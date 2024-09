Căn bếp nhỏ giữa lòng Hà Nội sẻ chia với đồng bào qua hàng nghìn suất cơm nắm 0 đồng

"Một miếng khi đói bằng một gói khi no thực sự đáng trân quý vào lúc hoạn nạn. Thay mặt công an xã Tri Phú, xin trân trọng cảm ơn tình cảm của mạnh thường quân, đoàn thanh niên cứu trợ nói chung và chị Hải Yến đã gửi gắm tình cảm, tiếp sức cho đội ngũ công tác." - Đại diện công an xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang bày tỏ.