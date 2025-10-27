Cách xem phong thủy nhà ở đơn giản mà không cần phải mời đến chuyên gia phong thủy
GĐXH - Xem phong thủy nhà ở là việc làm vô cùng quan trọng quyết định đến tài vận của gia chủ. Dưới đây là những cách sẽ giúp bạn có thể áp dụng tự xem phong thủy cho chính ngôi nhà của mình mà không cần phải mời đến thầy hoặc chuyên gia phong thủy.
Quan sát các hướng ở phía trước ngôi nhà
VietnamNet cho hay, hiện nay có rất nhiều sách phong thủy và cũng nhiều trường phái có các cách xác định hướng nhà và hướng cửa khác nhau. Điều này làm cho nhiều người thấy khó khăn trong ứng dụng vào thực tiễn của ngôi nhà mình, làm cho nhiều người không biết xác định như thế nào là đúng.
Trước tiên, bạn nên đi ra phía trước ngôi nhà hoặc đứng trước cửa nhà. Sau đó, hãy quan sát khu vực xung quanh xem có công trình nào đang xây dựng, thi công không? Hoặc có vật cản hay đường đâm thẳng vào cổng nhà không? Đó là lý do tại sao khi xây dụng nhà ở bạn nên xem phong thủy hướng nhà. Việc xem phong thủy nhằm để đảm bảo được sự hưng thịnh và tránh những điều dữ.
Bên cạnh đó, bạn cũng phải cần lưu ý và tìm hiểu về phong thủy. Như xem ở trước cửa chính ngôi nhà có cây cối, cột điện, chóp nhọn từ chùa, đình hoặc nhà thờ có chĩa thẳng hay đối diện trực tiếp vào cửa nhà hay không?
Đặc biệt, căn nhà nếu nằm ở ngã ba đường là một điều tối kỵ trong phong thủy nhà ở. Lúc đó, bạn sẽ có cảm giác con đường như đâm thẳng vào cửa chính nhà mình. Điều đó tai hại không chỉ về mặt tâm lý, tinh thần mà còn nhiều rủi ro khác.
Phương án khắc phục vị trí tối kỵ mà khi làm nhà mắc phải
Nếu ngôi nhà của bạn gặp phải những vấn đề như trên. Phương thức thường được sử dụng để khắc chế bớt sự xấu về phong thủy nhà cửa như sau:
Khi cửa chính căn nhà bị một cây lớn, một toà nhà hay cột trụ án ngữ, bạn nên đặt một chiếc gương soi hướng ra ngoài đường tạo sự phản hồi đối ứng. Nếu bạn muốn tốt hữu hiệu hơn nữa thì nên treo gương Bát Quái để chống lại sự bất lợi đó.
Kiểm tra các lối đi vào ngôi nhà
Xem phong thủy nhà ở và kiểm tra lối vào nhà bạn, xem có vật nào gây cản trở dòng khí di chuyển từ phía bên ngoài vào trong nhà hay không. Đồng thời, bạn cũng nên xem xét phong thủy cửa sau nhà và các dòng khí từ bên ngoài có thể tụ lại trong ngôi nhà không.
Cửa lớn trong ngoài ngôi nhà cần phải rộng rãi, khoáng đạt. Ngoài ra, bạn cũng cần đảm bảo không có bất kỳ vật gì trước cửa lớn ngăn cản luồng khí lưu thông vào nhà.
Ngược lại, nếu ngôi nhà tọa tại nơi có gió quá mạnh, xung quanh thưa vắng thì bạn nên xây hàng rào, trồng thêm cây xanh để tránh gió thổi bay các luồng khí, khiến chúng không tụ lại được trong ngôi nhà.
Sử dụng la bàn phong thủy để xem hướng nhà
Để xem phong thủy nhà của mình như thế nào, bạn hãy sử dụng la bàn phong thủy để tiến thành kiểm tra hướng của căn nhà ở trước nhà.
Sau đó, lưu lại kết quả vừa đo từ la bàn. Rồi đem so sánh với hướng nhà phong thủy tốt nhất cho cung mệnh của mình. Nếu kết quả cho ra ngôi nhà nằm ở hướng không phù hợp thì sẽ không mang lại may mắn, thuận lợi cho gia chủ sinh sống trong ngôi nhà này.
Lưu ý khi sử dụng la bàn phong thủy xem hướng nhà
Thông tin trên Báo Giáo dục & Thời đại, trước khi tiến hành các bước sử dụng la bàn phong thủy xem hướng nhà, gia chủ cần chú ý một vài điểm sau: Chú ý vị trí đặt la bàn. Chú ý bản mệnh của gia chủ. Giới tính của gia chủ. Tìm hiểu kỹ các ký hiệu chi tiết trên la bàn. Biết được hướng nào là tốt, hướng nào là xấu.
Dựa vào các phương vị trong bát quái để bố trí đồ đạc trong nhà
Trong bát quái có tổng cộng 8 phương vị, mỗi phương vị tượng trưng lần lượt là: Gia đình, Tiền tài, Danh lợi, Hôn nhân, Con cái, Quý nhân, Công việc và Tri thức.
Dựa theo các phương vị trong bát quái. Bạn có thể tìm ra ý nghĩa biểu tượng của các phương hướng tương ứng với những phương vị kể trên. Khi đó, tùy vào mong muốn của bạn và các thành viên trong nhà sẽ có những cách sắp xếp đồ đạc hợp lý, đúng phong thủy.
Ví dụ như khi bạn muốn tăng thêm tiền bạc, tài lộc vào nhà thì phương vị đối ứng của nó sẽ là Đông Nam. Sau đó, bạn kiểm tra bát quái của mình sẽ tìm ra ngũ hành đối ứng với hướng Đông Nam là hành Mộc.
Lúc ấy, bạn hãy đặt những đồ vật liên quan đến mệnh Mộc như cây xanh, bàn ghế hay tủ kệ bằng gỗ ở hướng Đông Nam sẽ tốt cho tiền tài của gia đình.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
