Trên đường đi học về, nam sinh lớp 10 gặp nạn tử vong

Chủ nhật, 09:40 14/12/2025 | Xã hội
Đức Tùy
Đức Tùy
GĐXH - Trong lúc hai học sinh lớp 10 ở Hải Phòng đi xe đạp điện trên đường về nhà sau giờ học, không may xảy ra va chạm với ô tô tải. Vụ tai nạn khiến 1 nam sinh bị thương nặng và không qua khỏi...

Thông tin từ cơ quan chức năng TP Hải Phòng, vào chiều qua (13/12), trên đường Tỉnh lộ 360 thuộc địa bàn xã An Lão xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm giữa ô tô tải và xe đạp điện khiến 2 học sinh lớp 10 thương vong. Đáng chú ý, vụ việc xảy ra trong lúc 2 học sinh đang trên đường đi học về nhà.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 16h45 cùng ngày, anh Vũ Văn S. (SN 1984, trú tại phường Phù Liễn, TP Hải Phòng) điều khiển ô tô tải, BKS 15H - 005xx lưu thông trên Tỉnh lộ 360, theo hướng từ xã An Lão đi phường Kiến An.

Trên đường đi học về, nam sinh lớp 10 gặp nạn tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Khi đi đến trước cửa số nhà 15 Trần Tất Văn (thuộc địa bàn xã An Lão), phương tiện do anh S. điều khiển xảy ra va chạm với xe đạp điện do em Nguyễn T. M. điều khiển, phía sau đèo em Nguyễn H. M. (cả hai đều SN 2010, trú tại xã An Lão, cùng là học sinh lớp 10 tại một trường THPT tại địa phương), chạy theo hướng ngược lại.

Cú va chạm giữa 2 phương tiện khiến em Nguyễn T. M. bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu, còn em Nguyễn H.M đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghĩ Việt Tiệp Hải Phòng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc phối hợp với Công an địa phương bảo vệ hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời thu thập chứng cứ xác minh, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trên đường đi học về, nam sinh lớp 10 gặp nạn tử vong - Ảnh 2.Thương tâm: Nữ sinh gặp nạn tử vong trên đường đi học

GĐXH - Cú va chạm giữa 2 phương tiện khiến xe máy điện của nạn nhân bị cuốn vào gầm ô tô tải và nữ sinh tử vong tại chỗ...

