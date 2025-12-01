Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Lan Khuê khoe sắc vóc gợi cảm tại Thượng Hải

Thứ hai, 13:20 01/12/2025 | Thời trang
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Xuất hiện tại một đại nhạc hội quy mô ở Thượng Hải, Lan Khuê gây chú ý với diện mạo nóng bỏng và thần thái cuốn hút, cho thấy sắc vóc ngày càng thăng hạng sau khi sinh con.

- Ảnh 1.

Sau sinh con, Lan Khuê nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn - người đẹp được khen ngợi “không thua thời siêu mẫu đỉnh cao”.

- Ảnh 2.

Mẹ một con vẫn cực kỳ gợi cảm với bộ váy cắt xẻ, Lan Khuê khoe vai trần, thân hình nổi bật và phong thái tự tin “ăn đứt” nhiều mỹ nhân showbiz.

- Ảnh 3.

Lan Khuê toát lên vẻ sang trọng, hiện đại – minh chứng cho gu thời trang sành điệu và cuộc sống đủ đầy hậu hôn nhân.

- Ảnh 4.

Lan Khuê vẫn giữ được thần thái cuốn hút: Cao ráo, thần sắc tươi tắn, vẻ đẹp “chín muồi” của người phụ nữ từng trải.

- Ảnh 5.

Trở lại sàn catwalk sau sinh con, Lan Khuê bước đi kiêu sa, đọ sắc với dàn mẫu hàng đầu, khẳng định: Bà mẹ một con vẫn giữ phong độ không phai.

- Ảnh 6.

Không chỉ đẹp mãn nhãn, Lan Khuê còn toả sáng với phong cách cá nhân rõ rệt - mỗi lần xuất hiện đều chuẩn chỉnh từ trang phục đến thần thái.

- Ảnh 7.

Lan Khuê là minh chứng sống cho việc “mẹ một con vẫn sexy, phong độ và hạnh phúc”: Mỗi lần xuất hiện là mỗi lần khiến người đối diện khó rời mắt.

- Ảnh 8.

Bên cạnh đó, cô cũng có cuộc sống hôn nhân viên mãn cùng chồng doanh nhân và quý tử đầu lòng. Quý tử đã lớn, hôn nhân viên mãn: Nụ cười tự tin của Lan Khuê toát lên hạnh phúc sau nhiều năm làm vợ, làm mẹ, đồng thời vẫn giữ được chính mình.

- Ảnh 9.

Giữa lịch trình bận rộn, Lan Khuê vẫn dành thời gian trọn vẹn cho tổ ấm - nơi có người chồng luôn đồng hành và cậu con trai là nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày.

- Ảnh 10.

Không chỉ là siêu mẫu trên sàn diễn, Lan Khuê còn là người phụ nữ của gia đình: Chọn bình yên, chọn yêu thương và vun vén những khoảnh khắc giản dị bên chồng con.

 

An Trần
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Khó tin Hồ Ngọc Hà đã 41 tuổi

Khó tin Hồ Ngọc Hà đã 41 tuổi

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - Hồ Ngọc Hà ở tuổi 41, cô sở hữu sắc vóc trẻ đẹp khó tin. Dù đã bước sang tuổi trung niên nhưng vóc dáng lẫn làn da của Hồ Ngọc Hà vẫn rất đẹp.

Hồ Ngọc Hà năng động với outfit dạo phố ở New York

Hồ Ngọc Hà năng động với outfit dạo phố ở New York

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - Hồ Ngọc Hà diện cây đồ hiệu năng động, trẻ trung khoe chân dài thẳng tắp khi dạo phố ở New York.

Phong cách thời trang đời thường của người đẹp Colombia vừa giành vương miện Miss International 2025

Phong cách thời trang đời thường của người đẹp Colombia vừa giành vương miện Miss International 2025

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - Ngoài đời, Catalina Duque - Tân hoa hậu Miss International 2025 ưa chuộng phong cách thời trang thanh lịch, sang trọng cùng lối trang điểm nhẹ nhàng.

Sau 7 tháng sinh con, Mai Ngọc về dáng thon gọn khiến mẹ bỉm sữa ngưỡng mộ

Sau 7 tháng sinh con, Mai Ngọc về dáng thon gọn khiến mẹ bỉm sữa ngưỡng mộ

Thời trang - 4 ngày trước

GĐXH - Mai Ngọc sau 7 tháng sinh con đầu lòng, cô đã lấy lại vóc dáng săn chắc khiến hội chị em ngưỡng mộ.

Diện áo dài cùng mẹ, con gái Đoan Trang 11 tuổi đã gây sốt bởi vóc dáng như thiếu nữ

Diện áo dài cùng mẹ, con gái Đoan Trang 11 tuổi đã gây sốt bởi vóc dáng như thiếu nữ

Thời trang - 4 ngày trước

GĐXH - Con gái Đoan Trang mới đây đã diện áo dài cùng mẹ khiến khán giả chú ý. Cô bé mới 11 tuổi nhưng chiều cao vượt trội cùng gương mặt đã ra nét thiếu nữ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đọ sắc bên cựu người mẫu Thủy Hương

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đọ sắc bên cựu người mẫu Thủy Hương

Thời trang - 4 ngày trước

GĐXH - Nhân dịp sinh nhật, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My bất ngờ khoe ảnh đọ sắc bên dàn mỹ nhân 7X, trong đó vẻ ngoài của cựu người mẫu Thủy Hương gây chú ý.

Con gái diễn viên Hồng Đăng: 14 tuổi 'trổ mã' xinh xắn như thiếu nữ

Con gái diễn viên Hồng Đăng: 14 tuổi 'trổ mã' xinh xắn như thiếu nữ

Thời trang - 5 ngày trước

GĐXH - Bé Nhím - con gái diễn viên Hồng Đăng ngày nào còn lon ton theo bố tham gia chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế" giờ đã "trổ mã" thành thiếu nữ xinh đẹp.

Sắc vóc tuổi 18 của con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Sắc vóc tuổi 18 của con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Khánh Linh - con gái Nguyễn Thị Huyền ở tuổi 18 đã có sắc vóc xinh đẹp chuẩn con gái của hoa hậu. Ngoài gương mặt xinh đẹp, Khánh Linh còn có vóc dáng cân đối tựa nàng thơ.

Cô gái Hà thành vừa 20 tuổi đã đăng quang Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 có nhan sắc ra sao?

Cô gái Hà thành vừa 20 tuổi đã đăng quang Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 có nhan sắc ra sao?

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025, Trần Minh Phương gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng, phong thái tự nhiên, thanh lịch và cuốn hút trên sân khấu.

Bùi Quỳnh Hoa khiến khán giả không thể rời mắt với 'cú đá váy' đậm chất vedette

Bùi Quỳnh Hoa khiến khán giả không thể rời mắt với 'cú đá váy' đậm chất vedette

Thời trang - 2 tuần trước

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa tiếp tục tạo dấu ấn với giới mộ điệu thời trang khi đảm nhận vai trò kết show cho bộ sưu tập 'Kẻ mộng du' của nhà thiết kế Cao Minh Tiến.

Xem nhiều

Sắc vóc tuổi 18 của con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Sắc vóc tuổi 18 của con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Thời trang

GĐXH - Khánh Linh - con gái Nguyễn Thị Huyền ở tuổi 18 đã có sắc vóc xinh đẹp chuẩn con gái của hoa hậu. Ngoài gương mặt xinh đẹp, Khánh Linh còn có vóc dáng cân đối tựa nàng thơ.

Chi tiết đôi giày bệt tinh tế trong đám cưới của 2 nàng hoa hậu họ Đỗ

Chi tiết đôi giày bệt tinh tế trong đám cưới của 2 nàng hoa hậu họ Đỗ

Thời trang
Hồng Diễm - mỹ nhân phim 'Lằn ranh', nhan sắc đời thực khác trên phim ra sao?

Hồng Diễm - mỹ nhân phim 'Lằn ranh', nhan sắc đời thực khác trên phim ra sao?

Thời trang
Sau 7 tháng sinh con, Mai Ngọc về dáng thon gọn khiến mẹ bỉm sữa ngưỡng mộ

Sau 7 tháng sinh con, Mai Ngọc về dáng thon gọn khiến mẹ bỉm sữa ngưỡng mộ

Thời trang
Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đọ sắc bên cựu người mẫu Thủy Hương

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đọ sắc bên cựu người mẫu Thủy Hương

Thời trang

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top