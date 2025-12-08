Lãi suất ngân hàng khi gửi 100 triệu đồng cao nhất tới 6,9%: Bất ngờ số tiền lãi nhận được?

Bất ngờ ngân hàng tung lãi suất tiết kiệm 13 tháng cao tới 9% GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,4 - 9%.

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Cuộc chạy đua thu hút tiền gửi dịp cuối năm không chỉ diễn ra với các ngân hàng nhỏ. (Ảnh minh họa)

Cuộc chạy đua thu hút tiền gửi dịp cuối năm không chỉ diễn ra với các ngân hàng nhỏ. Ngay cả các ngân hàng lớn cũng đẩy mạnh chính sách tặng thêm lãi suất cho người gửi tiền, bên cạnh việc điều chỉnh biểu lãi suất huy động.

Techcombank là ngân hàng mới nhất tăng lãi suất huy động, với mức tăng thêm 0,5%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng. Hiện lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 tháng theo niêm yết tại nhà băng này là 6,15%/năm và kỳ hạn 12 tháng lên đến 6,25%/năm.

Đáng chú ý, Techcombank cho hay các khoản tiền gửi trong tháng 12/2025 với kỳ hạn 3, 6 và 12 tháng nếu gửi lần đầu hoặc tăng thêm từ 20 triệu đồng, lãi suất sẽ được cộng thêm đến 1%/năm so với lãi suất niêm yết.

Tại VPBank, sau khi liên tiếp tăng lãi suất tiết kiệm, ngân hàng này công bố cộng 0,2%/năm lãi suất tiết kiệm cho khách hàng lần đầu gửi tiết kiệm trực tuyến từ 1 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

VPBank cũng cộng thêm 0,1%/năm lãi suất tiết kiệm cho khách hàng ưu tiên khi gửi tiết kiệm từ 100 triệu đồng, kỳ hạn từ 1 tháng trở lên.

Ngoài ra, khách hàng cũng sẽ được miễn phí cấp xác nhận số dư tiền gửi tại tất cả các phòng giao dịch VPBank, được linh hoạt rút một phần số dư tiền gửi và bảo toàn lãi suất.

Trong số các ngân hàng Big4, VietinBank là ngân hàng mới nhất tăng lãi suất huy động với mức tăng từ 0,4-0,6%/năm kỳ hạn 1-11 tháng.

VietinBank còn tung ra chương trình khuyến mại (từ 3/12/2025 đến hết 31/3/2026), với những ưu đãi như: Khách mở mới sổ tiết kiệm đồng thời sử dụng gói tài khoản thanh toán được nhận quà tặng bằng tiền mặt giá trị lên tới 10 triệu đồng; khách hàng mới gửi tiết kiệm từ 200 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng trở lên tại quầy, được tặng tài khoản số đẹp trị giá 5 triệu đồng.

Với tài khoản có số dư tiền gửi kỳ hạn từ 9 tháng trở lên, VietinBank tặng 10 triệu cho khách hàng có số dư tiền gửi tăng thêm từ 20 tỷ đồng; tặng 5 triệu đồng với số dư tiền gửi tăng thêm từ 10 tỷ đồng; tặng 3 triệu đồng với số dư tiền gửi tăng thêm từ 5 tỷ đồng; tặng 1,5 triệu đồng với số dư tiền gửi tăng thêm từ 3 tỷ đồng và tặng 1 triệu đồng với số dư tiền gửi tăng thêm từ 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, với mỗi 1 triệu đồng gửi tiết kiệm qua VietinBank iPay khách hàng nhận 20 điểm Loyalty thay vì 10 điểm như thông thường.

Vietcombank cũng vừa công bố từ nay đến hết 31/12, khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 6, 9, 12 hoặc 13 tháng (từ 30 triệu đồng trở lên) sẽ được cấp mã dự thưởng tham gia quay số với giải Đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng; các giải thưởng khác trị giá từ 20-100 triệu đồng.

Ngoài ra, khách hàng còn được cộng điểm VCB Loyalty tương ứng giá trị tiền gửi. Điểm thưởng có thể đổi trực tiếp trên VCB Digibank thành các quà tặng, e-voucher mua sắm, ăn uống, nạp điện thoại...

Còn tại Agribank, từ ngày 10/11/2025 đến hết ngày 31/3/2026, khách hàng cá nhân tham gia gửi tiền tiết kiệm chỉ từ 8 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng, 10 triệu đồng kỳ hạn 9 tháng, 15 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng tại các điểm giao dịch của ngân hàng sẽ nhận được mã dự thưởng để có cơ hội trúng giải từ 1-100 triệu đồng, giải đặc biệt lên đến 1 tỷ đồng.

Theo thống kê từ đầu tháng 12, đã có 6 ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi gồm: Techcombank, MB, NCB, BVBank, VPBank và Saigonbank.

Gửi 100 triệu đồng nhận lãi suất cao nhất 6,7-6,9% tại 3 ngân hàng

Nam A Bank vừa công bố phát hành chứng chỉ tiền gửi đợt 5, thời gian diễn ra đến hết 28/2/2026. Nam A Bank đặt mục tiêu huy động 2.000 tỉ đồng với kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, mệnh giá phát hành 10 triệu đồng/chứng chỉ.

Lãi suất phát hành 6,8%/năm với kỳ hạn 6 tháng và 6,9%/năm với kỳ hạn 9 tháng. Đây là mức lãi suất tiền gửi vào cuối kỳ của chứng chỉ tiền gửi.

So với mức lãi suất huy động chứng chỉ tiền gửi đợt 4, thời gian huy động từ 4/11/2025-4/2/2026, lãi suất đợt 5 đã tăng 0,3%/năm.

Trước đó, hồi tháng 10 vừa qua, Nam A Bank công bố phát hành chứng chỉ tiền gửi VND đợt hai năm 2025 với tổng quy mô 1.000 tỉ đồng, thời gian phát hành từ ngày 20/10/2025 đến 20/01/2026, dành cho khách hàng mua tối thiểu từ 100 triệu đồng.

Sản phẩm có các kỳ hạn 6, 9, 12, 15 và 18 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ; trong đó lãi suất kỳ hạn 6 tháng là 6%/năm (lãi hàng tháng 5,92%/năm); kỳ hạn 9 tháng 6,3%/năm (lãi hàng tháng 6,17%/năm); kỳ hạn 12 tháng 6,4%/năm (lãi hàng tháng 6,21%/năm); kỳ hạn 15 tháng 6,5%/năm (lãi hàng tháng 6,26%/năm); và kỳ hạn 18 tháng đạt 6,7%/năm (lãi hàng tháng 6,4%/năm).

Mới đây, Cake by VPBank tiếp tục điều chỉnh tăng mạnh lãi suất huy động. Theo đó ngân hàng điều chỉnh tăng 0,2%/năm lãi suất các kỳ hạn từ 6-36 tháng, đưa lãi suất các kỳ hạn đồng loạt lên mức 6,7%/năm, đây cũng là mức lãi suất cao nhất thị trường hiện nay.

Đáng chú ý, ngân hàng cũng áp dụng chính sách ưu đãi, cộng thêm đến 0,6%/năm lãi suất đối với khách hàng gửi tiền lần đầu tiên. Như vậy, mức lãi suất cao nhất khách hàng có thể nhận tại Cake by VPBank lên đến 7,3%/năm đối với các kỳ hạn từ 6-36 tháng.

Tại Viet A Bank, mức lãi suất cao nhất lên tới 6,8%/năm cho sản phẩm Tiết kiệm Đắc Tài, kỳ hạn 18 tháng, giao dịch tại quầy, lĩnh lãi cuối kỳ, yêu cầu số tiền gửi tối thiểu 100 triệu đồng. Ngân hàng áp dụng mức 6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng; 6,1%/năm kỳ hạn 7 tháng; 6,5%/năm kỳ hạn 12 tháng; 6,6%/năm kỳ hạn 13 tháng; và 6,7%/năm kỳ hạn 15 tháng.

Đối với MBV, ngân hàng này tăng lãi suất huy động từ 0,1% đến 0,2%/năm, lên mức 5,7%/năm; kỳ hạn 12–36 tháng tăng từ 0,1% đến 0,2%/năm, lên mức 6%/năm. Cùng với việc tăng lãi suất tiền gửi, MBV công bố chương trình ưu đãi lãi suất với mức cộng thêm đến 0,7%/năm lãi suất gửi tiết kiệm. Do vậy, lãi suất tiền gửi cao nhất tại ngân hàng này có thể lên đến 6,7%/năm, không chỉ là 6%/năm như niêm yết.

Bac A Bank sau đợt tăng mạnh lãi suất cho khách gửi dưới 1 tỉ đồng đang niêm yết 6,3%/năm kỳ hạn 12 tháng; 6,4%/năm kỳ hạn 13–15 tháng và 6,5%/năm kỳ hạn 18–36 tháng. Với tiền gửi từ 1 tỉ đồng trở lên, lãi suất cao nhất 6,7%/năm áp dụng cho kỳ hạn 18–36 tháng.

Ở nhóm ngân hàng có lãi suất đặc biệt kèm điều kiện lớn, mặt bằng cao nhất dao động 6–9%/năm. PVcomBank áp dụng lãi suất 9%/năm cho kỳ hạn 12–13 tháng nhưng yêu cầu số dư tối thiểu 2.000 tỉ đồng. HDBank đưa ra mức 8,1%/năm kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm kỳ hạn 12 tháng cho khách hàng duy trì tối thiểu 500 tỉ đồng. Vikki Bank áp dụng lãi 7,5%/năm cho kỳ hạn từ 13 tháng với số tiền tối thiểu 999 tỉ đồng.

IVB niêm yết 6,15%/năm cho kỳ hạn 36 tháng với tiền gửi từ 1.500 tỉ đồng; ACB áp dụng 6%/năm cho kỳ hạn 13 tháng khi khách hàng có số dư từ 200 tỉ đồng.

Tại LPBank, tiền gửi từ 300 tỉ đồng được hưởng lãi suất 6,5%/năm khi lĩnh lãi cuối kỳ; lĩnh lãi hàng tháng 6,3%/năm và lĩnh lãi đầu kỳ 6,07%/năm.

Gửi 100 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền?

Để tính tiền lãi gửi tiết kiệm ngân hàng, bạn có thể áp dụng công thức:

Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi

Ví dụ, bạn gửi 100 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 18 tháng và hưởng lãi suất 6,8%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

100 triệu đồng x 6,8%/12 x 18 = 10,2 triệu đồng.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kì. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn.