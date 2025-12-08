Ồn ào ‘gầu bò có dòi’: Quán bò nhúng giấm lâu đời ở Hà Nội bất ngờ đóng cửa sau 15 năm hoạt động

Hà Nội yêu cầu tăng tổng mức bán lẻ, siêu thị 'tung' khuyến mại đẩy mạnh kích cầu dịp Giáng sinh GĐXH - Ngay khi UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch về kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026, các đơn vị bán lẻ cũng nhân dịp Giáng sinh "tung" các chương trình khuyến mại.

Theo thông tin lan truyền mạng xã hội trước đó, trong lúc dùng bữa, vị khách nữ tại Hà Nội đã phát hiện một miếng thịt gầu bò nổi cục bất thường, trên bề mặt xuất hiện nhiều chấm nhỏ giống như ổ dòi khi đang dùng bữa tại quán lẩu bò nhúng giấm, số 48 Trần Xuân Soạn, TP Hà Nội.

Hình ảnh do khách hàng ghi lại nhanh chóng lan truyền với tốc độ lớn, khiến nhiều người lo lắng vì quán ăn này vốn là địa chỉ quen thuộc của không ít thực khách.

Cận cảnh miếng thịt gầu bò nổi cục bất thường, trên bề mặt xuất hiện nhiều chấm nhỏ giống như ổ dòi được khách hàng ghi lại khi đang dùng bữa tại quán lẩu bò nhúng giấm, số 48 Trần Xuân Soạn, TP Hà Nội.

Được biết, quán bò nhúng giấm nói trên đã hoạt động hơn 15 năm, khá đông khách và có tiếng trong khu vực. Ngoài cơ sở tại Trần Xuân Soạn, quán còn một chi nhánh khác ở phố Thi Sách.

Trên phần đánh giá của Google, quán ăn này được người dùng đánh giá 3,7/5 sao, dựa trên 869 lượt đánh giá.

Ngay sau những thông tin gây lùm xùm trên mạng xã hội những ngày qua, hôm nay, quán ăn này đã buộc phải tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác xác minh.

Hiện lực lượng chức năng phường Hai Bà Trưng đang tích cực phối hợp với phòng văn hóa xã hội, y tế để làm việc với cơ sở này.