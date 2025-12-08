Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ ngày 8 – 14/12/2025): Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 8 – 14/12/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện liên tục GĐXH - GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ liên tục không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện) từ ngày 8 – 14/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 8 – 14/12/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 8 – 14/12/2025

Lịch cúp điện Ninh Kiều





KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Nguyễn Văn Cừ nd từ ngã tư Nguyễn Văn Linh đi đến việc làm Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/12/2025 đến 11:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Nguyễn Văn Cừ nd từ H131 đi đến đường Lò Mổ rẽ phải vào đến quán lẩu óc Cô Giang, rẽ trái qua hẻm liên tổ 12-20 đi đến H146, H147, H149, H158 và đến hẻm 160 tổ 15.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Nguyễn Văn Cừ nd từ quán cà phê Copha đi đến đường cây Me, đến đường Trần Nam Phú rẽ phải bên phải vào đến ngã tư, và đến hẻm 390.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/12/2025 đến 14:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Nguyễn Văn Cừ nd từ quán cà phê Copha đi đến đường cây Me, đến đường Trần Nam Phú rẽ phải bên phải vào đến ngã tư, và đến hẻm 390.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/12/2025 đến 09:30:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện: NH TMCP Bưu Điện Liên Việt, một phần đường Đề Thám từ H72, H61 đi ra đến đường Huỳnh Cương, H88 Trương Định, H22/23 Mạc Đỉnh Chi, H 107/60, H119 đi đến cuối hẻm 137 Hoàng Văn Thụ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/12/2025 đến 16:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Trần Văn Hoài, Trần Khánh Dư TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 08/12/2025 đến 11:00:00 ngày 08/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Răng





KHU VỰC: Một phần KV Thạnh Thắng - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/12/2025 đến 15:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Ô Môn





KHU VỰC: Mất điện KV Thới Bình, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/12/2025 đến 14:00:00 ngày 08/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thốt Nốt





KHU VỰC: Một phần KV Thới An 1, phường Thốt Nốt, Tp Cầ Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 11:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Qui Thạnh 2, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 11:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Thới Thạnh 1, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/12/2025 đến 16:00:00 ngày 08/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/12/2025 đến 16:00:00 ngày 08/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Lân Thạnh, phường Tân Lộc, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 16:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Tràng 3, phường Trung Nhứt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 15:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Qui Thạnh 1, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 11:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Tân An, phường Tân Lộc, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 16:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Đông Bình, phường Tân Lộcg, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 16:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Đông Bình, phường Tân Lộc, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 16:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bình Thủy





KHU VỰC: KV1 Đường Lê Thị Hồng Gấm, KV 1 đường Nguyễn viết xuân , P Thới An Đông

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/12/2025 đến 16:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần đường Lê Hồng Phong, P Thới An Đông

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/12/2025 đến 15:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV Rạch Ông Đội, P Long Tuyền

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/12/2025 đến 16:30:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV Bình Thường B, p. Long Tuyền, TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/12/2025 đến 10:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV Bình Thường B, p. Long Tuyền, TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/12/2025 đến 16:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần đường Đường Bùi Hữu Nghĩa, Hẽm 7, Phường Bình Thủy, TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/12/2025 đến 11:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Huỳnh Mẫn Đạt, P.Bình Thủy

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/12/2025 đến 11:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần hẽm 412, hẽm 414 đường CMT8, P. Bình Thủy, TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/12/2025 đến 16:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp vĩnh Long_xã Vĩnh trinh_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 10/12/2025 đến 09:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp vĩnh Long_xã Vĩnh trinh_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:35:00 ngày 10/12/2025 đến 10:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp vĩnh Long_xã Vĩnh trinh_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 10:35:00 ngày 10/12/2025 đến 11:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp vĩnh Long_xã Vĩnh trinh_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/12/2025 đến 14:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Vĩnh Qui_xã Vĩnh trinh_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 10/12/2025 đến 15:10:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Qui Lân 3_xã Thạnh Quới, một phần ấp Qui Lân 4_xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/12/2025 đến 09:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Vĩnh Mỹ_xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:35:00 ngày 12/12/2025 đến 10:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Lân Quới 1_xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 10:35:00 ngày 12/12/2025 đến 11:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Qui Long_xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/12/2025 đến 14:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Qui Long_xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 12/12/2025 đến 15:10:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phong Điền





KHU VỰC: Một phần các ấp: Trường Phú B; Trường Phú B1 - xã Trường Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp: Tân Nhơn - xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 16:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp: Tân Nhơn - xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 16:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thới Lai





KHU VỰC: Một phần Ấp Đông Hiển, Xã Đông Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 09:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Đông Hiển, Đông Hiển A, Xã Đông Thuận

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 10/12/2025 đến 11:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Đông Hòa A, Xã Đông Thuận

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 10/12/2025 đến 14:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Đông Thành, Xã Đông Thuận

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 10/12/2025 đến 16:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Cty TNHH MTV Lúa Mới Việt 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 11:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Cty CB Lương Thực Trường Thắng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/12/2025 đến 16:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu vực Thới Bình B, Phường Ô Môn

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/12/2025 đến 11:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trường Ninh 1, Trường Ninh 3, Xã Trường Xuân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 11:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm DNTN Hoa Chi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 11:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nhá máy Xử Lý Rác Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/12/2025 đến 16:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Trường Trung, Trường Tây, Trường Tây A, Trường Đông, Định Khánh B, Định Khánh A, Xã Trường Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 10:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện: Một phần Ấp Trường Trung, Xã Trường Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/12/2025 đến 16:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cờ Đỏ





KHU VỰC: Xã Trung Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 09:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Trung Hưng

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 11/12/2025 đến 11:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Trung Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/12/2025 đến 14:15:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Trung Hưng

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 11/12/2025 đến 16:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 09:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/12/2025 đến 11:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Trung Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/12/2025 đến 15:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp