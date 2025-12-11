Xuất hiện rực rỡ nhất trong dàn khách mời tại đám cưới Tiên Nguyễn, Hoa hậu Phương Khánh hiện sống ra sao?
GĐXH - Hoa hậu Phương Khánh là một trong những khách mời mặc đẹp và tinh tế nhất tại buổi lễ.
Đám cưới của Tiên Nguyễn - tiểu thư danh giá của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn và doanh nhân Thủy Tiên của gần đây thực sự được xem là một "siêu đám cưới" trong giới thượng lưu Việt.
Dàn khách mời tại lễ cưới của Tiên Nguyễn gồm gần 1.000 người, phần lớn là doanh nhân, nhân vật nổi tiếng và các người đẹp Vbiz. Đặc biệt, theo quy định của cô dâu - chú rể, khách mời nữ mặc đầm dạ hội, còn khách mời nam diện vest hoặc tuxedo, cà vạt hoặc nơ bướm, buổi tiệc trở thành một "mini fashion show" thể đẳng cấp thời trang của quan viên hai họ cũng như dàn khách mời dự tiệc.
Hoa hậu Phương Khánh toát lên khí chất kiêu sa, quý phái vô cùng khi chọn một thiết kế đầm lụa thướt tha tới dự đám cưới của Tiên Nguyễn. Thiết kế có phom hai dây cổ đổ ôm sát đường cong, đi kèm khăn choàng cổ hững hờ, giúp hoa hậu tôn bờ vai trần, eo thon cùng vóc dáng thanh mảnh.
Hoa hậu Phương Khánh là một trong những khách mời mặc đẹp và tinh tế nhất tại buổi lễ. Thiết kế mà nàng Hậu lựa chọn đến từ thương hiệu Kisserine.
Trên trang cá nhân của mình, Hoa hậu Phương Khánh từng chia sẻ đoạn clip giới thiệu từng ngóc ngách trong penthouse ở thời điểm cô mới mua. Căn penhouse có view triệu đô có thể nhìn thấy được những biểu tượng của TP. HCM như: Landmark 81, Bitexco, sông Sài Gòn. Căn hộ được trang trí tông màu trắng, nâu làm chủ đạo.
