Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ ngày 8 – 14/12/2025): Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục

Thứ hai, 13:09 08/12/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 8 – 14/12/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện liên tụcLịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 8 – 14/12/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện liên tục

GĐXH - GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ liên tục không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện) từ ngày 8 – 14/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 8 – 14/12/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ ngày 8 – 14/12/2025): Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục - Ảnh 2.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 8 – 14/12/2025

Lịch cúp điện Ninh Kiều


KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Nguyễn Văn Cừ nd từ ngã tư Nguyễn Văn Linh đi đến việc làm Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/12/2025 đến 11:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Nguyễn Văn Cừ nd từ H131 đi đến đường Lò Mổ rẽ phải vào đến quán lẩu óc Cô Giang, rẽ trái qua hẻm liên tổ 12-20 đi đến H146, H147, H149, H158 và đến hẻm 160 tổ 15.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Nguyễn Văn Cừ nd từ quán cà phê Copha đi đến đường cây Me, đến đường Trần Nam Phú rẽ phải bên phải vào đến ngã tư, và đến hẻm 390.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/12/2025 đến 14:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Nguyễn Văn Cừ nd từ quán cà phê Copha đi đến đường cây Me, đến đường Trần Nam Phú rẽ phải bên phải vào đến ngã tư, và đến hẻm 390.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/12/2025 đến 09:30:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Mất điện: NH TMCP Bưu Điện Liên Việt, một phần đường Đề Thám từ H72, H61 đi ra đến đường Huỳnh Cương, H88 Trương Định, H22/23 Mạc Đỉnh Chi, H 107/60, H119 đi đến cuối hẻm 137 Hoàng Văn Thụ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/12/2025 đến 16:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần đường Trần Văn Hoài, Trần Khánh Dư TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 08/12/2025 đến 11:00:00 ngày 08/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Cái Răng


KHU VỰC: Một phần KV Thạnh Thắng - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/12/2025 đến 15:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Ô Môn


KHU VỰC: Mất điện KV Thới Bình, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/12/2025 đến 14:00:00 ngày 08/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Thốt Nốt


KHU VỰC: Một phần KV Thới An 1, phường Thốt Nốt, Tp Cầ Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 11:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Qui Thạnh 2, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 11:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Thới Thạnh 1, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/12/2025 đến 16:00:00 ngày 08/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/12/2025 đến 16:00:00 ngày 08/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Lân Thạnh, phường Tân Lộc, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 16:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Tràng 3, phường Trung Nhứt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 15:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Qui Thạnh 1, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 11:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Tân An, phường Tân Lộc, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 16:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Đông Bình, phường Tân Lộcg, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 16:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Đông Bình, phường Tân Lộc, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 16:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Bình Thủy


KHU VỰC: KV1 Đường Lê Thị Hồng Gấm, KV 1 đường Nguyễn viết xuân , P Thới An Đông

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/12/2025 đến 16:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: một phần đường Lê Hồng Phong, P Thới An Đông

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/12/2025 đến 15:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV Rạch Ông Đội, P Long Tuyền

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/12/2025 đến 16:30:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV Bình Thường B, p. Long Tuyền, TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/12/2025 đến 10:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: KV Bình Thường B, p. Long Tuyền, TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/12/2025 đến 16:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: một phần đường Đường Bùi Hữu Nghĩa, Hẽm 7, Phường Bình Thủy, TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/12/2025 đến 11:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Đường Huỳnh Mẫn Đạt, P.Bình Thủy

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/12/2025 đến 11:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần hẽm 412, hẽm 414 đường CMT8, P. Bình Thủy, TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/12/2025 đến 16:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh


KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp vĩnh Long_xã Vĩnh trinh_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 10/12/2025 đến 09:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp vĩnh Long_xã Vĩnh trinh_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:35:00 ngày 10/12/2025 đến 10:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp vĩnh Long_xã Vĩnh trinh_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 10:35:00 ngày 10/12/2025 đến 11:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp vĩnh Long_xã Vĩnh trinh_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/12/2025 đến 14:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Vĩnh Qui_xã Vĩnh trinh_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 10/12/2025 đến 15:10:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Qui Lân 3_xã Thạnh Quới, một phần ấp Qui Lân 4_xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/12/2025 đến 09:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Vĩnh Mỹ_xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:35:00 ngày 12/12/2025 đến 10:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Lân Quới 1_xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 10:35:00 ngày 12/12/2025 đến 11:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Qui Long_xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/12/2025 đến 14:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Qui Long_xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 12/12/2025 đến 15:10:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Phong Điền


KHU VỰC: Một phần các ấp: Trường Phú B; Trường Phú B1 - xã Trường Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp: Tân Nhơn - xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 16:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp: Tân Nhơn - xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 16:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Thới Lai


KHU VỰC: Một phần Ấp Đông Hiển, Xã Đông Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 09:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp Đông Hiển, Đông Hiển A, Xã Đông Thuận

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 10/12/2025 đến 11:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp Đông Hòa A, Xã Đông Thuận

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 10/12/2025 đến 14:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp Đông Thành, Xã Đông Thuận

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 10/12/2025 đến 16:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Cty TNHH MTV Lúa Mới Việt 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 11:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Cty CB Lương Thực Trường Thắng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/12/2025 đến 16:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Khu vực Thới Bình B, Phường Ô Môn

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/12/2025 đến 11:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Trường Ninh 1, Trường Ninh 3, Xã Trường Xuân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 11:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng trạm DNTN Hoa Chi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 11:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Nhá máy Xử Lý Rác Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/12/2025 đến 16:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp Trường Trung, Trường Tây, Trường Tây A, Trường Đông, Định Khánh B, Định Khánh A, Xã Trường Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 10:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện: Một phần Ấp Trường Trung, Xã Trường Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/12/2025 đến 16:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Cờ Đỏ


KHU VỰC: Xã Trung Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 09:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Trung Hưng

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 11/12/2025 đến 11:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Trung Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/12/2025 đến 14:15:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Trung Hưng

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 11/12/2025 đến 16:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 09:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/12/2025 đến 11:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Trung Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/12/2025 đến 15:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 8 – 14/12/2025: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cưLịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 8 – 14/12/2025: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 8 – 14/12/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện liên tục

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 8 – 14/12/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện liên tục

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 8 – 14/12/2025: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 8 – 14/12/2025: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 5 – 7/12/2025: Cúp điện cả ngày dài nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 5 – 7/12/2025: Cúp điện cả ngày dài nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 5 - 7/12/2025: Hàng loạt khu dân cư cuối tuần không có điện để dùng

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 5 - 7/12/2025: Hàng loạt khu dân cư cuối tuần không có điện để dùng

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 4-7/12/2025: Những khu vực sẽ bị cúp điện 4 ngày cuối tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 4-7/12/2025: Những khu vực sẽ bị cúp điện 4 ngày cuối tuần

Cùng chuyên mục

CADIVI khẳng định năng lực với cáp ngầm trung thế đạt chuẩn quốc tế

CADIVI khẳng định năng lực với cáp ngầm trung thế đạt chuẩn quốc tế

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 phút trước

Cáp ngầm trung thế giữ vai trò quan trọng trong hệ thống điện đô thị, đòi hỏi đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt về độ bền, an toàn và khả năng vận hành ổn định trong môi trường ngầm.

Đá quý Ruby tại IRuby Luxury - Biểu tượng của sự sang trọng và uy tín

Đá quý Ruby tại IRuby Luxury - Biểu tượng của sự sang trọng và uy tín

Sản phẩm - Dịch vụ - 34 phút trước

IRUBY không chỉ là nơi mua bán đá quý cao cấp, mà còn là hành trình khám phá nghệ thuật kim hoàn.

Lãi suất ngân hàng khi gửi 100 triệu đồng cao nhất tới 6,9%: Bất ngờ số tiền lãi nhận được?

Lãi suất ngân hàng khi gửi 100 triệu đồng cao nhất tới 6,9%: Bất ngờ số tiền lãi nhận được?

Giá cả thị trường - 48 phút trước

GĐXH - Gửi từ 100 triệu đồng hiện có thể hưởng lãi suất cao nhất lên đến 6,7-6,9%/năm tại Nam A Bank, Viet A Bank và Cake by VPBank.

Giá iPhone 14 giảm kịch sàn, rẻ kỷ lục, xứng danh iPhone ngon bổ rẻ nhất Việt Nam

Giá iPhone 14 giảm kịch sàn, rẻ kỷ lục, xứng danh iPhone ngon bổ rẻ nhất Việt Nam

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 14 có thể coi là ngon bổ rẻ nhất Việt Nam hiện nay bởi trang bị vẫn đủ mạnh để dùng lâu dài, không gì có thể vượt qua.

Giá bạc hôm nay (8/12): Thị trường quốc tế kéo giá bạc trong nước 'đi ngang', giá giao dịch ở mức 59 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (8/12): Thị trường quốc tế kéo giá bạc trong nước 'đi ngang', giá giao dịch ở mức 59 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Đầu tuần, giá giao ngay trên thị trường quốc tế lùi về vùng 57 USD/oz, kéo theo giá trong nước có dấu hiệu "đi ngang" ở vùng 58–59 triệu đồng/kg.

Hatchback giá 360 triệu đồng thiết kế thể thao, công suất 218 mã lực, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 có khuấy đảo thị trường khi bán tại Trung Quốc

Hatchback giá 360 triệu đồng thiết kế thể thao, công suất 218 mã lực, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 có khuấy đảo thị trường khi bán tại Trung Quốc

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Hatchback chạy điện thiết kế thể thao, công suất tới 218 mã lực đang gây chú ý khi mở bán với giá chỉ hơn 360 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 8/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao?

Giá vàng hôm nay 8/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá vàng miếng SJC tuần trước biến động mạnh, giảm 1,5 triệu đồng/lượng.

Xe máy điện giá 25 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp như SH, trang bị đỉnh cao, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha dậy sóng thị trường

Xe máy điện giá 25 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp như SH, trang bị đỉnh cao, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha dậy sóng thị trường

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện được ví như ‘SH phiên bản giá rẻ’ vừa chính thức lên kệ đại lý Việt với mức giá chỉ từ 25 triệu đồng, thiết kế khiến khách hàng phát sốt.

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 8 – 14/12/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện liên tục

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 8 – 14/12/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện liên tục

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH - GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ liên tục không có điện để dùng.

Bất động sản ven biển: 'Của hiếm' trong giới đầu tư

Bất động sản ven biển: 'Của hiếm' trong giới đầu tư

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

Sức hút của BĐS ven biển khó hạ nhiệt trước làn sóng du khách tăng trưởng mạnh, đặc biệt tại những khu vực được đầu tư bài bản về hạ tầng giao thông và du lịch như Bãi Cháy, Quảng Ninh.

Xem nhiều

Xe ga 150cc giá 20,8 triệu đồng trang bị hiện đại ngang Air Blade, SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga 150cc giá 20,8 triệu đồng trang bị hiện đại ngang Air Blade, SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ga 150cc có thể khiến cả Honda Air Blade và SH Mode cũng phải e ngại khi sở hữu hàng loạt trang bị cực kỳ hiện đại nhưng giá bán rẻ hơn cả Vision.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 7/12/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 7/12/2025

Sản phẩm - Dịch vụ
Cuối tuần đã có một người may mắn trúng hơn 18 tỷ Vietlott

Cuối tuần đã có một người may mắn trúng hơn 18 tỷ Vietlott

Sản phẩm - Dịch vụ
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 8 – 14/12/2025: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 8 – 14/12/2025: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư

Sản phẩm - Dịch vụ
Xe máy điện giá 25 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp như SH, trang bị đỉnh cao, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha dậy sóng thị trường

Xe máy điện giá 25 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp như SH, trang bị đỉnh cao, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha dậy sóng thị trường

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top