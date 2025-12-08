Giá bạc hôm nay (8/12): Thị trường quốc tế kéo giá bạc trong nước 'đi ngang', giá giao dịch ở mức 59 triệu đồng/kg
GĐXH - Đầu tuần, giá giao ngay trên thị trường quốc tế lùi về vùng 57 USD/oz, kéo theo giá trong nước có dấu hiệu "đi ngang" ở vùng 58–59 triệu đồng/kg.
Nếu tuần trước, thị trường quốc tế chạm mốc 59 USD/oz thì đầu tuần này, giá đã lùi về vùng 57 USD/oz, khiến thị trường trong nước đi ngang khi vùng giá giao dịch mở phiên dừng ở mức 58 - 59 triệu đồng/kg.
Theo đó, Phú Quý niêm yết giá bạc hôm nay với vùng giá giao dịch mới là 58,8 triệu đồng/kg, tương đương 2,245 triệu đồng/lượng.
Thương hiệu Ancarat cũng tương tự khi giá bạc hôm nay của thương hiệu này đang ở ngưỡng 58,8 triệu đồng/kg, tương đương 2,240 triệu đồng/lượng.
Sacombank–SBJ niêm yết giá giao dịch bạc miếng ở vùng 2,139 – 2,193 triệu đồng/lượng.
Thị trường bạc quốc tế cho thấy, dù nguồn cung tăng mạnh nhưng giá bạc không sụt giảm tương ứng mà chỉ biến động quanh vùng đỉnh lịch sử.
