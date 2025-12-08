Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Ồn ào ‘gầu bò có dòi’: Quán bò nhúng giấm lâu đời ở Hà Nội bất ngờ đóng cửa sau 15 năm hoạt động

Thứ hai, 14:51 08/12/2025 | Bảo vệ người tiêu dùng
Ma Thị Loan
Ma Thị Loan
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin một khách hàng tố cáo quán bò nhúng giấm trên phố Trần Xuân Soạn (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) phục vụ thịt bò có dấu hiệu xuất hiện dòi. Sự việc thu hút nhiều ý kiến tranh luận, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc để kiểm tra, xác minh.

Bảo vệ người tiêu dùng: Quán lẩu bò nhúng giấm bị tố phục vụ thịt có dòi tại Hà Nội - Ảnh 1.Hà Nội yêu cầu tăng tổng mức bán lẻ, siêu thị 'tung' khuyến mại đẩy mạnh kích cầu dịp Giáng sinh

GĐXH - Ngay khi UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch về kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026, các đơn vị bán lẻ cũng nhân dịp Giáng sinh "tung" các chương trình khuyến mại.

Theo thông tin lan truyền mạng xã hội trước đó, trong lúc dùng bữa, vị khách nữ tại Hà Nội đã phát hiện một miếng thịt gầu bò nổi cục bất thường, trên bề mặt xuất hiện nhiều chấm nhỏ giống như ổ dòi khi đang dùng bữa tại  quán lẩu bò nhúng giấm, số 48 Trần Xuân Soạn, TP Hà Nội. 

Hình ảnh do khách hàng ghi lại nhanh chóng lan truyền với tốc độ lớn, khiến nhiều người lo lắng vì quán ăn này vốn là địa chỉ quen thuộc của không ít thực khách.

Bảo vệ người tiêu dùng: Quán lẩu bò nhúng giấm bị tố phục vụ thịt có dòi tại Hà Nội - Ảnh 2.

Cận cảnh miếng thịt gầu bò nổi cục bất thường, trên bề mặt xuất hiện nhiều chấm nhỏ giống như ổ dòi được khách hàng ghi lại khi đang dùng bữa tại quán lẩu bò nhúng giấm, số 48 Trần Xuân Soạn, TP Hà Nội.

Được biết, quán bò nhúng giấm nói trên đã hoạt động hơn 15 năm, khá đông khách và có tiếng trong khu vực. Ngoài cơ sở tại Trần Xuân Soạn, quán còn một chi nhánh khác ở phố Thi Sách. 

Trên phần đánh giá của Google, quán ăn này được người dùng đánh giá 3,7/5 sao, dựa trên 869 lượt đánh giá.

Ngay sau những thông tin gây lùm xùm trên mạng xã hội những ngày qua, hôm nay, quán ăn này đã buộc phải tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác xác minh. 

Hiện lực lượng chức năng phường Hai Bà Trưng đang tích cực phối hợp với phòng văn hóa xã hội, y tế để làm việc với cơ sở này. 

Bảo vệ người tiêu dùng: Quán lẩu bò nhúng giấm bị tố phục vụ thịt có dòi tại Hà Nội - Ảnh 3.Sau loạt bài của Gia đình và Xã hội, nạn nhân tiêm filler ở Pusan nhận được 250 triệu đồng bồi thường

GĐXH - Sau biến chứng nặng nề khi tiêm filler nâng mũi tại Trung tâm Thẩm mỹ Pusan (Hà Nội), bà Đỗ Thị Q. (65 tuổi, Hải Phòng) bị mù hoàn toàn mắt trái, suy giảm thị lực mắt phải và được giám định tổn thương cơ thể 41%. Trong bối cảnh sức khỏe suy kiệt và tinh thần khủng hoảng, gia đình bà đã chấp nhận mức bồi thường 250 triệu đồng để tiếp tục điều trị, mong giữ được mắt phải.

Bảo vệ người tiêu dùng: Quán lẩu bò nhúng giấm bị tố phục vụ thịt có dòi tại Hà Nội - Ảnh 4.Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, dự án trọng điểm của TP Hà Nội 370 tỷ đã lấp ta-luy âm, nơi xe ô tô gặp nạn trong đêm

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, dự án trọng điểm của TP Hà Nội 370 tỷ đã lấp ta-luy âm, nơi xe ô tô gặp nạn trong đêm

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội yêu cầu tăng tổng mức bán lẻ, siêu thị 'tung' khuyến mại đẩy mạnh kích cầu dịp Giáng sinh

Hà Nội yêu cầu tăng tổng mức bán lẻ, siêu thị 'tung' khuyến mại đẩy mạnh kích cầu dịp Giáng sinh

Nhiều người dùng ở Hà Nội bất ngờ trở thành 'con nợ' của ngân hàng vì… bỏ quên tài khoản

Nhiều người dùng ở Hà Nội bất ngờ trở thành 'con nợ' của ngân hàng vì… bỏ quên tài khoản

Phí ngân hàng đè nặng ví tiền sinh viên: Ngày nào cũng phải tính từng đồng mới đủ sống giờ lại lo thêm phí ATM

Phí ngân hàng đè nặng ví tiền sinh viên: Ngày nào cũng phải tính từng đồng mới đủ sống giờ lại lo thêm phí ATM

Ngân hàng thu phí tài khoản 22.000 đồng/tháng, dân nghèo chịu thiệt, người dùng hiến kế giảm gánh nặng

Ngân hàng thu phí tài khoản 22.000 đồng/tháng, dân nghèo chịu thiệt, người dùng hiến kế giảm gánh nặng

Có ít nhất 10 ngân hàng đang thu phí tài khoản không đủ số dư tối thiểu, mức cao nhất 22.000 đồng/tháng

Có ít nhất 10 ngân hàng đang thu phí tài khoản không đủ số dư tối thiểu, mức cao nhất 22.000 đồng/tháng

Cùng chuyên mục

Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank… sẽ lập tức dừng giao dịch chuyển/rút tiền với tài khoản không đáp ứng một trong những yêu cầu này

Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank… sẽ lập tức dừng giao dịch chuyển/rút tiền với tài khoản không đáp ứng một trong những yêu cầu này

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước

GĐXH - Nhiều tài khoản ngân hàng Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank có thể bị tạm ngừng giao dịch nếu khách hàng không hoàn tất các yêu cầu định danh theo quy định mới.

Hà Nội yêu cầu tăng tổng mức bán lẻ, siêu thị 'tung' khuyến mại đẩy mạnh kích cầu dịp Giáng sinh

Hà Nội yêu cầu tăng tổng mức bán lẻ, siêu thị 'tung' khuyến mại đẩy mạnh kích cầu dịp Giáng sinh

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngay khi UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch về kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026, các đơn vị bán lẻ cũng nhân dịp Giáng sinh "tung" các chương trình khuyến mại.

Nhiều người dùng ở Hà Nội bất ngờ trở thành 'con nợ' của ngân hàng vì… bỏ quên tài khoản

Nhiều người dùng ở Hà Nội bất ngờ trở thành 'con nợ' của ngân hàng vì… bỏ quên tài khoản

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước

GĐXH - Những ngày gần đây, câu chuyện ngân hàng thu phí tài khoản chưa hết nóng khi nhiều người dùng bất ngờ trở thành con nợ của ngân hàng khi ra phòng giao dịch kiểm tra tình trạng tài khoản thanh toán mà nhiều năm không sử dụng.

Phí ngân hàng đè nặng ví tiền sinh viên: Ngày nào cũng phải tính từng đồng mới đủ sống giờ lại lo thêm phí ATM

Phí ngân hàng đè nặng ví tiền sinh viên: Ngày nào cũng phải tính từng đồng mới đủ sống giờ lại lo thêm phí ATM

Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước

GĐXH - Với nhiều bạn trẻ đang sống bằng khoản chu cấp eo hẹp từ gia đình, mức phí tuy nhỏ nhưng lại tạo thêm một nỗi lo trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ở các thành phố lớn ngày càng đắt đỏ.

Ngân hàng thu phí tài khoản 22.000 đồng/tháng, dân nghèo chịu thiệt, người dùng hiến kế giảm gánh nặng

Ngân hàng thu phí tài khoản 22.000 đồng/tháng, dân nghèo chịu thiệt, người dùng hiến kế giảm gánh nặng

Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước

GĐXH - Việc hàng chục ngân hàng đồng loạt thu phí quản lý tài khoản với mức 5.000 – 22.000 đồng/tháng đang gây tranh luận mạnh trong dư luận. Không ít ý kiến cho rằng các ngân hàng nên áp dụng cách làm “hợp tình, hợp lý” thay vì âm thầm thu phí, để tránh khiến người dân cảm giác bị “móc túi”.

Có ít nhất 10 ngân hàng đang thu phí tài khoản không đủ số dư tối thiểu, mức cao nhất 22.000 đồng/tháng

Có ít nhất 10 ngân hàng đang thu phí tài khoản không đủ số dư tối thiểu, mức cao nhất 22.000 đồng/tháng

Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước

GĐXH - Hiện có ít nhất 10 ngân hàng thương mại đang triển khai thu phí tài khoản không đủ số dư tối thiểu với mức thu từ 5.000 -22.000 đồng/tháng/tài khoản, tùy theo số dư bình quân và gói tài khoản khách hàng đang sử dụng.

Sau loạt bài của Gia đình và Xã hội, nạn nhân tiêm filler ở Pusan nhận được 250 triệu đồng bồi thường

Sau loạt bài của Gia đình và Xã hội, nạn nhân tiêm filler ở Pusan nhận được 250 triệu đồng bồi thường

Bảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước

GĐXH - Sau biến chứng nặng nề khi tiêm filler nâng mũi tại Trung tâm Thẩm mỹ Pusan (Hà Nội), bà Đỗ Thị Q. (65 tuổi, Hải Phòng) bị mù hoàn toàn mắt trái, suy giảm thị lực mắt phải và được giám định tổn thương cơ thể 41%. Trong bối cảnh sức khỏe suy kiệt và tinh thần khủng hoảng, gia đình bà đã chấp nhận mức bồi thường 250 triệu đồng để tiếp tục điều trị, mong giữ được mắt phải.

Bộ Công Thương sắp trình chính sách chuyển đổi gần 7.000 chợ truyền thống thành các cửa hàng tiện ích, trung tâm thương mại hiện đại

Bộ Công Thương sắp trình chính sách chuyển đổi gần 7.000 chợ truyền thống thành các cửa hàng tiện ích, trung tâm thương mại hiện đại

Bảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước

GĐXH - Theo Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương sắp trình lên Thủ tướng những chính sách quan trọng như chuyển đổi gần 7.000 chợ truyền thống thành các cửa hàng tiện ích và trung tâm thương mại hiện đại.

'Hà Nội đêm không ngủ 2025': Hàng ngàn mặt hàng giảm giá sâu để kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ người dân vùng bão

'Hà Nội đêm không ngủ 2025': Hàng ngàn mặt hàng giảm giá sâu để kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ người dân vùng bão

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Không khí mua sắm cuối năm tại Thủ đô trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi sự kiện "Hà Nội đêm không ngủ – HaNoi Midnight Sale 2025" đang diễn ra, thu hút hơn 200 doanh nghiệp, trung tâm thương mại, chuỗi bán lẻ và cơ sở sản xuất tham gia.

Hà Nội quyết liệt xóa chợ tạm, chợ cóc: Ngã tư phố Yên Hòa vẫn 'kẹt cứng' bởi chợ tự phát kéo dài hàng chục năm

Hà Nội quyết liệt xóa chợ tạm, chợ cóc: Ngã tư phố Yên Hòa vẫn 'kẹt cứng' bởi chợ tự phát kéo dài hàng chục năm

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Tại ngã tư phố Yên Hòa – nơi giao giữa ngõ 232 và 259 (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), hành lang giao thông rộng rãi lẽ ra dành cho xe cộ lưu thông lại bị "phủ kín" bởi chợ thực phẩm tự phát tồn tại suốt hàng chục năm.

Xem nhiều

Hà Nội quyết liệt xóa chợ tạm, chợ cóc: Ngã tư phố Yên Hòa vẫn 'kẹt cứng' bởi chợ tự phát kéo dài hàng chục năm

Hà Nội quyết liệt xóa chợ tạm, chợ cóc: Ngã tư phố Yên Hòa vẫn 'kẹt cứng' bởi chợ tự phát kéo dài hàng chục năm

Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Tại ngã tư phố Yên Hòa – nơi giao giữa ngõ 232 và 259 (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), hành lang giao thông rộng rãi lẽ ra dành cho xe cộ lưu thông lại bị "phủ kín" bởi chợ thực phẩm tự phát tồn tại suốt hàng chục năm.

Ngổn ngang chợ cóc ngã ba Hoa Bằng - Yên Hòa (Hà Nội): Bài toán nan giải trong lộ trình xóa chợ tạm của Hà Nội?

Ngổn ngang chợ cóc ngã ba Hoa Bằng - Yên Hòa (Hà Nội): Bài toán nan giải trong lộ trình xóa chợ tạm của Hà Nội?

Bảo vệ người tiêu dùng
Sau mưa bão, tôm hùm Phú Yên tìm nơi giải cứu từ 180.000 đồng/kg, người dân ở Hà Nội 'đo đếm' từng cọng hành vì rau xanh đắt đỏ

Sau mưa bão, tôm hùm Phú Yên tìm nơi giải cứu từ 180.000 đồng/kg, người dân ở Hà Nội 'đo đếm' từng cọng hành vì rau xanh đắt đỏ

Bảo vệ người tiêu dùng
Táo đỏ bán tràn lan nhiều mức giá, chỉ một điểm phân biệt hàng giả – thật nhập khẩu chính ngạch

Táo đỏ bán tràn lan nhiều mức giá, chỉ một điểm phân biệt hàng giả – thật nhập khẩu chính ngạch

Bảo vệ người tiêu dùng
Sau loạt bài của Gia đình và Xã hội, nạn nhân tiêm filler ở Pusan nhận được 250 triệu đồng bồi thường

Sau loạt bài của Gia đình và Xã hội, nạn nhân tiêm filler ở Pusan nhận được 250 triệu đồng bồi thường

Bảo vệ người tiêu dùng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top