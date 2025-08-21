Người dân xem diễu binh, diễu hành 2/9 ở Hà Nội, chọn vị trí nào cho hợp lý?

Gợi ý các tuyến phố và ưu nhược điểm khi xem diễu binh, diễu hành 2/9 ở Hà Nội.

Không chỉ có lễ diễu binh, diễu hành chính thức sáng 2/9, trong những ngày cận lễ, Hà Nội còn diễn ra các buổi tổng duyệt, luyện tập quy mô lớn.

Đây là bước chuẩn bị quan trọng, giúp các lực lượng hoàn thiện đội hình, khí thế, đồng thời mang đến cho người dân cơ hội được tận mắt dõi theo không khí hùng tráng trước "giờ G".

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra trọng thể tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Theo kế hoạch, các khối sẽ diễu hành qua nhiều hướng, cụ thể:

Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - Sân vận động Quần Ngựa: tuyến dành cho xe chỉ huy, khối hồng kỳ, các lực lượng quân đội và công an; các tuyến đường trung tâm khá nhỏ và khó di chuyển, dịch về phía Liễu Giai và Văn Cao sẽ thoáng hơn.

Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Nhà Hát Lớn: gồm một phần khối quân đội, lực lượng dân quân tự vệ, khu vực này là trung tâm nên dự báo sẽ tập trung rất đông người, khó di chuyển.

Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Công viên Thống Nhất: nơi đoàn công an, quân đội diễu hành qua, không gian thoáng, thuận lợi quan sát.

Ngoài ra, các khối nghi trượng còn đi theo lộ trình Hùng Vương - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - Quảng trường Cách mạng Tháng Tám; đoàn xe cơ giới theo hướng Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.