12 món ngon từ mực tươi dễ làm tại nhà: Từ món quen đến món lạ đều cuốn cơm, lạ miệng
GĐXH - 12 món ngon từ mực tươi dễ làm tại nhà: Từ món quen đến món lạ đều cuốn cơm, lạ miệng để ăn cơm hay đãi khách đều rất hấp dẫn, dễ làm.
8 món ngon với mực tươi dễ làm
Món ngon từ mực tươi rất dễ làm. Trong số 12 món dưới đây có 8 món ngon dễ làm để ăn cơm và 4 món ngon đãi khách mà người vụng về cũng làm được.
1. Mực tươi nướng lá lốt
Mực tươi sơ chế sạch.
Để ráo mực thì đem băm, hoặc thái nhỏ trộn với hành, tiêu rồi cuốn trong lá lốt đem nướng.
Món ăn có mùi thơm đặc trưng, dễ làm, vừa có thể ăn chơi, hoặc ăn cơm.
2. Mực nướng muối ớt bằng nồi chiên không dầu
Mực tươi nướng muối ớt bằng nồi chiên không dầu rất hợp xu hướng hiện nay.
Ưu điểm của món ăn này là ít dầu mỡ, chế biến nhanh, dễ làm tại nhà.
3. Mực hấp bia
Mực hấp bia này khác với mực tươi hấp sả.
Hương vị bia giúp thịt mực thơm hơn, mềm ngọt hơn, nhưng không có mùi bia sau khi chín.
4. Mực xào dứa
Món này tuy cũ nhưng vẫn rất phổ biến vì mực xào dứa ăn mùa hè rất hợp. Vị chua ngọt của dứa giúp khử tanh, thịt mực mềm hơn.
5. Mực nhồi thịt hấp
Mực ống nhồi thịt băm, nấm hương, mộc nhĩ rồi hấp.
Món ăn đẹp mắt, giàu dinh dưỡng, rất phù hợp để đãi khách.
6. Mực rang muối kiểu nhà hàng
Không cần chiên ngập dầu.
Chỉ cần ướp mực tươi với sả, tỏi, muối rang rồi đem chiên.
Món này các bà các chị chế biến xong, chụp ảnh đăng face hay tiktok đều đẹp, hấp dẫn.
7. Mực cuộn rau củ hấp
Mực cuộn rau củ hấp là một món khá mới.
Mực cán mỏng rồi cuộn với cà rốt, dưa leo, hành lá
Sau đó đem hấp, hoặc áp chảo nhẹ.
Đĩa mực cuộn rau củ hấp nhìn đẹp, nhưng chế biến rất đơn giản.
8. Mực tươi nấu canh chua lá giang
Ít người biết nhưng ăn thấy vị lá giang chua thanh, nước mực nấu ngọt, không ngấy như canh cá, rất bắt vị.
4 món mực tươi ngon, lạ miệng đãi khách
Sau đây là một số cách làm món ăn với mực tươi dễ làm, lạ miệng.
1. Mực tươi chiên lá chanh thơm nức, ăn là ghiền
Nguyên liệu
500g mực ống tươi
8 – 10 lá chanh
1 thìa cà phê hạt nêm
1/2 thìa cà phê tiêu
1 thìa canh bột bắp (tùy chọn)
Dầu ăn
Cách làm
Mực làm sạch, để ráo. Nếu mực lớn có thể cắt khoanh vừa ăn.
Ướp mực với hạt nêm và tiêu khoảng 15 phút.
Lá chanh rửa sạch, lau khô rồi thái chỉ.
Đun nóng dầu, cho mực vào chiên nhanh trên lửa lớn. Khi những miếng mực tươi vừa vàng và săn lại thì vớt ra.
Cho lá chanh vào dầu nóng đảo vài giây cho dậy mùi rồi trộn cùng mực.
Thưởng thức ngon
Mực chiên lá chanh là món ít người biết. Món ăn có mùi thơm cực kỳ hấp dẫn, rất hợp ngày mưa. Món này ngon nhất khi ăn nóng. Chấm cùng muối tiêu chanh hoặc tương ớt. Hương thơm của lá chanh hòa cùng vị ngọt tự nhiên của mực tạo nên món ăn lạ vừa dân dã, vừa hấp dẫn.
2. Mực rim nước dừa đậm đà, hao cơm
Nguyên liệu
500g mực ống
200ml nước dừa tươi
2 tép tỏi băm, 1 củ hành tím băm, 1 thìa canh nước mắm, 1 thìa cà phê đường, tiêu xay.
Cách làm
Mực tươi, hoặc mực một nắng sơ chế sạch, cắt khoanh hoặc để nguyên con nhỏ.
Phi thơm hành tím, tỏi.
Cho mực vào đảo nhanh khoảng 2 phút thì cho nước dừa, nước mắm và đường vào rim trên lửa nhỏ đến khi nước dừa sánh lại, bám đều quanh miếng mực.
Rắc tiêu xay vào rồi tắt bếp.
Thưởng thức ngon
Món mực tươi rim nước dừa có vị mặn ngọt đậm đà của âm thực miền Trung và miền Tây. Món này ăn với cơm nóng là ngon nhất và tốn cơm. Vị ngọt thanh từ nước dừa kết hợp với vị mặn nhẹ của nước mắm tạo nên món ăn đậm đà nhưng không ngấy.
3. Mực tươi kho tiêu xanh – món ngon ngày mưa
Nguyên liệu
500g mực ống, hoặc mực lá
2 nhánh tiêu xanh tươi, 1 củ hành tím, 2 tép tỏi.
Gia vị: 1 thìa canh nước mắm, 1 thìa cà phê đường, 1/2 chén nước lọc
Cách làm
Mực tươi làm sạch, cắt miếng vừa ăn.
Phi thơm hành và tỏi rôi đổ mực tươi vào đảo săn.
Nêm nước mắm, đường, nước lọc.
Cho tiêu xanh vào kho cùng mực tươi trên lửa nhỏ khoảng 10 – 15 phút. Khi ước kho sánh lại thì nêm nếm lại cho vừa ăn rồi tắt bếp.
Thưởng thức ngon
Mực kho tiêu xanh là một biến tấu rất lạ. Vị tiêu xanh tươi giúp món ăn thơm nồng, ấm bụng, hương vị cay thơm dịu giúp món ăn đậm đà và khử hết mùi tanh của hải sản. Ăn mực kho tiêu xanh thấy đậm đà hơn mực rim thông thường.
Mực kho tiêu xanh rất hợp với cơm trắng nóng hổi.
4. Mực sốt bơ tỏi – món ngon nhà hàng làm cực dễ
Nguyên liệu
500g mực ống
30g bơ lạt, 1 thìa cà phê nước mắm, 1/2 thìa cà phê đường
5 tép tỏi băm, tiêu xay, rau mùi hoặc hành lá.
Cách làm
Mực tươi làm sạch, để ráo nước.
Áp chảo hoặc chiên sơ mực trên lửa lớn khoảng 2 – 3 phút rồi vớt ra.
Cho bơ vào chảo, đun tan rồi phi thơm tỏi. Thêm nước mắm và đường vào và khuấy đều thành sốt.
Đổ mực chiên sơ vào chảo, đảo nhanh để sốt bám đều quanh thân mực. Rắc tiêu và hành lá vào rồi tắt bếp.
Thưởng thức ngon
Món mực sốt bơ tỏi lạ miệng, làm nhanh, không khó như nhiều người nghĩ. Mùi thơm của mực sốt bơ tỏi rất cuốn, trẻ em cũng thích. Món này ngon nhất là ăn ngay khi còn nóng già. Mùi bơ thơm béo hòa cùng vị ngọt của mực tươi, mùi thơm gia vị tạo cảm giác rất hấp dẫn. Có thể ăn kèm với bánh mì nóng, hay ăn món chính như cơm nhà.
Trong 12 món trên, món mực sốt bơ tỏi, mực rim nước dừa dễ trở thành "món tủ" vì vừa dễ làm, vừa hợp khẩu vị cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.
Món mực chiên lá chanh, mực kho tiêu xanh rất hợp cho những ngày mưa, rét, hoặc làm món mặn đậm đà, thơm mức mũi cho bữa cơm.
Mẹo chung để các món mực luôn ngon
Chọn mực tươi, mắt trong, thân săn chắc.
Không nấu quá lâu vì mực dễ bị dai.
Nên chế biến trên lửa lớn và thời gian ngắn để giữ độ giòn ngọt tự nhiên.
Với mực cấp đông, nên rã đông từ từ trong ngăn mát tủ lạnh trước khi chế biến.
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