Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Đá quý Ruby tại IRuby Luxury - Biểu tượng của sự sang trọng và uy tín

Thứ hai, 13:41 08/12/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

IRUBY không chỉ là nơi mua bán đá quý cao cấp, mà còn là hành trình khám phá nghệ thuật kim hoàn.

Mỗi viên Ruby, Ngọc Lục Bảo hay Sapphire đều được chứng nhận chất lượng, có giấy tờ kiểm định và tư vấn bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm. Hơn 10 năm gắn bó với ngành, IRUBY khẳng định uy tín và sự tinh tế trong từng sản phẩm, mang đến trải nghiệm hoàn hảo cho khách hàng.

Đá quý Ruby tại IRuby Luxury - Biểu tượng của sự sang trọng và uy tín - Ảnh 1.

Cửa hàng đá quý IRUBY Luxury số 03 Triệu Việt Vương

IRUBY Luxury - Tinh hoa đá quý Việt Nam

IRUBY là thương hiệu đá quý cao cấp với hơn 10 năm kinh nghiệm, nổi bật trong việc cung cấp Ruby, Ngọc Lục Bảo, Sapphire và nhiều loại đá quý quý hiếm khác. Tiền thân xuất phát từ vùng đất Ngọc Lục Yên – Yên Bái, nơi được mệnh danh là "thủ phủ đá quý" của Việt Nam, IRUBY đã thừa hưởng kiến thức và kỹ năng quý báu từ những bậc cha chú, những người gắn bó với nghề đá quý hàng chục năm.

Đá quý Ruby tại IRuby Luxury - Biểu tượng của sự sang trọng và uy tín - Ảnh 2.

Từ những ngày đầu, IRUBY luôn chú trọng xây dựng nền tảng uy tín, chất lượng và chuyên môn. Thương hiệu tập trung vào việc tuyển chọn những viên đá quý tinh túy nhất, có giấy tờ kiểm định rõ ràng, đảm bảo độ tinh khiết và giá trị thực. Mỗi sản phẩm không chỉ là một viên đá quý mà còn là biểu tượng của sự sang trọng, đẳng cấp và niềm đam mê với nghệ thuật kim hoàn. Triết lý "Hãy chọn người quý trước khi chọn đá quý" được thể hiện rõ trong từng viên đá – từ sự tinh khiết của đá đến cách phục vụ tận tâm, trách nhiệm với khách hàng.

IRUBY cũng chú trọng phát triển nền tảng tư vấn và thiết kế trang sức. Khách hàng không chỉ được lựa chọn sản phẩm đẹp mà còn được trải nghiệm dịch vụ thẩm định, tư vấn thiết kế và đánh giá năng lượng đá quý từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Sự kết hợp giữa uy tín, chất lượng và triết lý kinh doanh tạo nên thương hiệu IRUBY khác biệt trên thị trường đá quý Việt Nam.

CEO Nguyễn Ngọc Tú - Người dẫn dắt và chuyên gia đá quý

CEO Nguyễn Ngọc Tú là trái tim và linh hồn của IRUBY. Anh hiện giữ chức Phó Viện Trưởng Viện Mỹ Nghệ Kim Hoàn Đá Quý Việt Nam (GJA), đồng thời là một trong những chuyên gia đá quý hàng đầu Việt Nam. Sinh ra tại Lục Yên, Yên Bái, từ nhỏ anh đã theo cha chú lên núi tìm đá, ươm mầm tình yêu với những viên ngọc thiên nhiên.

Đá quý Ruby tại IRuby Luxury - Biểu tượng của sự sang trọng và uy tín - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Ngọc Tú tại viện chống gian lận thương mại và hàng giả

Anh Nguyễn Ngọc Tú không ngừng nâng cao kỹ năng và kiến thức bằng các khóa học quốc tế về đá quý, marketing, quản trị doanh nghiệp, năng lượng phong thủy và thiền định. Sự kết hợp giữa nền tảng kỹ thuật, kinh nghiệm thực tế và kiến thức chuyên sâu giúp anh trở thành chuyên gia thẩm định, thiết kế trang sức và cảm nhận năng lượng đá quý hàng đầu. Dưới sự dẫn dắt của anh, IRUBY Luxury không chỉ là thương hiệu, mà còn là biểu tượng uy tín, chất lượng và tinh hoa đá quý Việt Nam.

Uy tín, hội nhập và hoạt động quốc tế

IRUBY hiện là Ủy Viên BCH Hội Đá Quý Hà Nội, thành viên Hội Đá Quý Việt Nam, khẳng định uy tín và vai trò nổi bật trong ngành. Thương hiệu đã tham gia nhiều triển lãm đá quý quốc tế tại nước ngoài và trong nước, giới thiệu những viên đá Ruby, Ngọc Lục Bảo, Sapphire tinh túy đến công chúng và các nhà sưu tập.

Đá quý Ruby tại IRuby Luxury - Biểu tượng của sự sang trọng và uy tín - Ảnh 4.

Nhờ sự uy tín, chuyên môn cao và kinh nghiệm thực tiễn, IRUBY được công nhận rộng rãi, góp phần nâng cao vị thế ngành đá quý Việt Nam trên thị trường quốc tế. CEO Nguyễn Ngọc Tú và đội ngũ IRUBY không chỉ phát triển kinh doanh mà còn lan tỏa kiến thức về đá quý, hướng dẫn khách hàng lựa chọn và thẩm định đúng chuẩn, đồng thời thúc đẩy phát triển ngành nghề bền vững.

Đá quý Ruby tại IRuby Luxury - Biểu tượng của sự sang trọng và uy tín - Ảnh 5.

Đặc biệt, trong dịp Trung thu vừa qua, IRUBY đã tổ chức chương trình trao tặng 60 phần quà dành cho các em nhỏ tại Bệnh viện K Tân Triều. IRUBY xin chân thành cảm ơn Quý Khách hàng đã ủng hộ trong tháng 8 âm lịch — nhờ có anh/chị, IRUBY đã gửi đi những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình yêu thương và động lực lớn lao dành cho các bé đang điều trị tại bệnh viện. Đây là minh chứng cho triết lý "Hãy chọn người quý trước khi chọn đá quý", thể hiện trách nhiệm xã hội và sự đồng hành với cộng đồng.

IRUBY không chỉ mang đến những viên đá quý tinh túy mà còn là nơi trải nghiệm đam mê và uy tín. Dưới sự dẫn dắt của CEO Nguyễn Ngọc Tú, mỗi sản phẩm đều được chăm chút tỉ mỉ, đảm bảo chất lượng và giá trị thực. Nếu quan tâm đến các sản phẩm của IRUBY, bạn có thể liên hệ vào thông tin bên dưới để được tư vấn và hỗ trợ.

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Trang Sức Đá Quý IRUBY LUXURY

Showroom Hà Nội: Số 3 - Triệu Việt Vương - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Lục Yên: Chợ đá quý Lục Yên, đường Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Yên Thế, Lục Yên, Yên Bái

Điện thoại (zalo): 0969.248.666

Email: irubyluxury@gmail.com

Website: https://iruby.vn/

Doanh nghiệp tự giới thiệu

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

CADIVI khẳng định năng lực với cáp ngầm trung thế đạt chuẩn quốc tế

CADIVI khẳng định năng lực với cáp ngầm trung thế đạt chuẩn quốc tế

Sản phẩm - Dịch vụ - 33 phút trước

Cáp ngầm trung thế giữ vai trò quan trọng trong hệ thống điện đô thị, đòi hỏi đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt về độ bền, an toàn và khả năng vận hành ổn định trong môi trường ngầm.

Lãi suất ngân hàng khi gửi 100 triệu đồng cao nhất tới 6,9%: Bất ngờ số tiền lãi nhận được?

Lãi suất ngân hàng khi gửi 100 triệu đồng cao nhất tới 6,9%: Bất ngờ số tiền lãi nhận được?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Gửi từ 100 triệu đồng hiện có thể hưởng lãi suất cao nhất lên đến 6,7-6,9%/năm tại Nam A Bank, Viet A Bank và Cake by VPBank.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ ngày 8 – 14/12/2025): Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ ngày 8 – 14/12/2025): Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Giá iPhone 14 giảm kịch sàn, rẻ kỷ lục, xứng danh iPhone ngon bổ rẻ nhất Việt Nam

Giá iPhone 14 giảm kịch sàn, rẻ kỷ lục, xứng danh iPhone ngon bổ rẻ nhất Việt Nam

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 14 có thể coi là ngon bổ rẻ nhất Việt Nam hiện nay bởi trang bị vẫn đủ mạnh để dùng lâu dài, không gì có thể vượt qua.

Giá bạc hôm nay (8/12): Thị trường quốc tế kéo giá bạc trong nước 'đi ngang', giá giao dịch ở mức 59 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (8/12): Thị trường quốc tế kéo giá bạc trong nước 'đi ngang', giá giao dịch ở mức 59 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Đầu tuần, giá giao ngay trên thị trường quốc tế lùi về vùng 57 USD/oz, kéo theo giá trong nước có dấu hiệu "đi ngang" ở vùng 58–59 triệu đồng/kg.

Hatchback giá 360 triệu đồng thiết kế thể thao, công suất 218 mã lực, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 có khuấy đảo thị trường khi bán tại Trung Quốc

Hatchback giá 360 triệu đồng thiết kế thể thao, công suất 218 mã lực, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 có khuấy đảo thị trường khi bán tại Trung Quốc

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Hatchback chạy điện thiết kế thể thao, công suất tới 218 mã lực đang gây chú ý khi mở bán với giá chỉ hơn 360 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 8/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao?

Giá vàng hôm nay 8/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao?

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá vàng miếng SJC tuần trước biến động mạnh, giảm 1,5 triệu đồng/lượng.

Xe máy điện giá 25 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp như SH, trang bị đỉnh cao, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha dậy sóng thị trường

Xe máy điện giá 25 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp như SH, trang bị đỉnh cao, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha dậy sóng thị trường

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện được ví như ‘SH phiên bản giá rẻ’ vừa chính thức lên kệ đại lý Việt với mức giá chỉ từ 25 triệu đồng, thiết kế khiến khách hàng phát sốt.

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 8 – 14/12/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện liên tục

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 8 – 14/12/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện liên tục

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH - GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ liên tục không có điện để dùng.

Bất động sản ven biển: 'Của hiếm' trong giới đầu tư

Bất động sản ven biển: 'Của hiếm' trong giới đầu tư

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

Sức hút của BĐS ven biển khó hạ nhiệt trước làn sóng du khách tăng trưởng mạnh, đặc biệt tại những khu vực được đầu tư bài bản về hạ tầng giao thông và du lịch như Bãi Cháy, Quảng Ninh.

Xem nhiều

Xe ga 150cc giá 20,8 triệu đồng trang bị hiện đại ngang Air Blade, SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga 150cc giá 20,8 triệu đồng trang bị hiện đại ngang Air Blade, SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ga 150cc có thể khiến cả Honda Air Blade và SH Mode cũng phải e ngại khi sở hữu hàng loạt trang bị cực kỳ hiện đại nhưng giá bán rẻ hơn cả Vision.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 7/12/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 7/12/2025

Sản phẩm - Dịch vụ
Cuối tuần đã có một người may mắn trúng hơn 18 tỷ Vietlott

Cuối tuần đã có một người may mắn trúng hơn 18 tỷ Vietlott

Sản phẩm - Dịch vụ
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 8 – 14/12/2025: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 8 – 14/12/2025: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư

Sản phẩm - Dịch vụ
Xe máy điện giá 25 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp như SH, trang bị đỉnh cao, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha dậy sóng thị trường

Xe máy điện giá 25 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp như SH, trang bị đỉnh cao, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha dậy sóng thị trường

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top