Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Xuất hiện rực rỡ nhất trong dàn khách mời tại đám cưới Tiên Nguyễn, Hoa hậu Phương Khánh hiện sống ra sao?

Thứ năm, 10:01 11/12/2025 |
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hoa hậu Phương Khánh là một trong những khách mời mặc đẹp và tinh tế nhất tại buổi lễ.

Đám cưới của Tiên Nguyễn - tiểu thư danh giá của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn và doanh nhân Thủy Tiên của gần đây thực sự được xem là một "siêu đám cưới" trong giới thượng lưu Việt.

Dàn khách mời tại lễ cưới của Tiên Nguyễn gồm gần 1.000 người, phần lớn là doanh nhân, nhân vật nổi tiếng và các người đẹp Vbiz. Đặc biệt, theo quy định của cô dâu - chú rể, khách mời nữ mặc đầm dạ hội, còn khách mời nam diện vest hoặc tuxedo, cà vạt hoặc nơ bướm, buổi tiệc trở thành một "mini fashion show" thể đẳng cấp thời trang của quan viên hai họ cũng như dàn khách mời dự tiệc.

Hoa hậu Phương Khánh và cuộc sống đẳng cấp sau đám cưới Tiên Nguyễn - Ảnh 1.
Hoa hậu Phương Khánh và cuộc sống đẳng cấp sau đám cưới Tiên Nguyễn - Ảnh 2.

Hoa hậu Phương Khánh toát lên khí chất kiêu sa, quý phái vô cùng khi chọn một thiết kế đầm lụa thướt tha tới dự đám cưới của Tiên Nguyễn. Thiết kế có phom hai dây cổ đổ ôm sát đường cong, đi kèm khăn choàng cổ hững hờ, giúp hoa hậu tôn bờ vai trần, eo thon cùng vóc dáng thanh mảnh.

Hoa hậu Phương Khánh và cuộc sống đẳng cấp sau đám cưới Tiên Nguyễn - Ảnh 3.
Hoa hậu Phương Khánh và cuộc sống đẳng cấp sau đám cưới Tiên Nguyễn - Ảnh 4.

Hoa hậu Phương Khánh là một trong những khách mời mặc đẹp và tinh tế nhất tại buổi lễ. Thiết kế mà nàng Hậu lựa chọn đến từ thương hiệu Kisserine.

Hoa hậu Phương Khánh và cuộc sống đẳng cấp sau đám cưới Tiên Nguyễn - Ảnh 5.

Phương Khánh được nhiều người biết đến khi đăng quang Hoa hậu Trái Đất 2018. Hậu đăng quang, cô cũng tích cực làm từ thiện, kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường và liên tục được khen ngợi vì ít thị phi.

Trên trang cá nhân của mình, Hoa hậu Phương Khánh từng chia sẻ đoạn clip giới thiệu từng ngóc ngách trong penthouse ở thời điểm cô mới mua. Căn penhouse có view triệu đô có thể nhìn thấy được những biểu tượng của TP. HCM như: Landmark 81, Bitexco, sông Sài Gòn. Căn hộ được trang trí tông màu trắng, nâu làm chủ đạo.

Hoa hậu Phương Khánh và cuộc sống đẳng cấp sau đám cưới Tiên Nguyễn - Ảnh 6.

Phong cách thiết kế khá sang trọng, hiện đại, tận dụng ánh sáng tự nhiên. Các vật dụng nội thất đều vô cùng cao cấp, đến từ các thương hiệu nổi tiếng.

Hoa hậu Phương Khánh và cuộc sống đẳng cấp sau đám cưới Tiên Nguyễn - Ảnh 7.

Nàng hậu chia sẻ: "The light is what guides you home, the warmth is what keeps you there" (Ánh sáng là thứ dẫn đường cho bạn về nhà, hơi ấm là thứ giữ bạn ở đó).

Hoa hậu Phương Khánh và cuộc sống đẳng cấp sau đám cưới Tiên Nguyễn - Ảnh 8.

Từ phòng tắm của căn hộ, có thể nhìn thấy được những biểu tượng của TP.HCM.

Hoa hậu Phương Khánh và cuộc sống đẳng cấp sau đám cưới Tiên Nguyễn - Ảnh 9.

Góc ban công rộng rãi, thoáng đãng.

Hoa hậu Phương Khánh và cuộc sống đẳng cấp sau đám cưới Tiên Nguyễn - Ảnh 10.

Phương Khánh hào hứng khoe nhiều hình chụp tại căn penthouse.

Hoa hậu Phương Khánh và cuộc sống đẳng cấp sau đám cưới Tiên Nguyễn - Ảnh 11.

Vườn cây nhà Hoa hậu Phương Khánh chủ yếu trồng hoa và cây cảnh dọc theo tường bao quanh nhà. Các loại cây được nàng Hậu chăm sóc chu đáo nên luôn duy trì tình trạng xanh tốt. Hoa hậu thường xuyên chăm sóc cây.

Hoa hậu Phương Khánh và cuộc sống đẳng cấp sau đám cưới Tiên Nguyễn - Ảnh 12.

Khuôn viên đẹp trong ngôi nhà là nơi người đẹp có thể "sống ảo" bất cứ lúc nào.

Hoa hậu Phương Khánh và cuộc sống đẳng cấp sau đám cưới Tiên Nguyễn - Ảnh 13.

Cây xanh xung quanh nhà tạo cảm giác thư thái cho người đẹp.

Hoa hậu Phương Khánh và cuộc sống đẳng cấp sau đám cưới Tiên Nguyễn - Ảnh 14.

Bơi lội giúp người đẹp luyện tập và giữ thân hình cân đối.

Hoa hậu Phương Khánh và cuộc sống đẳng cấp sau đám cưới Tiên Nguyễn - Ảnh 16.

Góc yên bình để đọc sách.

Hoa hậu Phương Khánh và cuộc sống đẳng cấp sau đám cưới Tiên Nguyễn - Ảnh 17.

Ở góc chụp khác, cho thấy không gian thoáng đãng, rộng rãi, sang trọng của ngôi nhà.

Hoa hậu Phương Khánh và cuộc sống đẳng cấp sau đám cưới Tiên Nguyễn - Ảnh 18.

Nàng Hậu thường xuyên check-in bên trong không gian sống của mình.

Hoa hậu Phương Khánh và cuộc sống đẳng cấp sau đám cưới Tiên Nguyễn - Ảnh 19.Dấu ấn phong thủy nổi bật bên trong biệt thự vừa cổ điển, vừa hiện đại nhà chồng Á hậu Hương Ly

GĐXH - Căn biệt thự nhà vườn rộng rãi, xanh mát và đầy tính thẩm mỹ này không chỉ phản ánh gu sống của chồng Hương Ly mà còn là tổ ấm lý tưởng để cặp đôi bắt đầu cuộc sống hôn nhân viên mãn.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Vợ con Thương Tín sống ở đâu trong những ngày cuối đời của ông?

Vợ con Thương Tín sống ở đâu trong những ngày cuối đời của ông?

Xót xa cảnh nghệ sĩ Thương Tín sống những ngày cuối đời

Xót xa cảnh nghệ sĩ Thương Tín sống những ngày cuối đời

Bên trong biệt thự từng lên sóng Đài TH Hàn Quốc, nơi diễn ra lễ ăn hỏi Tiên Nguyễn với chồng gốc Dubai, có gì đặc biệt?

Bên trong biệt thự từng lên sóng Đài TH Hàn Quốc, nơi diễn ra lễ ăn hỏi Tiên Nguyễn với chồng gốc Dubai, có gì đặc biệt?

'Hoa hậu giàu nhất Việt Nam' vừa tậu biệt thự 1,4 triệu USD cho bố mẹ, hiện sống ra sao?

'Hoa hậu giàu nhất Việt Nam' vừa tậu biệt thự 1,4 triệu USD cho bố mẹ, hiện sống ra sao?

Vườn hồng 'bạc tỷ' của vợ chồng MC Quyền Linh khiến nhiều người cả đời mơ ước

Vườn hồng 'bạc tỷ' của vợ chồng MC Quyền Linh khiến nhiều người cả đời mơ ước

Cùng chuyên mục

Các kiêng kỵ phòng thờ cần biết để không bị ảnh hưởng tới gia đạo

Các kiêng kỵ phòng thờ cần biết để không bị ảnh hưởng tới gia đạo

- 24 phút trước

GĐXH - Phòng thờ là nơi linh thiêng, kết nối giữa thế giới tâm linh và con người. Hiểu và tuân theo các điều kiêng kỵ trong phong thủy phòng thờ sẽ giúp gia đình tránh những điều không may, đồng thời thu hút năng lượng tích cực.

Cách kích hoạt tài lộc két sắt chuẩn phong thủy, tài vận gia đạo dồi dào

Cách kích hoạt tài lộc két sắt chuẩn phong thủy, tài vận gia đạo dồi dào

- 7 giờ trước

GĐXH - Việc kích hoạt tài lộc két sắt là phương thức kích tài vận của gia đạo vô cùng hiệu quả. Trong bài viết này hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về kích hoạt tài lộc két sắt hiệu quả trong phong thủy ra sao.

Phong thủy nền nhà: Cách nâng, hạ cốt để đón vượng khí

Phong thủy nền nhà: Cách nâng, hạ cốt để đón vượng khí

- 16 giờ trước

GĐXH - Bài viết này sẽ cung cấp góc nhìn chính xác theo phong thủy chính phái về những lỗi nền nhà phổ biến cùng các phương pháp hóa giải hiệu quả, giúp gia chủ yên tâm, vững chãi và đón nhận nguồn khí tốt cho ngôi nhà của mình.

Tiết khí Đại Tuyết 2025 cần tránh những điều này để giữ sức khỏe, mang vượng khí và may mắn tới cuối năm

Tiết khí Đại Tuyết 2025 cần tránh những điều này để giữ sức khỏe, mang vượng khí và may mắn tới cuối năm

- 22 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tiết khí Đại Tuyết 2025 là thời điểm “âm cực sinh dương”, mọi người cần biết những việc này để giữ để giữ sức khỏe, mang vượng khí và may mắn tới cuối năm.

Vợ con Thương Tín sống ở đâu trong những ngày cuối đời của ông?

Vợ con Thương Tín sống ở đâu trong những ngày cuối đời của ông?

- 1 ngày trước

GĐXH - Căn nhà của vợ cũ diễn viên Thương Tín (Bùi Thương Tín) ở Phan Rang, Khánh Hòa là một ngôi nhà nhỏ, nằm sâu trong hẻm, có diện tích khiêm tốn, mái bằng, có tường cũ kỹ và đã xuống cấp, phản ánh cuộc sống khó khăn của vợ và con gái sau khi nam diễn viên ly hôn và chuyển ra ở riêng.

Các loại cây cảnh vừa làm quà tặng Giáng sinh, vừa trang trí không gian đẹp

Các loại cây cảnh vừa làm quà tặng Giáng sinh, vừa trang trí không gian đẹp

- 1 ngày trước

GĐXH - Một chậu cây xanh tươi không chỉ làm đẹp không gian mà còn thể hiện tấm lòng tinh tế, gửi gắm lời chúc bình an và thịnh vượng đến người nhận.

Đây là lý do bảo quản màn hình tivi để kéo dài tuổi thọ

Đây là lý do bảo quản màn hình tivi để kéo dài tuổi thọ

- 1 ngày trước

GĐXH - Bảo quản màn hình tivi đúng cách sẽ giúp đảm bảo an toàn, tránh những hư hại không mong muốn và kéo dài thời gian sử dụng cho chiếc tivi nhà bạn.

Điều cấm kỵ trong phong thủy nội cục nhà xưởng gây thất thoát tài lộc

Điều cấm kỵ trong phong thủy nội cục nhà xưởng gây thất thoát tài lộc

- 1 ngày trước

GĐXH - Một nhà xưởng được bố trí hợp lý sẽ giúp khí lưu thông thuận lợi, thu hút quý nhân và năng lượng tích cực.

Xót xa cảnh nghệ sĩ Thương Tín sống những ngày cuối đời

Xót xa cảnh nghệ sĩ Thương Tín sống những ngày cuối đời

- 1 ngày trước

GĐXH - Từ khi về quê, nghệ sĩ Thương Tín sống trong sự chăm sóc của em trai. Người thân động viên ông ở lại Khánh Hòa để dưỡng bệnh, hạn chế di chuyển xa.

Lỗi phong thủy nghiêm trọng khi mua nhà cần tránh

Lỗi phong thủy nghiêm trọng khi mua nhà cần tránh

- 1 ngày trước

GĐXH - Việc chọn mua một căn nhà không chỉ cần cân nhắc vị trí, giá cả hay thiết kế, mà còn phải xem xét kỹ yếu tố phong thủy để tránh phạm phải những thế xấu gây hao tài, tổn khí, và bất an trong cuộc sống.

Xem nhiều

Dấu ấn phong thủy nổi bật bên trong biệt thự vừa cổ điển, vừa hiện đại nhà chồng Á hậu Hương Ly

Dấu ấn phong thủy nổi bật bên trong biệt thự vừa cổ điển, vừa hiện đại nhà chồng Á hậu Hương Ly

GĐXH - Căn biệt thự nhà vườn rộng rãi, xanh mát và đầy tính thẩm mỹ này không chỉ phản ánh gu sống của chồng Hương Ly mà còn là tổ ấm lý tưởng để cặp đôi bắt đầu cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Vợ con Thương Tín sống ở đâu trong những ngày cuối đời của ông?

Vợ con Thương Tín sống ở đâu trong những ngày cuối đời của ông?

'Hoa hậu giàu nhất Việt Nam' vừa tậu biệt thự 1,4 triệu USD cho bố mẹ, hiện sống ra sao?

'Hoa hậu giàu nhất Việt Nam' vừa tậu biệt thự 1,4 triệu USD cho bố mẹ, hiện sống ra sao?

Không gian sống
Xót xa cảnh nghệ sĩ Thương Tín sống những ngày cuối đời

Xót xa cảnh nghệ sĩ Thương Tín sống những ngày cuối đời

Mẹo đơn giản tạo phong thủy tốt cho căn hộ chung cư

Mẹo đơn giản tạo phong thủy tốt cho căn hộ chung cư

Phong thủy

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top