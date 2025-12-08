Giá bạc hôm nay (8/12): Thị trường quốc tế kéo giá bạc trong nước 'đi ngang', giá giao dịch ở mức 59 triệu đồng/kg

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá bạc hôm nay 4/12: Thị trường trong nước ở ngưỡng 60,6 triệu đồng/kg GĐXH - Thị trường bạc trong nước ngày 4/12 tiếp tục ghi nhận diễn biến tăng mạnh, khi nhiều thương hiệu niêm yết giá vượt ngưỡng 59 - 60,6 triệu đồng/kg. Với mức giá liên tục lập mốc mới, bạc vật chất được các chuyên gia đánh giá đang tiến đến vùng đỉnh cao nhất trong lịch sử giao dịch.

Nếu tuần trước, thị trường quốc tế chạm mốc 59 USD/oz thì đầu tuần này, giá đã lùi về vùng 57 USD/oz, khiến thị trường trong nước đi ngang khi vùng giá giao dịch mở phiên dừng ở mức 58 - 59 triệu đồng/kg.

Theo đó, Phú Quý niêm yết giá bạc hôm nay với vùng giá giao dịch mới là 58,8 triệu đồng/kg, tương đương 2,245 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Ancarat cũng tương tự khi giá bạc hôm nay của thương hiệu này đang ở ngưỡng 58,8 triệu đồng/kg, tương đương 2,240 triệu đồng/lượng.

Sacombank–SBJ niêm yết giá giao dịch bạc miếng ở vùng 2,139 – 2,193 triệu đồng/lượng.

Thị trường bạc quốc tế cho thấy, dù nguồn cung tăng mạnh nhưng giá bạc không sụt giảm tương ứng mà chỉ biến động quanh vùng đỉnh lịch sử.

Giá bạc Ancarat niêm yết sáng nay, 8/12.

Theo đó, Phú Quý mở phiên sáng nay với vùng giá giao dịch mới là 58,8 triệu đồng/kg, tương đương 2,245 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá bạc Phú Quý trong 7 ngày qua.

