhiều điều thú vị trong cuộc sống như đi du lịch, chơi thể thao...

Ảnh: FBNV

Hồng Đăng tái xuất VTV, phản ứng của khán giả thế nào?Hồng Đăng tái xuất VTV, phản ứng của khán giả thế nào?

GĐXH - Hồng Đăng được cho là sắp tái xuất màn ảnh nhỏ sau 3 năm vướng ồn ào ở Tây Ban Nha, khán giả tranh cãi trái chiều.

Đỗ Quyên
Top