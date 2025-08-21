Người dân xem diễu binh, diễu hành 2/9 ở Hà Nội, chọn vị trí nào cho hợp lý?
GĐXH - Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra trọng thể tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội. Người dân và du khách có thể đứng tại nhiều cung đường để theo dõi đoàn diễu binh. Sau đây là một số gợi ý về lộ trình và vị trí để dễ dàng quan sát sự kiện đặc biệt này.
Không chỉ có lễ diễu binh, diễu hành chính thức sáng 2/9, trong những ngày cận lễ, Hà Nội còn diễn ra các buổi tổng duyệt, luyện tập quy mô lớn.
Đây là bước chuẩn bị quan trọng, giúp các lực lượng hoàn thiện đội hình, khí thế, đồng thời mang đến cho người dân cơ hội được tận mắt dõi theo không khí hùng tráng trước "giờ G".
Theo kế hoạch, các khối sẽ diễu hành qua nhiều hướng, cụ thể:
Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - Sân vận động Quần Ngựa: tuyến dành cho xe chỉ huy, khối hồng kỳ, các lực lượng quân đội và công an; các tuyến đường trung tâm khá nhỏ và khó di chuyển, dịch về phía Liễu Giai và Văn Cao sẽ thoáng hơn.
Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Nhà Hát Lớn: gồm một phần khối quân đội, lực lượng dân quân tự vệ, khu vực này là trung tâm nên dự báo sẽ tập trung rất đông người, khó di chuyển.
Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Công viên Thống Nhất: nơi đoàn công an, quân đội diễu hành qua, không gian thoáng, thuận lợi quan sát.
Ngoài ra, các khối nghi trượng còn đi theo lộ trình Hùng Vương - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - Quảng trường Cách mạng Tháng Tám; đoàn xe cơ giới theo hướng Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.
Hà Nội và miền Bắc nắng mạnh trong ngày, chiều tối lại bất ngờ thay đổi thời tiếtThời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, trưa chiều khu vực Hà Nội, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nhiều và nóng. Đến chiều tối và đêm, mưa dông lại xảy ra tại nhiều khu vực.
Những trận mưa dông lại sắp trút xuống miền Bắc?Thời sự - 21 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối và đêm nay (20/8), miền Bắc lại đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa hơn 100mm.
Phạt gần 100 triệu đồng xe khách giường nằm chở quá số người quy địnhThời sự - 21 giờ trước
GĐXH - Sau khi phát hiện xe khách giường nằm chở quá 12 hành khách, lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với chủ xe và tài xế, mức phạt dự kiến gần 100 triệu đồng.
Chi tiết thời gian cấm đường, tạm cấm và hạn chế phương tiện vào nội đô trong ngày 21/8/2025 phục vụ tổng hợp luyện lần 1Thời sự - 21 giờ trước
GĐXH - Chiều 20/8, UBND TP Hà Nội cho biết, Công an TP Hà Nội tổ chức thời gian cấm đường, tạm cấm và hạn chế phương tiện vào nội đô trong ngày 21/8/2025.
Hà Nội: Chi tiết 5 mốc thời gian và tuyến đường cấm, hạn chế phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánhThời sự - 21 giờ trước
GĐXH - Để phục vụ các hoạt động liên quan đến lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Công an TP Hà Nội ra phương án phân luồng giao thông theo 5 giai đoạn cụ thể như sau:
Phường Yên Hòa, Hà Nội: Cần xử lý nghiêm các cơ sở lấn chiếm đất trái phép tại Khu đô thị Nam Trung YênThời sự - 23 giờ trước
GĐXH - Các khu đất ở Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, Hà Nội nằm trong diện bị thu hồi đang được giải tỏa, thế nhưng vẫn còn một số đơn vị cố chây ì để hoạt động kinh doanh, bất chấp ý kiến chỉ đạo từ chính quyền.
Hà Nội và miền Bắc đón tin vui về thời tiết hôm nay sau những ngày mưa lớnThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, mưa lớn ở khu vực Hà Nội và Bắc Bộ tạm ngớt, trời hửng nắng.
Tin sáng 20/8: Chi tiết lịch hạn chế phương tiện vào Hà Nội từ ngày mai; Học phí được miễn, phụ huynh đóng những khoản gì đầu năm học 2025-2026?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Cục CSGT (Bộ Công an) vừa có kế hoạch phân luồng, hạn chế phương tiện đi về hướng TP Hà Nội để phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80); ngoài học phí, phụ huynh vẫn cần chuẩn bị một số khoản đóng góp khác theo quy định.
Công an thông tin nguyên nhân xe khách chở 46 người bị lật ở Đắk LắkThời sự - 1 ngày trước
Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, do tài xế điều khiển xe khách lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đã thiếu quan sát khiến xe bị lật làm nhiều người trọng thương.
Người mẹ đau buồn chia sẻ sau khi tìm thấy thi thể con trai lạc trong rừng Cúc PhươngThời sự - 1 ngày trước
Anh Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, trú thành phố Hải Phòng) đi lạc vào trong rừng Cúc Phương, sau 6 ngày mất tích, gia đình đã nhận được tin báo.
Tin sáng 20/8: Chi tiết lịch hạn chế phương tiện vào Hà Nội từ ngày mai; Học phí được miễn, phụ huynh đóng những khoản gì đầu năm học 2025-2026?Thời sự
GĐXH - Cục CSGT (Bộ Công an) vừa có kế hoạch phân luồng, hạn chế phương tiện đi về hướng TP Hà Nội để phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80); ngoài học phí, phụ huynh vẫn cần chuẩn bị một số khoản đóng góp khác theo quy định.