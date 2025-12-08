Giá vàng hôm nay 8/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay 7/12: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở mức bao nhiêu? GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước đồng loạt giảm, tuy nhiên vẫn ở mức cao. Trong khi giá vàng thế giới ổn định so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay ít biến động.

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua, niêm yết ở mức 152,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch trong vùng giá 153-154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trong nước sáng nay ít biến động.

Đầu giờ sáng 8/12, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 149,5-152 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên so với mức chốt tuần qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji mở cửa phiên giao dịch hôm nay đứng im so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua, niêm yết ở mức 150-153 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu sáng nay được điều chỉnh tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt tuần qua, niêm yết ở mức 150,8-153,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ngày 6/12, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 152,2-154,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với mở cửa phiên đầu tuần trước.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB giao dịch trong vùng giá 152,5-154,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới phiên đầu tuần đi lên. Lúc 8h52' ngày 8/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.199,2 USD/ounce, tăng 2,1 USD/ounce so với kết tuần qua.

Sáng 8/12, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá gần 134,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Tâm điểm của thị trường tài chính tuần này sẽ là cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), với kỳ vọng sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Công cụ FedWatch của CME cho thấy xác suất giảm lãi suất đã trở lại vùng gần 90%, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư rằng Fed buộc phải chuyển hướng trong bối cảnh tăng trưởng có dấu hiệu chậm lại.