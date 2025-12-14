Mới nhất
Kinh hãi, gần 2 tấn lòng lợn nấm mốc không rõ nguồn gốc xếp trong sân nhà dân

Chủ nhật, 16:46 14/12/2025 | Xã hội
Đức Tùy
Đức Tùy
GĐXH - Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện 1.680kg lòng lợn đã qua sơ chế, đang có dấu hiệu nấm mốc và chủ sở hữu không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của số hàng nói trên.

Thông tin từ Công an phường Móng Cái 2 (tỉnh Quảng Ninh), mới đây trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác của đơn vị phát hiện trong sân một nhà người dân (đường Trần Hưng Đạo, thuộc tổ 8, khu Thượng Trung, phường Móng Cái 2) có đặt nhiều thùng cát-tông xếp chồng lên nhau. Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn nên Tổ công tác tiến hành kiểm tra.

Kinh hãi, gần 2 tấn lòng lợn nấm mốc không rõ nguồn gốc xếp trong sân nhà dân - Ảnh 1.

Gần 2 tấn lòng lợn có dấu hiệu bị mốc được Tổ công tác phát hiện để trong sân nhà dân. Ảnh: Cơ quan Công an.

Tại thời điểm kiểm tra, chị P.T.T (SN 1991) khai nhận là chủ sở hữu của số hàng nói trên. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện phía trong có tổng số 1.680kg lòng lợn đã qua sơ chế, đang có dấu hiệu nấm mốc, được đóng vào trong 168 thùng cát tông, loại 10 kg/thùng.

Do chị T. không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của số hàng nói trên, nên Tổ công tác tiến hành lập biên bản và yêu cầu chị T. đưa toàn bộ hàng hóa về trụ sở Công an phường Móng Cái 2 để tiến hành xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

"Chặn đứng" hàng trăm túi gan gà, lòng lợn không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm sắp đưa đến quán ăn'Chặn đứng' hàng trăm túi gan gà, lòng lợn không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm sắp đưa đến quán ăn

GĐXH - Ngày 2/6, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, lực lượng chức năng vừa tiến hành tiêu hủy 1.260 kg thực phẩm đông lạnh là gan gà, lòng lợn không rõ nguồn gốc, không đảm bảo ATVSTP, suýt đến bàn ăn.

