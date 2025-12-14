Kinh hãi, gần 2 tấn lòng lợn nấm mốc không rõ nguồn gốc xếp trong sân nhà dân

Thông tin từ Công an phường Móng Cái 2 (tỉnh Quảng Ninh), mới đây trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác của đơn vị phát hiện trong sân một nhà người dân (đường Trần Hưng Đạo, thuộc tổ 8, khu Thượng Trung, phường Móng Cái 2) có đặt nhiều thùng cát-tông xếp chồng lên nhau. Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn nên Tổ công tác tiến hành kiểm tra.

Gần 2 tấn lòng lợn có dấu hiệu bị mốc được Tổ công tác phát hiện để trong sân nhà dân. Ảnh: Cơ quan Công an.

Tại thời điểm kiểm tra, chị P.T.T (SN 1991) khai nhận là chủ sở hữu của số hàng nói trên. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện phía trong có tổng số 1.680kg lòng lợn đã qua sơ chế, đang có dấu hiệu nấm mốc, được đóng vào trong 168 thùng cát tông, loại 10 kg/thùng.

Do chị T. không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của số hàng nói trên, nên Tổ công tác tiến hành lập biên bản và yêu cầu chị T. đưa toàn bộ hàng hóa về trụ sở Công an phường Móng Cái 2 để tiến hành xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.