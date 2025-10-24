Cái kết đắng của Lương Bằng Quang - Ngân 98: Từ thị phi đến vòng lao lý
Lương Bằng Quang và Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam vì đưa hối lộ 8 tỷ đồng. Từ nghệ sĩ nổi tiếng đến vòng lao lý qua chuỗi sai phạm kinh doanh hàng giả và drama thị phi.
Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lương Bằng Quang (ca sĩ, nhạc sĩ) cùng Võ Thị Ngọc Ngân (tên thường gọi Ngân 98) về tội Đưa hối lộ. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Sỹ Cường (sinh năm 1987, ngụ phường Bến Thành, TPHCM) về tội Môi giới hối lộ .
Tháng 7/2024, cặp đôi bị cáo buộc đã đưa tổng cộng 8 tỷ đồng cho Lê Sỹ Cường - người quen ngoài xã hội - nhờ giúp không bị xử lý khi bị cơ quan chức năng phát hiện có sai phạm trong hoạt động kinh doanh.
Từ nhạc sĩ tạo hit đến thị phi bủa vây
Lương Bằng Quang bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ năm 2000, với vai trò nhạc sĩ, ca sĩ và nhà sản xuất thu âm. Anh được biết đến qua nhiều ca khúc nổi tiếng trong làng nhạc Việt Chính em, Đừng làm nỗi đau thêm dài, Anh tin mình đã trao nhau một kỷ niệm, Bay cùng tình yêu, Nỗi đau ngự trị..
Tuy nhiên, từ năm 2017 khi công khai mối quan hệ với Ngân 98, nam ca sĩ vướng nhiều thị phi. Chuyện Lương Bằng Quang chia tay Ngân 98 rồi tái hợp như một 'chiêu trò' thu hút sự tò mò của khán giả.
10 năm không ra MV hay sản phẩm âm nhạc nào gây chú ý, nam nhạc sĩ gần như mất hút khỏi đường đua âm nhạc. Thay vào đó là chuỗi ồn ào của Lương Bằng Quang gắn liền với Ngân 98 từ câu chuyện nữ DJ ăn mặc hở hang đến việc cả hai đi phẫu thuật thẩm mỹ.
Những gì người ta thấy ở Lương Bằng Quang và bạn gái Ngân 98 chỉ là những clip, livetream miệt mài quảng cáo bán hàng online, khoe các bữa ăn 'sơn hào hải vị' và lối sống phô trương vật chất trên mạng xã hội.
Lòng tham, sự ảo tưởng quyền lực dẫn đến cái kết đắng?
Không chỉ vướng thị phi, Lương Bằng Quang và Ngân 98 năm 2020 từng bị bắt kiểm tra vì dương tính với ma túy. Ngân 98 từng bị cáo buộc bán hàng kém chất lượng vào tháng 5/2025, với hàng loạt bài đăng trên mạng xã hội từ người tiêu dùng dẫn đến tranh cãi lớn ở các diễn đàn trên Facebook và TikTok.
Ngân 98 bị khởi tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm vào ngày 16/10 vừa qua. Lương Bằng Quang ban đầu không bị liên lụy nhưng lại thường xuyên chia sẻ cảm xúc qua các video trên mạng xã hội. Khi điều tra mở rộng, Công an TPHCM cho biết, Lương Bằng Quang và Ngân 98 đã đưa hối lộ 8 tỷ đồng qua trung gian (Lê Sỹ Cường) nhằm chạy án.
Liệu đây có phải là một bi kịch được báo trước khi những lùm xùm trong quá khứ phần nào hé lộ những góc khuất của một cặp vợ chồng từng được triệu người quan tâm. Phải chăng lòng tham, sự ảo tưởng quyền lực đã che mờ đi trách nhiệm và đạo đức của họ dẫn đến cái kết đắng?
Cái giá mà Lương Bằng Quang và Ngân 98 đang phải trả là rất đắt. Và “cú ngã” của họ là lời nhắc nhở cho những nghệ sĩ trẻ rằng ánh hào quang có thể lóa mắt nhưng không ai được phép đánh đổi nó bằng sự dối trá hay coi thường pháp luật.
