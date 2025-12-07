Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 7/12/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 7/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 7/12/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 7/12/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 7/12/2025 có kết quả như sau:
|Chủ nhật
|Tiền Giang
|Kiên Giang
|Đà Lạt
7/12/2025
L: TG-A12
L: 12K1
L: ĐL12K1
|Giải đặc biệt
828424
485425
686518
|Giải nhất
41287
32166
67856
|Giải nhì
91075
27638
66305
|Giải ba
82404
41676
18978
07900
75528
66750
|Giải tư
62056
60898
28531
81552
14428
61431
92247
97884
57550
73704
38744
71831
91393
05177
73780
27519
02833
74257
96787
52492
93327
|Giải năm
8830
4403
2063
|Giải sáu
5778
4743
0645
7438
2084
0730
4516
9321
0618
|Giải bảy
|983
|572
|940
|Giải tám
|79
|76
|12
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 7/12/2025 có kết quả như sau:
|Chủ nhật
|Kon Tum
|Khánh Hòa
|Thừa Thiên Huế
7/12/2025
XSKT
XSKH
XSTTH
|Giải đặc biệt
|Giải nhất
|Giải nhì
|Giải ba
|Giải tư
|Giải năm
|Giải sáu
|Giải bảy
|Giải tám
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 7/12/2025 có kết quả như sau:
|Thái Bình: Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
|ĐB
|Giải 1
|Giải 2
|Giải 3
|Giải 4
|Giải 5
|Giải 6
|Giải 7
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 7/12/2025 có kết quả như sau:
Giá trị Jackpot: đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot
|O O O O O O
|Giải Nhất
O O O O O
|10.000.000
|Giải Nhì
O O O O
|300.000
|Giải Ba
O O O
|30.000
Thông tươi giá rẻ được chị em ‘săn đón’ trang trí dịp Giáng sinh 2025Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH - Bên cạnh những dòng thông nhựa truyền thống, mặt hàng thông tươi được nhiều người săn đón và trở thành mặt hàng ‘hót’ trong dịp Giáng sinh 2025.
Xe ga 150cc giá 20,8 triệu đồng trang bị hiện đại ngang Air Blade, SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc có thể khiến cả Honda Air Blade và SH Mode cũng phải e ngại khi sở hữu hàng loạt trang bị cực kỳ hiện đại nhưng giá bán rẻ hơn cả Vision.
Điểm mặt các dự án nhà ở xã hội tại 4 phường mới Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc LợiGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Nhu cầu mua nhà ở xã hội tại Hà Nội tiếp tục tăng cao, đặc biệt tại khu vực Long Biên sau sáp nhập hành chính. Năm 2025, khu vực này đón thêm nhiều dự án mới, trong khi giá căn hộ đã qua sử dụng ở các phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi đang leo thang, có nơi vượt 50-60 triệu đồng/m².
Hà Nội yêu cầu tăng tổng mức bán lẻ, siêu thị 'tung' khuyến mại đẩy mạnh kích cầu dịp Giáng sinhBảo vệ người tiêu dùng - 5 giờ trước
GĐXH - Ngay khi UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch về kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026, các đơn vị bán lẻ cũng nhân dịp Giáng sinh "tung" các chương trình khuyến mại.
Xe máy điện thương hiệu lớn đồng loạt giảm sốc, rẻ nhất chỉ 16,5 triệu đồng, cơ hội hiếm cho người muaGiá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Nhiều mẫu xe máy điện của các thương hiệu đang được giảm giá mạnh trên thị trường, tạo cơ hội cho người có nhu cầu.
Giá vàng hôm nay 7/12: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở mức bao nhiêu?Giá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước đồng loạt giảm, tuy nhiên vẫn ở mức cao. Trong khi giá vàng thế giới ổn định so với hôm qua.
Buộc tiêu huỷ 1,23 triệu con lợn, Tết Nguyên đán giá thịt lợn có thể tăng mạnhGiá cả thị trường - 12 giờ trước
Chỉ trong 11 tháng, nước ta đã phải tiêu hủy hơn 1,23 triệu con lợn do dịch tả lợn châu Phi, chưa kể thiệt hại do mưa lũ. Vậy, nguồn cung cho Tết Nguyên đán 2026 có thiếu hụt đẩy giá thịt lợn tăng mạnh?
Ô tô MPV 7 chỗ giá 170 triệu đồng nội thất sang chảnh, trang bị hiện đại, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai i10, chỉ ngang Honda SH ra mắt tại Ấn ĐộGiá cả thị trường - 12 giờ trước
GĐXH - Ô tô MPV 7 chỗ cỡ nhỏ Triber hứa hẹn tạo cơn sốt mới trong phân khúc xe giá rẻ, nơi ngày càng nhiều người dùng lần đầu “lên đời” từ xe máy sang ô tô.
Thứ vỏ cây khô của đồng bào miền núi được các nước thích mê, đem về 6.500 tỷXu hướng - 12 giờ trước
Loại vỏ cây khô của đồng bào miền núi đang được nhiều nước săn mua, giúp xuất khẩu quế của Việt Nam thu về khoảng 6.500 tỷ đồng chỉ sau 10 tháng.
Cựu kỹ sư IT bỏ phố về quê, biến lá thông thành nguồn thu hơn 1,8 tỷ đồng/nămXu hướng - 22 giờ trước
Chỉ từ những chiếc lá thông rụng, một cựu kỹ sư IT đã xây dựng mô hình kinh tế xanh khép kín, tạo thu nhập ổn định, việc làm cho dân làng và quảng bá lối sống thuận tự nhiên.
Giá xe Honda Vision ở đại lý giảm cực mạnh, thấp kỷ lục, Lead, SH Mode không so lại doanh số vì quá rẻGiá cả thị trường
GĐXH - Giá xe Honda Vision đang được giảm mạnh tại đại lý, ở mức thấp chưa từng có khiến khách Việt xôn xao, tình trạng đội giá cao gần như đã không còn.