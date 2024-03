Cái kết cho 'nữ quái' 18 tuổi lừa đảo nhiều người qua mạng xã hội

Từ đơn tố cáo của bị hại, lực lượng Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công an huyện Bố Trạch xác lập chuyên án.



Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình triệu tập Trần Khả Ái (SN 2006, trú tại xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) để điều tra vụ án lừa đảo qua mạng. Sau quá trình đấu tranh, Ái khai nhận, do nghỉ học sớm, không có công ăn việc làm ổn định nên nảy sinh ý định lừa đảo.

Trần Khả Ái (áo đen) tại Cơ quan điều tra.

Khoảng tháng 4/2023, Ái lập tài khoản facebook tên "Ngọc Minh" (sau đổi tên lần lượt thành "Uyen Tran" và "Tran Nhu Hao" để lừa đảo bằng hình thức bán vé máy bay). Ái đăng tải nhiều thông tin trên facebook như một trang đại lý bán vé máy bay chuyên nghiệp, sau đó đăng bài lên các group mua bán vé máy bay nhằm thu hút "khách hàng".

Đối tượng mà Trần Khả Ái tiếp cận chủ yếu là người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước ngoài đang có nhu cầu đặt vé về nước hoặc thăm thân.

Khi người có nhu cầu tiếp cận, Ái xây dựng lòng tin rồi dụ nạn nhân "chốt đơn". Khi nạn nhân chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng do Ái cung cấp, Trần Khả Ái lập tức chặn liên lạc với bị hại để chiếm đoạt tiền.

Chị Hồ Thị Mỹ Hiền (trú xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình - nạn nhân của vụ án lừa đảo bán vé máy bay qua mạng) vẫn không nghĩ mình lại "sập bẫy" một cô gái còn nhỏ tuổi với khuôn mặt "non nớt".

Theo trình báo của chị Hiền, con gái chị đang lao động tại Đức, khi con có kế hoạch về nước, chị lên mạng xã hội để tìm mua vé máy bay giá rẻ. Sau quá trình tìm hiểu, trao đổi về giá vé cũng như chuyến bay, chị tin tưởng hoàn toàn vào đối tượng và chuyển hơn 40 triệu đồng để thanh toán tiền vé. Khi chị Hiền chuyển tiền, người bán vé lập tức chặn facebook. Dù cố gắng nhiều lần vẫn không liên lạc được, chị Hiền báo cáo đến cơ quan chức năng.

Với thủ đoạn này, từ tháng 4/2023 đến nay, Trần Khả Ái chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại trên toàn quốc với số tiền lớn. Phạm vi rộng khiến việc tìm kiếm bị hại rất khó khăn cho lực lượng công an.

Theo Công an huyện Bố Trạch, thủ đoạn của đối tượng là không mới, song cách thực hiện nhằm tránh sự nghi ngờ của mọi người khá tinh vi. Bên cạnh đó, nhiều người dân khi có nhu cầu lại thiếu đi sự kiểm chứng thông tin quảng cáo trên mạng xã hội nên dễ dàng trở thành nạn nhân của đối tượng.

Công an huyện Bố Trạch cảnh báo người dân khi sử dụng mạng xã hội, cần cẩn trọng, đặc biệt là các giao dịch tài chính. Khi người dân phát hiện mình là nạn nhân của một vụ án lừa đảo thì báo ngay cho cơ quan điều tra để phối hợp điều tra, xử lý kịp thời.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bố Trạch khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Khả Ái để điều tra, đồng thời thông báo những bị hại liên hệ để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.

Chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mời mua tiền giả GĐXH - Dù không có tiền giả để bán nhưng Lê Khánh Thiệp vẫn rao bán trên trang mạng xã hội để chiếm đoạt tiền thật của người dân.