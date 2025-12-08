Nghệ An nổi lên như điểm đến của dòng vốn đầu tư: Tín hiệu thuận lợi cho thị trường bất động sản

Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia kinh tế, quy hoạch và thị trường hàng đầu Việt Nam tham dự và chia sẻ, gồm PGS.TS Trần Đình Thiên – Thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Nguyên viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam; TS. Nguyễn Minh Phong – Tiến sĩ Kinh tế, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thông tin tư vấn kinh tế thương mại Việt Nam; TS. Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội môi giới Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam, TS. Trần Xuân Lượng – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam và bà Phạm Thị Miền – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE).

Hội thảo tập trung thảo luận và phân tích toàn cảnh thị trường bất động sản Nghệ An trong mấy năm trở lại đây, từ xu hướng dịch chuyển dân cư – kinh tế – đô thị, các động lực tăng trưởng mới đến dư địa bứt phá của thị trường địa ốc tại trung tâm Bắc Trung Bộ. Đặc biệt, hội thảo nhấn mạnh triển vọng phát triển các khu đô thị xanh tại trung tâm (TP. Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An – xu hướng được xem là then chốt trong việc nâng cao chất lượng sống và tạo giá trị dài hạn cho bất động sản địa phương.

Đánh giá về tiềm năng thị trường Nghệ An, TS. Nguyễn Văn Đính – Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định: nhu cầu ở thực tại địa phương đang tăng nhanh nhờ lực lượng lao động trẻ và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ. Cùng với đó, hệ thống hạ tầng giao thông nội đô và liên vùng liên tục được nâng cấp, dòng vốn FDI tăng trưởng tích cực, tạo nên những động lực quan trọng thúc đẩy thị trường phát triển. Ông Đính cho rằng, khi quy hoạch đô thị được triển khai mạnh mẽ và nhiều doanh nghiệp lớn tham gia đầu tư, Nghệ An đang đứng trước cơ hội bước vào giai đoạn tăng trưởng mới. Sự chuyển mình mạnh mẽ của TP Vinh – trung tâm kinh tế của tỉnh cũng được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa ra toàn bộ khu vực Bắc Trung Bộ, đưa địa phương trở thành tọa độ tăng trưởng nổi bật, trong đó bất động sản là lĩnh vực hưởng lợi rõ nét.

Cũng theo TS. Nguyễn Văn Đính, các doanh nghiệp và nhà đầu tư tham gia thị trường bất động sản khu vực trung tâm (TP Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng vào dư địa tăng trưởng trong thời gian tới. Đặc biệt, những sản phẩm phát triển theo hướng đáp ứng tiêu chí công trình xanh, khu đô thị xanh, bền vững, khả năng khai thác tốt, biên độ tăng giá cao trong dài hạn, sẽ là tâm điểm thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.

Ở góc độ vĩ mô, PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng, tốc độ tăng trưởng GRDP cao đang giúp Nghệ An ngày càng khẳng định vị thế là lõi trung tâm kinh tế của khu vực Bắc Trung Bộ, qua đó thu hút những người có thu nhập cao. Theo ông, từ nền tảng này, việc phát triển bất động sản cao cấp tại Nghệ An là xu hướng tất yếu, phù hợp với tiến trình nâng cấp đô thị và nâng cao chất lượng sống cho người dân trong giai đoạn phát triển mới.

PGS.TS Trần Đình Thiên cũng nhấn mạnh: "Tôi đề xuất phát triển đô thị Vinh theo định hướng trở thành đô thị cấp vùng hàng đầu của Bắc Trung Bộ, giữ vai trò trung tâm tài chính – thương mại – kinh tế – đổi mới sáng tạo – giáo dục đào tạo, từ đó gia tăng giá trị bất động sản và sức cạnh tranh đô thị."

Phiên tọa đàm "Đô thị xanh giữa trung tâm phố: Xu hướng phát triển và giá trị sống bền vững" đem lại nhiều thông tin giá trị, chất lượng cho các nhà đầu tư.

Một điểm nhấn quan trọng của hội thảo là phiên tọa đàm "Đô thị xanh giữa trung tâm phố: Xu hướng phát triển và giá trị sống bền vững". Tại đây, các chuyên gia đã làm rõ 5 tiêu chí nhận diện một khu đô thị xanh đúng nghĩa, bao gồm: vị trí trung tâm; cảnh quan xanh; công trình xanh; vận hành xanh và tiện ích đa dạng.

Thực tế, hiện nay xu hướng phát triển công trình xanh không chỉ diễn ra ở các quốc gia phát triển mà đã trở thành tiêu chí cạnh tranh của thị trường bất động sản toàn cầu. Hàng trăm đô thị tại Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… đã áp dụng mô hình này nhằm tạo ra môi trường sống chất lượng cao và tối ưu năng lượng.

Tại Việt Nam, xu hướng này đang được thúc đẩy mạnh mẽ khi Chính phủ ban hành nhiều chính sách, chương trình hành động, bộ tiêu chí và ưu đãi nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển công trình xanh, khu đô thị xanh. Điều này giúp thị trường chuyển dịch sang các dự án khu đô thị chất lượng cao, đồng thời phản ánh sự thay đổi trong kỳ vọng của người dân về một môi trường sống an toàn, tiện nghi và bền vững hơn.

TS. Trần Xuân Lượng – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam chia sẻ: "Để tạo nên một dự án đạt tiêu chí công trình xanh, khu đô thị xanh thì chi phí đầu tư ban đầu là rất lớn, điều này cho thấy tầm nhìn dài hạn của chủ đầu tư và đơn vị phát triển dự án. Dù giá thành bất động sản dự án khu đô thị xanh có thể cao hơn các khu đô thị khác trên thị trường, nhưng về lâu dài, chi phí vận hành thấp hơn, chi phí cho sức khỏe cũng giảm đi, từ đó mang lại tổng hòa lợi ích vượt trội và bền vững cho cư dân."

KĐT Eurowindow Central Avenue do Eurowindow Holding phát triển tại khu vực trung tâm thủ phủ tỉnh Nghệ An quy hoạch cảnh quan xanh, đáp ứng tiêu chí công trình xanh và vận hành xanh đang được giới đầu tư đặc biệt quan tâm.

Tham dự hội thảo với vai trò là đơn vị khách mời, đại diện Eurowindow Holding đã chia sẻ về chiến lược phát triển các khu đô thị xanh, bền vững. Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Văn Thăng – Phó Tổng Giám đốc Khối Kinh doanh & Marketing Eurowindow Holding cho biết, các dự án của doanh nghiệp được triển khai dựa trên hai kim chỉ nam xuyên suốt là trách nhiệm với xã hội và đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân.

Trong bối cảnh môi trường sống đang chịu nhiều tác động từ khí thải, rác thải, nước thải, nhu cầu được sinh sống trong không gian an toàn, trong lành ngày càng trở nên cấp thiết. Xuất phát từ thực tiễn đó, Eurowindow Holding kiên định theo đuổi mô hình khu đô thị xanh với hệ thống tiêu chí đồng bộ. Trong đó, ngoài vị trí trung tâm, dự án quy hoạch cảnh quan xanh với mật độ cây xanh, tỷ lệ mặt nước cao; công trình xanh sử dụng vật liệu xây dựng xanh, thân thiện môi trường, sử dụng hệ thống thông gió và lấy sáng tự nhiên, sử dụng năng lượng tái tạo điện mặt trời. Dự án vận hành xanh nhờ ứng dụng công nghệ xử lý nước thải đạt chuẩn A, nước sau xử lý có thể tái sử dụng để tưới cây; hệ thống thu gom rác thải thông minh, tự động đóng mở và báo đầy về trung tâm, vận hành bằng năng lượng mặt trời, đồng thời, hệ tiện ích đa dạng đảm bảo mọi nhu cầu sinh hoạt của cư dân.

Thông qua hội thảo, các chuyên gia đã cung cấp góc nhìn toàn diện về động lực tăng trưởng và xu hướng đầu tư tại thị trường bất động sản Nghệ An trong giai đoạn mới. Những chia sẻ chuyên sâu tại sự kiện cho thấy triển vọng phát triển mạnh mẽ của khu vực trung tâm (TP Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An khi xu hướng phát triển các khu đô thị xanh sẽ tiếp tục được nhân rộng trong thời gian tới.

