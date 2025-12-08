Mới nhất
Giá bạc hôm nay (8/12): Thị trường quốc tế kéo giá bạc trong nước 'đi ngang', giá giao dịch ở mức 59 triệu đồng/kg

Thứ hai, 10:50 08/12/2025 | Giá cả thị trường
Bảo Loan
Bảo Loan
GĐXH - Đầu tuần, giá giao ngay trên thị trường quốc tế lùi về vùng 57 USD/oz, kéo theo giá trong nước có dấu hiệu "đi ngang" ở vùng 58–59 triệu đồng/kg.

Nếu tuần trước, thị trường quốc tế chạm mốc 59 USD/oz thì đầu tuần này, giá đã lùi về vùng 57 USD/oz, khiến thị trường trong nước đi ngang khi vùng giá giao dịch mở phiên dừng ở mức 58 - 59 triệu đồng/kg.

Theo đó, Phú Quý niêm yết  giá bạc hôm nay với vùng giá giao dịch mới là 58,8 triệu đồng/kg, tương đương 2,245 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Ancarat cũng tương tự khi  giá bạc hôm nay của thương hiệu này đang ở ngưỡng 58,8 triệu đồng/kg, tương đương 2,240 triệu đồng/lượng.

Sacombank–SBJ niêm yết giá giao dịch bạc miếng ở vùng 2,139 – 2,193 triệu đồng/lượng.

Thị trường bạc quốc tế cho thấy, dù nguồn cung tăng mạnh nhưng giá bạc không sụt giảm tương ứng mà chỉ biến động quanh vùng đỉnh lịch sử. 

Nếu tuần trước, thị trường quốc tế chạm mốc 59 USD/oz thì đầu tuần này, giá đã lùi về vùng 57 USD/oz, khiến thị trường trong nước đi ngang khi vùng giá giao dịch mở phiên dừng ở mức 58 - 59 triệu đồng/kg.

Top