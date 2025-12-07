Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 7/12/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 7/12/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 7/12/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 7/12/2025

Chủ nhật Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt 7/12/2025 L: TG-A12 L: 12K1 L: ĐL12K1 Giải đặc biệt 828424 485425 686518 Giải nhất 41287 32166 67856 Giải nhì 91075 27638 66305 Giải ba 82404 41676 18978 07900 75528 66750 Giải tư 62056 60898 28531 81552 14428 61431 92247 97884 57550 73704 38744 71831 91393 05177 73780 27519 02833 74257 96787 52492 93327 Giải năm 8830 4403 2063 Giải sáu 5778 4743 0645 7438 2084 0730 4516 9321 0618 Giải bảy 983 572 940 Giải tám

79 76 12

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 7/12/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 7/12/2025

Chủ nhật Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế 7/12/2025 XSKT XSKH XSTTH Giải đặc biệt

Giải nhất

Giải nhì

Giải ba

Giải tư

Giải năm

Giải sáu

Giải bảy

Giải tám



KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 7/12/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc CHỦ NHẬT NGÀY 7/12/2025

Thái Bình: Ký hiệu trúng Đặc Biệt: ĐB

Giải 1

Giải 2

Giải 3



Giải 4

Giải 5



Giải 6

Giải 7



XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 7/12/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 CHỦ NHẬT NGÀY 7/12/2025























Giá trị Jackpot: đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot O O O O O O



Giải Nhất O O O O O

10.000.000 Giải Nhì O O O O

300.000 Giải Ba O O O

30.000

