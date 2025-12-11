Xuất hiện rực rỡ nhất trong dàn khách mời tại đám cưới Tiên Nguyễn, Hoa hậu Phương Khánh hiện sống ra sao?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Đám cưới của Tiên Nguyễn - tiểu thư danh giá của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn và doanh nhân Thủy Tiên của gần đây thực sự được xem là một "siêu đám cưới" trong giới thượng lưu Việt.

Dàn khách mời tại lễ cưới của Tiên Nguyễn gồm gần 1.000 người, phần lớn là doanh nhân, nhân vật nổi tiếng và các người đẹp Vbiz. Đặc biệt, theo quy định của cô dâu - chú rể, khách mời nữ mặc đầm dạ hội, còn khách mời nam diện vest hoặc tuxedo, cà vạt hoặc nơ bướm, buổi tiệc trở thành một "mini fashion show" thể đẳng cấp thời trang của quan viên hai họ cũng như dàn khách mời dự tiệc.

Hoa hậu Phương Khánh toát lên khí chất kiêu sa, quý phái vô cùng khi chọn một thiết kế đầm lụa thướt tha tới dự đám cưới của Tiên Nguyễn. Thiết kế có phom hai dây cổ đổ ôm sát đường cong, đi kèm khăn choàng cổ hững hờ, giúp hoa hậu tôn bờ vai trần, eo thon cùng vóc dáng thanh mảnh.

Hoa hậu Phương Khánh là một trong những khách mời mặc đẹp và tinh tế nhất tại buổi lễ. Thiết kế mà nàng Hậu lựa chọn đến từ thương hiệu Kisserine.

Phương Khánh được nhiều người biết đến khi đăng quang Hoa hậu Trái Đất 2018. Hậu đăng quang, cô cũng tích cực làm từ thiện, kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường và liên tục được khen ngợi vì ít thị phi.

Trên trang cá nhân của mình, Hoa hậu Phương Khánh từng chia sẻ đoạn clip giới thiệu từng ngóc ngách trong penthouse ở thời điểm cô mới mua. Căn penhouse có view triệu đô có thể nhìn thấy được những biểu tượng của TP. HCM như: Landmark 81, Bitexco, sông Sài Gòn. Căn hộ được trang trí tông màu trắng, nâu làm chủ đạo.

Phong cách thiết kế khá sang trọng, hiện đại, tận dụng ánh sáng tự nhiên. Các vật dụng nội thất đều vô cùng cao cấp, đến từ các thương hiệu nổi tiếng.

Nàng hậu chia sẻ: "The light is what guides you home, the warmth is what keeps you there" (Ánh sáng là thứ dẫn đường cho bạn về nhà, hơi ấm là thứ giữ bạn ở đó).

Từ phòng tắm của căn hộ, có thể nhìn thấy được những biểu tượng của TP.HCM.

Góc ban công rộng rãi, thoáng đãng.

Phương Khánh hào hứng khoe nhiều hình chụp tại căn penthouse.

Vườn cây nhà Hoa hậu Phương Khánh chủ yếu trồng hoa và cây cảnh dọc theo tường bao quanh nhà. Các loại cây được nàng Hậu chăm sóc chu đáo nên luôn duy trì tình trạng xanh tốt. Hoa hậu thường xuyên chăm sóc cây.

Khuôn viên đẹp trong ngôi nhà là nơi người đẹp có thể "sống ảo" bất cứ lúc nào.

Cây xanh xung quanh nhà tạo cảm giác thư thái cho người đẹp.

Bơi lội giúp người đẹp luyện tập và giữ thân hình cân đối.

Góc yên bình để đọc sách.

Ở góc chụp khác, cho thấy không gian thoáng đãng, rộng rãi, sang trọng của ngôi nhà.

Nàng Hậu thường xuyên check-in bên trong không gian sống của mình.

