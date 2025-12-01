Lan Khuê khoe sắc vóc gợi cảm tại Thượng Hải
GĐXH - Xuất hiện tại một đại nhạc hội quy mô ở Thượng Hải, Lan Khuê gây chú ý với diện mạo nóng bỏng và thần thái cuốn hút, cho thấy sắc vóc ngày càng thăng hạng sau khi sinh con.
Khó tin Hồ Ngọc Hà đã 41 tuổiThời trang - 2 ngày trước
GĐXH - Hồ Ngọc Hà ở tuổi 41, cô sở hữu sắc vóc trẻ đẹp khó tin. Dù đã bước sang tuổi trung niên nhưng vóc dáng lẫn làn da của Hồ Ngọc Hà vẫn rất đẹp.
Hồ Ngọc Hà năng động với outfit dạo phố ở New YorkThời trang - 2 ngày trước
GĐXH - Hồ Ngọc Hà diện cây đồ hiệu năng động, trẻ trung khoe chân dài thẳng tắp khi dạo phố ở New York.
Phong cách thời trang đời thường của người đẹp Colombia vừa giành vương miện Miss International 2025Thời trang - 2 ngày trước
GĐXH - Ngoài đời, Catalina Duque - Tân hoa hậu Miss International 2025 ưa chuộng phong cách thời trang thanh lịch, sang trọng cùng lối trang điểm nhẹ nhàng.
Sau 7 tháng sinh con, Mai Ngọc về dáng thon gọn khiến mẹ bỉm sữa ngưỡng mộThời trang - 4 ngày trước
GĐXH - Mai Ngọc sau 7 tháng sinh con đầu lòng, cô đã lấy lại vóc dáng săn chắc khiến hội chị em ngưỡng mộ.
Diện áo dài cùng mẹ, con gái Đoan Trang 11 tuổi đã gây sốt bởi vóc dáng như thiếu nữThời trang - 4 ngày trước
GĐXH - Con gái Đoan Trang mới đây đã diện áo dài cùng mẹ khiến khán giả chú ý. Cô bé mới 11 tuổi nhưng chiều cao vượt trội cùng gương mặt đã ra nét thiếu nữ.
Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đọ sắc bên cựu người mẫu Thủy HươngThời trang - 4 ngày trước
GĐXH - Nhân dịp sinh nhật, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My bất ngờ khoe ảnh đọ sắc bên dàn mỹ nhân 7X, trong đó vẻ ngoài của cựu người mẫu Thủy Hương gây chú ý.
Con gái diễn viên Hồng Đăng: 14 tuổi 'trổ mã' xinh xắn như thiếu nữThời trang - 5 ngày trước
GĐXH - Bé Nhím - con gái diễn viên Hồng Đăng ngày nào còn lon ton theo bố tham gia chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế" giờ đã "trổ mã" thành thiếu nữ xinh đẹp.
Sắc vóc tuổi 18 của con gái Hoa hậu Nguyễn Thị HuyềnThời trang - 1 tuần trước
GĐXH - Khánh Linh - con gái Nguyễn Thị Huyền ở tuổi 18 đã có sắc vóc xinh đẹp chuẩn con gái của hoa hậu. Ngoài gương mặt xinh đẹp, Khánh Linh còn có vóc dáng cân đối tựa nàng thơ.
Cô gái Hà thành vừa 20 tuổi đã đăng quang Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 có nhan sắc ra sao?Thời trang - 1 tuần trước
GĐXH - Tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025, Trần Minh Phương gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng, phong thái tự nhiên, thanh lịch và cuốn hút trên sân khấu.
Bùi Quỳnh Hoa khiến khán giả không thể rời mắt với 'cú đá váy' đậm chất vedetteThời trang - 2 tuần trước
Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa tiếp tục tạo dấu ấn với giới mộ điệu thời trang khi đảm nhận vai trò kết show cho bộ sưu tập 'Kẻ mộng du' của nhà thiết kế Cao Minh Tiến.
Sắc vóc tuổi 18 của con gái Hoa hậu Nguyễn Thị HuyềnThời trang
GĐXH - Khánh Linh - con gái Nguyễn Thị Huyền ở tuổi 18 đã có sắc vóc xinh đẹp chuẩn con gái của hoa hậu. Ngoài gương mặt xinh đẹp, Khánh Linh còn có vóc dáng cân đối tựa nàng thơ.