CADIVI khẳng định năng lực với cáp ngầm trung thế đạt chuẩn quốc tế

Đây cũng là lĩnh vực mà Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) đang tạo dấu ấn đậm nét thông qua nhiều dự án trọng điểm.

Từ năm 2014, CADIVI đã đầu tư gần 19 triệu USD để đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất cáp ngầm trung thế và dây điện tử với dây chuyền công nghệ hiện đại. Nhiều thiết bị tại đây đạt trình độ tương đương Mỹ và châu Âu, như hệ thống bọc 3 lớp lưu hóa khô CCV-Line của Troester (Đức), công nghệ đúc cán đồng liên tục SCR của Southwire (Hoa Kỳ), hệ thống đúc đồng Upcast (Phần Lan), máy kéo – xoắn sợi của Neihoff, Henrich (Đức) hay Pourtier (Pháp).

CADIVI sở hữu hệ thống bọc 3 lớp lưu hóa khô cáp ngầm trung thế CCV-Line của hãng Troester (Đức).

Nhờ hệ thống công nghệ tân tiến, CADIVI cung cấp dải sản phẩm cáp ngầm trung thế từ 3.6/6 (7.2) kV đến 20/35 (40.5) kV, sử dụng ruột dẫn đồng ép chặt, chống thấm, cách điện XLPE hoặc TR-XLPE giúp tăng khả năng chịu ẩm, chịu ngập và nâng cao độ tin cậy vận hành. Cáp còn được trang bị màn chắn kim loại, giáp thép và lớp vỏ phù hợp chôn trực tiếp trong đất.

Các sản phẩm CADIVI đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn TCVN và các tiêu chuẩn quốc tế như IEC, BS, AS/NZS. Đây là cơ sở giúp thương hiệu trở thành lựa chọn của nhiều chủ đầu tư trong các dự án ngầm hóa và trạm biến áp trọng điểm, thay thế nhiều loại cáp nhập khẩu.

Bên cạnh dây chuyền sản xuất, CADIVI còn xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025 – một trong những yếu tố tạo khác biệt của doanh nghiệp. Phòng thí nghiệm tại CADIVI Đồng Nai có thể thực hiện hầu hết các phép thử quan trọng như phóng điện cục bộ, kiểm định chống cháy, mật độ khói và độ bền cách điện. Các ru-lô cáp được kiểm tra toàn bộ trước khi xuất xưởng, đảm bảo chất lượng và loại bỏ rủi ro kỹ thuật khi đưa vào công trình.

Hệ thống phòng thí nghiệm được CADIVI xây dựng theo tiêu chuẩn ISO IEC 17025.

Việc cáp trung thế CADIVI hiện diện trong nhiều dự án quy mô lớn cho thấy doanh nghiệp không chỉ đáp ứng yêu cầu về chất lượng mà còn đủ năng lực cạnh tranh với sản phẩm ngoại nhập. Điều này góp phần khẳng định vị thế thương hiệu, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp cáp điện trong nước.

Với nền tảng công nghệ hiện đại, quy trình kiểm định nghiêm ngặt và định hướng đầu tư dài hạn, CADIVI đang tiếp tục giữ vững vai trò đối tác tin cậy trong các dự án hạ tầng điện quốc gia – nơi yêu cầu cao nhất về độ an toàn và độ bền của hệ thống truyền tải.

