Cấm đường cao tốc nút giao Nghi Sơn đến nút giao Vũng Áng khi bão số 10 đổ bộ
Cục CGST sẽ tổ chức cấm đường cao tốc từ nút giao Nghi Sơn (Km380 - Thanh Hóa) đến nút giao Vũng Áng (Km568+500 - Hà Tĩnh) khi bão số 10 đổ bộ.
Tối 28/9, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, bão số 10 Bualoi đổ bộ đất liền khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh từ 23h ngày 28/9 đến 4h ngày 29/9.
Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân, trong thời gian trên, Cục CSGT tổ chức cấm đường cao tốc từ nút giao Nghi Sơn (Km380 - Thanh Hóa) đến nút giao Vũng Áng (Km568+500 - Hà Tĩnh).
Cục CSGT thông báo đến người dân và lái xe để chủ động hành trình, ra khỏi cao tốc tìm nơi tránh trú an toàn, khi bão đi qua mới tiếp tục hành trình.
Người dân và lái xe có thể gọi số 1900.8099 của Cục CSGT để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.
Trong khi đó, UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường...xác định các tuyến đường xung yếu, ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10, thời gian bão đi qua địa bàn để tổ chức giao thông, cấm đường tạm thời các phương tiện, đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe của nhân dân.
Với các tuyến đường bị sạt lở, ngập úng, nhất là các địa bàn miền núi, UBND các xã, phường tổ chức cảnh báo, cử lực lượng để cấm người, phương tiện qua lại, đảm bảo an toàn cho nhân dân.
Trong thời gian bão đổ bộ vào đất liền, dự kiến khung giờ trên, yêu cầu người dân không có nhiệm vụ không được ra đường nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe...
Công an tỉnh Nghệ An được yêu cầu chủ trì, phối hợp với sở, ngành, triển khai phương án tạm thời cấm đường, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xử lý nghiêm các cá nhân cố tình không thực hiện.
