Kinh hãi, gần 2 tấn lòng lợn nấm mốc không rõ nguồn gốc xếp trong sân nhà dân
GĐXH - Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện 1.680kg lòng lợn đã qua sơ chế, đang có dấu hiệu nấm mốc và chủ sở hữu không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của số hàng nói trên.
Thông tin từ Công an phường Móng Cái 2 (tỉnh Quảng Ninh), mới đây trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác của đơn vị phát hiện trong sân một nhà người dân (đường Trần Hưng Đạo, thuộc tổ 8, khu Thượng Trung, phường Móng Cái 2) có đặt nhiều thùng cát-tông xếp chồng lên nhau. Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn nên Tổ công tác tiến hành kiểm tra.
Tại thời điểm kiểm tra, chị P.T.T (SN 1991) khai nhận là chủ sở hữu của số hàng nói trên. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện phía trong có tổng số 1.680kg lòng lợn đã qua sơ chế, đang có dấu hiệu nấm mốc, được đóng vào trong 168 thùng cát tông, loại 10 kg/thùng.
Do chị T. không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của số hàng nói trên, nên Tổ công tác tiến hành lập biên bản và yêu cầu chị T. đưa toàn bộ hàng hóa về trụ sở Công an phường Móng Cái 2 để tiến hành xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Xe máy 'kẹp 3' chạy tốc độ cao tông đuôi ô tô tải khiến cả ba người tử vongThời sự - 1 giờ trước
Không có giấy phép lái xe, thanh niên ở Gia Lai vẫn điều khiển xe máy chở 3 người, lưu thông với tốc độ cao. Hậu quả, xe máy tông vào một ô tô tải đang đỗ bên đường, khiến cả ba người tử vong.
Nam, nữ lao động đủ bao nhiêu tuổi sẽ nghỉ hưu vào năm 2026?Đời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Tuổi nghỉ hưu tăng lên 61 tuổi 6 tháng với nam và 57 tuổi với nữ từ 1/1/2026.
Xe máy tông vào đuôi ô tô tải đang đỗ ven đường khiến 3 người tử vongĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Chở nhau trên xe máy lưu thông lúc rạng sáng, nhóm thanh thiếu niên (trong đó có người mới 13 tuổi) đã tông trực diện vào một chiếc ô tô đang đỗ bên đường. Vụ tai nạn xảy ra tại xã Chư Păh (tỉnh Gia Lai), khiến cả 3 người trên xe máy thiệt mạng.
Đập phá quán karaoke, đối tượng bị khởi tốPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Trong quá trình đến hát tại quán karaoke Thịnh có hành vi đập phá, làm hư hỏng tài sản của quán.
Cách tính thưởng Tết 2026 cho người lao động theo Nghị định 73: Những điểm mới cán bộ, công chức, viên chức cần biếtXã hội - 3 giờ trước
GĐXH - Thưởng Tết 2026 theo Nghị định 73 đánh dấu bước chuyển lớn trong chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ của khu vực công. Thay vì phụ thuộc vào hệ số lương hay tính chất bình quân, khoản thưởng sẽ phản ánh chính xác kết quả làm việc, đóng góp thực tế, và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân.
Hà Nội: Kiểm tra nhóm 'quái xế' đầu trần lượn phố đêm, lộ ra kho 'hàng nóng' cất giấuPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Kiểm tra hành chính nhóm thanh niên vi phạm giao thông lúc nửa đêm trên đường Lạc Long Quân, Tổ công tác 141 - Công an TP Hà Nội không chỉ xử lý lỗi vi phạm mà còn đấu tranh, khai thác, buộc các đối tượng phải chỉ điểm nơi cất giấu cả một kho vũ khí gồm súng, dao, kiếm...
Đến ăn cưới, người đàn ông “tiện tay” lấy luôn gần chục triệu tiền mừngPháp luật - 5 giờ trước
Trong lúc ăn cỗ tại đám cưới, lợi dụng sơ hở khi bà N.T.L. cất tiền mừng trong phòng ngủ, Sơn đã trộm cắp được 9,2 triệu đồng
Tử vi tài lộc năm Bính Ngọ 2026: 4 con giáp có vận tiền bạc khởi sắc, dễ mua nhà đổi xeĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được dự báo là thời điểm vận khí chuyển mình mạnh mẽ với nhiều con giáp. Khi tài lộc khởi sắc, sự nghiệp hanh thông, giấc mơ mua nhà, đổi xe bỗng trở nên khả thi hơn bao giờ hết.
Đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh thế nào để nhanh, thuận tiện, không mất thời gian?Đời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Việc đăng ký thường trú sớm cho trẻ sơ sinh là rất quan trọng vì nó mang lại nhiều lợi ích thiết thực, đặc biệt là trong việc đảm bảo quyền lợi về giáo dục, y tế và thủ tục hành chính cho trẻ.
Trên đường đi học về, nam sinh lớp 10 gặp nạn tử vongXã hội - 7 giờ trước
GĐXH - Trong lúc hai học sinh lớp 10 ở Hải Phòng đi xe đạp điện trên đường về nhà sau giờ học, không may xảy ra va chạm với ô tô tải. Vụ tai nạn khiến 1 nam sinh bị thương nặng và không qua khỏi...
Ngày sinh Âm lịch tiết lộ số mệnh: Không sớm thành danh nhưng dễ giàu về sauĐời sống
GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào một số ngày Âm lịch nhất định thường phải trải qua giai đoạn khởi nghiệp nhiều trắc trở, nhưng càng về sau càng gặp thời, sự nghiệp hanh thông, cuộc sống ngày một đủ đầy.